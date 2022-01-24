«Квинтэссенция маразма бюрократии»: водоснабжение Осиново и Новой Туры ведется без разрешения?

Росприроднадзор намерен оштрафовать УК «Осиново» за добычу воды без лицензии в четырех поселках Зеленодольского района

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

За водоснабжение жителей Осиново, Ремплера, Новой Туры и Новониколаевского, а это более 17,5 тысячи человек, с местной управляющей компании требуют возмещения вреда недрам. Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора намерено взыскать в суде с УК «Осиново» штраф в 1,6 млн рублей. Дело в том, что ответчик снабжает села питьевой водой из артезианских скважин без лицензии. Суды двух инстанций отказали Росприроднадзору, поскольку УК — гарантирующий поставщик по водоснабжению этой территории и платила в бюджет водный налог. В самой УК требования инспекторов называют «квинтэссенцией маразма бюрократии», отмечая, что узаконить скважины невозможно, так как их санитарные зоны застроены еще с советских времен. Да и объемов воды катастрофически не хватает, новые ЖК вообще могут остаться на «сухом пайке». В исполкоме Зеленодольского района признают, что «в Осиново давно назрела потребность в организации принципиально нового источника водоснабжения».

Скважины есть — лицензии нет

Как стало известно «Реальному времени», Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора требует навести порядок с водой в Осиновском сельском поселении. Ведомство выяснило, что УК «Осиново» добывает воду из артезианских скважин в селах Осиново, Ремплер, Новая Тура и Новониколаевский Зеленодольского района, хотя лицензии на пользование недрами у нее нет.

Росприроднадзор издал постановление о привлечении УК к административной ответственности по статье 7.3 КоАП, ей вынесли предупреждение. И этим дело не ограничилось. Росприроднадзор также подал иск в Арбитражный суд РТ, требуя взыскать с УК «Осиново» 1,59 млн рублей в качестве компенсации вреда, причиненного недрам (как третье лицо был привлечен исполком Осиновского сельского поселения).

Надзорный орган действовал строго в соответствии с нормами закона. Добыча подземных вод из артезианских скважин без лицензии действительно предполагает возмещение имущественного вреда государству как собственнику природных ресурсов.

Борцы за сохранение окружающей среды основывались на данных местных властей. Согласно информации Осиновского исполкома, за первое полугодие 2020 года там благодаря деятельности УК выбыло из-под земли 112,5 тыс. кубов воды. Росприроднадзор рассчитал вред согласно правилам (утверждены постановлением правительства РФ). Он не сразу пошел в суд: сначала предложил жилищникам заплатить эту сумму, так сказать, добровольно. Но претензия в адрес УК «Осиново» от 29 сентября 2020 года осталась без ответа.

Росприроднадзор издал постановление о привлечении УК к административной ответственности по статье 7.3 КоАП. Фото: twitter.com/rtut_arb

Добывала воду по заданию местных властей

Проштрафившаяся управляющая компания в свое оправдание сообщала, что она единственная водоснабжающая организация на этой территории. Добычу подземной воды ведет по заданию местных властей. Снабжает ею целый ряд населенных пунктов в Осиновском сельском поселении. При этом платит в бюджет водный налог.

Документы это подтверждали. Исполком Осиновского сельского поселения своим постановлением №136 от 20 июля 2020 года внес изменения и дополнения в более раннее постановление №164 2019 года «О присвоении статуса гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения УК «Осиново» для централизованных систем холодного водоснабжения в селах Осиново (в общей сложности 16 улиц), а также Ремплер, Новая Тура, поселке Новониколаевском и деревне Воронино.

Татарстанский арбитраж констатировал, что в этом случае подземную воду на значительной части территории Осиновского сельского поселения единственная водоснабжающая организация добывала в «интересах населения». Если бы она этого не делала, это имело бы самые неблагоприятные последствия для жителей упомянутых населенных пунктов. В том числе в санитарно-эпидемическом плане.

Документы получала через арбитраж

Кроме того, во время разбирательства стало известно, что УК «Осиново» добросовестно пыталась получить лицензию. Заявление с просьбой предоставить необходимые для этого документы она подала в исполком Осиновского сельского поселения еще 2 июля 2020 года. Так как обращение осталось без ответа, пришлось решать этот вопрос через суд.

