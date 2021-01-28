Компанию из Набережных Челнов призвали к ответу за долгострой в Ульяновске

Купив недостроенный манеж на родине Ленина, татарстанский бизнесмен так и не смог довести его до ума

Фото: предоставлено Владиславом Фокиным

Власти Ульяновска вступили в очередной раунд судебных споров с челнинской компанией «Аквилон Технолоджис», требуя от нее законсервировать «незавершенку»: легкоатлетический манеж. Вячеслав Фокин — бизнесмен из автограда, совладелец компании с уставным капиталом в 20,6 млрд рублей, приобрел недостроенный объект на торгах около 30 лет назад, планируя возвести все тот же культурно-зрелищный комплекс. Однако, этого так и не произошло, и теперь ему приходится отбиваться от претензий различных госорганов, тяжбы с которыми длятся по сей день. Между тем, по словам участников строительного и риэлторского рынка Ульяновска, дни «недостроя» на берегу реки Свияга сочтены. К нему вплотную подходит застройка нового ЖК «Аквамарин», в рамках которого также благоустраивается современная набережная. Но сможет ли извлечь какие-то дивиденды от своего проблемного актива его владелец — еще вопрос: ныне он сам проходит процедуру личного банкротства. Впрочем, «Реальному времени» предприниматель заявил, что ищет пути выхода из сложившейся ситуации.

В консервации объекта отказать

Как стало известно «Реальному времени», администрация Ульяновска вступила в тяжбу с набережно-челнинским ООО «Транснациональный концерн «Аквилон Технолоджис», требуя от него законсервировать долгострой. Речь идет о легкоатлетическом манеже, который находится на улице Аблукова, дом 45Б в Ульяновске. Степень его готовности составляет 70 процентов. Владеет этим недостроенным спортивным объектом уже упомянутая компания из автограда. В таком незавершенном виде она его некогда и приобрела.

Специалисты местной мэрии пришли к выводу, что манеж нарушает городские Правила благоустройства. «Коробка» надлежащим образом не огорожена (СНиП также предписывает, что для безопасности участки работ, чтобы на них не могли попасть посторонние, должны быть ограждены). Кроме того, ничего не предпринято для сохранности манежа. А такие манипуляции считает необходимым как Гражданский кодекс РФ, так и Правила проведения консервации объекта капстроительства.

Одним словом, по мнению ульяновской администрации, манеж необходимо именно законсервировать. Само собой, сделать это должен собственник. Казалось бы, в этом случае закон стопроцентно на стороне городских властей. Так, согласно Градостроительному кодексу если работы прекращаются или приостанавливаются больше, чем на шесть месяцев, застройщик должен законсервировать стройку. Да и Гражданский кодекс обязывает собственника нести бремя содержания принадлежащего ему имущества.

В упомянутых ранее правилах тоже говорится, что при столь длительном перерыве в работе застройщик (заказчик) должен привести объект и стройплощадку в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и самой территории стройки для населения и окружающей среды.

Но татарстанский арбитраж (иск к «Аквилон Технолоджис» власти Ульяновска подала еще год назад, 17 января 2020 года) посчитал применение норм о консервации в этой ситуации спорным. Они подходят для тех случаев, когда строительные работы прекращаются «с перспективой возобновления в будущем». Стройка же упомянутого манежа намертво встала в январе 1989 года: больше 30 лет назад.

К тому же, как указал суд, требование обязать произвести консервацию объекта, в ситуации, когда между сторонами не определен объем прав на земельный участок, занятый им, без указания координат границ этого самого участка «является неисполнимым». И, согласно обстоятельствам этого дела, именно городская администрация не предприняла надлежащие меры для того, чтобы земельный участок под манежем был сформирован как должно.

В июле прошлого года уже Арбитражный суд РТ отказал администрации Ульяновска в иске. В октябре 11 ААС оставил это решение без изменения. Ульяновские власти в последних числах декабря подали кассационную жалобу. Ее рассмотрение в Арбитражном суде Поволжского округа назначено на 28 января.

