Михаил Скоблионок о парковке на проспекте Победы: «Я вообще не стою на этой земле!»

Экс-владелец парковки «ТАКПО» на проспекте Победы хочет разделить плату за землю с собственниками расположенных под ней гаражей

Фото: Ринат Назметдинов

Без малого восемь миллионов рублей пытается отсудить Казгорисполком у индивидуального предпринимателя Михаила Скоблионка за пользование земельным участком под гаражом и парковкой на проспекте Победы, известной в столице Татарстана как парковка «ТАКПО» (по названию ранее принадлежавшей Скоблионку, но давно не действующей компании). Ответчик, ранее успешно урегулировавший судебный спор с Госкомитетом РТ по туризму о возмещении ковидной обсервации иностранцев в своем отеле, сопротивляется: по его утверждению, ни гаражи, ни даже сама парковка давно ему не принадлежат. История спора, который может аукнуться нежданными и крупными расходами для 84 казанцев, собственников гаражей, и репортаж из зала Арбитражного суда Республики Татарстан — в материале «Реального времени».

«Стоянка принадлежит Скоблионку»

В Арбитражном суде РТ рассматривают дело по иску городского Комитета земельных и имущественных отношений к ИП Скоблионку — о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 6 191 049 рублей 12 копеек и процентов по нему — 1 743 555 рублей 33 копейки. Эта внушительная сумма, по версии исполкома, изложенной в материалах дела, набежала за 8 лет и 7 месяцев пользования предпринимателем земельным участком площадью 3,5 тыс. кв. метров на проспекте Победы, который расположен рядом с торговым центром «Проспект». Арендную плату и проценты Скоблионку начислили за период с 18 августа 2011 года по 15 марта 2020-го.

«Земельный участок по пр. Победы с кадастровым номером 16:50:160301:20 в 2004 году был предоставлен ЗАО «ТАКПО» в аренду сроком на 5 лет под двухэтажный подземно-надземный гараж — автостоянку для индивидуального транспорта. В 2009 году, по истечении срока аренды, договор был расторгнут, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома. — В 2011 году ЗАО «ТАКПО» прекратило деятельность. В настоящее время земельный участок занят гаражными боксами, над которыми существует платная автомобильная стоянка площадью 3506,3 кв. м с помещением охраны. Стоянка принадлежит М.А. Скоблионку на праве собственности с 2011 года. Земельный участок под автостоянкой используется им без предусмотренных законодательством РФ прав».

В Арбитражном суде РТ рассматривают дело по иску городского Комитета земельных и имущественных отношений к ИП Скоблионку — о взыскании суммы неосновательного обогащения. Фото: Максим Платонов

В исполкоме пояснили, что в адрес М.А. Скоблионка было направлено письмо с просьбой уплатить образовавшуюся с августа 2011 года задолженность за использование земельного участка по пр. Победы, однако задолженность не была погашена.

«В июле 2020 года Комитетом земельных и имущественных отношений Казани направлено исковое заявление для взыскания в судебном порядке суммы неосновательного обогащения за период с 18.08.2011 по 15.03.2020 за использование Скоблионком М.А. земельного участка по пр. Победы в размере более 6 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме порядка 2 млн», — уточнили размер требований в исполкоме.

Ничего не должен, но предлагал разделить плату поровну



Михаил Скоблионок рассказал нашему изданию, что, арендовав земельный участок более десяти лет назад (предприниматель не помнит точной даты), он выстроил на нем гаражи, а на их крышах — еще и открытую парковку.



— Ко мне обращались многие мои знакомые, просили продать им гаражи, и я их распродал, — описал он происходившее далее. — У меня осталась парковка. Когда встал вопрос о заключении договора аренды земли на новый срок, я предложил городу разделить плату поровну между мной и владельцами гаражей, но мне было отказано. А я вообще не стою на этой земле! На земле гаражи, а парковка — на крышах гаражей, и мои юристы говорят, что по закону за аренду земли должны платить те, чье имущество на ней стоит, а я должен платить собственникам гаражей компенсацию за пользование их крышами.

Причем должен был платить в прошлом, подчеркивает Скоблионок, потому что некоторое время назад он продал парковку другу. А сейчас и друг предпринимателя, увы, не имеет к ней отношения — его уже нет в живых.

