«Дочка» группы «ПИК» отвоевала лицензию на управление жилым фондом в Казани
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Отсудила право управлять жилыми домами в Татарстане «дочка» ГК «ПИК». Как стало известно «Реальному времени», 25 декабря Арбитражный суд республики удовлетворил иск московского ООО «УК «Капелла» к Госжилинспекции РТ, отказавшей ему в предоставлении лицензии. Такое решение было принято после того, как лицензионная комиссия под председательством премьер-министра Татарстана отказала компании, так как у нее нет представительств в республике. Решение суда не окончательное — проигравшая сторона может подать апелляцию. «Они не заинтересованы в том, чтобы улучшать состояние нашего жилищного фонда, поэтому мы их появление здесь не приветствуем», — открыто заявляет глава ГЖИ.
«Может свидетельствовать о теневом бизнесе»
В Арбитражном суде РТ завершился первый «раунд» борьбы за часть казанского рынка ЖКХ, и в выигрыше осталась московская управляющая компания, связанная с крупным застройщиком — группой «ПИК».
В марте 2023 года зарегистрированное в Москве ООО «УК «Капелла» обратилось в Госжилинспекцию РТ с запросом на предоставление лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и спустя месяц получило отказ. Но лицензионная комиссия под председательством первого заместителя премьер-министра РТ Алексея Песошина выдала отрицательное заключение, обосновав его тем, что у московской управляющей компании на территории Татарстана нет ни филиалов, ни представительств, ни штата сотрудников и получение беспошлинной лицензии при таких условиях «может свидетельствовать о теневом бизнесе в сфере предпринимательской деятельности по управлению МКД с целью последующей перепродажи лицензии».
На основании решения лицензионной комиссии ГЖИ РТ отказала москвичам в выдаче лицензии, а ООО «УК Капелла» оспорило отказ в Арбитражном суде и выиграло дело. 25 декабря приказ ГЖИ РТ был признан незаконным и отменен. В судебном решении указано, что «доводы ответчиков о получении заявителем лицензии в целях организации теневого бизнеса и последующей перепродажи судом признаются несостоятельными, поскольку законом установлен императивный запрет на передачу лицензии иному лицу».
Суд обязал ГЖИ выдать ООО УК «Капелла» лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Республики Татарстан. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия.
«Реальное время» направило в адрес гендиректора УК Сергея Пигуля запрос с предложением высказать свое отношение к позиции лицензионной комиссии и сообщить, какие именно дома «Капелла» планирует взять в управление.
Казань — следующая после Челнов
ООО «УК Капелла» было зарегистрировано в Москве 10 лет назад — в июле 2013 года в Москве, но создавалась эта фирма как ООО «НП-Телеком», а название «УК «Капелла» получила в январе 2020-го. Эта компания — «дочка» ГК «ПИК-Комфорт», выкупившей УК всего месяц назад, в ноябре 2023 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец 2021 года в штате ООО «УК «Капелла» состоял всего лишь один сотрудник, при этом из последних 5 лет существования эта фирма была «спящей», а 2022 год завершила с чистой прибылью в 642 тыс. рублей.
Как свидетельствует сайт uk-kapella.ru, в настоящее время УК «Капелла» управляет 10 многоквартирными домами в Москве. Она занимает «часть комнаты» в доме 25а на 5-й улице Соколиной Горы.
У головной компании — ГК «ПИК-Комфорт» — среди многочисленных «дочек» насчитывается шесть имеющих в названии словосочетание «управляющая компания», однако управлением МКД, не только в Москве, но и в регионах России, занимаются и другие входящие в группу компаний фирмы.
Заходят на татарстанский рынок управления МКД и другие близкие к ГК «ПИК» управляющие компании. Так, с января 2023 года 100% набережночелнинской УК «Махалля» заложено московскому ООО «Маяк», принадлежащей ООО «ПИК-Ресурс» и ООО «ПИК-Комфорт».
«Больше пришельцев — меньше денег в ЖКХ»
Крайнов напомнил, что в Татарстане уже есть компании, офисы которых находятся в Москве:
— Они зашли на территорию республики легально и законно, но пришли они зарабатывать деньги, они не заинтересованы в том, чтобы улучшать состояние нашего жилищного фонда, поэтому мы их появление здесь не приветствуем.
Крайнов добавил, что «мы знаем много законных способов выведения денег — вроде заключения договора на оказание информационных услуг», и выразил опасение, что вывод денег из УК будет приводить к ухудшению качества ЖКУ:
— Чем меньше денег будет оставаться, тем меньше квалифицированных работников компания будет нанимать, и тем меньше работ будет выполняться.
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