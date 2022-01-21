Владелец снесенного мини-рынка на казанском «Океане» потребовал возмещения убытков

Собственник павильонов и издатель городской газеты «Сам хозяин» оценил ущерб от решения исполкома Казани в 7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Казанский предприниматель Александр Анатольевич Потапов пытается взыскать с города компенсацию за уничтоженное 5 лет назад имущество. Бизнесмен требует с исполкома 7,1 млн рублей за снесенные в конце декабря 2016 года 19 торговых павильонов на улице Короленко. Это место много лет местные жители обозначали как «рынок «Океан» — по названию давно закрытого советского магазина. В истории сноса ларьков и перспектив дела, актуального на фоне продолжающейся в Казани борьбы чиновников с незаконными нестационарными торговыми объектами, разбиралось «Реальное время».

Ларьки снесли — верните деньги



В Арбитражном суде Татарстана рассматривают дело по иску индивидуального предпринимателя Александра Потапова к исполкому Казани. Пять лет назад город снес 19 торговых павильонов, которые были установлены в декабре 2009 года, а потом были признаны незаконными. Эти киоски на ул. Короленко, 19а местные жители называли мини-рынком «Океан».

После того, как павильоны были демонтированы, их вывезли на базу МУП «Казметроэлектротранс», где они хранились до ноября 2018 года, после чего были утилизированы. Ущерб от потери этого имущества Потапов оценил в 7,1 млн рублей. В настоящее время судом по ходатайству ИП Потапова назначена судебная экспертиза с целью независимой оценки снесенных ларьков по состоянию на день сноса, 22 декабря 2016 года, — ее проведет ООО «Независимая Экспертная Компания «Поволжье».

— Снос павильонов был осуществлен по решению суда, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казгорисполкома в ответ на запрос об обстоятельствах сноса и позиции чиновников относительно перспектив возмещения ущерба, — Соглашение о предоставлении земельного участка А.А. Потапову было признано недействительным, и арендатор должен был освободить участок. А.А. Потапову было направлено уведомление об этом. Однако он не демонтировал павильоны. Далее последовала процедура освобождения муниципального участка путем демонтажа незаконных павильонов, которые становятся таковыми со дня прекращения юридических отношений. По истечении срока хранения имущество было признано бесхозяйным, так как собственник не обратился за его возвратом в установленный срок. Что касается вопроса выплаты компенсации, то это будет определено решением Арбитражного суда.

В исполкоме уточнили, что демонтированное имущество хранилось на территории МУП «Метроэлектротранс» по договору временного хранения.

Предприниматель Александр Потапов также известен как издатель и главный редактор казанской газеты для садоводов «Сам хозяин». По телефону в редакции издания «Реальному времени» сообщили, что в настоящее время руководитель газеты находится в командировке, а его телефон недоступен. Корреспондент «Реального времени» попросил передать Потапову просьбу прокомментировать обстоятельства сноса павильонов и причины, по которым он считает, что ему причинен ущерб. По получении ответ бизнесмена будет опубликован.

Снос павильонов на рынке «Океан» был осуществлен по распоряжению замруководителя Казгорисполкома. Источник: yandex.ru/maps, 2009 год

«Тут рынку не место»

Сегодня о самих снесенных ларьках Потапова на улице Короленко мало кто сожалеет, но сам факт демонтажа торговых объектов нынешних арендаторов, которые торгуют здесь, все же беспокоит.

— Я работаю тут на законных основаниях, — заверил корреспондента «Реального времени» торгующий овощами и фруктами в одном из немогочисленных новых павильонов рынка «Океан» Гумар (фамилию предприниматель наотрез отказался называть). — Те ларьки я даже не застал, но сама история со сносом пугает. Если честно, мы привыкли уже, что законное вмиг может быть объявлено незаконным. И тогда ты окажешься на улице и, как говорится, без штанов.



— Жалко, что снесли! — высказалась зашедшая во время нашего разговора пожилая женщина. — Мы пенсионеры. Здесь и свежий хлеб, и яйца покупали. И молоко. И творог, и крупы с конфетами. Был выбор — у кого покупать, можно было подешевле что-то взять. Сейчас рынок съежился, конкуренции нет.

— Да какая конкуренция? Антисанитария полная и сплошное безобразие тут было! — возразила другая покупательница Елена Сизова. — Зимой лед, весной-осенью — грязная жижа под ногами. Летом пылища и мухи. А экономия грошовая — обсчет и обвес еще никто не отменял. Чем меньше ларьков — тем лучше, магазинов тут поблизости цивилизованных нет, сплошной базар-вокзал — вот что плохо.

Сегодня о снесенных ларьках Потапова на улице Короленко мало кто сожалеет

— И хорошо, что закрыли рынок, — поддержал ее водитель легковушки Руслан Хазиев. — Здесь вообще-то дорога общего пользования, это часть улицы Короленко, пусть и узкая. Я живу неподалеку, езжу тут постоянно и все время проклинаю этот рынок. Во-первых, прохожие бродят по дороге, как по тротуару, того и гляди под колеса попадут. На светофор, который здесь установили, никто не смотрит — люди, особенно пожилые, в любом месте шагают на проезжую часть не глядя. Во-вторых, торговля — это доставка продуктов и товаров, а где здесь стоят грузовики при разгрузке? Опять же прямо на дороге, мешая движению. И паркуются у рынка покупатели и предприниматели, как в чистом поле — где бросил машину, там и стоянка, как хочешь, так и объезжай. Ненормально это, когда рынок вот на таком бойком перекрестке работает и не имеет ни своей парковки, ни подъездных путей, тут ему не место!

