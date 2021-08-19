«ВЭБ.РФ» не удалось вернуть недвижимость «Еврокаскада» на 200 миллионов

Теперь госкорпорация пытается взыскать убытки с конкурсного управляющего

ГКР «ВЭБ.РФ» не может смириться с потерей недвижимости более чем на 200 млн рублей, ранее принадлежавшей обанкротившемуся оператору известной торговой сети магазинов стройматериалов «Еврокаскад». Последняя выступала поручителем по кредиту, выданному госкорпорацией на строительство завода Bikton, инициированное совладельцем и основателем компании Наилем Бикмуллиным. Земельные участки, помещения и склад с железнодорожными путями были внесены в уставный капитал новой компании, когда «Еврокаскад» еще был платежеспособным. И с банкротством сети, принявшей на себя гигантский груз долгов Bikton, оспорить сделку и вернуть «добро» обратно не удалось. «ВЭБ.РФ» винит в этом «конкурсника» фирмы «Еврокаскад», требуя взыскать с него эти 200 млн как убытки, — пока безуспешно. Между тем недвижимость за это время продали уже дважды.

Взыскать с «конкурсника» 200,8 млн рублей убытков

Как стало известно «Реальному времени», госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» подала кассационную жалобу на постановление суда по делу о взыскании 200,8 млн рублей убытков с конкурсного управляющего ООО «Фирма «Ерокаскад» (оператор сети магазинов стройматериалов) члена СРО Союз АУ «Правосознание» Сухроббека Басырова. Последний «ведет» это общество с момента признания его банкротом и открытия конкурсного производства 24 октября 2017 года.

Претензии к «конкурснику» возникли в связи с продажей недвижимости. У фирмы «Еврокаскад» в собственности было немало объектов. Среди них два земельных участка на улице Ахтямова в Казани площадью 3,55 тыс. и 340 «квадратов», помещения первого этажа в здании магазина на улице Чистопольской, 26/5 (230,3 и 4 кв. м), цокольный этаж и помещение в доме 18 на улице Гарифа Ахунова (102,1 кв. м), помещения на первом—третьем этажах, а также подвал в доме на улице Ахтямова, 19 (общий метраж 2,28 тыс. кв. м), земельный участок на улице Тихорецкой, 7а в 15,9 тыс. «квадратов» и там же тупик с ж/д путем (215,4 кв. м), склад в 3,3 тыс. квадратных метров и производственное здание еще на 2,7 тыс. «квадратов». Все это хозяйство 31 августа 2016 года независимый оценщик оценил в 200,8 млн рублей.

Наиль Бикмуллин тогда принял решение учредить новую компанию ООО «Каскад» и передать упомянутую недвижимость в ее уставный капитал. Фото: bikton.ru

От «Каскада» к «Мегалит» и «Морган Трейд»

Оценка была предпринята по случаю сделки. Директор и совладелец фирмы «Еврокаскад» Наиль Бикмуллин тогда принял решение учредить новую компанию ООО «Каскад» и передать упомянутую недвижимость в ее уставный капитал, что и было сделано. Уже с 22 сентября новоиспеченное общество зарегистрировало эти объекты за собой. А меньше чем через год после сделки, 15 июня 2017 года, фирма «Еврокаскад» продала стопроцентную долю «Каскада» ООО «Объединенная консалтинговая компания», но уже за 15,5 млн рублей.

С учетом того, что продажа прошла незадолго до банкротства материнской фирмы, «конкурсник» последней Басыров в апреле 2018 года ее оспорил. В сентябре того же года продажа доли была признана недействительной: предмет продажи надлежало возвратить первоначальному владельцу. Но к тому времени у «Каскада» недвижимости уже не оказалось.

Как выяснилось, еще 1 марта 2018 года он передал все свое имущество в доверительное управление ООО «Мегалит». А последнее через месяц с небольшим, 9 апреля, продало землю и помещения ООО «Морган-Трейдинг». Их общая стоимость на тот момент составила чуть меньшую сумму: 205 млн рублей. Компания «Мегалит» как доверительный управляющий «Каскада» должна была передать полученные по сделке средства ему, но по какой-то причине этого не сделала.



Банк же был убежден, что из-за того, что «конкурсник» не выполнил обязанности, госкорпорация понесла убытки на те же самые 200,8 млн рублей. Фото: вэб.рф

Признать бездействие и отстранить от обязанностей

«ВЭБ.РФ» отмечал, что с 24 июня 2016 года, когда он направил ООО «Фирма «Еврокасад» как поручителю завода Bikton письмо с требованием срочно погасить всю задолженность по кредитным соглашениям, это общество было обязано исполнять обязательства по договорам поручительства и кредитным соглашениям перед банком. Но «конкурсник» торговой компании заявление в арбитраж с тем, чтобы оспорить передачу ей недвижимости в уставный капитал ООО «Каскад», не подавал, говорится в материалах суда. То есть не пресек проблему, что называется, на корню.

