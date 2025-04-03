Прославившиеся «плохим» ремонтом казанские дизайнеры разочаровали москвичей

От татарстанского ООО «Крафтейнер» требуют деньги за некачественные дома из морских контейнеров

Фото: Реальное время

В Москве разгорается скандал вокруг бизнеса, аффилированного казанскими дизайнерами, которые в Казани нехорошо прославились дорогим, но некачественным ремонтом квартир, а также нежеланием оплачивать труд сотрудников, работавших на них без официального трудоустройства. Жители российской столицы и Подмосковья требуют вернуть деньги, уплаченные ими за дома из контейнеров, которые поставил «лидер рынка» — «Крафтейнер», основанный учредителем ООО «Студия ремонта Идея» Эдуардом Илаевым. О старых проблемах нового бизнеса, внезапном повороте в судебной борьбе его бывших работников и спешной «перелицовке» предприятия — в материале «Реального времени».

Не нравится работа — принимай ее через суд

Две недели назад телеканал «Россия» показал репортаж спецкора Игоря Агеенко о том, что десятки москвичей пытаются вернуть десятки миллионов рублей, уплаченные ими за дома из морских контейнеров ООО «Крафтейнер». По словам неудачливых клиентов, фирма, которая именует себя «лидером рынка» в этой области, срывает сроки поставки домов и сдает их заказчикам в непригодном для проживания виде: «Гвозди вбиты в монтажную пену, внутри плесень, текущая кровля…». Один из контейнеров, говорится в репортаже, был продан дважды — двум заказчикам, и сейчас заплатившая за загородный дом свыше 2 млн рублей Наталья Лукашова вынуждена судиться с поставщиком.

По словам неудачливых клиентов компании «Крафтейнер», фирма, которая именует себя «лидером рынка» в этой области, срывает сроки поставки домов и сдает их заказчикам в непригодном для проживания виде. Скриншот с сайта Kraftainer

30 июля 2024 года Вахитовский районный суд вынес решение по иску ООО «Крафтейнер» к Юрию Смышлякову, который годом ранее заключил с компанией договор купли-продажи нестационарного дома из морского контейнера стоимостью почти 1,7 млн рублей, который та бралась поставить в СНТ «Семья» в Воскресенском районе Московской области. Как следует из текста судебного решения, контейнер должны были доставить не позднее 22 сентября 2023 года, а не получив его и спустя 2,5 месяца, заказчик 5 декабря отправил поставщику уведомление о намерении расторгнуть договор купли-продажи и досудебную претензию. Однако поставщик все равно доставил контейнер и попытался через суд принудить заказчика осуществить приемку.

Суд учел, что все предусмотренные законом формальности Юрий Смышляев выполнил, а также принял во внимание его пояснения, что в результате просрочки поставщика установка контейнера в зимний период привела бы к дополнительным трудностям и расходам, и оставил требования ООО «Крафтейнер» без удовлетворения. Верховный суд РТ также принял сторону ответчика.

В настоящее время в Вахитовском суде приняты к рассмотрению исковые заявления к ООО «Крафтейнер» от Эдика Григоряна и Гузелии Аюповой — в рамках закона о защите прав потребителей.

«Может быть расценено как злоупотребление правом со стороны работодателя»

Тем временем жительница Казани Ильина Гайфуллина, которая пыталась отвоевать обещанную ей индивидуальной предпринимательницей Мариной Илаевой и основателем ООО «Крафтейнер» Эдуардом Илаевым зарплату директора салона дизайнерских материалов в «100 тысяч рублей плюс премиальные», потерпела фиаско как в Ново-Савиновском районном суде Казани, так и в Верховном суде РТ. Но дело вышло на новый виток в Самаре. Судебная коллегия по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции пришла к выводу:

— Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела… в результате неправильного применения норм материального права и нарушения норм процессуального права не определили обстоятельства, имеющие значение для дела, и то, какой стороне надлежит их доказывать, не установили эти обстоятельства, не приняли во внимание доводы истца и не оценили в совокупности имеющиеся по делу доказательства, не дали полной, надлежащей оценки характеру и содержанию сложившихся между сторонами отношений и по существу спор не разрешили. Следовательно, выводы судов первой и апелляционной инстанций об отказе в удовлетворении исковых требований Гайфуллиной И.Р. не могут быть признаны основанными на нормах права.