Геллер и «Вираж»

В августе 2020 года Арбитражный суд РТ принял иск КЗиО Казани к рассмотрению. И тогда же рассмотрел заявление КЗиО о принятии обеспечительных мер. Городские чиновники хотели, чтобы суд наложил запрет на регистрационные действия в отношении расположенной на проспекте Победы автостоянки площадью 3506,3 кв. м. Однако суд счел, что «доказательств, свидетельствующих о необходимости принятия испрашиваемых обеспечительных мер, муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений исполнительного комитета муниципального образования города Казани» не представило, выражая лишь предположения о возможности реализации объекта недвижимости». И в обеспечительных мерах отказал.

Городские чиновники хотели, чтобы суд наложил запрет на регистрационные действия в отношении расположенной на проспекте Победы автостоянки площадью 3506,3 кв. м. Фото: Ринат Назметдинов

Приступить к рассмотрению дела суд должен был в сентябре 2020 года, однако заседания несколько раз откладывались: в связи с тем, что не поступил ответ Росреестра на запрос суда по ходатайству ответчика, желавшего предоставить суду дополнительные документы гаражно-строительного кооператива «Вираж» в связи с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц 84 собственников гаражей, расположенных под явившейся предметом спора стоянкой.

Любопытная деталь: среди этих 84 владельцев недвижимости в судебном документе назван Анатолий Яковлевич Геллер, чьи имя, отчество и фамилия полностью совпадают с ФИО старшего сына гендиректора АО «Агентство по государственному заказу РТ» Якова Геллера, бывшего замминистра информатизации и связи РТ, а с 2018 года — замруководителя республиканского Ростехнадзора.

«Мы боимся, что нас заставят платить»

В минувшую пятницу судебное заседание продолжилось при участии представителя ответчика — Ильнара Хамидуллина и четырех собственников гаражей, двое из которых, как тут же выяснилось, давно не являются собственниками. Джамал Генанова и Махшифа Саитова сообщили суду, что продали гаражи еще до срока, начиная с которого исполком начислил Скоблионку долги по арендной плате. Остальные двое подтвердили: гаражами владеют.

В минувшую пятницу судебное заседание продолжилось при участии представителя ответчика — Ильнара Хамидуллина и четырех собственников гаражей. Фото: Инна Серова

После этого заседание вновь было отложено — по причине того, что большое количество привлеченных третьих лиц не были извещены надлежащим образом и в суд не явились.

Пришедшая в суд вместо заболевшей матери женщина повела себя не по протоколу — задала вопрос судье:

— Судя по письму, которое мы все получили, обязанность платить эти вот миллионы могут возложить на нас. Я так это письмо поняла. Правда это? Мы боимся, что нас заставят платить, поэтому и пришли сегодня.

Судья Тимур Гиззятов, заметив, что суд не обязан отвечать на вопросы, тем не менее дал необходимые разъяснения — сказал, что сейчас разрешается спор между двумя хозяйствующими субъектами и в рамках этого дела на собственников гаражей никакие взыскания обращены быть не могут.

ГСК «Вираж» платить даже при желании нечем: действующее с января 2006 года предприятие 2019 год завершило с чистой прибылью в 1000 рублей, не имея ни доходов, ни расходов. Фото: Ринат Назметдинов

ГСК в этом деле — не помощник?

Однако это не исключает взыскания суммы, которую требует исполком, с владельцев гаражей либо с ГСК «Вираж». Это произойдет, если юристы Михаила Скоблионка докажут в суде свою правоту.

Готов ли заплатить 7,93 млн рублей за пользование земельным участком на проспекте Победы гаражно-строительный кооператив и будет ли ГСК «Вираж» требовать в таком случае компенсацию половины этой суммы с ИП Скоблионка, «Реальному времени» выяснить не удалось. Городские номера телефонов ГСК, размещенные в открытом доступе, не откликаются, а найти номер мобильного председателя кооператива Регины Силкиной не удалось.

А согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», ГСК «Вираж» платить даже при желании нечем: действующее с января 2006 года предприятие 2019 год завершило с чистой прибылью в 1000 рублей, не имея ни доходов, ни расходов. Последняя попытка судебных приставов взыскать с ГСК налоговую задолженность в сумме 10 тыс. рублей окончилась без успеха — Приволжский РОСП Казани возвратил исполнительный лист в налоговую с пометкой: «Невозможно установить местонахождение должника либо его имущества».