В заявлении, поданном в арбитраж 19 октября, управляющая компания просила признать незаконным бездействие местных властей, которые так и не выдали ей необходимый пакет документов. А именно: паспорта на водозаборные скважины, гидрогеологическое заключение, проект зон санитарной охраны, правоустанавливающие документы на скважины и межевой план земельного участка. Но так как уже на этой стадии бумаги были переданы, истец заявил об отказе от иска и производство по делу было прекращено.

Как следствие, 22 июня прошлого года Арбитражный суд РТ отказал Волжско-Камскому межрегиональному Управлению Росприроднадзора в иске. Этот вердикт 6 октября 2021 года поддержал и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Но ведомство настаивает на санкциях для УК-нарушительницы. Управление подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа.

22 июня прошлого года Арбитражный суд РТ отказал Волжско-Камскому межрегиональному Управлению Росприроднадзора в иске. Фото: Максим Платонов

«Это квинтэссенция маразма бюрократии»

Собственники ООО «УК «Осиново» — бизнесмены Сергей Бусыгин и Алексей Казаров (последний также ведет разработку гравийных и песчаных карьеров в Кировской области через свою компанию «Вятпромресурс»). Она была зарегистрирована 10 лет назад: в апреле 2011 года. В 2020 году получила доход в 9,5 млн рублей, что почти равно расходам (9,4 миллиона).

Связаться с директором УК «Осиново» Степаном Пыркиным «Реальному времени» не удалось. Однако после звонков и запроса в его адрес с нашим изданием связался юрист, представляющий интересы управляющей компании в суде с Росприроднадзором. Председатель казанской коллегии адвокатов «Закон и факты» Юрий Лукин считает, что тяжба, инициированная этим ведомством, — «это просто квинтэссенция маразма бюрократии, который только может быть»:

— Я был на приеме у руководителя Управления Росприроднадзора. Когда я ему изложил всю ситуацию, услышал в ответ: «Я вам не верю». Я ничего не стал ему доказывать. В Росприроднадзоре твердо придерживаются своей позиции. Но если его требования будут удовлетворены, Осиново останется без водоснабжения. При этом что будет с 17 тысячами населения, им абсолютно без разницы, — рассказывает юрист.

Почему же в этом сельском поселении столь катастрофичная ситуация с водой? Лукин отмечает, что есть две стороны этой проблемы — фактологическая и юридическая.

Получить лицензии не представляется возможным

Представитель УК «Осиново» сообщил, что почти на все скважины поселка Осиново получить лицензии «не представляется возможным». «Первая причина: половину скважин и водозаборов строило ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление» РТ (ГИСУ), которое не ввело их в эксплуатацию. Сами здания водозаборов, где находятся насосная станция и все остальное, построили, но не оформили. Воду оттуда тем не менее берут: других источников просто нет.



Второй момент: у всех скважин есть понятие санитарной зоны. Без их соблюдения лицензию никто не выдаст. В Осиново все санитарные зоны застроены. Для того чтобы их освободить, надо сносить гаражный комплекс, жилые дома… В советское время, когда все это вводилось в эксплуатацию, никто не думал о защитных метрах. А сейчас это сделать уже практически невозможно», — излагает суть проблемы юрист.

Собеседник издания констатирует, что не оформлены не только сами скважины, не сформированы и земельные участки под ними. Более того, они зачастую находятся в собственности третьих лиц: «Например, ИП Ситдиков на торгах выкупил землю под центральным водозабором Осиново и ни на каком праве пользования не хочет предоставлять ее ООО «Водоканал-Сервис» (наряду с УК «Осиново» занимается водоснабжением в Осиновском сельском поселении) — просто не дает ничего сделать. Нельзя получить лицензию, если земля находится в чужой собственности». Сейчас, говорит Лукин, по этому поводу тоже идет спор в арбитраже. Вот и выигранный УК «Осиново» у местного исполкома спор в арбитраже результата почти не дал.

— Мы целый год бились только с тем, чтобы нам передали документы на скважины. Как можно подавать заявление на лицензию, если у нас нет никаких бумаг? Их нам в конце концов предоставили, но там нет и половины требуемого, — отмечает Лукин.

Кстати, по его информации, Волжско-Камское Управление Росприроднадзора требует возмещения вреда за самовольное пользование подземными водами в том же Осиновском сельском поселении не только от УК «Осиново». К ООО «Водоканал-Сервис» сумма требований только за первые 6 месяцев 2020 года составила 2,5 млн рублей. Это дело еще рассматривается Арбитражным судом РТ. С ТСЖ «Бутырки» такой вред уже взыскали: «Оно не сопротивлялось».