«Суды первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего дела… в результате неправильного применения норм материального права и нарушения норм процессуального права не определили обстоятельства, имеющие значение для дела». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кассационная инстанция в своем определении указала на то, что Ильвина Гарифуллина в подтверждение трудовых отношений с работодателями представила скриншоты переписки, видеозапись и другие документы, и в этой ситуации работодатель должен был также представить доказательства отсутствия трудовых отношений. В определении сказано, что «само по себе отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной форме, трудового договора не исключает возможности признания сложившихся между сторонами отношений трудовыми, а трудового договора — заключенным при наличии в этих отношениях признаков трудового правоотношения, поскольку к основаниям возникновения трудовых отношений между работником и работодателем закон относит также фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен». При этом «неисполнение работодателем, фактически допустившим работника к работе, обязанности не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе оформить в письменной форме с ним трудовой договор, может быть расценено как злоупотребление правом со стороны работодателя на заключение трудового договора вопреки намерению работника заключить трудовой договор».

Отдельно в кассационном определении было подчеркнуто, что две нижестоящие судебные инстанции проигнорировали и оставили без правовой оценки важный факт: «В соответствии с ответом МИФНС России № 16 на запрос судебной коллегии, ООО «Студия ремонта «Идея» сведений о доходах физических лиц, в том числе и в отношении истицы, в налоговую инспекцию не представляло» и доводы истицы, что «фактические обстоятельства дела свидетельствуют о том, что у ООО «Студия ремонта «Идея» с 2018 года отсутствует какое-либо имущество, заблокированы все счета, отсутствует штат, нет кассы и не сдается какая-либо отчетность, общество не вело и не ведет реальной деятельности».

Решение Ново-Савиновского райсуда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РТ были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

— Дело было вновь рассмотрено Ново-Савиновским судом, и мой иск частично удовлетворили, — рассказала Ильвина Гайфуллина «Реальному времени». — Представители ответчика со мной уже связались и высказали намерение погасить долг и выплатить мне 434 тысячи рублей. Но денег я пока не получила.

Новое решение суда не вступило в законную силу — Гайфуллина подала апелляцию в Верховный суд РТ. Она надеется выиграть дело, что называется, подчистую.

Название сменилось, долги остались

Тем временем ООО «Крафтейнер», репутация которого уже основательно подмочена негативными отзывами клиентов в интернете и судебными разбирательствами, в декабре 2024 года сменило название на ООО «Дома из контейнеров». Сменился и собственник, и директор компании — сейчас, согласно данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», это Михаил Кобяков — по совместительству директор и совладелец нижнекамского рекламного агентства «Световые вывески».

По данным сервиса, правопреемник «Крафтейнера» ООО «Дома из контейнеров» является микропредприятием с численностью работников 1 человек. В 2023 году доходы этой фирмы составили 14 млн рублей, чистая прибыль 110 тыс. В отношении ООО «Дома из контейнеров» Ново-Савиновским РОСП г. Казани возбуждено исполнительное производство на сумму более 1,8 млн. рублей, в качестве обеспечительных мер наложен арест на имущество. Сейчас рассматривается еще два иска на общую сумму 1,5 млн.

Действуя под брендом «Крафтейнер», компания продолжает принимать заказы на поставку «стильных домов из морских контейнеров для отдыха и бизнеса» «под ключ с доставкой по всей России», обещая, что средний срок выполнения заказа составит всего 26 дней. На сайте компании команда «Крафтейнера» уверяет, что ее «путь начался в 2015 году с маленькой кофейни», однако не упоминает ни адреса, ни названия своего стартапа, хотя логично было бы как раз с гордостью их указать.

