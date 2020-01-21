Сносить нельзя достроить: запятую в деле о сносе «Золотой середины» поставит Поволжский арбитраж

«Конкурсник» «Свея» намерен просить суд об обеспечительной мере — приостановить исполнение решения о демонтаже

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Решение о сносе девяти этажей и одного подъезда в 6-м доме «Золотой середины» второй раз устояло в апелляции. 11-й Арбитражный апелляционный суд в Самаре постановил оставить в силе определение АС РТ, принятое еще в мае 2018-го, согласно которому половина казанского долгостроя подлежит демонтажу как самовольная постройка. Постановление пока не исполнено, а застройщик и дольщики намерены оспорить его в Поволжском арбитраже. «Реальное время» выяснило, с какими доводами они в очередной раз пойдут в суд.

Две экспертизы

В своем решении председательствующий судья 11-го арбитража Николай Мальцев опирался в том числе на новую экспертизу, которую по поручению суда провел эксперт казанского ООО «ПСФ «Кариатида» Александр Нурмухаметов. Именно на эту, уже вторую, экспертизу дольщики, имевшие несчастье купить квартиры на подлежащих сносу этажах, возлагали особые надежды. Казанский исполком, со своей стороны, приводил в суде доводы о недопустимости рассмотрения результатов этой экспертизы в качестве доказательства, однако судья эти доводы отклонил.

Напомним, первая экспертиза, проведенная КазГАСУ, содержит однозначный вывод, что эксплуатация дома в нынешнем 18-этажном исполнении невозможна: «Дальнейшее строительство жилого дома и его эксплуатация в фактически построенном виде невозможноы, так как техническое состояние свайного основания плитного ростверка плитно-свайного фундамента дома в соответствии с пунктом 3.13 ГОСТ 31937 — «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга» — оценивается как аварийное и представляет угрозу жизни и здоровью граждан при эксплуатации объекта».

Повторная экспертиза «Кариатиды» содержит более обтекаемые формулировки и не приходит к выводу об однозначной необходимости сноса: «Техническое состояние железобетонных конструкций каркаса и плитного фундамента определяется как неизменно стабильное». Но в то же время «выявлены отступления от обязательных технических требований и отдельных разделов проектных разработок, допущенные при строительстве железобетонного 20-уровневого 6-секционного каркаса».

Кроме того, «отдельные разделы проектных разработок конструкций незаконченной постройки составлены на основе ограниченных и неоднозначных инженерных изысканий <…> Вертикальные железобетонные элементы каркаса исполнены со значительными нарушениями технологии устройства таких конструкций», но «установленные дефекты и повреждения не оказывают влияния на их несущую способность». «Горизонтальные несущие конструкции устроены с нарушениями технических требований, предъявляемых к этим элементам». «Установленные дефекты, повреждения вертикальных железобетонных элементов каркаса и горизонтальных несущих конструкций относятся ко второй группе по характеру влияния на несущую способность, снижающих долговечность конструкций, по причине их негативного развития во времени, выражающихся в увеличении трещин, фрагментарного разрушения бетона, прогресса явлений карбонизации, коррозии незащищенной арматуры». При этом, как считает эксперт, демонтаж «лишних» этажей и секции технически возможен «при условии неприменения импульсных воздействий».

Суд снова за снос

Трактовать выводы этой экспертизы можно по-разному: с одной стороны, нарушения есть, с другой — конструкция стабильная, а выявленные дефекты не влияют на несущую способность каркаса. «Реальное время» обратилось за более конкретными разъяснениями к проводившему экспертизу Александру Нурмухаметову, однако закон запрещает ему разглашать сведения, полученные в ходе судебной экспертизы.

Суд же счел выводы эксперта о том, что спорный объект возведен с многочисленными нарушениями и отступлениями от норм, правил и положений федерального законодательства, достаточным основанием для того, чтобы оставить в силе решение о демонтаже.

Еще один довод — якобы отсутствие у застройщика (фирмы «Свея») разрешения на строительство 18-этажки. «На возведенный в таком виде объект капитального строительства (18-этажного 6-секционного многоквартирного дома) отсутствует соответствующее разрешение, т. е. он возведен и существует без надлежащего оформления в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством», — говорится в постановлении суда.

Юристы застройщика уверяли в обратном: мол, разрешение на стройку дома имелось.

Представитель дольщиков: суд не учел изменения в законодательстве и неверно оценил выводы экспертизы

Адвокат Игорь Фишман, представляющий в суде интересы дольщиков, сообщил корреспонденту «Реального времени», что уже подготовил кассационную жалобу на постановление.

— Конечно, дольщики будут подавать кассацию в Арбитражный суд Поволжского округа. Оценивать шансы на положительное решение не буду, но доводы, которые мы излагаем в жалобе, перечислю. Во-первых, мы считаем, что суд неправильно применил нормы материального права, статья 222 Гражданского кодекса. Суд апелляционной инстанции в своем решении четко указал, что применяет норму права в той редакции, которая действовала на момент подачи искового заявления. Но последние изменения произошли осенью 2018 года, они касались того, что отсутствие разрешения на строительство не является безусловным основанием для сноса строения. Если бы суд апелляционной инстанции применил норму права в той редакции, которая действовала на момент постановки апелляционного решения, то, мы считаем, решение было бы в корне другим, — пояснил адвокат. — Во-вторых, существует большая путаница и сомнения относительно разрешения на строительство. То, что разрешения на 18 этажей нет, — это только довод муниципалитета. На самом деле разрешение было, причем именно на 18 этажей, его изъяли в рамках уголовного дела, и копия в деле есть. Муниципалитет всячески от этого разрешения открещивается, но это очень спорный момент. Доводы муниципалитета о том, что разрешение не выдавалось, судом вообще не проверялись: просто поверили на слово, грубо говоря. Что касается экспертизы, а их две, и они взаимоисключающие, то, на наш взгляд, суд произвел неверную оценку доказательств, а именно второй экспертизы.

Кассационную жалобу готовит и сторона застройщика. Об этом «Реальному времени» сообщил конкурсный управляющий банкрота, фирмы «Свей», Андрей Урлуков. По его словам, жалоба будет подана в отведенный законом срок — до конца января. При этом управляющий намерен попросить суд в качестве обеспечительной меры приостановить исполнение решения о сносе. Подробнее излагать доводы, которые представит в суде, Урлуков пока не стал.

Неопределенность тормозит процесс

Между тем неопределенность в вопросе возможного сноса мешает республиканскому Фонду поддержки дольщиков запустить в отношении «Золотой середины» механизм финансирования достройки дома (или выплаты компенсаций в случае сноса) по линии федерального Фонда поддержки дольщиков («Дом.РФ»). Как сообщил «Реальному времени» руководитель республиканского фонда Иван Новиков, до тех пор, пока не будет окончательного решения, говорить о каком-то конкретном механизме поддержки дольщиков преждевременно.

— Нам необходима определенность в этом вопросе. В любом случае, с фондом «Дом.РФ» мы ведем переговоры о том, чтобы применить комбинированный способ оказания поддержки: если будет решение о сносе, дом достроят в конструктиве девятиэтажного, а тем дольщикам, которые, к сожалению, квартир не получат, выплатят компенсацию по рыночным ценам. Как я понимаю, будет еще одно рассмотрение, и, возможно, по его итогам появится определенность, — пояснил Иван Новиков.