Лукин убежден, что «пока не принято какое-то глобальное решение, эта проблема так и будет существовать и водоснабжающие организации будут «прессовать». Решающее для УК «Осиново» заседание в суде кассационной инстанции назначено на этот четверг.

— У меня большое количество доводов. Один из них сводится к тому, что Росприроднадзор вышел за пределы своих полномочий. Эти скважины местного значения. Значит, федералы заниматься ими не имеют права, — говорит адвокат.

«Сети убыточны от слова «совсем»

Представитель УК отмечает, что проблем с водоснабжением в Осиново огромное количество. Вопрос, по его мнению, еще и в очень маленьком тарифе: «Тариф на холодную воду в Осиновском сельском поселении чуть ли не на 10 рублей меньше, чем в том же Октябрьском. Почему — никто не знает. Мы пытаемся его выправить в судебном порядке, но это займет год-полтора, не меньше. Тариф «Водоканал-Сервиса» по воде вообще убыточный: невозможно сработать в плюс».

Мало того что источники воды в этом сельском поселении находятся в том состоянии, когда невозможно оформить лицензию, они еще и предельно нагружены, говорит Лукин. Население растет, а объем воды не увеличивается: скважины имеют определенный «выхлоп» и больше из них выкачать нельзя. Между тем есть еще и огромный частный сектор, напоминает адвокат. Каждое лето из-за полива огородов давление падает «просто гигантски» и все последние, четвертые-пятые этажи остаются без воды. Для новых жилых комплексов в Осиново, которые там активно в последние годы возводятся, водоснабжение практически не предусмотрено. Напомним: здесь реализован ЖК «Радужный», строится «Радужный-2», ЖК «Осиново» и «Тура Nova».

По данным Госкомитета РТ по тарифам, системы коммунальной инфраструктуры (водозаборов) в Осиновском поселении изношены на 70 процентов. Минимальные вложения, необходимые для реконструкции сетей, говорит представитель УК «Осиново», оцениваются в 100—150 млн рублей: «Есть хорошее водоносное место. Но для того чтобы построить там водозабор и провести воду, нужно и того больше: 250 млн. Понятно, что такие деньги никто не выделит. И ни одна крупная организация не хочет приходить в Осиново. Года три назад были заседания в Министерстве промышленности. И казанскому, и зеленодольскому «Водоканалу» предлагали взять эти сети. Все отказываются, потому что они убыточны от слова «совсем».

Тариф на холодную воду в Осиновском сельском поселении чуть ли не на 10 рублей меньше, чем в том же Октябрьском. Фото: Максим Платонов

В июньскую жару больше недели оставались без воды

В марте позапрошлого года «Реальное время» рассказывало об аварии на канализационном коллекторе, которая могла стать причиной отключения воды как в самом ЖК «Радужный», где, по последним данным, проживают 3,6 тысячи человек, так и в Осиновском поселении, где население составляет уже 17,5 тысячи человек. Впрочем, аварийное отключение продлилось около четырех часов.

В конце июня прошлого года, в самый разгар лета, о «засухе» в Осиново рассказывал и один из местных телеканалов. Тогда сотни жителей поселка в сильную жару больше недели оставались без воды. На «сухой паек» оказались посажены три улицы: ни посуду помыть, ни самим помыться, ни постирать. Люди были вынуждены возить живительную влагу отовсюду, откуда только можно. Купленной воды в жару хватало ненадолго. Ближайшая станция находится в километре. Жители даже были вынуждены ставить во дворах емкости для сбора дождевой воды.

Сам поселок «питается» с водонапорной башни. Однако жильцы жаловались, что регулярно происходят прорывы и вода в их кранах пропадает. Только прошлой зимой они трижды оказывались в такой чрезвычайной ситуации. Главный инженер УК «Осиново» Анвар Ашуров, комментируя эту ситуацию, отмечал, что все те мощности, что они эксплуатируют, находятся в исправном состоянии.

Воду для потребителей Осиновского сельского поселения качают из-под земли глубинные насосы, далее вода подается по трубопроводу в централизованную сеть водоснабжения. Но ее просто-напросто не хватает. По словам Ашурова, управляющая компания не раз обращалась в исполком Осиновского сельского поселения по поводу необходимости увеличения мощностей.

