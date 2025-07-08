Жителей Казани переводят на прямые договоры с поставщиками тепла и воды

Фото: Реальное время

В Казани управляющие компании организуют собрания собственников жилья с целью заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО). До сих пор эту практику применяли только в частном секторе, теперь же очередь дошла до многоквартирных домов. Платежи жильцов за электричество, воду и тепло пойдут напрямую их поставщикам, минуя счета УК. Возможность заключения прямых договоров существует давно — с 2018 года, но в Татарстане пока были лишь единичные примеры в МКД. В причинах новшества, а также в плюсах и минусах перехода казанцев на прямые расчеты разбиралось «Реальное время».

Демарш несогласных

Казанская управляющая компания «Правильный дом» в конце июня провела в десятиэтажном доме №72 на улице Юлиуса Фучика заочное голосование собственников жилья по вопросу перехода на прямые договоры с поставщиками воды, электричества, отопления и регоператором по обращению с ТКО. Одновременно жители дома голосовали за внесение соответствующих изменений в договор управления многоквартирным домом.

Управляющая компания «Правильный дом» провела в доме №72 на улице Юлиуса Фучика в Казани заочное голосование собственников по вопросу перехода на прямые договоры с РСО. скриншот сайта Яндекс-карты

В «Реальное время обратились несколько участников голосования, которые выразили сомнения в правомерности перехода на прямые договоры, а также опасения, что теперь им придется разбираться с ворохом счетов, тогда как «и в одной-то счет-фактуре ничего нельзя понять». Против перехода на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями высказался и казанский активист, дипломированный специалист по эксплуатации и обслуживанию МКД Рустем Хабибуллин:

— В Казани в многоквартирных домах установлены ИТП. Это оборудование относится к общему имуществу дома. Еще в 2020 году Верховный суд РФ вынес определение, согласно которому при отсутствии централизованной системы горячего водоснабжения в доме исполнителем коммунальной услуги по ГВС является УК, что делает невозможным переход на прямые договоры с собственниками в части подачи холодной воды для производства горячей воды.

Хабибуллин также добавил, что переход на прямые договоры с РСО, по его мнению, возможен не ранее, чем решится вопрос с перетопом — после того, как во всех МКД будут установлены узлы погодного регулирования. Сегодня в их отсутствие или при наличии такого узла, но фактическом отсутствии регулирования подачи теплоносителя в дом в зависимости от температуры наружного воздуха, говорит он, жители вынуждены оплачивать лишние гигакалории, в которых не только не нуждаются, а испытывают двойной вред — больше платят за отопление и при этом мучаются от жары, духоты и пересушенного воздуха в квартирах.

«Для инспекции не имеет значения»

«Реальное время» обратилось в республиканскую Госжилинспекцию с вопросом о целесообразности перехода собственников МКД на прямые договоры с поставщиками ресурсов. Издание поинтересовалось, как, в частности, такой переход может сказаться на ситуации с долгами УК перед РСО. В ведомстве Александра Тыгина на эти вопросы не ответили, но сообщили, что не возражают против прямых расчетов.

— Инспекция не против и не поддерживает переход собственников МКД на прямые договоры с РСО, — сообщили в пресс-службе ГЖИ. — Для инспекции главное, чтобы соблюдались жилищные права татарстанцев, чтобы оказывались коммунальные и жилищные услуги надлежащего качества. И для инспекции не имеет значения, с кем заключены договоры. Перейти или не перейти — решение только общего собрания собственников.

Инспекция не против и не поддерживает переход собственников МКД на прямые договоры с РСО, сообщили в ведомстве Александра Тыгина. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Я бы с радостью перевел их на прямые договоры»

Директор УК «Правильный дом» Руслан Гиниятуллин в ответ на вопрос «Реального времени» о причинах перевода собственников на прямые договоры с РСО ограничился тем, что посетовал на сложность своей работы. А руководители нескольких других компаний, которые организуют такие собрания, и вовсе отказались комментировать свои действия. Разъяснить причины, по которым УК стремятся избавиться от обязанностей по заключению договоров с РСО, согласился только директор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов.

