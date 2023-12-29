«Дочка» группы «ПИК» отвоевала лицензию на управление жилым фондом в Казани

Федеральные застройщики запускают передел «коммунального рынка» Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отсудила право управлять жилыми домами в Татарстане «дочка» ГК «ПИК». Как стало известно «Реальному времени», 25 декабря Арбитражный суд республики удовлетворил иск московского ООО «УК «Капелла» к Госжилинспекции РТ, отказавшей ему в предоставлении лицензии. Такое решение было принято после того, как лицензионная комиссия под председательством премьер-министра Татарстана отказала компании, так как у нее нет представительств в республике. Решение суда не окончательное — проигравшая сторона может подать апелляцию. «Они не заинтересованы в том, чтобы улучшать состояние нашего жилищного фонда, поэтому мы их появление здесь не приветствуем», — открыто заявляет глава ГЖИ.

«Может свидетельствовать о теневом бизнесе»



В Арбитражном суде РТ завершился первый «раунд» борьбы за часть казанского рынка ЖКХ, и в выигрыше осталась московская управляющая компания, связанная с крупным застройщиком — группой «ПИК».

В марте 2023 года зарегистрированное в Москве ООО «УК «Капелла» обратилось в Госжилинспекцию РТ с запросом на предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и спустя месяц получило отказ. Но лицензионная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра РТ Алексея Песошина выдала отрицательное заключение, обосновав его тем, что у московской управляющей компании на территории Татарстана нет ни филиалов, ни представительств, ни штата сотрудников и получение беспошлинной лицензии при таких условиях «может свидетельствовать о теневом бизнесе в сфере предпринимательской деятельности по управлению МКД с целью последующей перепродажи лицензии».

На основании решения лицензионной комиссии ГЖИ РТ отказала москвичам в выдаче лицензии, а ООО «УК Капелла» оспорило отказ в Арбитражном суде и выиграло дело. 25 декабря приказ ГЖИ РТ был признан незаконным и отменен. В судебном решении указано, что «доводы ответчиков о получении заявителем лицензии в целях организации теневого бизнеса и последующей перепродажи судом признаются несостоятельными, поскольку законом установлен императивный запрет на передачу лицензии иному лицу».

В марте 2023 года зарегистрированное в Москве ООО «УК «Капелла» обратилось в Госжилинспекцию РТ с запросом на предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Суд обязал ГЖИ выдать ООО УК «Капелла» лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Татарстан. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия.

«Реальное время» направило в адрес гендиректора УК Сергея Пигуля запрос с предложением высказать свое отношение к позиции лицензионной комиссии и сообщить, какие именно дома «Капелла» планирует взять в управление.

Казань — следующая после Челнов

ООО «УК Капелла» было зарегистрировано в Москве 10 лет назад — в июле 2013 года в Москве, но создавалась эта фирма как ООО «НП-Телеком», а название «УК «Капелла» получила в январе 2020-го. Эта компания — «дочка» ГК «ПИК-Комфорт», выкупившей УК всего месяц назад, в ноябре 2023 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец 2021 года в штате ООО «УК «Капелла» состоял всего лишь один сотрудник, при этом из последних 5 лет существования эта фирма была «спящей», а 2022 год завершила с чистой прибылью в 642 тыс. рублей.

Как свидетельствует сайт uk-kapella.ru, в настоящее время УК «Капелла» управляет 10 многоквартирными домами в Москве. Она занимает «часть комнаты» в доме 25а на 5-й улице Соколиной Горы.

В настоящее время УК «Капелла» управляет 10 многоквартирными домами в Москве. Она занимает «часть комнаты» в доме 25а на 5-й улице Соколиной Горы. скрин realnoevremya.ru сайта uk-kapella.ru

У головной компании — ГК «ПИК-Комфорт» — среди многочисленных «дочек» насчитывается шесть имеющих в названии словосочетание «управляющая компания», однако управлением МКД, не только в Москве, но и в регионах России, занимаются и другие входящие в группу компаний фирмы.

Заходят на татарстанский рынок управления МКД и другие близкие к ГК «ПИК» управляющие компании. Так, с января 2023 года 100% набережночелнинской УК «Махалля» заложено московскому ООО «Маяк», принадлежащей ООО «ПИК-Ресурс» и ООО «ПИК-Комфорт».

«Больше пришельцев — меньше денег в ЖКХ»

— После начала СВО в условиях действия постановления правительства России №336 помощь государства, направленная на ослабление давления на бизнес и касающаяся уменьшения количества проверок, распространяется и на управление многоквартирными домами, получение лицензии стало бесплатной услугой, и любая управляющая компания в любом субъекте может получить лицензию, — говорит глава Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов. — И многие УК начинают подавать заявки на лицензию в нашем и соседним регионах. Московские компании хотят попробовать вести бизнес в Татарстане.

Крайнов напомнил, что в Татарстане уже есть компании, офисы которых находятся в Москве:



— Они зашли на территорию республики легально и законно, но пришли они зарабатывать деньги, они не заинтересованы в том, чтобы улучшать состояние нашего жилищного фонда, поэтому мы их появление здесь не приветствуем.

Сергей Крайнов выразил опасение, что вывод денег из УК будет приводить к ухудшению качества ЖКУ. realnoevremya.ru / Маргарита Головатенко (архив)

Крайнов добавил, что «мы знаем много законных способов выведения денег — вроде заключения договора на оказание информационных услуг», и выразил опасение, что вывод денег из УК будет приводить к ухудшению качества ЖКУ:

— Чем меньше денег будет оставаться, тем меньше квалифицированных работников компания будет нанимать, и тем меньше работ будет выполняться.