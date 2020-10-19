Следком реанимировал «дело Швецовых»

Зеленодольский горсуд рассмотрит дело дочери бывшего вице-премьера Татарстана

Фото: Амин Галямов

На скамью подсудимых отправится в ближайшее время казанская бизнеследи Эллина Шайер, дочь бывшего вице-премьера Татарстана и экс-замглавы департамента строительства Москвы Владимира Швецова. Как выяснило «Реальное время», Шайер предъявили аферы с ущербом федеральному и республиканскому бюджету на 8 млн рублей с лишним. Претензии еще на 60 млн рублей, с которых в 2017-м начиналось «дело Швецовых», в финальном обвинении не фигурируют.

По делу о субсидиях привлекали и Швецова-старшего



На этой неделе уголовное дело 40-летней Эллины Шайер будет направлено в Зеленодольский горсуд. Поскольку именно на Зеленодольский район приходится самый тяжкий эпизод обвинения — мошенничество с получением социальных выплат в особо крупном размере (ч.4 ст. 159.2 УК РФ), а именно субсидий Минсельхозпрода Татарстана на поддержку молодых семей и специалистов села в размере 4 млн 469 тысяч рублей.

Этот эпизод в «деле Швецовых» был не первым. Его возбудили в марте 2018-го в отношении руководителей АО «Авангард» — директора Эллины Шайер и главбуха Натальи Устининой, а также неустановленных лиц. По версии силовиков, Минсельхозпрод выделил средства на строительство девяти домов, якобы нуждающихся в улучшении жилищных условий и работающих в АО «Авангард» в селе Мизиново Зеленодольского района. В список получателей субсидий вошли Шайер, ее родственники и друзья, а также люди, даже не знавшие о своем участии в бюджетной программе. История началась в 2007-м году, а в 2015-м построенные за бюджетный счет дома оказались в собственности семейного «Авангарда» Швецовых.

По версии сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ, она была соучредителем и фактическим руководителем этой челнинской фирмы и по ее указанию налоговикам представляли декларации с заведомо ложными сведениями. Фото Ирины Плотниковой

Заметим, что в апреле 2018-го подозреваемым по эпизоду с субсидиями следователи называли и Владимира Швецова-старшего, когда просили казанский суд арестовать бывшего вице-премьера и министра транспорта республики, а также бывшего замруководителя департамента строительства Москвы. Тогда силовики обнародовали показания фиктивных получателей субсидий о том, что их подписи были подделаны и никаких домов они не увидели, а еще поделились информацией о якобы оказанном давлении на этих свидетелей.

Впрочем, тогда суд в аресте Швецова-старшего отказал. Но следователи задержали его вновь уже по другому уголовному делу — о незаконном возмещении НДС за четвертый квартал 2012 года предприятию «Кама-Общепит». Однако в тот же день первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил постановление о возбуждении этого уголовного дела и Швецова по требованию и.о. прокурора Казани отпустили из полицейского изолятора. Но тут же задержали еще по одному налоговому делу — за первый квартал 2013-го. Старостин отменил и его, а освобожденный вип-строитель уехал поправлять здоровье в одну из московских клиник.

Те самые «отмененные» эпизоды по «Кама-Общепиту» сейчас предъявляют лишь Эллине Шайер. По версии сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ, она была соучредителем и фактическим руководителем этой челнинской фирмы и по ее указанию налоговикам представляли декларации с заведомо ложными сведениями о суммах подлежащих вычету. В результате на счет ООО вернулись 3,7 млн рублей с лишним. «Шайер распорядилась ими по своему усмотрению, направив в подконтрольные ей организации», уточняет позицию силовиков старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Таким образом, общий ущерб бюджету по этому делу оценивается в 8,2 млн рублей. И это лишь малая часть обвинений, которые ранее выдвигались в отношении членов одной семьи.

