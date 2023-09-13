«Насколько правильно зарабатывать больше, чем автор произведения?»

Замглавы Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ — о российском рынке авторских прав и проблемах современных СМИ

В конце сентября в Москве откроется Международная научно-практическая конференция Роспатента «Интеллектуальная собственность для государства и человека». Эксперты отрасли обсудят актуальные задачи в области авторского права, в том числе новшества законодательства. В последние 2 года изменения касались в основном правообладателей из недружественных стран. Кроме того в Думе находится законопроект, который, возможно, облегчит жизнь СМИ, считают специалисты. Подробнее о документе, а также об устройстве российского рынка авторских прав в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказывает заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства по интеллектуальной собственности и правоприменительной практики Сергей Зуйков.

«То, что существует сейчас в России, и является цивилизованным рынком»



— Сергей Анатольевич, что такое, по вашему мнению, цивилизованный рынок авторских прав и существует ли он в России?

— На самом деле то, что сейчас существует в России, по-моему, и является цивилизованным рынком авторских прав.

— На рынке должны быть продавец и покупатель, а на сегодня зачастую покупатель, желающий приобрести, например, приглянувшуюся в интернете фотографию, не может найти ни автора, ни правообладателя.

— Возможность найти или невозможность найти — это не признаки цивилизации. Для меня как юриста первый признак цивилизации — это возможность взыскать. Есть правообладатель, есть тот, кто нарушает его права — и, соответственно, за нарушение прав суд взыскивает с нарушителя. Ну или правообладатель получает какую-то сумму до суда. А если правообладателя невозможно найти — ну не используйте тогда это произведение!

— За рубежом, где рынок авторских прав развит давно, все обстоит точно так же?



— Там точно такая же ситуация. Но в вашем вопросе меня коробит слово «развит». Наше законодательство если не лучше зарубежного, то, по крайней мере, такое же. У меня довольно много иностранной практики и я общаюсь с зарубежными коллегами, и знаю, что наше законодательство развивается, меняется и подстраивается под время гораздо быстрее, чем в других странах. За рубежом намного хуже, чем в России, развиты цифровые технологии. Ну а то, что невозможно найти правообладателей каких-то произведений… Ну да, невозможно.

— А какие последние важные и полезные изменения произошли в последнее время в нашем законодательстве в этом плане?

— За последние 2 года кардинальных изменений в законодательство об авторских правах не вносилось. После начала спецоперации все изменения касались правообладателей из недружественных стран. Есть законопроект, который, возможно, облегчит жизнь СМИ, если будет принят. В Думе находится законопроект, согласно которому размер взыскиваемой компенсации не может превышать двойную стоимость товара. Применительно к фото будет так, что если право использования какой-то фотографии стоит, скажем, 3 тысячи рублей, то максимально возможная сумма взыскания должна составить 6 тысяч рублей. Но стоимость размера права использования фотографии нужно будет доказывать ответчику, чтобы мотивировать суду необходимость снижения размера компенсации. Так же непонятно, как суды будут уменьшать сумму ниже 10 тысяч рублей, которая является минимальным размером компенсации.

Есть законопроект, который, возможно, облегчит жизнь СМИ, если будет принят. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Тот, кто зарабатывает деньги, должен поделиться»

— Сегодня в Татарстане и в России, насколько мне известно правообладателями музыки, песен, фотографий и т.п. зачастую выступают не авторы, а компании-перекупщики, зарабатывающие баснословные, по сравнению с гонорарами авторов, суммы на исках к организациям и СМИ за использование их произведений. Как вы относитесь к такому бизнесу и не считаете ли, что его надо регулировать?

— Раз такая система юридически существует, значит этот бизнес урегулирован. Возможность передавать право управлять авторскими правами предусмотрена Гражданским кодексом РФ. Насколько правильно зарабатывать на управлении больше, чем автор? У автора есть выбор — заниматься продажей своих произведений и сбором денег самому, либо кому-то передать эти функции. Если он по каким-то причинам подписывает договор и передает свое произведение какой-то организации в управление или продает, это его устраивает. Он ничего не делает, а кто-то судится за его произведение, приносит ему деньги. Он может получать мало, но при этом ничего не делать.

— В наше издание обращались люди, которые, например, использовали на закрытом детском празднике звукозапись — песни и музыку с законно приобретенного диска, а потом получили головную боль, правообладатель потребовал с них многотысячную компенсацию. И Арбитражный суд удовлетворил иск на крупную сумму.

— Если говорить о публичном исполнении музыкальных произведений, к сожалению или к счастью, законодатели и судебные власти встали на путь защиты прав правообладателей. Если у произведения есть автор — музыки, слов — он должен получать деньги. Соответственно, и законодатели, и суды считают, что любое исполнение произведения для какого-то количества людей, является публичным, и автор должен получить вознаграждение. И теоретически, даже если у вас дома находится какое-то количество гостей, и вы ставите музыку, это тоже является публичным исполнением, но за это штрафовать нереально. Ну а кафе, ресторан, детский клуб, собирая гостей, устраивая детский праздник и организуя публичное исполнение произведения, зарабатывают на этом деньги. И они должны поделиться деньгами с автором, правообладателем.

Если говорить о публичном исполнении музыкальных произведений, законодатели и суд встали на путь защиты прав правообладателей. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Сумма, которую они должны перечислить, должна как-то соотноситься с суммой, которую получили организаторы праздника, где исполнялась музыка?

