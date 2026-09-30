«Сэкономили» на челнинской канализации: Прокуратура РТ хочет вернуть в бюджет 110 млн

Надзорный орган счел незаконным дополнительное соглашение, по которому более чем втрое урезали объемы работ

Фото: Реальное время

Почти 110 миллионов рублей потребовала вернуть в казну республиканская прокуратура у Главного управления инженерных сетей Республики Татарстан — госзаказчика работ по строительству хозяйственно-бытовой канализации в Набережных Челнах — в поселках Орловка, Сидоровка и Красные Челны. В Арбитражный суд РТ поступило заявление надзорного ведомства, которое просит признать недействительным дополнительное соглашение к госконтракту стоимостью 292,3 млн рублей, заключенному в марте 2025 года, и применить последствия недействительности. Об обстоятельствах дела, сложившейся в РТ практике «переписывать» госконтракты и сложностях работы строителей читайте в «Реальном времени».

Посчитали не по тем расценкам?

В Арбитражный суд поступило исковое заявление Прокуратуры РТ к ГБУ «Главстрой РТ» и АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан» (АО «УКС»). Надзорное ведомство хочет признать недействительным дополнительное соглашение к госконтракту стоимостью 292,3 млн рублей, заключенному в марте 2025 года, и применить последствия недействительности в виде взыскания в бюджет в лице республиканского Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ 109,81 млн рублей. Впоследствии прокуратура «поправилась» — попросила заменить одного из ответчиков — Главстрой РТ — на надлежащего, указанного в документах закупки — ГКУ «Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан», которое выступает госзаказчиком работ по строительству хозяйственно-бытовой канализации в Набережных Челнах — в поселках Орловка, Сидоровка и Красные Челны. Суд принял заявление к рассмотрению.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Размер подлежащих взысканию денежных средств был определен как разница между стоимостью фактически уменьшенного объема работ по новым единым расценкам, установленным дополнительным соглашением №5, и стоимостью того же объема работ по первоначальным единым районным единичным расценкам, — следует из документов прокуратуры. При этих условиях общее сокращение объема работ на всех трех объектах составило более чем на 36,7%.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ ситуацию прокомментировали лаконично:

— Данная сумма была определена прокуратурой по предварительным документам и подлежит уточнению.

Контракт «поправляли» 5 раз

В определении Арбитражного суда РТ о назначении дела к судебному разбирательству говорится, что истец просит признания недействительным дополнительного соглашения от 28 ноября 2025 года к государственному контракту №4 от 17 марта 2025-го и применения последствий недействительности в виде взыскания в пользу Татарстана 109,8 млн рублей.

Согласно опубликованному на сайте госзакупок контракту, который ГКУ «ГУИС РТ» изначально заключило с АО «УКС», подрядчик должен был построить сети хозяйственно-бытовой канализации в поселках Орловка, Сидоровка и Красные Челны. А также взять на себя подготовку техпаспорта и регистрацию прав собственности построенного объекта за 285,46 млн рублей. Но за «время пути» от победы на электронном аукционе до подписания договора итоговая сумма подросла на 6,8 млн — и именно она фигурирует в карточке госконтракта на сайте госзакупок.

Подрядчик должен был построить сети хозяйственно-бытовой канализации. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Впоследствии — в ходе выполнения работ — между госзаказчиком и господрядчиком было заключено 5 дополнительных соглашений. В последнем, ставшем предметом судебного разбирательства, допсоглашении №5 от 17 марта 2025 года ГКУ «ГУИС РТ» и АО «УКС» «перетасовали» суммы в смете. Первоначально за работы по строительству сетей канализации в Орловке предполагалось заплатить 131,8 млн рублей, в Сидоровке — 73 млн, в Красных Челнах — 80,4 млн, а за подготовку техпаспорта и регистрацию прав — 0,28 млн. По допсоглашению №5 строительство сетей в Орловке оценили в 132,6 млн, в Сидоровке — в 81,3 млн, в Красных Челнах — в 77,5 млн. Оставшиеся средства направили на плату за техприсоединение к электросетям (0,689 тыс. рублей) и на оплату «затрат, связанных с применением технологий информационного моделирования при осуществлении строительства, реконструкции в части формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде, а также осуществления электронного взаимодействия участников процессов строительного контроля и государственного строительного надзора с заказчиком и лицом, осуществляющим строительство (лицензионный договор для заключения с лицензиатом программного обеспечения)» в размере 180 тыс. рублей.

Госконтракт предусматривал завершение работ 1 ноября 2025 года, акт приема-сдачи работ между ГКУ «ГУИС РТ» и АО «УКС» был подписан 1 декабря 2025 года. В нем указано, что работы приняты заказчиком и оплачены в полном объеме и стороны претензий друг к другу не имеют.

