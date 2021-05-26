«Максидом» миллиардера Евневича вынес сор из казанской избы

Спор ретейлера с регоператором по обращению с отходами передан в арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Фото: Валентин Беликов/dp.ru

Как стало известно «Реальному времени», DIY-ретейлер «Максидом», принадлежащий семье «чайного» олигарха с берегов Невы Александра Евневича, добился передачи своей судебной тяжбы с татарстанским регоператором по обращению с отходами ООО «УК «ПЖКХ» из республиканского арбитража в суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. После того как «Максидом», настаивавший на исчислении и вывозе ТКО по факту против предлагаемого расчета по нормативу, проиграл УК «ПЖКХ» спор в Казани, последняя потребовала с него недоплаченные за 2019—2020 годы 14,8 млн рублей, а также свыше 500 тысяч неустойки. В рамках этого дела ретейлер и заявил ходатайство о переносе дела в домашний регион. Арбитражный суд РТ ему отказал, а вот апелляция посчитала требование абсолютно справедливым. Эксперты «Реального времени» полагают, что это хороший процессуальный ход: теперь дело может быть рассмотрено «более смело с точки зрения защиты интересов плательщика» — в нашем регионе суды «целиком и полностью» встают на сторону УК «ПЖКХ». Кроме того, по их мнению, это «позволит нивелировать риски возможного влияния на ход судебного процесса».

За 2 года недоплатил почти 15 млн рублей?

Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по иску регоператора по обращению с отходами в западной зоне республики ООО УК «ПЖКХ» к ретейлеру стройматериалов и товаров для дома ООО «Максидом» семьи «чайного» олигарха Александра Евневича (вместе с дочерью и сыном аккумулируют 76,5% уставного капитала). УК «ПЖКХ» (принадлежит ООО «РТ-Инвест», которое входит в госкорпорацию «Ростех») требовала взыскать с торговой сети задолженность по оплате услуг по обращению с ТКО с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020-го. По ее данным, исходя из нормативов, ретейлер за 2 года недоплатил за обслуживание казанского гипермаркета по вывозу мусора 14,8 млн рублей. Кроме того, ему начислили еще и 588,7 тыс. рублей неустойки (за период с 11 сентября 2020 года по 22 января 2021-го, говорится в материалах суда).

Компания Евневича почти сразу подала ходатайство о том, чтобы дело передали для рассмотрения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Дело в том, что в договоре на вывоз ТКО стороны не согласовали договорную подсудность. ООО «Максидом», как известно, зарегистрировано в Санкт-Петербурге и сведений о том, что на территории Татарстана у него открыты филиалы и представительства, в ЕГРЮЛ нет.

А по общему правилу (закреплен в статье 35 АПК РФ) иск подается в арбитраж по месту нахождения или жительства ответчика. Хотя возможна и альтернатива: истец может по своему выбору обратиться в другой арбитражный суд. Как бы то ни было, татарстанский арбитраж 22 марта в переносе дела ретейлеру отказал. Тот подал апелляционную жалобу.

Компания Евневича почти сразу подала ходатайство о том, чтобы дело передали для рассмотрения в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фото: spb.arbitr.ru

Мусор казанский, арбитраж — питерский

УК «ПЖКХ» ссылалась на то, что иск предъявлен по месту исполнения договора — им является Татарстан. АПК это как будто не противоречит. Но что есть место исполнения — тоже вопрос. По мнению суда первой инстанции, место исполнения всех обязательств сторон «мусорного» соглашения — Казань и территория Татарстана.

Но апелляция признала этот довод несостоятельным: в договоре нет такого условия. И то обстоятельство, что отходы образуются в зоне деятельности гипермаркета в столице Татарстана, ничего не доказывает: место сбора отходов и место исполнения договора — не тождественные понятия. По мнению суда второй инстанции, в этом случае также не играет роли тот факт, что у ретейлера в Казани есть недвижимость (спорят же не по поводу нее), как и регистрация в татарстанской налоговой его обособленного подразделения.