В июле прошлого года уже Арбитражный суд РТ отказал администрации Ульяновска в иске. Фото: Максим Платонов

Покупка на закрытом тендере в 90-ых



Как выяснило «Реальное время», история этого приобретения родом из конца 90-ых. Некогда заказчиком строительства легкоатлетического манежа в Ульяновске выступил областной Совет ДСО «Динамо». В 1984 году исполком Ульяновского горсовета народных депутатов отвел спортивному обществу под это дело 3,5 гектара земли на улице Аблукова в Засвияжском районе города. Почему манеж так и не был достроен, история умалчивает. Но в конце концов его выставили на торги.

Указывалось, что недостроенный спортивный объект занимает 11,9 тыс. квадратных метров: 120 метров длину, 72 метра в ширину и 21,3 — в высоту. Закрытый тендер по его продаже состоялся 6 апреля 1993 года. По его результатам фонд имущества Ульяновского горсовета уже на следующий день заключил договор купли-продажи с ульяновским ТОО «Торгово-промышленная компания «Лига-Ф» (занимался производством резиновых изделий). Сумма сделки в материалах арбитража не названа.

В договоре было отмечено, что право собственности на продаваемое имущество переходит от продавца к покупателю с момента регистрации договора купли-продажи фондом имущества и выдачи свидетельства на право собственности. Такое свидетельство ТПК «Лига-Ф» получила 1 июня. Владелец компании житель Татарстана Вячеслав Фокин, уроженец села Большие Ключищи Ульяновской области. Прописан в Набережных Челнах.

Помимо закрытой ФНС ООО «Торгово-производственной компании «Лига-Ф» на нем числятся три другие: ООО «Международный холдинг «Аквилон» в Казани (с уставным капиталом в 20,6 млрд рублей!), деятельность обозначена как управление холдинг-компаниями, ООО «Транснациональный концерн «Аквилон Технолоджис» в Набережных Челнах (самая старая, была открыта еще в 1992 году, УК заявлен к 10,6 млрд., специализация управление финансово-промышленными группами) и ООО «Транснациональная финансовая корпорация «Аквилон Капитал» («уставник» 25 млрд, управление фондами) в Ульяновске. Согласно системе СПАРК-Интерфакс все три его компании действующие, но их последняя бухгалтерская отчетность имеет нулевые показатели. Кроме того, у ульяновской ФНС заблокированы счета.



Недостроенный спортивный объект занимает 11,9 тыс. квадратных метров: 120 метров длину, 72 метра в ширину и 21,3 — в высоту

Вина бесспорно не доказана

В мае 2007 года собственник манежа попал в поле зрения управления Роснедвижимости по Ульяновской области. После проверки исполнения требований земельного законодательства оно привлекло ТПК «Лига-Ф» к ответственности за использование участка в 3,5 гектара без оформления правоустанавливающих документов: наложило штрафные санкции в 100 МРОТ (10 тыс. рублей).

Но Арбитражный суд Ульяновской области уже 15 июня признал это постановление незаконным. Его обжаловала сама оштрафованная компания, ссылаясь на то, что протокол об административном правонарушении был составлен в отсутствие ее законного представителя. Уже не говоря о том, что она не виновата в том, что ей инкриминируют. И все подтвердилось.

Суд тогда установил, что получив три с лишним гектара в пользование на улице Аблукова в связи с покупкой манежа ТПК «Лига-Ф» неоднократно обращалась в мэрию Ульяновска, городской комитет по земельным ресурсам и землеустройству, наконец, главному архитектору Ульяновска с просьбой предоставить ей земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование. Но все обращения были оставлены без ответа. С учетом этих обстоятельств суд пришел к выводу, что вина общества во вменяемом правонарушении «бесспорно не доказана».



Не представил заключение экспертизы

А в феврале того же года администрация Засвияжского района Ульяновска, где упомянутый манеж и находится, потребовала от ПКТ «Лига-Ф» законсервировать его. Представлявший тогда интересы ответчика конкурсный управляющий ТПК «Лига-Ф» сообщил, что документы, необходимые для подтверждения возможности продолжения стройки отсутствуют, как и для регистрации недостроя в установленном порядке: манеж подлежит демонтажу.

Специалист Инспекции госстройнадзора Ульяновской области пояснила суду, что для консервации строительного объекта необходимо техническое обследование. Суд отказал администрации Засвияжского района в иске, отметив, что в соответствии с федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязательным условием принятия решения о консервации строительного объекта является положительное заключение экспертизы. Истец же не представил заключение эксперта, которое бы подтверждало, что спорный объект вообще возможно законсервировать.

