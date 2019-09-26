Дело на 355 миллионов: турецкого строителя храмов в Альметьевске и Когалыме ждет светский суд

Следком обвинил подрядчика «Лукойла» Динчера Эреля в ущербе бюджетной системе России

В Арбитраже Татарстана стартовало рассмотрение дела о личном банкротстве VIP-должника налоговой Динчера Эреля. Этот выпускник Стамбульского университета скоро окажется на скамье подсудимых как подозреваемый в уклонении от уплаты 355 млн рублей в российскую казну. По версии следствия, ради налоговых вычетов подрядчик строительства «Сити Молла» и 25-этажек в Югре имитировал хозяйственную деятельность «субчиков» на этих объектах. Претензий по возведенным в Татарстане Соборной мечети Альметьевска и штаб-квартире нефтяников силовики не выдвигали. Сам бизнесмен утверждает — работал честно.

«В Турции тоже можно строить, но в России денег больше»



Динчеру Эрелю — 53 года. Родился в Турции, полжизни провел в России. После женитьбы на жительнице Казани ради гражданства РФ и детей отказался от родного — в Турции двойное гражданство запрещено. Дипломированный строитель, выпускник технического университета в Стамбуле в России стал основателем целого ряда фирм — «Эрель Иншаат», «Эрель Газстрой», «Эрель Констракшн» и др. Работает сразу на несколько городов — Сургут, Краснодар, Казань. Под офис в столице Татарстана арендовал помещение в престижном ТРК «Корстон».

На сайте уже несуществующей ныне компании Erel Insaat Ltd представлены ее объекты на разных стадиях строительства. Масштабы впечатляют — от ледового дворца с бассейном в столице Ханты-Мансийского округа до гостиницы Park Inn в Ижевске.

«В Турции тоже можно строить, но в России денег больше. Если в Турции рабочий зарабатывает тысячу долларов, то в России — в два-три с половиной раза больше», — объяснял свой выбор Динчер Эрель порталу Siapress.ru в 2014 году.

В Казани его компаниями в начале 2000-х возведены элитный фитнес-центр на ул. Хади Такташа, бизнес-центр «Пушкинский», жилой дом на ул. Курской. Участие в строительстве еще двух домов закончилось для турецкого зодчего на стадии возведения монолитного каркаса.

В Казани компаниями Эреля в начале 2000-х возведены фитнес-центр на ул. Хади Такташа, бизнес-центр «Пушкинский», жилой дом на ул. Курской. Фото 2gis.ru

В Альметьевске усилиями Эреля в 1999—2003 годах появились Соборная мечеть, РК «Луна-парк», административные здания «Татойлгаза» и «Татнефти», спортивно-жилой комплекс хоккейного клуба «Нефтяник».

В 2005-м в Магнитогорске открыли спортивно-оздоровительный центр хоккейного клуба «Металлург», а в Ижевске за следующие 3 года — гостиничный комплекс Park Inn, автосалон и РК «Дом купца Калина», а также ЖК на Спартаковской.

В столице Ханты-Мансийского округа с 2011-го возведены ледовый дворец с плавательным бассейном, ТЦ «Сургут Сити Молл» с крытым паркингом на 2 тысячи машиномест, а также пять 25-этажных домов в 45-м микрорайоне. Ну а в Когалыме появились спортивно-развлекательный комплекс «Галактика» с гигантским аквариумом, храм на 300 прихожан и трехэтажные жилые дома.

Претензий у проверяющих не вызвали лишь работы в храме

Статус фигуранта уголовного дела Эрель получил около года назад. Недавно ему предъявили окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Максимальное наказание — 6 лет лишения свободы.

В Альметьевске в 1999—2003 годах появилась Соборная мечеть. Фото rutraveller.ru

По данным прокуратуры РТ, у обвиняемого арестовали 9,2 млн на банковском счете, автомобили общей стоимостью в 17,7 млн рублей, имущество на 191,4 млн — жилой дом, квартиры, помещения и земельный участок.



Дело возбуждалось по результатам выездной налоговой проверки в 2016—2017 годах, результаты которой бизнесмен из Турции пытался, но не смог оспорить в судах. Примечательно, что до 2015 года «Эрель Газстрой» состоял на налоговом учете в Тюменской области, а позже «переехал» в Татарстан. Проверяющие обвинили стройфирму в уклонении от уплаты НДС в 182,3 млн рублей и налога на прибыль в 202,7 млн рублей (20 млн — в бюджет РФ, остальное — в бюджеты регионов РФ).

