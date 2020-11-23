Мусорного мегаподрядчика в Татарстане признали банкротом
Невыгодный миллиард
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ООО «Камвторполимер» — крупного подрядчика татарстанского регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Восточной зоне Татарстана, ООО «Гринта». В 2018 году «Камвторполимер» выиграл крупный подряд на транспортировку ТКО в Челнах и еще четырех районах Татарстана. Сумма контракта составляла около 860 млн рублей.
Иск о банкротстве подало еще в апреле 2020 года ООО «Стандарт-Ойл» (занимается торговлей нефтепродуктами, с октября этого года также является банкротом), и уже к моменту вынесения решения компания была в стадии ликвидации, следует из материалов суда. Сумма претензий при этом была невелика, чуть более 400 тысяч рублей. К тому моменту кредиторская задолженность компании превышала 100 млн рублей. В итоге в июле 2020 года в «Камвторполимере» было введено наблюдение, а совсем недавно — процедура банкротства.
Бенефициаром компании является Ильнур Хузин. Он заявил «Реальному времени», что почти миллиардный контракт фактически обернулся для компании убытками.
— Рентабельности никакой не было. У меня не было ни транспорта, ничего, я нанял на субподряд перевозчика, и вся прибыль туда ушла, я ушел в большой минус, — сообщил Хузин.
Размер убытков он называть не стал. Как следует из отчетности компании, 2019 год был для нее формально даже прибыльным — при выручке в 750,5 млн рублей (до контракта с «Гринтой» выручка была на порядок меньше) чистая прибыль составила 4,5 млн рублей.
При этом Хузин подчеркнул, что по контракту 2018 года все обязательства удалось исполнить. Это подтвердили и в пресс-службе ООО «Гринта» — там заявили, что претензий к компании не имеют.
— На текущий день все взаимоотношения по контракту с ООО «Камвторполимер» закончены. «Гринта» не имеет претензий к данной компании. Отметим, что за время выполнения их обязательств по транспортированию ТКО компания проявила себя максимально ответственным исполнителем. Потребители услуг отмечали высокий уровень качества сервиса, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.
Связанный подрядчик
Через некоторое время после заключения контракта с «Гринтой» УФАС по РТ усмотрело существование «устойчивых связей» между «Гринтой» и «Камвторполимером». Как указывало ведомство, единственным участником ООО «Гринта» до 22 декабря 2017 года выступал директор и владелец доли в 49% ООО «Камвторполимер» (речь, как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», как раз об Ильнуре Хузине).
В свою очередь, директор ООО «Гринта» (а именно Светлана Ярыченко) до 23 января 2018 года была директором ООО «Камвторполимер», сообщало ведомство. УФАС по РТ назвало это «обменом» единоличными исполнительными органами» и сочло, что такой обмен говорит о согласованном ведении хоздеятельности. Кроме того, ведомство сочло, что «Гринта» не исполнила требование о проведении аукционов только для субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме не менее 15%. Тем не менее УФАС по РТ ограничилось предупреждением.
Интересно, что сейчас в ООО «Гринта» заявляют следующее: «УФАС после проверки не обнаружило нарушений в контракте. Информация в публикации (здесь речь идет о новостях по заявлению УФАС о контракте, — прим. ред.) не подтвердилась». «Реальное время» направило в татарстанское УФАС запрос с просьбой прокомментировать это заявление. Отметим, что картотека Арбитражного суда не содержит информацию об оспаривании «Гринтой» каких-либо решений антимонопольных органов.
В 2020 году «Гринта» разыграла уже новые тендеры на транспортировку ТКО, при этом поступила иначе, чем в 2018 году: разбила весь объем работ не на два тендера, а на множество небольших, по одному на населенный пункт. При этом ряд аукционов, судя по данным сайта госзакупок, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, а контракты заключались с единственным поставщиком — информация о поставщике (или поставщиках) в открытых данных не содержится.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/194855-svyazannuyu-s-grintoy-kompaniyu-priznali-bankrotom - так опять двадцать пять же будет