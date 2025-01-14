Татарстанцы побили рекорд по числу личных банкротств за год

Эксперты предрекают дальнейший рост количества банкротов среди закредитованных жителей республики

Фото: Максим Платонов

Более, чем в четыре раза выросло количество банкротных дел в Татарстане с доковидных времен. При этом число жителей республики, которые попали под процедуру личного банкротства в 2024 году, выросло почти в шесть раз. За это время в России дважды вводили мораторий на банкротство по заявлению кредиторов — в общей сложности на полтора года. Однако любое лицо, на которое распространялось действие моратория, было вправе отказаться от его применения, поэтому даже в этот период иски продолжали принимать и рассматривать. В материале «Реального времени» — о том, как и почему последние шесть лет в республике нарастал вал банкротств.



Мораторий «физикам» не помог

«Реальное время выяснило, что в течение 2024 года Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению более 13,5 тысячи «банкротных» исков — это в 4,1 раза больше, чем в 2019 году. Львиную долю — 93,6% — сегодня составляют банкротства физических лиц, 5,7% — общества с ограниченной ответственностью, 0,7% — индивидуальные предприниматели. В 2019 году, последнем наиболее благополучном для бизнеса за шестилетний период, было возбуждено всего 3,3 тысячи дел о банкротстве, из которых 67,7% случаев — это личный крах, 29,3% — банкротства ООО и 1,9% — ИП.

Год Количество банкротных дел по данным АС РТ Количество банкротных дел в % к 2019 году Количество банкротных дел в % к предыдущему году Всего в том числе: ООО АО ИП и КФХ МУП и ГУП Все формы собствен-ности, кроме физлиц Физлица Всего Физлица Все формы собствен-ности, кроме физлиц Физлица 2024 13512 769 1 92 8 870 12642 412 569 43,7 142,0 2023 10891 1922 9 52 7 1990 8901 332 401 199,0 107,8 2022 9258 890 13 92 5 1000 8258 282 372 69,7 141,9 2021 7253 1369 15 45 5 1434 5819 221 262 194,8 149,6 2020 4627 639 18 68 11 736 3891 141 175 69,6 175,1 2019 3280 962 27 62 7 1058 2222 - - - -

Во время пандемии, с 6 апреля 2020 года по 7 января 2021-го, мораторий был введен в отношении организаций и предпринимателей, которые осуществляют основную деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях экономики. А с 1 апреля по 1 октября 2022 года мораторий на банкротство вводили для поддержки граждан и организаций из-за действий недружественных стран и начала СВО.

Реальное время / realnoevremya.ru

Бизнес банкротился наполовину реже

При этом в период моратория в 2020 году количество банкротств среди физлиц по отношению к 2019-му выросло на 75%, а среди юрлиц — упало на 30%, в 2022-м по отношению к 2021-му количество банкротств среди физлиц выросло на 42%, среди юрлиц — уменьшилось на 30%. Прошедший 2024 год показал рекордный рост количества личных банкротств — более, чем в 5,7 раза по отношению к 2019 году, и на 42% по отношению к 2023-му. В то же время число банкротящихся юрлиц, напротив, упало на 56%.

При этом если сравнить количество дел о финансовой несостоятельности бизнеса за последние 5 лет, прослеживается интересная тенденция. Если сниженные показатели 2020—2022 годов можно объяснить действием моратория, то значительный спад числа исков в 2024-м (870), по сравнению с 2023-м (1 990), возможно, объясняется введением новых требований к заявителям. В частности, в мае 2024 года размер долга для инициирования банкротства юрлиц был увеличен с 300 тысяч рублей до 2 млн.

Реальное время / realnoevremya.ru

Форма упростилась, ответственность выросла

Непрекращающийся рост количества личных банкротных дел в течение последних шести лет казанский юрист Михаил Карпов объясняет тем, что институт банкротства граждан в России начал активно развиваться именно с 2019 года, хотя такая возможность у физлиц появилась еще раньше — в 2015 году:

— По мере развития этого института стала упрощаться и сама процедура банкротства физлиц, появились арбитражные управляющие, которые занимаются этой категорией дел, появилась упрощенная форма, стало можно подать на банкротство через МФЦ, эту возможность для освобождения от долгового бремени стали шире рекламировать и люди стали шире ею пользоваться.

«Появилась упрощенная форма, стало можно подать на банкротство через МФЦ, эту возможность для освобождения от долгового бремени стали шире рекламировать и люди стали шире ею пользоваться». Илья Репин / realnoevremya.ru

Эксперт отметил, что в практике судебного банкротства компаний также произошли серьезные изменения, в частности связанные с привлечением учредителей и руководителей компаний к субсидиарной ответственности, что грозит им серьезными последствиями. Риск лишиться на несколько лет права занимать руководящие должности заставляет их стараться избегать процедур банкротства, особенно если у компании были какие-то сомнительные сделки.

— Кроме того, Федеральная налоговая служба очень активно работает по поводу фирм-однодневок, — добавил Карпов, — Процедура регистрации новых юридических лиц была усложнена. Если раньше можно было открыть компанию, провести через нее какие-то сделки, зачастую незаконные, а через год просто забыть про нее, то на сегодня налоговики отсекают такие компании уже на стадии регистрации. В результате уменьшилось количество как самих зарегистрированных юридических лиц, так и сомнительных юридических лиц, и, соответственно, уменьшается количество банкротных дел.

Дорогое удовольствие

Процедура банкротства довольно затратная. Сделки, которые оспариваются, облагаются госпошлиной, и, если у должника не имеется средств для покрытия этих расходов, их оплачивают кредиторы, которые все менее охотно берут это на себя.