Борцов за пополнение казны смутили данные деклараций «Эрель Газстроя» за 2013—2016 годы по расходам на строительство на четырех площадках в Сургуте и Когалыме. В их числе — 25-этажки в Югре и спорткомплекс в Когалыме по заказу «Лукойла».

Из документов следовало — строителям Эреля помогали 14 субподрядных организаций. По мнению налоговиков, соглашения с этими компаниями и представленные счета-фактуры не позволяют определить конкретный участок якобы проведенных работ и их объем. К тому же у «субчиков» не было ни допуска на объекты, ни ресурсов, зато у «Эрель Газстроя» вполне хватало своих сил для выполнения задачи.

Вывод проверяющих — отношения между 15 компаниями существовали лишь на бумаге и были призваны «имитировать хозяйственную деятельность», чтобы увеличить размер понесенных затрат генподрядчика и увеличить размер его налоговых вычетов.

Сотрудники пятого отдела Следкома по РТ пошли еще дальше. Как утверждают источники «Реального времени», силовики нашли и допросили директоров тех фирм-субподрядчиков. И узнали — в Когалыме и Сургуте те не бывали, договоров с Эрелем и его самого никогда не видели, о своем руководстве компаниями не знали.

В Когалыме появился спортивно-развлекательный комплекс «Галактика» с гигантским аквариумом. Фото trubprom.com

Исключение — личный водитель семьи Динчера Эреля. Он признался, что на протяжении четырех лет лишь числился номинальным директором фирмы патрона «РЛ-Строй», но документов по объектам в ХМАО не подписывал.

«По делу проведены ряд судебных экспертиз — комплексная строительно-техническая, экономическая, компьютерно-техническая и почерковедческая», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По результатам расследования, размер неуплаченного в бюджет оценен в 354 млн 714 тысяч рублей. А вот налоговых нарушений по результатам возведения православного храма в Когалыме в тот же период силовики не обнаружили.

Версия защиты: «Следователи переписали выводы налогового органа»

Обвиняемый предприниматель сейчас под подпиской о невыезде. Телефоны его компаний не отвечают.

— С позицией следствия мы не согласны. Она основана на непроверенных данных, что работы не выполнялись, — рассказал «Реальному времени» Юрий Некрасов, адвокат Динчера Эреля.

По его словам, все строившиеся объекты сданы, а работы выполнены. «Следователи переписали выводы налогового органа, не удосужившись их проверить. Не приняли мер к проверке того, кто реально выполнял работы», — говорит защитник.



Заметим, что в базе федеральной службы приставов за VIP-строителем из Турции числится долг в 59,2 млн рублей — по решению арбитража Ханты-Мансийского округа в пользу строительно-финансовой компании «Сургутгазстрой», заказчика того самого ТЦ «Сити Молл». Юристы этой же компании требуют признать Динчера Эреля банкротом. Арбитраж РТ уже назначил финансового управляющего Эрелю для реструктуризации долгов, сейчас идет прием заявлений о включении в реестр кредиторов. Рассмотрение иска по существу стартует 8 октября.

Ну а в ноябре Арбитражный суд Татарстана приступит к рассмотрению заявления ФНС о банкротстве компании «Эрель Газстрой». Из заявления следует — долг перед бюджетом превышает выявленный следствием. Компанию обвиняют в неисполнении обязательств в размере 655,5 млн рублей. Из них 377,2 млн — основной долг, остальное — пени и штрафы.

В ноябре АС Татарстана приступит к рассмотрению заявления ФНС о банкротстве компании «Эрель Газстрой». Из заявления следует — долг перед бюджетом превышает выявленный следствием. Фото gr-news.ru

Со ссылкой на последний бухгалтерский отчет фирмы-должника, налоговая оценила активы компании в 1 млрд рублей. Указала на семь открытых расчетных счетов и квартиру в 36 «квадратов» в поселке Федоровском ХМАО. В личной собственности директора и учредителя «Эрель Газстроя» Динчера Эреля, по данным ФНС, находятся — половина доли в казанской квартире, три автобуса ГАЗ (2001 года выпуска) и OPEL Vectra (1997 г. в.). При этом должник налоговиков является еще и должником Сбербанка.

