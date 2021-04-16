«Тут вам не Америка»: суды отклоняют репутационный иск застройщика Savin House

К судебному разбирательству привело возгорание пенополистирола от окалины во время сварочных работ

Фото: Любовь Шебалова

Застройщик ЖК Savin House, подконтрольного компании Ильи Клебанова ООО «Садовое кольцо Казань», требует от своего подрядчика материальную компенсацию за ЧП, бросившее тень на его репутацию. По данным проверки, во время сварочных работ, проводимых СК «Рост», окалина попала на цокольный этаж, где тот же подрядчик хранил пенополистирол. Информация о возгорании на стройке, которую тогда окутало густым дымом, в сопровождении наглядных фото и видео прошла через все местные СМИ. Комиссия установила, что работники «Роста» элементарно пренебрегли противопожарной безопасностью, а в результате во всех казанских пабликах, чатах и общественных форумах стали полоскать компанию «Садовое кольцо Казань». У последней из-за ЧП якобы упали продажи: прежде уходило по квартире в день, а тут за неделю не реализовали ни одной. Вопросы к застройщику возникли и у банков-партнеров проекта. Впрочем, эксперты считают проигрыш дела предсказуемым.

ЧП в комплексе

Как стало известно «Реальному времени», история с пожаром на одной из казанских строек получила продолжение в арбитраже. Речь идет о жилом комплексе Savin House. Как ранее рассказывало «Реальное время», его возводит московский девелопер. Жилой комплекс включает в себя многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и паркингом на проспекте Фатыха Амирхана.

Согласно сайту компании, в доме максимум 20 этажей и 905 квартир. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце этого года. Однако в целом благостная картина стройки под покровительством высокопоставленных бенефициаров оказалась не без ложки дегтя: застройщик по его собственному признанию в ходе реализации проекта понес репутационные издержки.

Сейчас компания «Садовое кольцо Казань» (входит в ГК «Садовое кольцо) хочет заставить подрядчика, строительную компанию «Рост», материально возместить ей нанесенный вред. Она оценила его в 3 млн рублей. Истец напоминает, что ЖК Savin House позиционируется как лучший проект бизнес-класса в Казани. Цена квадратного метра в нем превышает среднюю по Казани.



История с пожаром на одной из казанских строек получила продолжение в арбитраже. Фото: Максим Платонов

Генеральным подрядчиком этого строительства было выбрано ООО «СК С.Т.С.». Договор с этим обществом был заключен еще 25 января 2018 года. В свою очередь «СК С.Т.С.» на выполнение комплекса работ (каких именно, в материалах дела не уточняется) привлек ООО «СК «Рост». Подписанный с этой строительной компанией договор, помимо прочего, обязывал ее соблюдать требования по безопасному ведению работ, охране окружающей среды и пожарной безопасности на стройплощадке.

Окалина с шестого этажа попала прямиком на пенополистирол

Но 30 марта на цокольном этаже одной из секций строящегося жилого комплекса как на грех случился пожар. Там загорелся экструдированный пенополистирол. По информации застройщика, в этом месте его складировал тот же «Рост». Возгорание произошло от упавшей с 6-го этажа строящегося здания высокотемпературной окалины во время сварочных работ, которые проводили работники подрядчика.

Позже комиссия установила, что причиной пожара стало нарушение СК «Рост» противопожарных норм при проведении сварочных работ и правил складирования горючих материалов, хранение их в ненадлежащем состоянии и, наконец, халатность должностных лиц строительной компании, отвечающих за противопожарную безопасность. Незамеченным это ЧП не прошло. Информация о возгорании на стройке, которую тогда окутало густым дымом, в сопровождении наглядных фото и видео прошла через все местные СМИ. Разумеется, что это обстоятельство негативно сказалось на деловой репутации компании «Садовое кольцо Казань».

Отрицательные отзывы о ней появились во всех казанских пабликах, чатах и общественных форумах. В чем только не обвиняли москвичей: что используют некачественные стройматериалы, допускают к строительно-монтажным работам непрофессионалов, игнорируют правила пожарной безопасности. И, наконец, выражалось сомнение в том, что жилой комплекс действительно представляет собой жилье бизнес-класса.

