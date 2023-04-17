Жители новостройки в Куюках выступили против родственного застройщику управдома

Жильцы сданных без отопления домов требуют от УК горячей воды, уборки мусора и доступа к теплосчетчикам

Фото: предоставлено Алиной Хайрутдиновой

Готовятся разорвать договор с «близкородственной» застройщику управляющей компанией многострадальные собственники дома №29 в ЖК «Новые Куюки», построенного одним из застройщиков казанских «шуваловок» КБ «Паритет». В выходные здесь прошло собрание, где жильцы обсудили действия по «уходу» от УК «Коннект», к которой у них накопилось множество претензий — от отсутствия горячей воды до отсутствия денег на спецсчете для формирования фонда капремонта домов. О проблемах жильцов, позиции УК и шансах собственников домов на перемены к лучшему — в материале «Реального времени».

«Дом ужасно обслуживается»



В субботу население ЖК «Новые Куюки» собиралось всем домом, чтобы обсудить вопрос о смене управляющей компании. Об итогах встречи «Реальному времени» рассказала собственница квартиры в доме №29 Алина Хайрутдинова, по словам которой «дом был сдан в ужасном состоянии, с недоделками, а сейчас также ужасно обслуживается»:

— У нас долго не было горячей воды — многие жильцы даже электрические бойлеры из-за этого установили. Да и сейчас она подается с такими перебоями, что трудно поймать момент, когда она есть. У нас нет доступа к квартирным приборам учета тепла — чтобы увидеть, сколько накрутил квартирный счетчик, надо договариваться с управляющей компанией. У меня, после того как я стала жаловаться на управляющую компанию, резко выросли счета за отопление — до 4,4 тысячи рублей за квартиру-студию, при том что в соседнем доме за отопление такой же квартиры в том же месяце выставляли счет на 800 рублей. А проверить начисления, не имея доступа к счетчику, я не могу… Еще у нас не убирают мусор — в подъезде полгода лежит гора хлама, а у управляющей компании один ответ: «Сами вывозите, в наши обязанности это не входит», хотя за уборку подъезда мы платим. Мы не знаем на что пошли деньги, которые мы платили УК за ремонт. Дом-то новый — о каком ремонте речь?

«У нас не убирают мусор — в подъезде полгода лежит гора хлама, а в управляющей компании говорят, что вывозить его в их обязанности не входит, хотя за уборку подъезда мы платим». Фото: предоставлено Алиной Хайрутдиновой

Подтверждение этому рассказу нашлось и в отзывах о ЖК «Новые Куюки» на Яндексе. «Снег не чистят, не пройти не проехать, горячей воды нет, куда смотрит администрация, сплошные проблемы, все не для людей», — написала там 11 декабря 2022 года Катя Кириллова. «С вывозом мусора — проблемы. Везде очень много строек и ремонта, мусор складывают, а вот вывозить ТБО никто не торопится, хотя отдельная статья расходов [в счет-фактуре] есть», — возмущался 11 июня 2022 года гражданин с ником «Юрист».

«Менять УК — их право, но собрание не так организуется»

— Горячей воды не было только прошлым летом, — возразил в разговоре с «Реальным временем» на претензии собственников руководитель и владелец УК «Коннект» Александр Грязнов. — С сентября 2022 года горячая вода подается в дома бесперебойно. Летом котельная не работала не по нашей вине — там менялся собственник, оформлялись документы.

— А куда делись средства, которые собственники платят за капитальный ремонт? — уточнило издание информацию от жильцов.

— Это полная ерунда! У нас есть специальный счет, и мы ежеквартально отчитываемся за него перед Госжилинспекцией. Туда поступает сто процентов средств, уплаченных собственниками за капремонт.

— Как обстоит дело с доступом жильцов к их приборам учета тепла?

— Счетчики у нас закрыты, потому что дом малонаселенный, и начались кражи оборудования. Но там целый день находится сантехник, можно подойти к нему, и он откроет, все покажет.

