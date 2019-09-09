Как экс-владелец «Симурга» прокатил банки на «кредитной карусели»

«Конкурсник» халяль-ресторана «Симург» нашел признаки преднамеренного банкротства

История о том, как бывший девелопер и ресторатор Самат Хакимов стал кредитором собственной компании «Симург», получила продолжение: конкурсный управляющий компании усмотрел в ее деятельности признаки преднамеренного банкротства и подал иск о возмещении убытков. Также «конкурсник» раскрыл схему с обналичиванием заемных средств «Интехбанка», через которую Хакимов якобы кредитовал компанию два раза одними и теми же деньгами. Теперь управляющий хочет взыскать с Хакимова 25 млн рублей убытков. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Конкурсник» «Симурга» взыскивает убытки с владельца компании

Казанский бизнесмен Самат Хакимов — некогда крупный казанский застройщик, владелец группы «Симург», в 2015-м — ресторатор, а с 2018 года — персональный банкрот, вошел в реестр кредиторов к собственной компании-банкроту ООО «Симург». Однако его статус в процедуре банкротства может измениться.

Конкурсный управляющий ООО «Симург» Яков Кунин подал в Арбитражный суд РТ исковое заявление (есть в распоряжении «Реального времени») о возмещении убытков, которые Самат Хакимов якобы причинил компании в период с 2014 по 2015 год. Сумма иска составляет 25 млн рублей.

Иск связан с деятельностью ООО «Симург» в период открытия одноименного ресторана в Старо-Татарской слободе — в СМИ это заведение называли «первым казанским халяль-рестораном премиум-класса». В заявлении говорится, что в это время Хакимов организовал своеобразную денежную «карусель» с обналичиванием взятых в «Интехбанке» заемных средств и преднамеренным банкротством компании.

Конкурсный управляющий подал в Арбитражный суд РТ исковое заявление о возмещении убытков, которые Самат Хакимов якобы причинил компании в период с 2014 по 2015 год. Иск связан с деятельностью ООО «Симург» в период открытия одноименного ресторана в Старо-Татарской слободе. Фото Максима Платонова

Кредитор с зарплатой в 13 тысяч рублей

В 2013 году Самат Хакимов от имени ООО «Симург» взял первый кредит на открытие ресторана в размере 40 млн рублей, кредитором выступил «Интехбанк». Как рассказал «Реальному времени» Яков Кунин, эти деньги были вложены в ремонт и обустройство здания по улице Марджани, а само здание оказалось в залоге у банка. При этом к 2014 году средства закончились — ресторан же даже не открылся. Тогда Хакимов взял второй кредит, на 20 млн рублей.

Уже на этом этапе, отмечается в исковом заявлении, можно было говорить как минимум о недобросовестных действиях бизнесмена. «В период с 01.01.2013 года по 01.01.2016 г., в течение всего анализируемого периода, [ООО «Симург»] не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным», — говорится в документе.

Кредит предприятие тем не менее получило, хотя, по словам Якова Кунина, риск-менеджеры банка были категорически против такого займа.

Далее Хакимов дает ряд беспроцентных займов якобы из личных средств, компания затем их тратит якобы на работы по ремонту и оформлению ресторана. В дальнейшем эти займы и станут основой для того, чтобы Хакимов вошел в реестр кредиторов собственной компании. Долговая нагрузка компании (у которой, как было сказано выше, были еще два кредита от «Интехбанка») возрастает. Параллельно компания вносит платежи по предыдущему кредиту.

Но внимание конкурсного управляющего привлекают два момента. Первое: у Хакимова (на фото) , согласно финансовым документам (их анализировали в рамках личного банкротства бизнесмена), в тот период не могло быть средств на эти займы. Он также не продавал какое-либо имущество, средства от реализации которого он мог бы потратить на компанию. Его официальная зарплата и вовсе составляла 13 тысяч рублей!

Подрядчики-однодневки



Второе: кому ООО «Симург» платило за ремонт и обстановку. Среди них есть ООО «СК Токарева», которое, по подсчетам «Реального времени», получило свыше 8 млн рублей. Вот только ФНС сочла эту компанию не добросовестным подрядчиком, а «однодневкой». Среди контрагентов также есть ООО «Факел», которое было должно «Симургу» 3,82 млн рублей, ООО «Гранит» с долгом в 1,076 млн рублей. Эти фирмы постигла схожая участь — одна ликвидировалась, вторая реорганизовалась в форме присоединения к третьей фирме, которая тоже прекратила существование. Долги «конкурснику» пришлось списать.

В иске заявляется, что через «однодневку» «СК Токарева» происходило обналичивание денежных средств, полученных от «Интехбанка». «Очевидно, что это был один оператор, который занимался профессионально открытием физических лиц, а потом профессионально их закрывал с точки зрения обнала», — говорит Кунин про контрагентов «Симурга». Хотя согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», руководители и бенефициары у компаний разные и малопримечательные.

Однако с обвинениями в адрес Хакимова спешить не стоит. Обналиченные деньги все равно не ушли к нему в карман, заявляет конкурсный управляющий. Это именно те средства, которые и вносил в кассу компании Хакимов в качестве беспроцентных займов для «Симурга». Таким образом, деньги из компании далеко не уходили, но росла кредитная нагрузка, и компания становилась должна лично Хакимову. Об этом, по мнению Кунина, свидетельствует и хронология платежей: транши по кредитам и платежи контрагентам согласуются по времени с выдачей займа от Хакимова компании.

В 2013 году Самат Хакимов от имени ООО «Симург» взял первый кредит на открытие ресторана в размере 40 млн рублей, кредитором выступил «Интехбанк». Фото Лины Саримовой

«Карусель» для банкротства

— Он несколько раз прокручивал одну и ту же сумму денег, чтобы перед ним лично рос долг. Это делалось для того, чтобы при банкротстве на равных, а может, и с преимуществом противостоять «Интехбанку», который давал реальные деньги, — объясняет Кунин.

При этом нельзя сказать, чтобы Хакимов и сам не вкладывался в свой бизнес. Еще до истории с кредитами «Интехбанка» он заложил собственный дом в «Ак Барс» Банке (который ныне выступает кредитором Хакимова), а деньги вложил в здание на Марджани. Основной целью всех этих действий был бизнес.

— Ему нужно было завершить объект, чтобы продавать его по максимально высокой цене. Логика строителя, но строитель строит объект под заказ, а тут заказчика не было. Тут было понимание, что недвижимость растет в цене. Объективно ему помешали события 2014 года: присоединение Крыма, проблемы в банковской системе России, как следствие, обвал рубля и повышение ключевой ставки, — считает Кунин.

Сумму иска в 25 млн рублей Кунин вывел следующим образом: 20 млн рублей — второй кредит от «Интехбанка», который компания взяла, когда ей нечем было платить, а еще 5 млн рублей — списанные на данный момент долги. Хотя из вышеперечисленного видно, что сумма может и возрасти.

«Реальному времени» не удалось связаться с самим Хакимовым, в том числе через телефоны еще не ликвидированных юрлиц бизнесмена. Конкурсный управляющий Хакимова Юрий Афанасьев не смог оперативно прокомментировать ситуацию с его должником.

Через Афанасьева «Реальное время» также направило Хакимову запрос о комментарии и готово предоставить возможность высказать свою точку зрения.