После перевода «ПАКом» денег на счет «СДС», Швецова-младшего задержали

Претензии силовиков: от увода активов «ПАК» до дохлых свиней

Уголовное преследование семьи вип-строителя началось в ноябре 2017 года по заявлению гендиректора челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марата Исламова. Он обвинил Швецовых в хищении 60 млн рублей от реализации имущества «ПАК», которое в 2006-м по решению Миндотранса РТ оказалось в залоге у банка по кредиту коммерческой фирмы «Авангард».

В 2015-м Владимир Швецов-младший от лица своего ООО «Союздорстрой 10" (далее СДС) выкупил у банка долг по кредитному договору «Авангарда», но имущество «ПАКа» так и осталось в залоге. Когда Исламов попросил снять обременение, ему, по первоначальной версии СК и БЭП МВД, выставили требование — погасить 60 млн «СДС» за «Авангард», а затем взыскать эту же сумму с московского «Техпромгрупп» — должника «Авангарда». Но это оказалось нереально при нулевом балансе и липовом директоре «Техпромгрупп». После перевода «ПАКом» денег на счет «СДС», Швецова-младшего задержали. Суд отправил его под домашний арест.

С юриста «Авангарда» Ирке Ихсановой и директора этой фирмы Эллины Шайер тогда взяли только обязательство о явке. Обе получили статус подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении неустановленных чиновников Миндортранса возбудили дело о превышении полномочий. В январе 2018-го претензии по этому эпизоду предъявили и бывшему министру Владимиру Швецову. Правда, в первый раз избрать ему меру пресечения не смогли — задержанный попал в больницу.

Дальше на семью посыпались новые дела. Швецова-младшего обвинили в афере с «угоном» 11 лизинговых автобусов «ПАК-Инвеста» — на 30 млн рублей, позднее ущерб снизили до 8 млн рублей по четырем автобусам. В отношении его отца и сестры возбудили дела по субсидиям Минсельхозпрода на 4,5 млн рублей и налоговом мошенничестве в фирме «Кама-Общепит».

Исламову вменяют увод 198,7 тысяч акций «Пака» на 137,1 млн рублей в пользу своего отца, жены, дочери и зятя

В апреле 2018-го появилось дело в отношении неустановленных лиц, причастных к нарушению правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Именно так квалифицировали в СК найденное прокурорами на территории зеленодольского «Авангарда» кладбище павших поросят и свиней. Впрочем, обвинения в этом свинстве позже никому не предъявляли.

Кто побеждает в войне «друзей»?

Защита Швецовых не сидела без дела — добивалась возбуждения уголовного преследования потерпевшего гендиректора «ПАК». И в сентябре с подачи следователей МВД Татарстана Марат Исламов и его доверенный юрист Павел Попов оказались в СИЗО по обвинению в покушении на хищение 26 млн рублей. Это 15% от суммы, которую «ПАК» получил от реализации имущества. По условиям договора с Поповым, именно такой процент он должен был получить за свои услуги по этой сделке, и Исламов в Третейском суде признал законность притязаний. А вот Арбитраж РТ отказался выдавать исполнительный лист на эту сумму, ну а силовики пошли еще дальше.

В ноябре 2019-го дело Исламова и Попова поступило в Вахитовский суд Казани уже по трем эпизодам. Кроме покушения на аферу в 26 млн рублей, гендиректору обанкротившегося «ПАКа» предъявили хищение 46 акций на 87,3 млн рублей в ЗАО «ФК «Дорстройинвест» у соучредителя Венеры Латыповой — ее сестра является женой Швецова-старшего. Также Исламову вменяют увод 198,7 тысяч акций «Пака» на 137,1 млн рублей в пользу своего отца, жены, дочери и зятя.

Заметим, что ранее Исламов был доверенным лицом семьи Швецовых и много лет работал в качестве руководителя семейных фирм. Правда, в открытом письме из СИЗО он рассказывал, что дружба эта била по карману. Швецовы в ответ обвиняли бывшего друга семьи в сокрытии реестра акционеров, из которого, по их версии, исчезло упоминание о доле Венеры Латыповой, а еще настаивали — те 60 млн рублей по сделке со снятием залога были их законной долей от продажи имущества.