Специалист Инспекции госстройнадзора Ульяновской области пояснила суду, что для консервации строительного объекта необходимо техническое обследование. Фото: ulpressa.ru

Отыграл продажу манежа назад

А в конце 2000-ых годов манеж был продан за 1 782 000 рублей на стройматериалы. 7 сентября 2007 года ТПК «Лига-Ф» заключила с неким ООО «Паритет» соответствующий договор. Однако, планам участников сделки-продажи было не суждено сбыться. Арбитраж признал договор между ними недействительным.

Инициатором расторжения сделки стал сам Владислав Фокин. Дело в том, что манеж «Паритету» продал не он, а арбитражный управляющий ООО «ТПК «Лига-Ф» Сергей Караман на стадии конкурсного производства (было открыто в мае 2002 года). Учредитель компании-банкрота заявил, что сделка противоречит как закону «О банкротстве», так и ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

В реестре кредиторов ТПК «Лига-Ф» был всего один кредитор — налоговая. Именно она 8 августа 2007 года на первом собрании приняла решение о продаже манежа под разбор. Законом же, заметил Фокин, предусмотрен единственный случай участия налогового органа с правом голоса на собрании кредиторов — на стадии наблюдения. Да и продажа имущества должника не входит в компетенцию первого собрания. Кроме того, конкурсный управляющий должен был в обязательном порядке выставить имущество на торги. А он заключил договор купли-продажи, минуя их.

Поэтому суд признал договор купли-продажи между ТПК «Лига-Ф» и ООО «Паритет» ничтожной сделкой, предписав сторонам вернуть друг другу все полученное по ней. К счастью, манеж к тому времени демонтировать не успели. ООО «Паритет» тоже вошло в банкротство, но в декабре 2008 года его прекратили за недостатком имущества, достаточного для погашения расходов на процедуру несостоятельности. Временный управляющий не смог ни установить местонахождение общества, ни обнаружить документы касаемо его деятельности. Сам же «Паритет» бухгалтерскую отчетность в налоговую не сдавал с 2007 года, вместе с тем, из ЕГРЮЛ исключен не был. Одним словом, крайне любопытный покупатель.

Демонтировать и точка

Затем мэрия Ульяновска захотела, чтобы «недострой» просто-напросто снесли. 23 декабря 2009 года она подала в суд заявление с требованием к компании Фокина за свой счет демонтировать неудавшийся спортобъект. Комитет по управлению городским имуществом привлекли к участию в деле третьим лицом.

Истец утверждал, что документы на земельный участок под манежем его покупатель так и не оформил. По мнению местных властей, этот объект вообще имеет признаки самовольной постройки. Кроме того, ответчик уже и так без всякого разрешения приступил к разбору строительных конструкций манежа. В результате объект стал аварийным.

Но Владислав Фокин заметил, что подобное состояние объекта документально не подтверждено: это делается не на глазок, а с помощью специальной экспертизы. Судя по материалам арбитража, местные власти проверяли манеж-«брошенку». Буквально в последние дни 2006 года на этот счет было издано распоряжение Главы города.

Проверяющие, в частности, зафиксировали, что разобраны элементы металлических связей нижнего яруса: со стороны реки Свияга на двух участках, со стороны жилой застройки — на одном. Фото: ulpressa.ru

Проверка действительно выявила, что демонтаж недостроя идет уже давно полным ходом. Проверяющие, в частности, зафиксировали, что разобраны элементы металлических связей нижнего яруса: со стороны реки Свияга на двух участках, со стороны жилой застройки — на одном. На несущих металлических опорах (в количестве 21 штуки) срезаны верхние части колонн, еще на 10-ти опорах «произведена вырезка в стенках нижней части колонн». Со стороны жилой застройки тоже имеет место «сплошная подрезка». Три опоры с вырезанными проемами из-за этого «отклонились от вертикальной оси». Внутри здания «в значительном объеме» самовольно разобраны строительные конструкции ЖБИ, а также из стеновых материалов.

Вывод проверяющих: «характеризуется как аварийное, создающее опасность обрушения за счет резкого ослабления …несущих конструкций». Но суд 5 марта 2010 года оставил требования мэрии Ульяновска без удовлетворения. Он констатировал, что хотя спортобъект и не достроен, доказательств, что его в свое время возводили с нарушением градостроительных и иных норм и правил, в дело не представлено. Не нашлось и подтверждения того, что именно ТПК «Лига-Ф» начала разбирать манеж.