Одним словом, раз прямого указания на место исполнения в договоре нет, суд не может приравнять к нему место исполнения обязательства и тем самым изменить подсудность. К тому же требование о взыскании средств связано не с местом размещения отходов, а с необходимостью исполнения денежного обязательства, говорится в постановлении апелляции. Как вывод: спор должен быть передан по общему правилу в суд по месту нахождения ответчика.

Суд в Самаре также отметил, что Конституция РФ гарантирует право на независимый и беспристрастный суд. В результате 9 апреля этого года апелляция заключила, что «отказное» определение татарстанского арбитража само подлежит отмене, а дело — передаче по подсудности в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В постановлении говорится, что обжалованию в кассационном порядке оно не подлежит. Однако, согласно материалам дела, УК «ПЖКХ» подала представление в Верховный суд РФ. Его содержание на сайте не раскрыто.



На момент публикации материала ни ООО УК «ПЖКХ», ни ООО «Максидом» не прокомментировали ситуацию «Реальному времени». Редакция готова опубликовать их ответы по получении.

УК «ПЖКХ» ссылалась на то, что иск предъявлен по месту исполнения договора — им является Татарстан. Фото: Максим Платонов

По факту или по нормативу?

Предыстория дела такова. 18 июля 2019 года ретейлер попытался в судебном порядке урегулировать с УК «ПЖКХ» разногласия, которые у них возникли при заключении договора от 1 января 2019 года на вывоз и последующие манипуляции с ТКО.

Поясним: именно с этого времени ООО УК «ПЖКХ» получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь шла о разного рода мусоре от деятельности гипермаркета «Максидом» на улице Рихарда Зорге, 11а в Казани. Ретейлер подал в УК «ПЖКХ» заявку на заключение такого договора, приложил все необходимые документы. В заявке была указана емкость объемом 8 «кубов», «опорожнять» которую «Максидом» предлагал по его заявке. Судя по всему, как только возникнет необходимость.

УК «ПЖКХ» в ответ направила ему проект договора. Компанию Евневича полученная публичная оферта категорически не устроила. «Максидом» сообщил об этом регоператору письменно уже через считанные дни, приложив к письму протокол разногласий. В конце концов он вынужден был обратиться в суд с просьбой урегулировать его разногласия с УК «ПЖКХ», так как после его отказа подписать проект «мусорного» договора переписка с регоператором прервалась. Ретейлер делал все по закону, признал суд.

Как выяснилось уже во время судебного разбирательства, ключевым в разногласиях стал пункт 21. Согласно варианту УК «ПЖКХ», учет объема ТКО следовало определять исходя из нормативов, а вывозить их с установленной им периодичностью. «Максидом» же придерживался мнения, что это нужно делать с учетом количества и объема контейнеров для складирования отходов.

При этом объем самих отходов и периодичность их вывоза он хотел регулировать самостоятельно: сколько их будет, столько и будет. Ретейлер отмечал, что близ гипермаркета есть площадка, которая соответствует требованиям СанПиНа. Там установлен отдельный контейнер для сбора мусора. В связи с этим приложение №2, которое определяло размер ежемесячной платы и перечень ТКО, он предлагал из договора вообще исключить.

18 июля 2019 года ретейлер попытался в судебном порядке урегулировать с УК «ПЖКХ» разногласия, которые у них возникли при заключении договора от 1 января 2019 года на вывоз и последующие манипуляции с ТКО. Фото: Любовь Шебалова

Право выбора вроде бы есть, и в то же время его нет

Порядок коммерческого учета ТКО установлен правительством РФ в Правилах (утверждены постановлением от 3 июня 2016 года №505). Согласно им, учет может вестись расчетным путем исходя из нормативов накопления отходов, а также исходя из их массы, определенной с использованием средств измерения. То есть у сторон есть право выбора учета ТКО: по нормативу либо исходя из количества и объема установленных контейнеров, говорится в решении суда.