30 марта на цокольном этаже одной из секций строящегося жилого комплекса как на грех случился пожар. Фото vk.com

За неделю не было продано ни одной квартиры

Все эти кочевавшие в сети сведения, окутанные волной слухов и домыслов, по мнению застройщика, ударили по его до того безупречной репутации. А для потенциальных участников долевого строительства она «крайне важна». В подтверждение этого компания «Садовое кольцо Казань» сообщала, что до пожара в ЖК Savin House они продавали в среднем по одной квартире в день, но после ЧП в течение недели якобы не могли реализовать ни одной. Клиенты были напуганы. В офисе застройщика в эти дни только успевали принимать звонки. Люди, ссылаясь на информацию из чатов, соцсетей и форумов, отказывались от сделок. Кроме того, вопросы возникли и у партнеров застройщика, в том числе крупных российских банков.

По оценке хозяина стройки, общий контекст информации о пожаре, в том числе его видеозаписи в СМИ и интернете, был порочащим, поскольку было брошено зерно сомнения в том, что компания «Садовое кольцо Казань» ведет свою деятельность добросовестно. У потенциальных партнеров, клиентов или заказчиков, напротив, могло создаться ложное представление, что она нарушает действующие нормы и правила.

Одним словом, имидж застройщика пострадал, так как ЧП с возгоранием невольно создало некое негативное общественное мнение. Инициатор ЖК Savin House пришел к выводу о том, что стало заключаться меньше договоров долевого участия. Виновным в этом компания «Садовое кольцо Казань» считает подрядную СК «Рост». Застройщик вскоре после пожара, в начале апреля, предлагал ей возместить убытки или упущенную выгоду добровольно. Но та эту претензию отклонила. В следующий раз они встретились уже в суде.

Инициатор ЖК Savin House пришел к выводу о том, что стало заключаться меньше договоров долевого участия. Фото: Любовь Шебалова

Оценочные суждения предметом судебной защиты не являются

Известно, что в такого рода делах истец обязан доказать, что сведения о нем распространяло именно то лицо, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений. В обоснование своего заявления компания «Садовое кольцо Казань» ссылалась, как ранее уже говорилось, на «общий контекст информации, опубликованной в СМИ и сети интернет». А в качестве подтверждения того, что о ней распространяли не соответствующие действительности сведения, представила распечатку с некоего сайта. Там в нелицеприятном обсуждении московского застройщика активно участвовали лица под никами «Александр Соловьянов», «гость 7321», «гость 2104», «гость 9091», «гость 5600», «Артур Довгань», «Vladimir S». Однако, 26 октября прошлого года Арбитражный суд РТ отказал застройщику ЖК в иске.

Суд отметил, что доказательств того, что автор сведений, а также тот, кто их распространил, строительная компания «Рост», суду не представлено. Как и то, что они «носят порочащий характер». К тому же, говорится в решении, «оценочные суждения, мнения и убеждения не являются предметом судебной защиты», поскольку это выражение субъективного мнения и взглядов. Их никак нельзя проверить на соответствие действительности.

ООО «Садовое кольцо Казань» обжаловало решение в апелляционной инстанции, ссылаясь на то, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела. Но Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре 27 января этого года оснований для отмены первоначального решения не нашел. Хотя заявитель в своей жалобе уточнил, что репутационный вред причинен не распространением очернительных сведений, а все-таки ненадлежащим выполнением работ. И ссылался на расторжение договоров долевого участия, а также сокращение числа клиентов. В подтверждение представил справку о продажах за март — май 2020 года. Появление большого количества отрицательных отзывов на фоне ранее доминирующих положительных отзывов подтверждает факт утраты доверия потенциальных клиентов, полагает застройщик ЖК Savin House. 27 апреля его кассационную жалобу должен рассмотреть уже окружной суд.

Суд отметил, что доказательств того, что автор сведений, а также тот, кто их распространил, строительная компания «Рост», суду не представлено. Фото: Максим Платонов

«Это разговор ни о чем: там горело три плитки»

Получить комментарий в ООО «Садовое кольцо Казань» не удалось. На запрос нашего издания к моменту выхода материала ответ получен не был. Мы готовы опубликовать его по поступлению в редакцию.

К слову, согласно сайту, на данный момент в ЖК продано уже 80 процентов квартир. В свою очередь, бенефициар СК «Рост» Альберт Зарипов (об этом свидетельствует сервис СПАРК-Интерфакс») в коротком разговоре по телефону с корреспондентом «Реального времени» сообщил следующее:



— Там горело три плитки: на них упала окалина. И все. Это был разговор ни о чем. Застройщик не понес ни материальных, ни каких иных затрат, — сообщил подрядчик нашему изданию.