Поставил по договору

Как выяснило «Реальное время», снос павильонов на рынке «Океан» был осуществлен все-таки не по решению суда, а по распоряжению замруководителя Казгорисполкома, изданному 22 декабря 2016 года, №4842р «О демонтаже и перемещении самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории г. Казани». То есть буквально через день после выхода документа. А суд действительно состоялся — позже, и не по поводу сноса, а в связи с тем, что ИП Потапов пытался добиться признания этого распоряжения незаконным и требовал возвратить ему павильоны, как говорится в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 12 апреля 2018 года, «путем установки за счет Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани 19 торговых павильонов на прежнем месте, по адресу: г. Казань, Московский район, вблизи домов №19а и №19б по пр. Ямашева». В удовлетворении иска Потапову было отказано.

В этом постановлении подробно описана судьба павильонов с момента их установки и разложена по полочкам история правоотношений между их собственником и городскими властями. Они были установлены на рынке «Океан» законно — в соответствии с постановлением Казгорисполкома №10617 от 26 декабря 2008 года «О порядке предоставления права на размещение некапитальных объектов мелкорозничной сети на территории г. Казани».

«За период с 11.03.2009 по 15.04.2009 между заявителем и администрацией Московского района Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани подписаны соглашения на право размещения некапитальных объектов мелкорозничной сети на территории Московского района г. Казани № 29, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, которыми заявителю предоставлено право на размещение на неопределенной срок объектов мелкорозничной сети — павильонов по адресам: проспект Ямашева, вблизи домов №19а и №19б, — говорится в судебном документе. — Пунктами 2.2.6 соглашений предусмотрена обязанность заявителя добровольно демонтировать объекты мелкорозничной торговли по истечению срока действия соглашений, но не позднее 01.01.2012».

Срок не истек, а основания для установки ларьков «испарились»

В марте — июле 2009 года, как следует из текста постановления суда, между Потаповым и КЗИО Казани были подписаны соглашения о порядке, размере платы за размещение павильонов и сроке действия соглашений — до 1 января 2012 года. По его истечении предприниматель должен был некапитальные постройки на «Океане» демонтировать.

Но еще до того, как павильоны были установлены, а их сдавали постепенно — с декабря 2009 года по январь 2010-го, как Вахитовский райсуд Казани удовлетворил иск прокурора города и признал постановление Казгорисполкома №10617 противоречащим федеральному законодательству.

Судебное решение было вынесено 7 сентября 2009 года, но лишь в феврале — марте 2011 года КЗИО уведомил Александра Потапова о «необходимости в течение одного месяца с момента получения уведомлений освободить занимаемую объектом мелкорозничной сети территорию, предоставленную по вышеуказанным соглашениям». Арбитражный суд установил, что уведомления предприниматель получил, но никаких действий не предпринял.

Сам не снес — какие претензии?

Напротив, как узнало «Реальное время» из судебного решения, вынесенного пять с лишним лет спустя и опубликованного на сайте Вахитовского районного суда Казани, Александр Потапов сдавал павильоны в аренду другим предпринимателям.

«16 сентября 2016 года Комитетом земельных и имущественных отношений составлены акты обследования земельных участков органом муниципального земельного контроля №3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3265, 3266, 3267, в которых зафиксировано, что на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности по адресам: г. Казань, вблизи домов №19а и №19б по пр. Ямашева расположены торговые павильоны, площадью 20 кв. м в количестве 19, площадью 10 кв. м в количестве 1. В актах указано, что нормативно-правовыми актами Исполнительного комитета г. Казани вышеуказанные земельные участки под установку торговых павильонов кому-либо не предоставлялись, участки используются самовольно неустановленными лицами, — констатировал Арбитражный суд РТ, а за ним и Арбитражный суд Поволжского округа. — 8 декабря 2016 года Комитет потребительского рынка на каждом из 19 нестационарных торговых объектов (павильонов) разместил объявление с требованием добровольного демонтажа объекта в десятидневный срок, и на официальном сайте муниципального образования г. Казани (docs.kzn.ru.) [было] опубликовано сообщение о предстоящем демонтаже и перемещении этих самовольно (незаконно) установленных объектов».

Ну, а далее последовала публикация распоряжения о сносе — и павильоны снесли.

Издатель и арендодатель

ИП Потапов Александр Анатольевич — не только предприниматель, но и издатель, причем успешный. Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», он является руководителем и совладельцем ООО «Редакция газеты «Сам хозяин» — владеет 25% предприятия. Остальные две доли принадлежат Потапову Андрею Анатольевичу (50%) и Потаповой Валентине Ивановне (25%), судя по совпадениях в ФИО — можно предположить, что это семейный бизнес. Доходы компании за 2020 год составили 958 тыс. рублей, чистая прибыль — 5 тыс.

Александру Потапову также принадлежит 20% в уставном капитале казанского ООО «Интел Бизнес», где он выступает директором (главный бенефициар — Дмитрий Янсон). Фирма, зарегистрированная еще в 2000 году, специализируется на ресторанной деятельности. 2020-й она завершила с убытками в 143 тыс. рублей, имеет букет завершенных и незавершенных исполнительных производств более чем на 800 тыс. и замороженные ФНС счета.

Однако Янсоном, Потаповым и Рамилем Нотфуллиным уже зарегистрирована новая, чистая от долгов и обязательств компания — ООО «Маркет граунд». В ней директору Александру Потапову принадлежит уже доля в 40%. Основной вид деятельности ООО «Маркет граунд» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.