Однако, в соответствии с упомянутым постановлением правительства РФ Кабмин РТ 12 декабря 2016 года издал свое постановление №922 «Об утверждении нормативов накопления ТКО в Республике Татарстан». В нем сказано однозначно: количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юрлиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Одним словом, замкнутый круг.

Республиканское постановление предъявляет повышенные требования к специальным площадкам вблизи многоквартирных домов и административных зданий, паркам, скверам, зонам отдыха, пляжам. Там ТКО должны храниться в холодное время года (при -5°С и ниже) не больше трех суток, а в теплое время (при свыше +5°С) вывозиться ежедневно. Те же моменты прописаны и в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормах СанПиН, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. С учетом этого татарстанский арбитраж пришел к выводу, что положения публичной оферты УК «ПЖКХ» абсолютно законны и разработаны с учетом безопасности всех действий с отходами для населения и окружающей среды.

Республиканское постановление предъявляет повышенные требования к специальным площадкам вблизи многоквартирных домов и административных зданий, к паркам, скверам, зонам отдыха, пляжам. Фото: Олег Тихонов

Все доводы истца строятся исключительно на финансовой экономии

К тому же суд первой инстанции отметил, что ретейлер не представил документы, которые бы подтверждали, что предложенный им вариант вывоза отходов будет действительно безопасным для населения и окружающей среды. Периодичность вывоза мусора, которая обозначена в нормативных документах, все-таки базируется на расчетах и исследованиях, тогда как все доводы истца «строятся исключительно на необходимости финансовой экономии».

В результате арбитраж констатировал, что коммерческий учет расчетным путем, исходя из количества и объема контейнеров для накопления отходов, «в данном случае невозможен в связи с отсутствием у истца количества контейнеров, установленных в соответствии с Постановлением Кабинета министров РТ от 21.12.2018 №1202, а также принципиального несогласия с порядком определения количества установленных контейнеров».

Далее утверждается, что «поскольку истец не установил и не намерен устанавливать количество контейнеров в том объеме, которое бы соответствовало законодательству, арбитражный суд приходит к выводу, что коммерческий учет может быть осуществлен исключительно расчетным путем исходя из нормативов». Иначе говоря, бывший яблоком раздора пункт 21 был оставлен в варианте УК «ПЖКХ». Как и остальные, за исключением одного незначительного пункта, где шла речь о многоквартирных домах. Доказательств ущемления прав ретейлера суд в этом не усмотрел.

«Максидом» не согласился с этим решением. Однако не нашел понимания как в суде апелляционной инстанции, так и в кассации. Точка в споре была поставлена 26 января этого года. Верховный суд РФ, а «Максидом» в попытке справедливого, по его мнению, решения мусорного вопроса дошел до Москвы, отказал в передаче его жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Ретейлер отмечал, что близ гипермаркета есть площадка, которая соответствует требованиям СанПиНа. Фото: wikipedia.org

В той же ситуации и Castorama, и «Леруа Мерлен»

Для «Максидома» это, можно сказать, уже двойное поражение. Ранее и оператору гипермаркетов Castorama — ООО «Касторама Рус» (сейчас, согласно данным СПАРК-Интерфакс, тоже принадлежит «Максидому») — не удалось добиться заключения договора с УК «ПЖКХ» по казанскому магазину на приемлемых для себя условиях. В том числе определения отходов не по нормативу, а по факту. Согласно расчету регоператора Castorama должна была установить шесть контейнеров объемом восемь кубометров, а для вывоза один раз в 3 дня в холодное время года обзавестись уже 18 бункерами такого объема. В той же лодке, что и «Максидом», оказалась и такая присутствующая в Татарстане крупная торговая сеть как «Леруа Мерлен».