С чем в таком случае связаны претензии к СК «Рост»? Владелец компании говорит, что не знает. «Суд им уже отказал», — напомнил он.



Отметим, что о подрядчике, попавшем в эту некрасивую историю, известно немного. СК «Рост» была учреждена 4 года назад. В ее штате по состоянию на 31 декабря 2020 года значилось всего восемь человек. Впрочем, это обстоятельство не помешало компании в прошлом году получить выручку от продажи в 846 млн рублей. Чистая прибыль составила 449 тысяч.

Нерадивых подрядчиков нужно призывать к ответу

— Любое ЧП или негативная информация о стройке сказывается отрицательно и на репутации застройщика, — говорит президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. — Другой вопрос, насколько сильно.



Если аналогичное ЧП произойдет, к примеру, на площадке строительной компании с узнаваемым брендом, ее репутацию случившееся никак не умалит, полагает он. А вот для новых на рынке Татарстана застройщиков, которые возводят лишь один объект, пока что не имея длительной профессиональной истории в регионе, все иначе. «Покупатели жилья обращают внимание не на все. Я вам больше скажу: если бы не было массовых сообщений о пожаре в СМИ, то обыватель, скорее всего, об этом даже не узнал. В курсе обычно только специалисты-риелторы», — рассказывает Савельев.

Вместе с тем он уверен, что москвичи в этом случае правы: «Они имеют право на компенсацию. Нерадивых подрядчиков нужно обязательно призывать к ответу. Доказать моральный или репутационный ущерб сложно, но однозначно одно: после случившегося у компании «Садовое кольцо Казань» он был». По словам президента Гильдии риелторов РТ, обывательское мнение о том, что на стройках нарушают все и вся, не верно. Он считает, что в Казани есть строительные компании, у которых в этом плане «все очень строго, корректно и по закону».

Савельев добавляет, что у многих застройщиков из столицы РТ есть специальные системы видеонаблюдения со скрытым выходом в интернет. То есть любой человек может зайти и в режиме онлайн посмотреть, что творится на стройке. Эксперт отмечает, что к жилью бизнес-класса требования покупателей выше. В то же время он предполагает, что если бы подобная ситуация возникла в ЖК эконом-класса, «был бы тот же самый эффект». Проигранный спор в плане репутационной составляющей компании «Садовое кольцо Казань» вряд ли что несет, рассуждает собеседник «Реального времени», так как «обыватели не знают, что такой процесс идет». Он предполагает, что для того, чтобы что-то изменилось, надо, во-первых, чтобы застройщик выиграл этот суд. Во-вторых, это также должно пройти по всем средствам массовой информации.

Имело смысл бороться лишь на информационном поле

Директор Центрального дома недвижимости «Валери» Валерий Абсалямов тоже убежден, что «любые ЧП, какие бы они ни были — финансовые, строительные, даже личностные — очень сильно влияют на имидж компании и ее продажи».



— Интернет делает свое дело: информация до людей доходит, и очень быстро. Любой человек вправе ее прокомментировать. Такая оценка, если не переходит определенные границы, его личное дело. Только плесни керосина в маленький костерок — он сразу превратится в пожар. Ну попал застройщик Savin House под этот паровоз: что делать? — говорит он.

В то же время Абсалямов придерживается мнения, что москвичам имело смысл бороться исключительно в информационном поле: «Пусть бы наняли блогеров или подключили СМИ, которые напишут, что все было не совсем так, как представляли изначально». По словам риелтора со стажем, разных ЧП на стройках Казани «было сколько угодно». У крупных компаний доходило дело до взрывов, в том числе после сдачи дома. Возникали и сложные экономические ситуации: терпели крах банки, финансировавшие жилые объекты. К сожалению, было много и недостроев, либо завершение многоэтажек затягивалось на 5—10 лет и т.п. «Поэтому люди боятся. И, к сожалению, они не всегда умеют правильно оценивать поступающую информацию. Говорят: «Лучше я поостерегусь». Особенно когда дело касается жилья — это, пожалуй, самый дорогой товар», — описывает он тонкость восприятия клиентами негативных сведений.

Директор ЦДМ «Валери» полагает, что вероятность того, что суд встанет на сторону компании «Садовое кольцо Казань», слишком мала. В то же время он не склонен драматизировать ситуацию. «Застройщик, возможно, немного пошатнулся в плане продаж. Но время лечит: он выправится. Стройка как любое производство — здесь может случиться все, что угодно, но через 2-3 года об этом никто и не вспомнит», — подытожил он.