На вопрос, когда, кем и много ли счетчиков было украдено и почему их заперли от собственников квартир, не дав им ключи, ответ руководителя УК был коротким: «Это еще год назад было…».

— Вы в курсе, что жильцы хотят поменять управляющую компанию? — поинтересовались мы напоследок.

— Я не в курсе, но если хотят, то это их право. Меня на собрание никто не приглашал. Но собрание не так организуется — надо оповещать собственников, объявление должно быть вывешено за 10 дней…

Долги, накопившиеся после успешного управления

Управляющая компания «Коннект» — фирма успешно управляющая несколькими многоквартирными домами силами всего одного человека — во всяком случае, именно столько работников числилось на этом микропредприятии на конец 2022 года. 2021-й она завершила с выручкой в 4,6 млн рублей и чистой прибылью 196 тыс.

В реестре лицензий на управление жилыми домами за УК «Коннект» числятся пять домов в ЖК «Новые Куюки» — №1,3, 21, 21/1, 25/1 и 29. А бывшие ранее у нее в управлении дома №21/1 и 25 сменили управляющую компанию.

В реестре лицензий на управление жилыми домами за УК «Коннект» числятся пять домов в ЖК «Новые Куюки» — №1,3, 21, 21/1, 25/1 и 29. Фото: предоставлено Алиной Хайрутдиновой

Теперь там хозяйничает УК «Партнер», и работу эта компания начала со взыскания с «Коннекта» уплаченных собственниками домов средств капремонта. В Арбитражном суде РТ сейчас рассматриваются два исковых заявления от «Партнера» — о взыскании 373 677 рублей 30 копеек за текущий ремонт по одному дому и о взыскании 517 604 рублей 85 копеек долга за текущий ремонт, 154 385 рублей долга за капитальный ремонт по другому дому в «Новых Куюках».

Также в Арбитражном суде РТ принято к производству дело по иску к УК «Коннект» ресурсоснабжающей организации ООО «Энергосистема», основным видом деятельности которой является обеспечение работоспособности котельных — о взыскании задолженности свыше 1,4 млн рублей.

Наконец, совсем недавно Арбитражный суд РТ рассмотрел в упрощенном порядке и удовлетворил иск УК «ПЖКХ» к ООО «УК «Коннект» на 165,8 млн рублей — задолженность за вывоз ТБО.

Жалоба не по адресу

Как сообщила «Реальному времени» начальник центрального инспекторского отдела Госжилинспекции РТ Елена Арефьева, жалобы от жителей на ЖК «Новые Куюки» на отсутствие горячей воды поступали, но оказались вне компетенции ведомства, а сейчас вопрос горячего водоснабжения урегулирован.

— В программу капитального ремонта включены только два дома по улице Молодежной — 21-й и 25/1, — рассказала Арефьева. — Информация о поступлении средств собственников на спецсчета этих домов в 2022 году от управляющей компании поступала. В 2023-м она должна была поступить до 10 апреля, но пока не поступила — возможно, ее направили почтой. Что же касается домов № 1,3 и 29, то они пока не включены в программу капремонта и обязанность платить у собственников не возникла.

О чем «рычал» радиатор

— Квартиру-студию в ЖК «Новые Куюки» я приобрела в ипотеку в черновой отделке в прошлом году, и меня сразу включили в домовой чат — вспоминает Хайрутдинова. — Обсуждались там в основном темы, связанные с состоянием квартир, сетей, но катастрофичным вначале это не выглядело, и я подумала, что это обычное дело в новом доме и все скоро утрясется.

Не утряслось. Началось со «стучащих» радиаторов отопления, новая собственница недолго строила догадки, что соседи подразумевают под «стуком» — на другой день, после того как накануне выходных она открыла вентиль, закрытый прежним владельцем, и уехала из квартиры. Утром ей написала возмущенная соседка, что люди отдыхают, а у нее в квартире что-то сверлят непрерывно. После короткого расследования источник шума был обнаружен: радиатор трясся и «рычал», как дрель. Пришлось снова закрыть вентиль и срочно поменять дешевые отопительные приборы на более дорогие и качественные. Оказалось, что у многих соседей была такая же история.