Управляющая компания не раз обращалась в исполком Осиновского сельского поселения по поводу необходимости увеличения мощностей. Фото yandex.ru

Давно назрела потребность в организации принципиально нового источника водоснабжения

На момент выхода материала ответ на запрос «Реального времени» от Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора не поступил, он будет опубликован по получении.

В свою очередь, пресс-служба Зеленодольского района подтвердила нашему изданию, что на этой территории большая нехватка воды:

— В Осиновском сельском поселении сложилась острая проблема водоснабжения частных домов, которая усугубляется в летний период, особенно во время высоких температур воздуха и из-за подключения жителями поселения частных насосов. Здесь давно назрела потребность в реализации проекта по организации принципиально нового источника водоснабжения, базирующегося на подземных водах питьевого качества. В настоящее время водоснабжение поселка базируется на водозаборе, где высокий показатель жесткости воды, — сообщили в администрации района.

И судя по всему, в этом плане есть подвижки. «Исполнительным комитетом Осиновского сельского поселения проведена необходимая работа по выбору участка и согласованию всех сопутствующих вопросов для строительства водозаборной скважины и сетей водоснабжения протяженностью 3,5 км по республиканской целевой программе «Чистая вода» для вновь застраиваемого микрорайона с земельными участками, выделенными для строительства многодетных семей, а также улицам Профсоюзная и Мирная, что частично решит проблему водоснабжения «старой» части села. Ориентировочный срок начала работ — весна 2022 года», — говорится в ответе, поступившем в редакцию.

Пресс-служба Зеленодольского района подтвердила нашему изданию, что на этой территории большая нехватка воды. Фото yandex.ru/maps

В республике очень много неузаконенных скважин

У бывшего заместителя гендиректора по экономике, финансам и имущественным отношениям ЗАО «Челныводоканал» Габдракипа Хайруллина, к которому «Реальное время» обратилось за комментарием как к эксперту, претензии Росприроднадзора не вызвали никакого удивления.

— Управляющая компания должна платить за воду из подземных источников, за так называемые недра, исходя из того объема, который был забран. Это вещь известная, — говорит он.

В то же время Хайруллин знает, что в республике очень много скважин, которых до сих пор не узаконены: «Особенно в деревнях или сельских поселениях. Там так и продолжают пользоваться источниками, которые разработали еще при Советском Союзе. И так просто их не запишешь. Даты ввода в эксплуатацию, период пользования — во всем этом же нужно разбираться, складывать в пазл».

По словам Хайруллина, Набережные Челны — более-менее молодой город, Тукаевский район — тоже. Они стали развиваться с приходом КАМАЗа: «Прошло всего каких-то 30 лет, поэтому здесь все по большей части оформлено как полагается. А вот 50—60 лет назад такой возможности и даже законов еще не было. И скважины тех лет до сих пор эксплуатируются. Я знаю, что такая ситуация в Сармановском районе, я там работал».

По словам собеседника издания, сейчас для того, чтобы эти скважины «легализовать» и получить лицензию, «нужно предъявить всю документацию, а ее просто нет».



— Необходимо найти проект, выяснить, кто разрабатывал источник. Зачастую до сих пор не знают даже, какой там насос работает. Конечно, глубину скважины можно измерить. Но нужны еще и геологические исследования: какие пласты находятся рядом, — перечисляет Хайруллин. — Кроме того, у скважин есть так называемые зоны охраны. Их нужно соблюдать. Раньше же как делали? Посредине деревни пробурят скважину, чтобы далеко воду не тащить, и все. А рядом может находиться и скот, и все что угодно. Первая охранная зона составляет 30 метров. Вторая предполагает отсутствие каких-либо стоков. А из домов зачастую все, что течет, проходит мимо скважины. Не говоря уже о том, что туалеты во всех сельских поселениях — это выгребные ямы.

Одним словом, резюмирует он, эта проблема труднорешаемая из-за отсутствия первичной документации: «Когда обустраивали эти скважины, никто не обращал внимания, что и как. А сейчас фактическое расположение скважин приводят в соответствие с требованиями законодательства. Идет борьба. К тому же много лет люди пользовались этой водой и не знали, что за нее надо платить. Я занимался этим делом, знаю. Это настоящий геморрой. Росприроднадзор пытается навести порядок. Там сегодня работают грамотные, экологически подкованные люди».