Правопреемник «Крафтейнера» ООО «Дома из контейнеров» является микропредприятием с численностью работников 1 человек. «Большая и сильная команда» избегает сообщать о себе даже минимальные сведения. Скриншот сайта Кraftainer

«Большая и сильная команда» (цитата с сайта) также избегает сообщать о себе даже минимальные сведения. К примеру, под фотографиями ее членов стоят «бесфамильные» подписи «Михаил, технический директор», «Тимур, директор производства» и т.п. А для связи предлагаются телефоны, по которым невозможно дозвониться до руководящих сотрудников. Когда по одному из номеров все же подняли трубку, и корреспондент «Реального времени» представилась, звонок тут же был сброшен и более на звонки с редакционного номера не отвечали. Зато стоимость домика из контейнера площадью 30 кв. м в обмен на предоставление потенциальным заказчиком телефона и согласия на использование персональных данных, рассчитали — свыше 2 млн рублей.

Неуловимый «дизайнер»

На Большой Красной, 58а, где ранее было прописано ООО «Интел Дизайн», теперь располагается салон материалов для ремонта «Интелиор». Сайт компании в интернете построен на тех же принципах, что и сайт «Крафтейнера» — никаких фамилий у членов «команды»: директор Марина, менеджер проектов Снежана, комплектатор Наталья… Много слов о том, как члены команды любят клиентов, любят свою работу, много фотографий, в том числе с «мероприятий, в которых мы участвовали» и «реализованных проектов», но нет ни информации о том, что это были за «мероприятия», ни адресов, где команда успешно сработала.

На Большой Красной, 58а, где ранее было прописано ООО «Интел Дизайн», сейчас, теперь располагается салон материалов для ремонта «Интелиор». Сайт компании в интернете построен на тех же принципах, что и сайт «Крафтейнера» — никаких фамилий у членов «команды»: директор Марина, менеджер проектов Снежана, комплектатор Наталья…. Скриншот сайта ООО "Интелиор"

Директором ООО «Интелиор», учрежденного в марте 2023 года, по данным сервиса «Спарк», является Антон Попов — руководитель оскандалившегося перед заказчиками ООО «Интел Дизайн». Новая компания Попова набирает обороты: если в 2023 году она показала доходы в 554 тыс , то в 2024-м выручка от продажи составила 988 тыс рублей, а чистая прибыль — 114 тыс.

На сайте компании много фотографий интерьеров. Скриншот сайта ООО "Интелиор"





Успешно развивающего новый бизнес по старому адресу Антона Попова безуспешно ищут приставы, чтобы взыскать долг по решению суда, вынесенному по иску москвича Тимура Гильмуллина, которому предприимчивые дизайнеры испортили ремонт в 2021 году.

— На все свои обращения в УФССП я получаю отписки про то, что они проверяют счета, — рассказал Гильмуллин «Реальному времени». — После каждой моей жалобы приставы начинают одну и ту же бесполезную автоматическую проверку — есть ли там на банковских счетах какие-то деньги. И на этом вся их работа заканчивается.

Тимур Гильмуллин говорит, что попытки заставить полицию возбудить уголовное дело против бракоделов из казанских ООО «Интел Дизайн» и «Студия ремонта «Идея», которые он не оставляет в течение трех лет, остаются бесполезными:

— Мы с моим юристом написали множество жалоб — и в республиканскую прокуратуру, и в прокуратуру РФ, даже направляли обращение к президенту. Но все инстанции просто спускали эти жалобы вниз и дальше по цепочке в тот самый отдел полиции № 17 «Ямашевский». Сейчас мы хотим направить жалобу в Следком, Бастрыкину. И, насколько я знаю, другие пострадавшие от Антона Попова и его компании пытаются возложить на него субсидиарную ответственность. Если у них получится, мы присоединимся.

«Реальное время направило запросы по имеющимся в свободном доступе адресам электронной почты директору ООО «Крафтейнер» — «Дома из контейнеров» Михаилу Кобякову, Марине и Эдуарду Илаевым и попросило их прокомментировать судебные споры с клиентами упомянутых выше компаний и историю с взысканием заработной платы Ильвины Гайфуллиной. Также издание обратилось за комментариями в МВД по РТ и УФССП по РТ. По получении ответы будут опубликованы.