— Я эксперта в квартиру приглашала, он сказал, что застройщик использовал самые дешевые материалы и приборы, — говорит Хайрутдинова. — А еще он сказал, что я зря поспешила заменить радиаторы. Если бы до экспертизы не тронула, можно было бы с застройщика взыскать стоимость замены и самого прибора. Соседние дома, которые сменили управляющую компанию, сейчас воюют с застройщиком, и нам, думаю, это предстоит.

Сдали в эксплуатацию без отопления

Новоселы ЖК «Новые Куюки» неоднократно обращались в СМИ с жалобами на то, что их дома застройщик умудрился сдать в недоделанном виде — не обеспечив ни теплом, ни горячей водой, ни газом. А в декабре 2019 года Прокуратура Пестречинского района опубликовала на официальном сайте района результаты проверки соблюдения жилищного законодательства застройщиком ООО «КБ Паритет». Надзорное ведомство сообщило, что дома №21, 21/1, 25 и 25/1, были введены в эксплуатацию в августе 2019 года без отопления:

— Установлено, что отопление указанных многоквартирных жилых домов планировалось осуществлять при помощи принадлежавшей ООО «СМУ-Техстрой» сети газопотребления ЖСК «Новые Куюки». На основании договора от 10.12.2018 указанная сеть газопотребления ЖСК «Новые Куюки» ООО «СМУ-Техстрой» по договору №3 была передана в эксплуатацию ООО «ТеплоГазИнвест». 02.12.2019 на основании договора №51 указанная сеть газопотребления ЖСК «Новые Куюки» передана в управление ООО «Энергосистема». Однако в нарушение требований законодательства, на момент проверки сеть газопотребления ЖСК «Новые Куюки» не функционировала, теплоснабжение указанных многоквартирных жилых домов не осуществлялось.

Дома №21, 21/1, 25 и 25/1 по улице Молодежной были введены в эксплуатацию в августе 2019 года без отопления. Фото: yandex.ru

Закончилось все малосерьезным с точки зрения отапливавшихся электроприборами жильцов наказанием: прокуратура внесла в адрес директора ООО «СМУ-Техстрой» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

О том, какую ответственность понесли должностные лица, принявшие в эксплулатацию дома в таком виде, информация в открытом доступе отсутствует. А жильцы, намучившиеся с недоделками, строят предположения о причинах такой лояльности надзорного органа к неизвестным им чиновникам.

Интересный «Паритет»

Дома №29,21,21/1, 25/1 и 25 по улице Молодежной в Куюках строило ООО Специализированный застройщик «КБ «Паритет» бенефициаром и руководителем которого является Дмитрий Александрович Грязнов. В I и II кварталах 2024 года эта компания, по данным сайта наш.дом.рф, планирует сдать в Куюках еще четыре дома — №5, 7, 13 и 15 по ул. Молодежной.

Собственники этих домов считают Дмитрия Грязнова ближайшим родственником руководителя УК «Коннект» Александра Дмитриевича Грязнова. Получить комментарий от владельца компании-застройщика относительно претензий жильцов к недоделкам в сданных его компанией домах мы не смогли: его телефон, указанный в открытых источниках, оказался вне зоны доступа. Мы направили запрос по электронной почте и готовы представить в статье его точку зрения на ситуацию.

ООО СЗ «КБ «Паритет» по данным открытых источников, как и компания предполагаемого сына его учредителя, является микропредприятием со списочной численностью работников на конец 2022 года — один человек и с уставным капиталом, превышающим 45,3 млн рублей 2021 год компания завершила с выручкой в 10,6 млн рублей и чистыми убытками в 2,3 млн.

А в марте 2023 года Арбитражный суд РТ частично удовлетворил иск казанского ООО «Стройоборудование» к ООО СЗ «КБ «Паритет», обязав компанию выплатить около 700 тыс. рублей за арендованное и не возвращенное своевременно истцу оборудование (судя по описанию — опалубку для устройства монолитных бетонных конструкций).