«Депутат открыто призывает к сносу»

Параллельно по поводу манежа между собой бились и строительные компании. Еще во время рассмотрения иска мэрии Ульяновска о демонтаже челнинская компания предлагала приостановить это дело до рассмотрения ее иска к ООО «Поволжская строительная компания» (ПСК) о признании права собственности на манеж-незавершёнку. Но суд навстречу не пошел.

Сама же ПСК тогда рвалась в ответчики, заявляя, что считает себя добросовестным приобретателем легкоатлетического манежа. Сообщала, что купила его 21 мая 2008 года у ООО «ПК» (располагалось по тому же адресу, что и ПСК) и этот объект находится в ее фактическом владении. Она считала, что недостроенный манеж это никто иное как стройматериалы.

Действительно, после того как конкурсный управляющий ТПК «Лига-Ф» продал недострой ООО «Паритет», последний сбыл его ООО «ПК», а тот в мае 2008 года ООО «ПСК». Но в договоре как предмет купли-продажи были указаны именно строительные материалы. Какие же именно материалы (ассортимент, количество) приобрела ПСК, констатировал суд, «установить не представляется возможным».

11 января 2010 года ТПК «Лига-Ф» подала заявление к ПСК о признании права собственности на упомянутый манеж. В обоснование своего заявления компания ссылалась на то, что в ходе избирательной компании в Ульяновскую гордуму кандидат Назир Шамсутдинов, который, по мнению ТПК «Лига-Ф», лоббирует интересы ответчика — «Поволжской строительной компании», в своих агитационных материалах, которые оставляют в почтовых ящиках жителей 19 микрорайона Ульяновска, «напрямую открыто призывает к сносу манежа». В конце концов челнинская компания отказалась от своего иска.

Тем временем ПСК как будто бы уже начала разбирать манеж. Но судебные приставы запретили ей проводить какие-либо работы, стремясь сохранить манеж как объект недвижимого имущества, который по судебному решению предстояло вернуть обратно ТПК «Лига-Ф».

Судебные приставы запретили проводить какие-либо работы, стремясь сохранить манеж как объект недвижимого имущества, который по судебному решению предстояло вернуть обратно ТПК «Лига-Ф». Фото: предоставлено Владиславом Фокиным

Набежало около миллиона рублей

Одним словом, челнинская фирма приобрела не манеж, а сплошную головную боль. Фокин уже сменил имя своей компании, а поток претензий к ней не прекращается. 16 апреля прошлого года к «Аквилон Технолоджис» (с 13 мая 2015 года новое «имя» ООО «ТПК «Лига-Ф») «прилетел» иск от министерства строительства и архитектуры Ульяновской области.

Оно требовало взыскать с концерна неосновательное обогащение с 1 января 2016 года по 28 февраля 2019 года: 746 905 рублей 68 копеек плюс 94 859 рублей 08 копеек процентов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 27 февраля 2019 года по день фактической оплаты основного долга.

Министерство предлагало челнинской компании добровольно оплатить эту сумму. Так как деньги не поступили, оно обратилось в суд. И татарстанский арбитраж согласился с тем, что при отсутствии заключенного договора аренды, оформленного иного права на земельный участок, в связи с фактическим его использованием ответчик сберег денежную сумму, равную арендной плате за период использования.

В январе 2020 года эти выводы подтвердила апелляция. Дальше судиться по этому поводу Фокин не стал. Но хотел переиграть дело с учетом новых обстоятельств. Он ссылался на исход разбирательства по иску администрации Ульяновска об обязании последнего законсервировать недострой. Администрации, как известно, суд отказал, «поскольку между сторонами не определен объем прав на земельный участок, занятый объектом незавершенного строительства». Но на этот раз судебная фортуна изменила Фокину.

С видом из окон на реку Свияга



Коммерческий директор ульяновского ООО «Центр недвижимости» Мария Дикова говорит, что улица Аблукова находится в развивающемся районе»: «Это неплохое место, где все имеет место быть». В частности, по ее словам, у тех, кто там живет, из окна открывается вид на Свиягу. А сейчас еще будет обустроена набережная. «Это не самая дорогая локация, но и не самая дешевая. Относительно хорошая территория с развитой инфраструктурой», — подытожила риэлтор.

