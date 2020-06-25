Крестный отец «Сувара» получил «вольную» от кредиторов

Арбитражный суд Татарстана завершил процедуру банкротства Евгения Королькова — негласного бенефициара группы «Сувар»

Фото: Михаил Козловский / prav.tatarstan.ru

Спустя почти три года с начала процедуры личного банкротства известный строитель республики, один из основателей компании «Сувар» Евгений Корольков получил освобождение от всех долгов. Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд республики в июне завершил процедуру его банкротства. При этом кредиторам, которым Евгений Александрович как поручитель оказался должен 989,09 млн рублей, удалось вернуть лишь 7,3 миллиона. Подробности этого крупного и важного дела — в материале нашего издания.

«Освободить от дальнейшего исполнения требований кредиторов…»

Как стало известно «Реальному времени», Евгений Корольков, некогда стоявший у истоков крупнейшей строительной империи республики «Сувар», теперь свободен от каких бы то ни было притязаний кредиторов. В его личном банкротстве поставлена точка.

Определение Арбитражного суда РТ, датированное 10 июня, предписывает завершить процедуру реализации имущества должника, освободив его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. На то, чтобы дойти до финала личного банкротства, авторитетному строителю потребовалось почти 3 года.

Напомним, Евгений Корольков сам подал на свое банкротство 21 сентября 2017 года. В октябре того же года Арбитражный суд РТ признал его несостоятельным и ввел процедуру реализации имущества. Финансовым управляющим был утвержден ВИП-банкротчик Сергей Кондратьев, который более всего известен своей работой по одному из крупнейших банкротных дел в Татарстане — крахом группы «ВАМИН».

Финансовым управляющим был утвержден ВИП-банкротчик Сергей Кондратьев. Фото Романа Хасаева

Общий размер кредиторской задолженности на дату обращения Королькова в суд составлял 594,9 млн рублей (576,06 млн основной долг, остальное проценты и неустойка). Эту сумму составили обязательства по договорам поручительства перед «Тимер Банком» (50 млн рублей), «Татфондбанком» (208,3 млн рублей) и OOO «Залесный Сити» (еще 336,6 млн).

Пострадал от краха ТФБ

Евгений Корольков родился в Чистопольском районе и в свое время был зарегистрирован как ИП по выращиванию зерновых культур. Числился совладельцем УК «Казанская Ривьера», компаний «Сувар Девелопмент» (25%), «Сувар-Инвест» (23,75%), «НефтеТрейдСервис» (30%), «Керамика-Маркет» (8%), московской «Факолит» (99,01%), новосибирской «Торгсиб» (33%) и еще ряда татарстанских и российских организаций. Руководил ОАО «Сувар-Казань-2». Но в 2016 году, накануне краха группы Роберта Мусина, Корольков вышел из всех активов.

Главное детище Королькова и его соратника Айрата Жамилова — основанное в 1999 году ООО «Компания «Сувар-Казань» (ныне ликвидирована). Первые годы Корольков сам был ее генеральным директором.

В 2016 году фирма Королькова и Жамилова «НефтеТрейдСервис» (НТС) вошла в структуру «ИнтехБанка», наряду с другими компаниями «Сувара». НТС получила 9,96 процента акций кредитора, «Сувар Девелопмент» — еще 9,96 процента, «Залесный Сити» — 9,94 процента.

Именно из-за краха группы ТФБ Корольков и пришел к личному банкротству. Фото Максима Платонова

Изменения в акционерном капитале банка произошли после того, как Центробанк признал «Татфондбанк» и «ИнтехБанк» единой банковской группой. Тогда Роберт Мусин переуступил часть своих «интеховских» акций группе «Сувар». Правда, позднее оказалось, что сделка не прошла. Как уверял финдиректор «Сувар Девелопмента» Денис Семенов, акции остались неоплаченными.

Именно из-за краха группы ТФБ Корольков и пришел к личному банкротству. Так, среди основных заемщиков «ИнтехБанка» были две компании из группы «Сувара»: на 672 млн рублей были оформлены кредиты «Краснодар девелопменту» и на 246 млн «Сувар Девелопменту». Сообщалось, что Корольков и Жамилов могли выступить поручителями по этим кредитам.

Кроме того, согласно инвентаризации активов банкротящегося ТФБ, Корольков числится среди заемщиков-физлиц: он взял на себя кредит на 114,3 млн рублей.

Основной «навар» дали тетеевские сотки

Согласно отчету финансового управляющего, рыночная стоимость имущества Королькова (исключительно земельные участки и лодки) составила 18,7 млн рублей. Главным активом негласного бенефициара «Сувара» оказались 17 земельных участков под жилищное строительство, в том числе на береговой линии в поселке Тетеево Лаишевского района. Стоимость участков здесь колеблется от 22 тыс. до 260 тыс. за сотку, в зависимости от близости к береговой линии Волги. Однако и эти земли в итоге были проданы по бросовой цене.

Как уже рассказывало «Реальное время», «золотые» сотки в итоге ушли по цене в 4 раза ниже оценочной экс-владельцу «Сувар-Отеля» Айнуру Фатыйхову.

Главным активом негласного бенефициара «Сувара» оказались 17 земельных участков под жилищное строительство, в том числе на береговой линии в поселке Тетеево Лаишевского района. Фото poselki116.ru

А катера уплыли…

Еще на 50 с небольшим тысяч рублей «потянули» каждая из двух мотолодок «Казанка». Остальной транспортный парк Королькова из трех автомобилей (Lada и пара Mercedes-Benz), а также катеров Crownline и «Пегас» и снегохода Вombardier, проданных в том же 2017 году казанскому бизнесмену Владимиру Бельнюшкину, вернуть в конкурсную массу, несмотря на все усилия «Татфондбанка» в лице АСВ, не удалось. Как, к слову, и пирс в селе Теньки Камско-Устьинского района, перешедший в том же 2017-м в руки работника АО «Сувар-Казань» Евгения Путилина.

Общая стоимость этих единиц транспорта составила 5,3 млн рублей. Как выяснил суд, на эти покупки Бельнюшкину одолжил деньги работник «Сувар-Казань» Вернат Мингазов, прокредитовав его в том числе за счет полученных дивидендов.

АСВ пыталось доказать, что один только купленный Бельнюшкиным за 2,6 млн Crownline по сути является яхтой и стоит не менее 5 млн рублей. Однако убедить в этом суд конкурсный кредитор не смог.

Всего имущества Королькова было продано на 9,17 млн рублей. Большую часть составила выручка от продажи земли (4,3 млн), еще 4,4 млн в копилку принес возврат платежа в ТФБ по договору поручительства…

АСВ пыталось доказать, что один только купленный Бельнюшкиным за 2,6 млн Crownline по сути является яхтой и стоит не менее 5 млн рублей. Однако убедить в этом суд конкурсный кредитор не смог. Фото: asv.org.ru

Каждый из кредиторов удовлетворен на 0,74 процента

Напомним: согласно реестру кредиторов общая задолженность негласного бенефициара компании «Сувар» была близка к миллиарду рублей (989,09 млн). Однако вернуть удалось лишь 7,3 млн. Требования каждого из четырех кредиторов (ООО «Нефтетрейдсервис», ООО «Тетеево-2», «Тимер Банк» и «Татфондбанк») в итоге оказались удовлетворены на 0,74 процента. Такие цифры приведены в итоговом отчете финансового управляющего Королькова.

При этом самую большую сумму по сравнению с остальными — 1,9 млн — получил «Татфондбанк». Понятное дело, что для него это капля в море...