Мидхат Курманов отмечает — почти за год судебного следствия над его клиентом в процессе были допрошены всего двое из 17 потерпевших акционеров

Тут стоит отметить — когда дело Исламова-Попова стартовало в Вахитовском райсуде все претензии силовиков к Швецовым были сняты. Уголовное преследование экс-министра прекратили за отсутствием состава преступлений еще осенью 2018-го, одновременно закрыв дела против Устининой и Ихсановой.

В ноябре 2019-го Следком по РТ «амнистировал» было и детей Швецова. Правда, источники «Реального времени» тогда связывали это с жесткой позицией прокуратуры: за полгода до этого зампрокурора РТ Старостин заблокировал отправку дела Шайер и Швецова-младшего в суд и вернул материалы на дополнительное расследование. Результатом дополнительных следственных действий стало поэтапное прекращение уголовных дел — сначала по эпизоду на 60 млн, потом по лизинговым автобусам, субсидиям и возмещению НДС. Казалось бы — полная победа!

Однако адвокат Исламова Мидхат Курманов отмечает — почти за год судебного следствия над его клиентом в процессе были допрошены всего двое из 17 потерпевших акционеров. Причем, потерпевшая больше других родственница Швецовых Венера Латыпова не появилась ни на одном заседании и не подтвердила свои претензии в адрес обвиняемых. А ведь Латыповой заявлен еще и гражданский иск по этому делу аж на 224 млн рублей.

«Мне кажется, пока у Исламова через арбитражи все не отнимут, они так и будут затягивать процесс, а он из СИЗО участвовать в спорах не может», — комментирует ситуацию Курманов.

Утверждение обвинения Шайер оказалось неожиданным для защиты Исламова. Впрочем, интересующих экс-рулевого «ПАКа» эпизодов в «деле Швецовых» не осталось.

Сама Эллина Шайер с первых дней расследования больше всего переживала не за себя лично, а за репутацию и здоровье отца

Шайер признали банкротом, в кредиторах — ее мать и сестра

Московский адвокат Эллины Шайер комментировать новый поворот в ее деле не стал. По данным источников «Реального времени», семья вип-строителя была в шоке, когда в июле 2020-го Следком реанимировал прекращенное восемь месяцев назад дело. А когда следователи отправили его с обвинением на утверждение в прокуратуру РТ, оценку ему давал уже не Сергей Старостин, а новый зампрокурора республики Алексей Заика, ранее служивший в Генпрокуратуре.

Ранее защитник обвиняемой Вадим Лебедев утверждал — никакого умысла в истории с субсидиями у его клиентки не было. Деньги были получены, дома построены, но возникли проблемы. Сначала с новоселами — не так просто оказалось найти молодые семьи с детьми, где хотя бы один из супругов готов отработать в аграрной компании не меньше пяти лет, а затем с оформлением построек в собственность — сначала нужно было поменять целевой вид использования сельхозучастков «Авангарда».

Сама Эллина Шайер с первых дней расследования больше всего переживала не за себя лично, а за репутацию и здоровье отца. «Уважаемого человека, заслуженного специалиста, имеющего широкую известность, которому поручаются сложнейшие вопросы в области строительства, довели до реанимации», — сообщала она «Реальному времени» в 2018 году.

В том же году Шайер получила статус банкрота. Конкурсник регулярно проводил торги по реализации ее имущества — акций и транспорта. В сентябре 2020-го арбитражное производство по этому делу было прекращено в связи с заключением мирового соглашения. Согласно ему, до конца октября бизнеследи должна выплатить «Россельхозбанку» 15 млн рублей. Еще 20 млн рублей к моменту заключения соглашения за должницу погасил «Авангард». Примечательно, что в списке кредиторов бизнеследи — ее мать Нурия Швецова и сестра Инесса Дроздецкая.

Впрочем, банкротное дело не закончилось — сейчас на включение в реестр кредиторов Шайер претендует налоговая.