«Выиграно прецедентное дело»: как Бугульминский молкомбинат 4 года пробивался на полки «Пятерочки»

ООО «Агроторг» в Татарстане уличили в архаичном нарушении

Фото: Максим Платонов

Четыре года понадобилось Бугульминскому молкомбинату на то, чтобы попасть со своей продукцией в федеральную сеть «Пятерочка», сообщил сегодня заместитель руководителя татарстанского УФАС Андрей Розенталь. Оператор сети ООО «Агроторг» отказывал региональному производителю в продаже его продукции, ссылаясь на ее нестабильное качество, у него также были претензии к упаковке, к логистике «и много к чему еще». Однако, как отмечают в УФАС, по факту молкомбинату почти сразу отказывали, не вдаваясь в подробности. В дело вмешалась антимонопольная служба, посчитав «оборону» «Пятерочки» нарушением закона о торговле. Ретейлер «упорно не признавал нарушение» и пошел в суд, но проиграл дело в трех судебных инстанциях. В марте торговая сеть уже выплатила 2 млн рублей штрафа и отчиталась о том, что номенклатура продукции БМК допущена на ее полки. В УФАС по РТ констатируют, что «выиграно прецедентное, достаточно серьезное дело». Причем подобное в практике торговых сетей в республике за последние 4 года они встречают впервые.

«Все заявки отклонялись»

Сегодня Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану сообщило о том, что добилось допуска продукции Бугульминского молочного комбината (ООО «БМК») в федеральную торговую сеть «Пятерочка», несмотря на ее сопротивление. По словам замруководителя УФАС Андрея Розенталя, региональный производитель четыре года безуспешно штурмовал ретейлера, у которого в Бугульминском районе действуют 18 магазинов.

Однако все заявки, которые руководство молкомбината направляло в адрес оператора сети ООО «Агроторг» и самой «Пятерочки», отклонялись: «Причем достаточно быстро». Аргументация сетевика сводилась к тому, что продукция БМК «невысокого, нестабильного качества, были претензии к упаковке, к логистике и много к чему еще». Таким образом, «Пятерочка» на протяжении 2017—2019 годов «необоснованно отклоняла предложение» БМК, который пытался ввести свою молочную продукцию в номенклатурную матрицу ретейлера.

Региональный производитель четыре года безуспешно штурмовал ретейлера, у которого в Бугульминском районе действуют 18 магазинов. Фото guv.tatarstan.ru

Однако УФАС по РТ при рассмотрении дела было выявлено, что «предложения БМК практически не рассматривались». И «адекватную аргументацию» этому «Агроторг» не давал. В результате торговая сеть «Пятерочка» была признана нарушившей пункт 2 части 1 статьи 13 ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». А именно: ей вменили создание производителю препятствий для доступа на товарный рынок поставки молочной продукции. Ретейлеру было выдано предписание об устранении нарушения.

Упорно не признавали нарушение

Причем, по словам Розенталя, ранее «Пятерочка» нормально работала с этим предприятием. Когда-то Бугульминский молочный комбинат входил в холдинг «Вамин» Вагиза Мингазова. После его банкротства предприятие стало филиалом УК «Просто молоко». Когда же и эта компания ушла с рынка, стал самостоятельным и «далеко не маленьким», свидетельствует Розенталь, предприятием.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», у ООО «БМК» трое учредителей — частных лиц. Причем двое из них носят фамилию Мингазов. Их называют однофамильцами, а не родней некогда всесильного главы «Вамина» — Вагиза Мингазова. Когда молкомбинат в Бугульме пустился в самостоятельное плавание, он направил договор в торговую сеть. По данным Розенталя, этот договор даже подписали, но обратно в адрес БМК не направили.

Замруководителя татарстанского управления признает, что «это было не просто», так как сеть «Пятерочка» упорно не признавала нарушение. Фото tatarstan.fas.gov.ru

Антимонопольщики последовательно, в судах трех инстанций, доказывали, что нарушение имело место и «Пятерочка должна исправить ситуацию. Арбитраж поддержал позицию УФАС. Замруководителя татарстанского управления признает, что «это было не просто», так как сеть «Пятерочка» упорно не признавала нарушение.

Не далее как в этом месяце сеть оплатила 2 млн рублей штрафа за нарушение антимонопольного законодательства, также на 20 тыс. рублей оштрафовали должностное лицо, которое было ответственно за принятие решений по этому делу (по имени и фамилии его не назвали). Кроме того, ретейлер представил документы, которые указывают на то, что номенклатура продукции БМК им была принята. «Сейчас Бугульминский молкомбинат может выставлять на полки «Пятерочки» свою продукцию», — подчеркнул Андрей Розенталь.

В татарстанском УФАС констатируют, что «выиграно прецедентное, достаточно серьезное дело». Причем, по информации службы, это единственное подобное дело по стране в этом году: больше федеральные сети препятствий местным производителям не чинили.