Сложный ремонт Полномочного представительства РТ в Москве

В Татарстане сложилась традиция менять первоначальные условия госконтрактов. Но, как выяснилось, это наказуемо. К примеру, в июне 2026 года Арбитражный суд РТ вынес решение по иску республиканской прокуратуры к ГБУ «Главстрой РТ» и ООО «Строительная компания «Алтын групп» о признании недействительным допсоглашения к госконтракту общей стоимостью 121,6 млн, которым менялись существенные условия контракта (срок завершения работ и срок исполнения договора) относительно одного из объектов закупки — строительство многофункционального центра в селе Анатыш. Их, по мнению надзорного органа, поменяли после того, как стало ясно, что исполнить контракт своевременно не получается — чтобы легализовать просрочку и избежать ее неблагоприятных последствий в виде штрафов.

Заказчик в суде сослался на неготовность проектной документации и отсутствие разрешения на строительство, которые помешали вовремя приступить к работе и закончить ее, суд пришел к выводу, что «отсутствие такой документации на момент заключения контракта и в ходе его исполнения является следствием ненадлежащей организации подготовки закупки со стороны заказчика», и признал допсоглашение недействительным. Решение не вступило в силу — апелляционная жалоба выполнявшего работы на объекте ООО «СК «Алтын групп» рассматривается в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

По допсоглашению срок выполнения ремонтных работ в здании Полномочного представительства РТ в Москве в Котельниках был перенесен на 31 декабря 2025 года, а срок исполнения — с 16 января 2026 г. на 17 февраля. скриншот сайта Яндекс-карты

В августе 2026 года Арбитражный суд РТ вынес решение по другому иску прокуратуры — о признании недействительным допсоглашения к госконтракту ГБУ «Главстрой РТ» общей стоимостью 78,7 млн рублей, заключенному с ООО «СК «Алтын» на капремонт фасада здания Минпромторга в Казани на ул. Островского (26,4 млн) и ремонтные работы в зданиях Полномочного представительства РТ в Москве в Котельниках (52,2 млн), которым срок выполнения работ на московском объекте был перенесен с 1 декабря 2025 года на 31 декабря, а срок исполнения — с 16 января 2026 года на 17 февраля.

Представитель подрядчика объяснил это объективными причинами — задержкой поставок импортного оборудования из-за логистического коллапса и необходимостью внесения изменений в проектную документацию, однако суд счел необходимость переноса сроков не доказанной и признал допсоглашение недействительным. Решение в законную силу не вступило.

«Придворный подрядчик»

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания «Алтын групп» является постоянным господрядчиком ГБУ «Главстрой РТ» и ГКУ «Главинвестстрой РТ» — доля этих госконтрактов в выручке предприятия в 2025 году составила 93,7%. Общая стоимость 28 госконтрактов, заключенных компанией в 2026 году, превысила 6,27 млрд рублей, а за последние пять лет составила почти 33,64 млрд.

2025 год СК «Алтын групп» завершила с выручкой в 4,54 млрд, что почти в два раза меньше выручки 2024 года — 8,19 млрд. Прибыль также упала почти вдвое — с 51,8 млн в 2024 году до 29,15 млн в 2025-м. А самым прибыльным за пятилетие у СК «Алтын групп» оказался 2023 год, когда сумма заключенных контрактов превысила 8,3 млрд рублей.

Когда ПСД отстает от цен

Гендиректор Агентства по госзаказу РТ Яков Геллер в разговоре с «Реальным временем» отметил, что строительным компаниям непросто работать в условиях роста цен, когда между разработкой проектно-сметной документации и началом работ проходит год и более и за этот период стоимость работ ощутимо меняется. Он напомнил, что в сентябре Минфин России разъяснил применение новых положений закона №44-ФЗ об изменении существенных условий контракта при его исполнении, в частности, как работает статья, допускающая с 1 октября 2026 года однократное увеличение или уменьшение предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги по соглашению сторон и по предложению заказчика не более чем на 10%.

— Суд, который будет разбираться в ситуации с госзаказом Главного управления инженерных сетей, изучит, было ли заключено допсоглашение законно и присутствовал ли там злой умысел. Кроме суда это определить не может никто, — сообщил он. Ни Геллер, ни Агентство по госзаказу не могут тут выступать судьями.



«Суд, который будет разбираться в ситуации с госзаказом Главного управления инженерных сетей, будет изучать, было ли заключено допсоглашение законно и присутствовал ли там злой умысел». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Геллер также подчеркнул, что, по его мнению, без администрирования «закупок второй руки», когда исполнители и подрядчики, заключившие государственные и муниципальные контракты, закупают необходимые для их исполнения товары на электронных площадках, которое введено в Татарстане, точно знать фактическую структуру расходов невозможно, а именно это позволяет избежать злоупотреблений:

— Вот это надо делать и в стройке. Это более сложно, кроме того, мы уже неоднократно были готовы ввести эти требования в строительстве, но останавливались из-за опасения в нынешней ситуации «заморозить» стройки.