Он пояснил, что изменить договоры с жильцами стремятся в первую очередь небольшие управляющие компании, у которых по разным причинам возникла задолженность перед третьими лицами, и при этом они сами собирают с жильцов плату за ЖКУ. Задолжав однажды, они попадают в безвыходную ситуацию: платежи жильцов уходят на погашение долгов, а потребленные ресурсы остаются неоплаченными и это ведет к возникновению новых долгов, которые нарастают, как снежный ком. Выбраться из этого замкнутого круга УК может, переведя собственников домов на прямые договоры с РСО.

— Но когда расчеты за услуги и ресурсы осуществляются как у нас — через единого оператора по начислению АО «Татэнергосбыт» — такое просто невозможно, — подчеркнул он. — Все деньги, которые собираются по каждой статье, например, на оплату электроэнергии, отопления, воды, канализации оператор перечисляет сразу поставщикам.

Тем не менее Гиниятов говорит, что в управлении его компании есть дома, которые он бы с радостью перевел на прямые договоры с РСО, но по другой причине — в связи с воровством ресурсов. Все, что жильцы получили помимо счетчиков — воду, энергию — оплачивается из средств на содержание общего имущества (СОИ). Плата за СОИ распределяется в соответствии с решением собственников — либо по факту, либо по нормативу.

— У нас есть много «нормативщиков», которые не устанавливают счетчики, есть люди, которые умудряются счетчики обойти — и весь создаваемый ими перерасход электроэнергии оплачивает управляющая компания. Кроме того, не всегда расходы на СОИ рассчитаны правильно. Например, есть дома с лифтом, а есть без лифта, есть многоэтажки с бойлерами, с повысительными насосами, а нормативы расходов на СОИ даже 15% этих затрат не покрывают, и эти затраты ложатся на управляющую компанию. У нас в поселке Нагорный порядка 20 домов, и в них огромный перерасход! В квартиры наших сотрудников жильцы не пускают, счетчики не показывают — все говорит о том, что они воруют ресурсы! Если они перейдут на прямые договоры с РСО, у меня голова перестанет болеть. НО РСО руками и ногами сопротивляются их переходу.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гиниятов рассказал, что в одном из домов, где расходы на СОИ зашкаливали за все разумные пределы, его сотрудникам удалось обнаружить майнинговую ферму в съемной квартире. Оказалось, хитроумные майнеры просверлили стену, вышли и подключились к силовым кабелям в подъезде между этажами.

В невозможности перехода на прямые расчеты за горячую воду при наличии в доме ИТП и ее приготовлении силами УК он засомневался:

— Я иногда удивляюсь решениям наших законодателей. Ведь в этом случае все очевидно: при наличии счетчика легко посчитать расход холодной воды и оплатить ее «Водоканалу», а затем посчитать расход тепла на ее нагревание — и оплатить его АО «Татэнерго». Почему же это запрещено законом?

«УК станет проще работать, а населению — сложнее»

В АО «Татэнерго» сообщили «Реальному времени», что не располагают информацией о том, что УК проводят собрания о переводе МКД на прямые договоры с поставщиками ресурсов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Российским законодательством разграничена ответственность между управляющими и ресурсоснабжающими организациями (РСО), — рассказали в пресс-службе организации. — В соответствии с законодательством, теплоснабжающие организации отвечают за подачу ресурса до границы дома. Между РСО и УК имеется граница балансовой принадлежности, и ответственность за параметры тепловой энергии до этой границы несет теплоснабжающая организация, а после нее ответственность за тепло в доме лежит на УК. За качество предоставляемых услуг внутри многоквартирного дома также отвечает УК. Именно УК с помощью внутридомового технологического оборудования систем отопления и ГВС обеспечивает благоприятные и безопасные условия для проживания граждан (в том числе поддержание комфортной температуры в квартирах). Проще говоря, УК — это единое окно для жалоб жильцов в МКД. УК, как ответственный оператор жилищно-коммунальных услуг и профессиональный участник системы ЖКХ, обеспечивает соблюдение интересов и прав граждан в МКД по вопросам поставки всех видов ресурсов в дом.