У банков появился дополнительный стимул банкротить задолжавших заемщиков: только эта процедура позволяет им проверить все сделки должников за последние три года, оспорить их и вернуть в конкурсную массу проданное имущество. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Михаил Карпов считает, что в перспективе тенденция роста личных банкротств и сокращения банкротств юрлиц будет набирать обороты. Он говорит, что у банков появился дополнительный стимул банкротить задолжавших заемщиков: только эта процедура позволяет им проверить все сделки должников за последние три года, оспорить их и вернуть в конкурсную массу проданное имущество.

Кроме того, на фоне закредитованности и роста ставок по кредитам многие заемщики уже не могут, как раньше, перекредитоваться, чтобы закрыть текущие платежи — они просто не выдерживают кредитную нагрузку. Среди юрлиц под угрозой банкротства сейчас, заметил он, в первую очередь могут оказаться производственные компании с низкой маржинальностью.

«Тенденция сохранится»

Экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов объясняет рост количества личных банкротств повышением юридической грамотности россиян и падением реальных доходов населения:

— Я думаю, эта тенденция сохранится. Сегодня хотя и говорят о большом росте заработных плат, но это в основном касается тех, кто связан с оборонным комплексом. У остальных же ситуация не улучшилась, а у многих даже ухудшилась, например, доходы бюджетников и пенсионеров выросли несоразмерно инфляции. При этом инфляция для бедных всегда выше, чем для богатых, на них острее сказывается рост цен на продукты питания и ЖКХ. И вот такие люди, в силу того, что уже что-то почитали, узнали, пытаются как-то выйти из положения через личное банкротство.

Шайахметов подчеркнул, что появилась категория людей, которые институтом личного банкротства начали злоупотреблять — это те, кто может платить по своим кредитам, но предпочитают этого не делать. И проблему недобросовестного банкротства, по его мнению, еще предстоит решать.

Очень активно пользовались правом банкротства застройщики. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Снижение количества банкротств предприятий Шайахметов, так же как и Карпов, объясняет введением ограничений для руководителей и учредителей банкротящихся компаний и большими объемами господдержки в ряде экономических секторов.

— К примеру, очень активно пользовались правом банкротства застройщики, — пояснил он. — Сейчас, после ряда скандалов, связанных с фиктивными банкротствами, их стало меньше. Сегодня учредители стараются уходить от конфликта с государством. Но банкротиться предприятия всегда будут, это непрерывный процесс — кто-то рождается, кто-то умирает, и банкротство — это искусственное прекращение жизни предприятия.



«Предпочитают режим сбережения»

Что же касается прогноза на будущее, то, по мнению Рустема Шайахметова, риск банкротства высок сегодня для всех предприятий, которые не относятся к приоритетным отраслям и не могут рассчитывать на субсидирование кредитов.

— На субсидирование банковских кредитов для предприятий в федеральном бюджете выделено 1,3 триллиона рублей, а в Татарстане предусмотрены налоговые преференции для бизнеса в объеме около 7 миллиардов. Все эти меры позволяют отдельным предприятиям держаться на плаву, но у всех остальных высокие риски, потому что при ставке Центробанка 21% кредиты они берут под 30—40%, и это очень высокая нагрузка.

Риск банкротства невысок сегодня только для предприятий, которые относятся к приоритетным отраслям. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К неприоритетным, то есть рискованным в плане банкротства экономическим направлениям, эксперт «Реального времени» отнес торговлю автомобилями и в целом торговлю. Неясна, по его мнению, пока ситуация в строительстве, поскольку существующие проблемы могут быть решены за счет субсидирования семейной ипотеки и других ипотечных программ — если субсидии будут.

К неприоритетным, то есть рискованным в плане банкротства экономическим направлениям, эксперт «Реального времени» отнес торговлю автомобилями. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— А большинство инновационных проектов сейчас реализовываться не будут, — предположил он. — Сейчас бизнесмены предпочитают режим сбережения, а не развития бизнеса.

«Главная проблема — слабое развитие реабилитационных процедур»

Старший юрист Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Дмитрий Железняк в разговоре с «Реальным временем» отметил, что 2024 год стал особенным для всех участников банкротства, благодаря трем ключевым событиям:

— Во-первых, весной вышел Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, в котором высшая судебная инстанция указала, что каждое заявление о банкротстве должно сопровождаться уплатой государственной пошлины, размер которой зависит от существа требований. Во-вторых, 8 сентября 2024 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, которые увеличили размер госпошлин за обращения в суд. И в-третьих, были приняты поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые упростили производство по делу, исключив необходимость участия сторон в судебных заседаниях по ряду вопросов.

Целью этих изменений, напомнил он, было освободить суды от рассмотрения несложных, типичных и бесспорных споров, число которых с каждым годом растет из-за относительной молодости института банкротства, особенно банкротства граждан, а также большой инерции должников-граждан, которые с осторожностью подходят к вопросу личного банкротства.

«Изменения носят скорее косметический характер и не решают главную проблему отечественного банкротства — слабое развитие реабилитационных процедур». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Снижение же числа корпоративных банкротств, по мнению Железняка, стало следствием введения правительством двух мораториев на возбуждение дел о банкротстве — это вынудило кредиторов и должников искать альтернативные варианты урегулирования споров. Также такая тенденция, считает он, вызвана развитием правоприменительной практики, включая привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих лиц.

— Но все эти изменения носят скорее косметический характер и не решают главную проблему отечественного банкротства — слабое развитие реабилитационных процедур, — подчеркнул он.