«Разбираться надо по-человечески, а не юридически»

Партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера» Павел Кострикин, по его собственным словам, долгое время преподавал безопасность строительного производства в московском государственном строительном университете. Он утверждает, что «больших строек без ЧП не бывает».



— Это плохо, но это так. Поэтому такое большое внимание уделяется вопросам безопасности. Но даже при этом, к сожалению, нередко срабатывает человеческий фактор, и возникают разного рода происшествия. На стройках все-таки вкалывают не роботы, а гомо сапиенс, — отмечает он.

Так, по словам Кострикина, пожары случались и на строительстве небоскребов в Москве и Арабских Эмиратах, а такой объект «будет посложнее, чем жилой комплекс «Садового кольца». Эксперт полагает, что решение застройщика ЖК Savin House судиться с подрядчиком было ошибочным: «Вряд ли он сильно поправит себе этим репутацию. Скорее, спровоцирует лишние вредные разговоры. И 3 миллиона рублей ничего не решат, выиграл бы он их или нет».

Кострикин убежден, что надо было как-то договариваться с подрядчиком. «Судя по всему, он не смог, а надо было смочь. Может быть, не хватило опыта решения конфликтных ситуаций. Для крупных и сложных взаимоотношений, где куча подрядчиков и субподрячиков, в такого рода делах разложить все по полочкам трудно. Но разбираться надо по-человечески, а не юридически», — рассуждает партнер компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера».

Согласно логике строителя, если договориться не смогли, значит, это уже издержки, которые надо нести. Может быть, компания просто выбрала неудачного подрядчика. «Я не юрист, но по моему опыту издержки морального свойства, несмотря на все аргументы, суды у нас присуждать очень не любят. Тут вам не Америка. Или назначат к выплате максимум треть суммы, а то и какие-нибудь 10 тысяч рублей — и все», — резюмирует он.

Защита деловой репутации тут не применима

— Взыскать упущенную выгоду в российских судах достаточно сложно, — подтверждает старший юрист юрагентства «Юнэкс» Рушан Маликов. — Но если проявить процессуальную активность, то шансы на успех повысятся.

По его словам, обычно по таким категориям дел истцы представляют экспертные исследования или же просят суд назначить судебную экспертизу. Маликов напоминает, что в этом конкретном споре застройщик не доказал, что у него была реальная возможность получить доход. Кроме того, не смог установить причинную связь между действиями подрядчика и наступившими убытками. А именно: показать, что допущенное нарушение стало их единственной причиной.

А заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев отмечает, что иск компании «Садовое кольцо Казань» не был основан на факте причинения материального вреда как такового в результате нарушений при производстве строительно-монтажных работ. Истец пытался обосновать, что убытки были причинены в связи с распространением о нем нежелательной информации.

Суд справедливо указал, что подрядная организация не признана лицом, который ее распространил, в связи с чем статья 152 ГК РФ («Защита чести, достоинства и деловой репутации») тут не применима. Кроме того, суд указал на то, что распространенная информация не носила порочащий характер. Тубальцев считает, что в этой ситуации потенциал для удовлетворения требований ООО «Садовое кольцо Казань» мог быть, если бы были напрямую применены нормы ГК РФ об убытках: поскольку СК «Рост» выполнял работы на объекте истца, наверняка, он состоял с ним в договорных отношениях.

Тогда ЧП можно было бы отнести к ненадлежащему исполнению договора. Однако и при таком подходе строительной компании пришлось бы доказывать сам факт причинения убытков и их причинно-следственную связь с возгоранием. Эксперт отмечает, что в нашей правовой и судебной системе под убытками понимается упущенная выгода, доход, который по вине ответчика был утерян безвозвратно. А в этом случае произошло лишь временное прекращение продаж. В такой ситуации можно лишь проводить сложный экономический расчет, основанный на выплаченных процентах по кредиту, зарплате сотрудникам отдела продаж и т. п., который мог бы подтвердить такие безвозвратные потери.

Но даже и тогда, говорит Тубальцев, иск «выглядит бесперспективным». По его убеждению, в этом случае застройщику был необходим сам факт подачи заявления в арбитраж, чтобы «обозначить свое отношение к поведению подрядчика: нежелание оставлять его деятельность на объекте, ставшую основанием для публикаций, без должной реакции».