Дикова наслышана о планах убрать недостроенный манеж. «К нему уже вплотную придвинулась застройка жилья. У этого проекта дни сочтены. В этом виде он остаться никак не может», — убеждена она.

Мария Дикова предполагает, что, «вероятно, владельца манежа «поддавливают», чтобы продал объект или доделал». Коммерческий директор «Центра недвижимости» напоминает, что долгое время это место «было никакое», а сейчас стало востребованным: «Застройке жилья нужно же куда-то двигаться. А тут, представляете, река видна из окна! Это же красота!». При этом она полагает, что если манеж «стоит десятки лет и ничего, значит, там не все так плохо: «Что будет советскому металлу?». Одним словом, по ее оценке, перспективы у этого объекта нормальные. «Человек реально владеет очень хорошим куском», — уверена риелтор.



Сотрудник одной из ульяновских стройфирмы, не пожелавший быть названным, говорит, что улица Аблукова это так называемое ближнее Засвияжье или по-народному 19 микрорайон. Он находится практически в центре Ульяновска, за торговым центром «Аквамолл». Рядом строится новый жилой комплекс «Аквамарин»: недалеко от него и стоит манеж. Сейчас там также обустраивается красивая набережная с 24-этажными домами.

«В данный момент манеж это просто большой, ржавый, навес, поросший пустырем и находящийся около домов и парковок. То есть это обычная гигантская металлоконструкция размером, может быть, с пятиэтажный дом», — говорит он. По мнению собеседника нашего издания, максимум, что из него сейчас целесообразно сделать, так это крытую многоуровневую парковку.

По мнению сотрудника стройфирмы, скорее всего, манеж просто портит облик: «До этого места будет обстроена шикарная набережная. Там уже есть несколько многоэтажек. Планируется и дальше застраивать эту территорию. А тут такая вот постройка: никому не нужная, никем не используемая и не облагороженная: там летом даже не скашивают траву».

Улица Аблукова это так называемое ближнее Засвияжье. Микрорайон находится практически в центре Ульяновска, за торговым центром «Аквамолл». Рядом строится новый жилой комплекс «Аквамарин». Фото: ulpressa.ru

Прожектер, не желающий оплачивать долги

Однако, сможет ли воспользоваться проблемным активом Владислав Фокин, вопрос. Дело в том, что 13 июля прошлого года Арбитражный суд РТ признал его несостоятельным и ввел реализацию имущества. Инициатором банкротства стал некий Иван Сапрыкин, которому Фокин оставался должен 550 тыс. рублей.

«Я считаю, что он тот еще прожектер, не желающий оплачивать долги. Как же: у его компаний громкие названия, громадные уставные капиталы», — выразил «Реальному времени» свое мнение финансовый управляющий последнего, член НП СРО АУ «Развитие» Алексей Павлов. Управляющий говорит, что «всячески пытался на него [Фокина] выйти: и так, и эдак — ни в какую». Из имущества он выявил у своего «подопечного» два автомобиля и доли в компаниях. «Похоже на то, что это пустые фирмы, существующие только на бумаге», — предполагает он.

Что касается машин, это какая-то старая девятка и взятая в кредит БМВ, на которой должник ездит, хотя не платит за нее кредит. Банк включился в реестр требований кредиторов. Еще есть жилье в Набережных Челнах: как будто единственное. Манежа, который его «подопечный» приобрел в то время, когда «были залоговые аукционы и вообще непонятно что творилось», в этом перечне нет.

По словам Павлова, Фокин дважды обжаловал возбуждение дела о своем банкротстве. «Ему, естественно, отказали. Ты заплати кредиторку и дальше работай. Если нет средств, привлекай инвесторов. Он этому дедушке (Сапрыкину — прим. ред.) реально должен денег. А сейчас и банки включились, и прочие. Долгов накопилось уже миллионов на пять», — обрисовал он ситуацию.

По словам управляющего, сейчас у предпринимателя «все в аресте»: его наложили судебные приставы. «Если у тебя такие миллиардные капиталы, заплати, выйди из процедуры. Я перекрещусь, свои 7 процентов заберу и до свиданья», — то ли советует, то ли недоумевает он.