За такое бездействие госкорпорация требовала отстранить Басырова от исполнения обязанностей. И 24 февраля 2020 года татарстанский арбитраж жалобу госкорпорации частично удовлетворил: бездействие управляющего было признано незаконным. Банк же, более того, был убежден, что из-за того, что «конкурсник» не выполнил обязанности так как надо, госкорпорация как единственный кредитор «Еврокаскада» понесла убытки на те же самые 200,8 млн рублей.

Он подал новый иск к управляющему с требованием возместить эту сумму. В заявлении банк, в частности, ссылался на то, что Басыров не исполнил решение комитета кредиторов от 13 марта 2018 года: не оспорил те самые сделки, связанные с отчуждением имущества должника. В свою очередь Басыров просил привлечь третьими лицами шесть страховых компаний: АО «ОСК», ООО «Страховое общество «Помощь», ООО «Страховая компания «Арсеналъ», ОАО РСК «СТЕРХ», ООО «РИСК». Судя по всему, это те организации, где он застраховал свою ответственность. Прояснить этот момент, равно как и в целом позицию по делу, у самого Басырова «Реальному времени» не удалось. Он сообщил, что «не дает комментариев».

24 февраля 2020 года татарстанский арбитраж жалобу госкорпорации частично удовлетворил: бездействие управляющего было признано незаконным. Фото: Максим Платонов

Убытки — любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы

Согласно закону о банкротстве, арбитражный управляющий обязан возместить убытки при условии, что они возникли из-за его неправомерных действий. Под такими убытками понимается любое уменьшение или утрата возможности увеличения конкурсной массы. Но татарстанский арбитраж пришел к выводу, что оснований для их взыскания с Басырова нет, и 12 марта этого года отказал «ВЭБ.РФ» в иске. Действительно, комитет кредиторов фирмы «Еврокаскад» 13 марта 2018 года обязал конкурсного управляющего не позднее 15 апреля подать в суд заявление с требованием отменить продажу доли ООО «Каскад» с применением последствий недействительности сделок. Но уже 2 апреля новое собрание комитета кредиторов отменило предыдущее решение. То есть, судя по всему, кредитор сам пошел на попятную.

Между тем «конкурсник», как было отмечено ранее, все же заявил эти требования: оспорил договор купли-продажи доли между фирмой «Еврокаскад» и «Объединенной консалтинговой компанией». Хотя как констатировал суд, с учетом того, что кредиторская задолженность банка превышает 10 процентов от реестровой, у него самого было право оспорить передачу объектов недвижимости фирмой «Еврокаскад» в уставный капитал новой компании, но он этой возможностью своевременно не воспользовался. Доказательств же того, что именно действия (или бездействие) конкурсного управляющего привели к невозможности увеличения за счет этого имущества конкурсной массы должника, нет.

Долг в 3,1 млрд рублей при годовой выручке в 341 млн

Как ранее рассказывало «Реальное время», на дно торговый «Еврокаскад» утянул инвестиционный проект его совладельца и основателя сети магазинов Наиля Бикмуллина. Речь идет о заводе Bikton («Волжский завод строительных материалов» — производитель газобетонных блоков и стеновых панелей, построен в Волжске, Марий Эл). Эта фирма выступала поручителем по кредитам Bikton. Займы на строительство завода брались еще в 2008 году. Однако к 2016 году, спустя 8 лет с момента открытия кредитных линий «ВЭБом», производитель газобетонных блоков и стеновых панелей смог выплатить лишь половину от выданного. Бикмуллин в качестве причин неплатежеспособности завода называл общее падение рынка стройматериалов, полагая, что «надо просто переждать тяжелые времена».

Впрочем, в августе того же 2016 года ВЭБ, а он был единственным кредитором по строительству Волжского завода строительных материалов, подал к нему иск в московский арбитраж. Сначала банк ограничивался предупредительными письмами о необходимости погашения долга, но в итоге пошел на крайние меры и инициировал процедуру банкротства предприятия. В ноябре 2016 года, когда суд приступил к проверке обоснованности требований банка, основатель Bikton Наиль Бикмуллин еще надеялся, что до банкротства его детища дело не дойдет. Так, он сообщал, что банк готов заняться финансовым оздоровлением предприятия, переговоры идут позитивно.

По его словам, изначально рассматривался вариант реструктуризации задолженности до 2023—2025 г., но из-за смены команды в руководстве «ВЭБ» стали изучаться новые схемы выхода из «кредитной ловушки». К сожалению, в итоге ситуация стала развиваться по негативному для основателя завода сценарию. Параллельно банк потребовал возврата долга и от ООО «Фирма «Еврокаскад». Его сумма — 3,1 млрд рублей — оказалась для торговой компании с годовой выручкой магазинов в 341 млн рублей астрономической.