В РСО считают, что в случае перехода жителей МКД на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями работа управляющих компаний с населением значительно упростится, а вот населению это грозит сложностями:

УК перестанут выставлять населению единую квитанцию за коммунальные услуги, и у каждой квартиры количество квитанций увеличится, так как каждая РСО будет выписывать отдельный счет на оплату тепла, воды, ГВС, электроэнергию, канализацию. Жильцам при этом придется расплачиваться за коммунальные услуги с разными организациями и вести раздельный учет задолженности;

в случае необходимости перерасчета коммунальных платежей (например, ввиду поздней сдачи показаний квартирных счетчиков) при прямых расчетах жильцам придется обращаться в каждую РСО отдельно;

передавать показания квартирных приборов учета необходимо будет в два адреса: в УК для расчета расхода ресурса на содержание общедомового имущества и в РСО для расчета квитанции;

если у жильцов возникнут вопросы по объемам и качеству поставки коммунальных ресурсов, им придется самостоятельно обращаться непосредственно в РСО.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом, подчеркнули в компании, стоимость коммунальных ресурсов, а также услуг УК по управлению МКД не станет дешевле.

«Есть негативный опыт»

АО «Татэнерго» уже работает по прямым договорам с населением Казани и Набережных Челнов, но с незначительным количеством домов (0,75% МКД в Казани и 0,07% — в Набережных Челнах. При этом прямые договоры с собственниками МКД оборачиваются сложностями для РСО.

— Крайне негативный опыт работы по прямым договорам с населением имеется в Бугульме, где на прямых расчетах находится более 30 тысяч лицевых счетов, — сообщили в компании. — Это привело к тому, что население по всем вопросам обращается в теплоснабжающую организацию, а не в свои управляющие компании и ТСЖ, что, в свою очередь, приводит к затягиванию или игнорированию проблем со стороны жилищных организаций вплоть до абсурда — когда из-за течи отопительных батарей в квартирах жильцы звонят в теплосети, так как в УК заявляют, что у них договоров с жильцами нет.

Что же касается вопроса о расчетах за горячую воду, приготовляемую внутри МКД с помощью ИТП, то позиция компании полностью согласуется с позицией Верховного суда РФ. В такие дома «Татэнерго» поставляет только коммунальный ресурс «тепловая энергия», не осуществляет централизованное горячее водоснабжение и не может быть поставщиком коммунальной услуги по горячему водоснабжению, здесь также сослались на имеющуюся судебную практику.

В «Татэнерго» не усматривают законных оснований снять с УК часть обязанностей по предоставлению ЖКУ, оставив им уборку двора и подъездов и обслуживание внутридомовых коммуникаций. скриншот сайта УК "Весна"

Эта позиция также подтверждается судебной практикой компании — челнинская УК «Электротехников» в 2020 году пыталась изменить договор о поставке тепловой энергии в доме №40 на ул. Нариманова с учетом прямых договоров РСО с жильцами, но пройдя все судебные инстанции, потерпела неудачу.

— В определении Верховного суда РФ от 21 июня 2023 г. N307-ЭС23-2986 приведены четкие выводы о невозможности заключения прямых договоров в домах с самостоятельным производством коммунальной услуги ГВС в ИТП, подчеркнули в АО «Татэнерго».

Таким образом, в компании не усматривают законных оснований снять с управляющих компаний часть обязанностей по предоставлению ЖКУ, оставив в их ведении лишь уборку двора и подъездов и обслуживание внутридомовых коммуникаций.

«Реальное время» также обратилось с запросами о перспективах и последствиях перехода жильцов МКД на прямые расчеты с РСО в АО «Татэнергосбыт» и УК ПЖКХ. По получении ответы будут опубликованы.