В данный момент манеж — это просто большой, ржавый, навес, поросший пустырем и находящийся около домов и парковок. Фото: media73.ru

«Собственник объекта на контакт не идет»

Узнать точку зрения администрации Ульяновска на сложившуюся ситуацию не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос «Реального времени» получен не был. Однако, провластную позицию ранее излагали местные СМИ.

Так, еще в январе 2019 года, они писали о том, что департамент по распоряжению земельными участками регионального минстроя готовит новый иск против владельца недостроенного легкоатлетического манежа. История долгостроя «уже много лет волнует и власти, и горожан», — говорилось в статье. Объект выкупила компания «Лига-Ф», чтобы возвести там бизнес-центр. Однако завершить строительство ей не удалось. «Администрация Ульяновска неоднократно предпринимала попытки решить вопрос, но безуспешно — собственник объекта на контакт не идет», — сообщали ульяновские СМИ.

Сейчас на объект, говорилось в материале, зарегистрировано ограничение в виде запрета совершения сделок в отношении него, исполнительное производство прекращено из-за невозможности установить местонахождение должника или получить сведения о наличии у него денежных средств или других ценностей.

Департамент по распоряжению земельными участками вместе с администрацией города прорабатывают вопрос по проведению исследования манежа на предмет угрозы жизни населения. По итогам этого обследования будет решен вопрос о сносе объекта в судебном порядке.

В августе 2020 сообщалось, что в официальной газете «Ульяновск сегодня» опубликован проект внесения изменений в Генплан в части территории, на которой сейчас находится недостроенный легкоатлетический манеж (северо-восточнее строящегося ЖК «Аквамарин» вдоль Свияги, включая территорию православного собора). В действующем документе участок обозначен как «территории зеленых насаждений общего пользования» и «территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой». В пояснительной записке указывается, что это позволит продолжить развитие набережной реки Свияга в северо-восточном направлении..

В июне прошлого года официальный портал Ульяновска рассказывал, что строительство ЖК «Аквамарин» рассчитано до 2022 года. Проект отличается комплексным подходом: помимо девяти высотных МКД третью часть территории займет парковая зона. Застройщик уже начал благоустройство набережной. «Именно такой подход приветствуется и поддерживается со стороны властей», —отмечалось в материале.

В заметке шла речь о том, что по инициативе губернатора Ульяновской области вдоль реки планируется создать национальный городской парк «Семь жемчужин Свияги». Он объединят как уже существующие, так и новые зеленые зоны.

В августе 2020 сообщалось проекте внесения изменений в Генплан в части территории, на которой сейчас находится недостроенный легкоатлетический манеж. Источник: ulpressa.ru

Оппоненты действуют в интересах конкретного лица

Сам Владислав Фокин, с которым «Реальное время» связалось по телефону, представил иную картину событий. По его мнению, все трудности ему создавали и продолжают это делать «в интересах конкретного лица», близкого к губернатору Ульяновской области. Это лицо, говорит он, имеет отношение к строительству жилого комплекса «Аквамарин» по соседству с земельным участком, на котором находится недостроеннный манеж. Называть его он не стал, лишь заметил, что он входит в руководство областной корпорации «Развитие».

Фокин утверждает, что как только купил манеж в начале 90-ых, так ему и «заблокировали оформление земельного участка» в 3,5 га на берегу Свияги. «Строительную мафию никуда не денешь», — комментирует он трудности того времени. — Возникают то одни «интересанты», то другие. Вопрос только в том, что люди, которые сидят в администрации и «рулят» процессами, касающимися, предположим, земельных отношений и строительства, не меняются». В том числе, по словам предпринимателя, есть «переходящие темы», которые не зависят от того, кто в данный момент находится у власти.

По мнению Фокина, район, где находится недостроенный легкоатлетический манеж, был интересен всегда, только «им нужно было заниматься должным образом». Официально профиль объекта он не менял: как был многопрофильный культурно-зрелищный комплекс на 2 тыс. мест, так и остался. Проект подразумевал строительство стадиона, гостиницы, общежития для спортсменов и благоустройство набережной реки Свияга.