Фирма выступала поручителем по кредитам Bikton. Фото: mirkupit.ru

Избран неверный способ защиты

С компанией «Каскад» случилась та же история: она обанкротилась. Арбитражный суд Москвы 13 августа 2018 года признал это общество несостоятельным и открыл конкурсное производство. Его управляющим был утвержден член Ассоциации ВАУ «Достояние» Антон Громов. Известно, что Басыров дважды обращался к Громову с требованием оспорить сделки (последний раз за 2 месяца до истечения срока). И тот заявил в суд о недействительности продажи недвижимого имущества в пользу «Морган Трейдинг», заключенного доверительным управляющим «Мегалит». Однако результат разбирательства был отрицательным. Арбитражный суд Москвы в марте прошлого года, а вслед за ним и суд апелляционной инстанции, отказали «конкурснику» «Каскада» в иске с мотивировкой «избран неверный способ защиты нарушенного права».

Суд первой инстанции исходил из того, что спорное имущество было передано новому владельцу по договору купли-продажи: то есть сделка предполагалась возмездной. Конкурсный управляющий указывал на то, что договор купли-продажи не был оплачен. Но татарстанский арбитраж заметил: свидетельств того, что это было сделано намеренно, не представлено. Подтверждений аффилированности компаний «Мегалит» и «Морган Трейдинг» тоже нет.

К тому же Верховный суд РФ придерживается такой позиции: если стороны не опровергают соответствие цены сделки рыночным условиям, ее неоплата сама по себе не позволяет квалифицировать сделку как неравноценную. Что же касается возможного причинения вреда кредиторов, на момент заключения договора хозяйственная деятельность ООО «Фирма «Еврокаскад» убыточной не была и на дату совершения сделки оно не было ни в одной из банкротных процедур. Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Направлена на вывод имущества из конкурсной массы

Впрочем, не далее как в июле Громов получил новый шанс. Арбитражный суд Московского округа 7 июля рассмотрел кассационную жалобу конкурсного управляющего ООО «Каскад». Он ссылался на то, что сделка недействительна и была направлена на вывод имущества из конкурсной массы: какого-либо встречного исполнения должник по ней не получил. По его мнению, стороны изначально не намеревались вносить оплату по договору: все стороны сделок находятся или находились в процедурах банкротства, либо неплатежеспособны. Суд кассационной инстанции посчитал, что нижестоящие суды учли не все. Все предыдущие решения по делу он отменил и направил спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Последнему предстоит дать оценку прозвучавшим доводам.

Bikton в прошлом году обрел нового собственника. Фото: mari-el.gov.ru

«ВЭБ. РФ» не согласен

В свою очередь в «ВЭБ.РФ» «Реальному времени» напомнили хронологию дела. «Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 24 декабря 2020 года по жалобе «ВЭБ.РФ» признано незаконным бездействие арбитражного управляющего ООО «Фирма «Еврокаскад», заключавшееся в неоспаривании сделок должника. «ВЭБ.РФ», в рамках дела о банкротстве ООО «Фирма «Еврокаскад», обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением о взыскании с конкурсного управляющего Басырова С.О. убытков в размере 200 834 000 рублей», — говорится в ответе пресс-службы банка.

Заявление «ВЭБ.РФ» оставлено без удовлетворения: «Суд указал на то, что «ВЭБ.РФ» не реализовал право на самостоятельную подачу заявления об оспаривании сделки по передаче объектов недвижимости в уставный капитал ООО «Каскад», а также в материалы дела не представлены доказательства подтверждающие, что именно действия конкурсного управляющего привели к утрате возможности увеличения конкурсной массы должника. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2021 г. определение суда первой инстанции от 12 марта 2021 г. оставлено без изменения, апелляционная жалоба «ВЭБ.РФ» — без удовлетворения».

«ВЭБ.РФ» не согласен с указанными судебными актами, считает, что они вынесены при неправильном применении норм закона о банкротстве, в связи с чем подлежат отмене. «ВЭБ.РФ» обжаловал постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 июля 2021 года, подав кассационную жалобу», — отметили «Реальному времени» в госкорпорации развития.

Между тем СМИ информировали, что завод Bikton в прошлом году обрел нового собственника. Им стал казанский завод стройматериалов «Волга Блок» Предприятие, которое изначально было оценено в 1,128 млрд рублей, было приобретено им на торгах менее чем за 400 млн рублей. К слову, несмотря на это, бывший собственник Наиль Бикмуллин вместе с сыном, некогда предоставившим личное поручительство по кредитам и прошедшим через личное банкротство, пока не избавлен от претензий.

Как сообщало наше издание в мае этого года, конкурсный управляющий ООО «Волжский завод строительных материалов» («ВЗСМ») добился нового рассмотрения своего заявления о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Решение по делу еще не вынесено. Как видим, эта история пока не закончена и для конкурсного управляющего ООО «Фирма «Еврокаскад».