Мусорного мегаподрядчика в Татарстане признали банкротом

Фото: Олег Тихонов

Невыгодный миллиард

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Камвторполимер» — крупного подрядчика татарстанского регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточной зоне Татарстана, ООО «Гринта». В 2018 году «Камвторполимер» выиграл крупный подряд на транспортировку ТКО в Челнах и еще четырех районах Татарстана. Сумма контракта составляла около 860 млн рублей.

Иск о банкротстве подало еще в апреле 2020 года ООО «Стандарт-Ойл» (занимается торговлей нефтепродуктами, с октября этого года также является банкротом), и уже к моменту вынесения решения компания была в стадии ликвидации, следует из материалов суда. Сумма претензий при этом была невелика, чуть более 400 тысяч рублей. К тому моменту кредиторская задолженность компании превышала 100 млн рублей. В итоге в июле 2020 года в «Камвторполимере» было введено наблюдение, а совсем недавно — процедура банкротства.

Бенефициаром компании является Ильнур Хузин. Он заявил «Реальному времени», что почти миллиардный контракт фактически обернулся для компании убытками.

Хузин подчеркнул, что по контракту 2018 года все обязательства удалось исполнить. Фото Максима Платонова

— Рентабельности никакой не было. У меня не было ни транспорта, ничего, я нанял на субподряд перевозчика, и вся прибыль туда ушла, я ушел в большой минус, — сообщил Хузин.

Размер убытков он называть не стал. Как следует из отчетности компании, 2019 год был для нее формально даже прибыльным — при выручке в 750,5 млн рублей (до контракта с «Гринтой» выручка была на порядок меньше) чистая прибыль составила 4,5 млн рублей.

При этом Хузин подчеркнул, что по контракту 2018 года все обязательства удалось исполнить. Это подтвердили и в пресс-службе ООО «Гринта» — там заявили, что претензий к компании не имеют.

— На текущий день все взаимоотношения по контракту с ООО «Камвторполимер» закончены. «Гринта» не имеет претензий к данной компании. Отметим, что за время выполнения их обязательств по транспортированию ТКО компания проявила себя максимально ответственным исполнителем. Потребители услуг отмечали высокий уровень качества сервиса, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

УФАС по РТ усмотрело существование «устойчивых связей» между «Гринтой» и «Камвторполимером». Фото Романа Хасаева

Связанный подрядчик

Через некоторое время после заключения контракта с «Гринтой» УФАС по РТ усмотрело существование «устойчивых связей» между «Гринтой» и «Камвторполимером». Как указывало ведомство, единственным участником ООО «Гринта» до 22 декабря 2017 года выступал директор и владелец доли в 49% ООО «Камвторполимер» (речь, как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», как раз об Ильнуре Хузине).

В свою очередь, директор ООО «Гринта» (а именно Светлана Ярыченко) до 23 января 2018 года была директором ООО «Камвторполимер», сообщало ведомство. УФАС по РТ назвало это «обменом» единоличными исполнительными органами» и сочло, что такой обмен говорит о согласованном ведении хоздеятельности. Кроме того, ведомство сочло, что «Гринта» не исполнила требование о проведении аукционов только для субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15%. Тем не менее УФАС по РТ ограничилось предупреждением.

Интересно, что сейчас в ООО «Гринта» заявляют следующее: «УФАС после проверки не обнаружило нарушений в контракте. Информация в публикации (здесь речь идет о новостях по заявлению УФАС о контракте, — прим. ред.) не подтвердилась». «Реальное время» направило в татарстанское УФАС запрос с просьбой прокомментировать это заявление. Отметим, что картотека Арбитражного суда не содержит информацию об оспаривании «Гринтой» каких-либо решений антимонопольных органов.

Ряд аукционов, судя по данным сайта госзакупок, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Фото Максима Платонова

В 2020 году «Гринта» разыграла уже новые тендеры на транспортировку ТКО, при этом поступила иначе, чем в 2018 году: разбила весь объем работ не на два тендера, а на множество небольших, по одному на населенный пункт. При этом ряд аукционов, судя по данным сайта госзакупок, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, а контракты заключались с единственным поставщиком — информация о поставщике (или поставщиках) в открытых данных не содержится.

Александр Артемьев