Бизнесмен рассказывает, что даже несмотря на то, что происходило, долгое время занимался прикладной наукой. С 2016 года был членом рабочей группы «Развитие международной экономической интеграции экономического Совета при Президенте РФ, пока этот совет действовал: «Объездил полРоссии, годами разрабатывал прорывные программы развития регионов с учетом передового мирового опыта, читал семинары в МГУ на тему: «Новая система управления и внедрение инновационных стратегий в экономику ЕАЭС». А в это время, убежден Фокин, у него «пытались банально, внаглую, отобрать объект, просто потому, что он кому-то приглянулся».

Владелец манежа полагает, что так как в договоре купли-продажи значилось, что объект расположен на земельном участке в 3,5 га, площади необходимой и достаточной для завершения строительства и эксплуатации объекта в соответствии с разработанной и утвержденной исполнительным комитетом г. Ульяновска проектно-сметной документацией, то именно за ним в соответствии с пунктом 1 статьи 36 Земельного Кодекса РФ остается «исключительное право оформить земельный участок в собственность, либо в аренду». По словам Фокина данный факт подтвержден и судебными решениями. Он подавал около 30 заявлений с просьбой оформить земельный участок площадью 3,5 га, но «воз и ныне там».

Недалеко от манежа строится новый жилой комплекс «Аквамарин». Фото: ciarf.ru

Для того, чтобы предпринимать какие-то дальнейшие действия, должны быть оформлены документы по земле: «Пока их нет, ты ничего не можешь делать». Этим обстоятельством его оппоненты, полагает челнинец, и пользовались. Всего по его подсчетам между ними состоялось около трех десятков судебных процессов: «Они ходили вплоть до «вышки» (Верховного суда РФ — прим. ред.), подавляющее большинство процессов я выиграл. При этом судами отмечено, что мэрия (администрация) Ульяновска препятствует в оформлении земельного участка, злоупотребляет правом, использует надуманные доводы».

Сейчас компании Фокина остаются действующими, но лично в отношении него возбуждено дело о банкротстве. «Они теснят с разных сторон», — говорит он, имея в виду своих противников. По словам предпринимателя, манеж это более 2 тысяч свай, подвальные помещения, первый этаж с усиленными перекрытиями по всей площади манежа, пристрои, возведен каркас здания из уникальной металлоконструкций с крышей, перекрывающей всю площадь легкоатлетического манежа и прочее: «Только металлоконструкции по цене лома это уже более 30 млн рублей».

Он приводит пример противостояния: администрация, с одной стороны, блокирует оформление земельного участка. А с другой стороны, подает иски по взысканию неосновательного обогащения за пользование этими 3,5 га. За это время прошли уже все: заявляли требования о консервации, о сносе, о прекращении права собственности и т.п. Банкротство компании ООО «ТПК «Лига-Ф», по его словам, было инициировано налоговой на основании задолженности в 46 рублей. Причем, как утверждает Фокин, налоговый орган в рамках судебного разбирательства не смог доказать сумму задолженности. А предпринимателю между тем, отмечает он, пришлось возвращать манеж назад в свою собственность после того, как он вследствие мнимого банкротства компании был три раза перепродан.

Сейчас Фокин намеревается выйти из процедуры банкротства. Подробности он раскрывать не стал. Кроме того, сообщил, что обратится с жалобой на тех, кто вставляет ему палки в колеса, к Президенту России Владимиру Путину. «Мне просто не дают ничего делать», — констатирует челнинец.

Он рассказывает, что в свое время было много «интересантов» на недостроенный ульяновский объект: крупные компании из разных регионов, с которыми велись переговоры на предмет завершения строительства. «Но как только они узнавали, что здесь присутствуют интересы команды губернатора Ульяновской области — тут же отказывались от участия в проекте», — сетует он.

Предприниматель назвал еще одну проблему, тормозившую все возможные планы: по фундаменту и лестничным маршам его манежа местные власти провели красные линии, тем самым «отрезав» часть земельного участка в сторону Свияги. Эта часть надела была переведена в рекреационную зону: это значит, что строить на ней ничего нельзя.

Сейчас, по словам Фокина, согласно информации на сайте администрации Ульяновской области, этот участок переведен в земли общественных центров и жилой застройки и его собираются «противозаконно, нарушая исключительное право собственника легкоатлетического манежа, отдать застройщику «Аквамарина»». Речь, по его словам, идет о площади порядка 2 гектаров. Это обстоятельство Фокин также собирается изложить в письме первому лицу страны.