Хотя, если учесть финал длительного спора «Максидома» (дело прошло «два круга» разбирательства) по поводу земли рядом с казанским гипермаркетом, ситуация и вовсе может показаться проблемной. Как ранее рассказывало «Реальное время», ретейлер не смог добиться отмены постановления исполкома Казани, предполагающего возведения на его участке муниципальных школы и детсада. На территории, оставшейся от застройки магазина на улице Рихарда Зорге, он планировал возвести офисный центр, но в процессе подготовки проекта узнал, что местные власти утвердили проект планировки территории, согласно которому там разместят образовательные объекты. Остался один маленький шанс: 29 марта, согласно материалам арбитража, «Максидом» подал представление в Верховный суд РФ. Пока информации о том, будет оно принято к рассмотрению или отклонено, на сайте нет.

Ранее и оператору гипермаркетов Castorama не удалось добиться заключения договора с УК «ПЖКХ» по казанскому магазину на приемлемых для себя условиях. Фото: Максим Платонов

Норматив сохранили даже в пандемию

Свое несогласие с регоператором по обращению с отходами активно выражают не только торговые сети. Ранее «Реальное время» сообщало о конфликте татарстанского бизнеса с УК «ПЖКХ» из-за начислений по оплате вывоза мусора в пандемию. Тогда объединились индивидуальный предприниматель Светлана Акимова, Ассоциация отелей города Казани и РТ, подавшие коллективную жалобу от двух с лишним десятков столичных гостиниц и хостелов, в том числе и крупных (Kazan Palace, «Корстон», Relita-Kazan), и другие представители этой сферы.

Суть претензий сводилась к одному: во время пандемии, когда все вынуждены были закрыться, компания продолжала выставлять счета за услуги по вывозу ТКО, согласно нормативу. Они обратились с жалобой в УФАС по РТ, обвиняя УК «ПЖКХ» в нарушении закона «О защите конкуренции». А именно, в ущемлении интересов хозяйствующих субъектов. К участию в деле тогда был привлечен Госкомитет РТ по тарифам. О результатах рассмотрения этого дела пока не сообщалось.

Так вправе ли бизнес платить по факту или нет?

Отдельная претензия отельеров и рестораторов Татарстана касалась также самого существования оплаты «по нормативам» и невозможности оплаты по объему фактически вывезенного мусора. В Минстрое РТ и других ведомствах Татарстана, куда они обращались, ссылались на то, что для изменения ситуации необходима корректировка федерального постановления. А федералы говорили, что никаких правок не нужно — все и так понятно. Путаница касается действительно двух формально одинаковых постановлений — федерального и республиканского.

Так, в татарстанском Минстрое ссылаются на приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Исполняя это федеральное постановление, Минстрой РТ в конце 2016 года выпустил свое постановление «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов».

В федеральном приказе нет директивного указания об обязательном введении нормативов, там написано про «категории объектов, в отношении которых могут устанавливаться нормативы накопления твердых коммунальных отходов». В татарстанском приказе слова «могут» нет, там нормативы уже «утверждены».

В татарстанском Минстрое ссылаются на приказ Минстроя РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов». Фото: msu.tatarstan.ru

В распоряжении «Реального времени» есть копия ответа министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова на запрос «Опоры России», просившей разъяснить странную практику применения тарифов в Татарстане. В ней министр, ссылаясь на 505-е постановление, пишет, что «юрлица вправе производить расчет, в том числе в соответствии с фактически вывезенным объемом ТКО».

Формально, таким образом, регоператор западной части Татарстана хотя бы в части вывоза отходов только по нормативам. В мае прошлого года глава компании Сергей Богатов отмечал СМИ, что нормативы устанавливает кабинет министров Татарстана. Саму же возможность вывоза отходов по факту он прокомментировал так: «Вывоз ТКО по факту сегодня невозможен — закон не позволяет, нужны законодательные изменения. Пока вывозим отходы по нормативу или по расчетному количеству контейнеров». В Минприроды РФ заявили, что постановление №505 переделывать не будут, а проблема возникла в Татарстане «из-за трактовки постановления местных властей».

В Минэкономразвития РФ, вроде бы, пообещали в скором времени выпустить письмо с разъяснениями о том, что оплата за вывоз мусора может производиться не только по нормативам, но и по фактическому объему вывезенного мусора. Но пока что платить по факту в нашей республике не удается, судя по всему, никому: только по нормативу.