— Стоимость произведения не сопоставляется со стоимостью мероприятия. Тарифы Российского авторского общества учитывают количество публики, для которой воспроизводится произведение. Условно говоря, при исполнении для 10 человек надо заплатить 100 рублей, для 100 — тысячу.

«В Гражданском кодексе нет положения об иллюстрации»

— Сегодня часто случается, что в интернет-издании для иллюстрации информационной статьи публикуется фото с указанием источника и автора, и в редакции полагают, что действуют строго в рамках статьи 1274 ГК РФ и имеют право на бесплатное использование изображения в информационных целях. А потом от правообладателя поступает иск к редакции, и Арбитражный суд его удовлетворяет. Почему?

— В Гражданском кодексе нет положения об иллюстрации, там сказано «в информационных целях». Информационной может быть статья, но если в статье говорится о погоде, выборах, машине, а издание публикует в качестве иллюстрации, к примеру, фотографию памятника. Статья — информационная, но информация в ней не об этом памятнике!

— А если по-другому: в статье содержится информация о деятельности такси — и на фотографии изображено такси?

— Но информационный повод — деятельность такси, а не фото такси. А право на бесплатную публикацию возникает в случае, если информационным поводом стало само произведение. Хотя теоретически можно говорить о возможности использования такого фото с указанием автора, если есть информационный повод, и статья, которую иллюстрируют снимком, должна быть информационной, не продвигать услугу такси. Тогда, в случае судебного спора, есть шансы даже выиграть процесс, если не в первой, то в последующих судебных инстанциях.

С случае судебного спора есть шансы выиграть процесс, если не в первой, то в последующих судебных инстанциях. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Истцы, обращаясь за взысканием, хотят получить больше»

— В суде за один опубликованный без оплаты заурядный, не обладающий какими-либо высокими художественными достоинствами или особой уникальностью снимок правообладатели просят десятки тысяч рублей. При продаже фотографии автор или правообладатель вряд ли бы мог рассчитывать на такую сумму. Существуют ли какие-то правила оценки таких материалов?

— Объект интеллектуальных прав можно оценить, но оценка — достаточно дорогое удовольствие, и нужно понимать, что ее оплата может лечь на проигравшую судебный процесс сторону, либо на того, кто эту оценку заказал. В ГК есть минимальная сумма взыскания — 10 тысяч рублей и есть обширная практика, которая говорит о том, что уменьшать эту сумму ниже низшего размера нельзя. Многие истцы, обращаясь за взысканием, хотят получить больше, и здесь все остается на усмотрение суда. Правосудие в гражданском процессе осуществляется на основе состязательности, и истец доказывает, что статья стала гораздо более популярной благодаря тому, что СМИ использовало его фото, СМИ возражает, что читательский интерес вызван самой статьей… Но какая-то сумма, безусловно, будет взыскана — вопрос только в том, какие ответчик найдет аргументы, чтобы снизить ее размер.

Где грань дозволенного?

— В соцсетях, мессенджерах появляются снимки или видеозаписи происшествий, сделанные очевидцами, и порой первоисточник, то есть автора или правообладателя, найти просто нереально. Как быть журналистам, если иного изображения нет, нарушать закон они не хотят, а иллюстрировать новость необходимо?

— Правильнее не рисковать и отказаться. Но единого рецепта тут нет. Но тут еще, возможно, следует учитывать ценность информационного повода: если нет никаких признаков, что это фото или видео кем-то куплено, а оно выложено автором в открытый доступ без каких-либо условий, то, возможно, его можно опубликовать с указанием автора и источника. Например, если издание пишет о пожаре, на котором сняли эти кадры, то этот пожар является инфоповодом.

Если издание пишет о пожаре, на котором сняли эти кадры, то этот пожар является инфоповодом. предоставлено realnoevremya.ru очевидцем

— А если статья о проблеме пожаров в целом?

— Тоже можно иллюстрировать.

— Но тогда чем пожар отличается от такси, о котором мы только что упоминали — почему фото пожара брать можно, а фото такси — нельзя? Где грань дозволенного?

— Должен поправить свой комментарий по вопросу о пожаре. Закон разделяет использование фото без согласия автора и без выплаты вознаграждения от использования без согласия автора с использованием вознаграждения. Использование фото или иного объекта авторских прав без согласия автора и без выплаты вознаграждения возможно в случае, если есть инфоповод, то есть статья, публикуемая СМИ, и она рассказывает именно об этой фотографии. Тогда статья может быть проиллюстрирована этим фото. Если же статья не именно об этой фотографии, а просто о том, что на ней изображено: статья о пожаре и фото пожара, или статья о такси и фото такси, то такое использование допускается без согласия автора, но с выплатой ему вознаграждения. Именно поэтому суды и взыскивают со СМИ компенсацию за использование фото.

Если статья о такси, использование фото допускается без согласия автора, но с выплатой ему вознаграждения. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

«Единый ресурс не нужен»

— Возможно, стоит создать какой-то единый ресурс, реестр авторских произведений, который позволил бы СМИ однозначно определять их правообладателей, чтобы избежать впоследствии проблем с законом?

— Это не имеет смысла — правообладатели предупреждают о своих правах при публикации произведений.

— Не считаете ли вы, что необходимо изменить и доработать законодательство в плане предоставления СМИ право использовать фото- и видеоматериалы с указанием источника и автора в иллюстративных — некоммерческих целях?

— Не вижу такой необходимости. Почему СМИ должны находиться в привилегированном положении? Сейчас новости публикуют не только СМИ. Права СМИ прописаны вполне нормально.