«Дело может быть рассмотрено более смело с точки зрения защиты интересов плательщика»

— Если в договоре не было указано место его исполнения, то апелляционный суд правомерно передал дело по подсудности в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, поскольку продолжение рассмотрения дела с нарушением правил территориальной подсудности могло привести к последующей отмене принятых по делу судебных актов, даже если бы они были с материально-правовой точки зрения правильными, — анализирует заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев.

Кроме того, он отмечает, что передача дела для ответчика всегда хороший процессуальный ход, так как за счет него он получает, по крайней мере, дополнительное время. Уже не говоря о том, что менеджмент федеральной сети, безусловно, в меньшей степени доверяет региональному арбитражному суду. «Его действия в этом смысле, конечно же, направлены не на минимизацию накладных судебных расходов, а на перенос рассмотрения дела в суд, который кажется стороне ответчика более беспристрастным или, по крайней мере, более решительным», — убежден Тубальцев.



Собеседник нашего издания прогнозирует, что дела по искам региональных операторов будут рассматриваться по всей России в конечном итоге «по общей единообразной практике», которая «рано или поздно сложится». Есть масса коллизионных вопросов, касающихся начисления платы за обращение с отходами, расчета ее размера, определения физических показателей, возможности применения расчетов «по фактическим объемам», исключения из начисления платы периодов бездействия (например, ввиду пандемии), перечисляет замдиректора фирмы «Татюринформ».

Он полагает, что в этом смысле ожидания ответчика относительно того, что в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области дело может быть рассмотрено «более смело с точки зрения защиты интересов плательщика», правильно. «Хотя решиться на вынесение нестандартного решения может любой суд, рассматривающий дело», — добавил эксперт.

Павел Тубальцев прогнозирует, что дела по искам региональных операторов будут рассматриваться по всей России в конечном итоге «по общей единообразной практике», которая «рано или поздно сложится». Фото: Максим Платонов

«Позволяет полностью нивелировать риски возможного влияния на ход судебного процесса»

— Заявляя ходатайство о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ООО «Максидом» вряд ли руководствовалось лишь желанием сократить свои расходы, связанные с командировкой юристов, — соглашается с коллегой руководитель гражданской практики юрагентства «Юнэкс» Руслан Халиуллин. — Скорее всего, экономия по этой статье лишь некое приятное дополнение, не связанное с основной целью.

Халиуллин напоминает, что ранее ООО «Максидом» уже обращалось в Арбитражный суд РТ с иском к региональному оператору УК «ПЖКХ» об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Именно в связи с задолженностью по этому договору возник новый спор. Основное требование ООО «Максидом» заключалось в том, что учет объема и массы ТКО необходимо производить расчетным путем, а не нормативным, как настаивала УК «ПЖКХ».

В зависимости от того или иного способа расчета, подчеркивает руководитель гражданской практики юрагентства «Юнэкс», итоговая сумма платежа за ТКО может измениться в несколько раз. ООО «Максидом» не удалось изменить метод расчета объема и массы ТКО: арбитражные суды встали на сторону УК «ПЖКХ». «По всей видимости, негативный опыт прошлого судебного разбирательства с УК «ПЖКХ» подтолкнул ООО «Максидом» к попытке перенести разбирательство в другой регион», — предполагает эксперт.

Халиуллин признает, что с учетом сложившейся судебной практики в нашем регионе, которая «целиком и полностью встает на сторону УК «ПЖКХ», передача дела в иной арбитражный суд может «положительным образом» повлиять на исход дела для ООО «Максидом».

«Помимо этого, принимая во внимание тот факт, что истцом по делу является региональный оператор по обращению с ТКО, передача дела в арбитражный суд по местонахождению ответчика позволяет полностью нивелировать риски возможного оказания влияния третьих лиц на ход судебного процесса», — замечает руководитель гражданской практики юрагентства «Юнэкс».