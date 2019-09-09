Как экс-владелец «Симурга» прокатил банки на «кредитной карусели»
«Конкурсник» халяль-ресторана «Симург» нашел признаки преднамеренного банкротства
История о том, как бывший девелопер и ресторатор Самат Хакимов стал кредитором собственной компании «Симург», получила продолжение: конкурсный управляющий компании усмотрел в ее деятельности признаки преднамеренного банкротства и подал иск о возмещении убытков. Также «конкурсник» раскрыл схему с обналичиванием заемных средств «Интехбанка», через которую Хакимов якобы кредитовал компанию два раза одними и теми же деньгами. Теперь управляющий хочет взыскать с Хакимова 25 млн рублей убытков. Подробнее — в материале «Реального времени».
«Конкурсник» «Симурга» взыскивает убытки с владельца компании
Казанский бизнесмен Самат Хакимов — некогда крупный казанский застройщик, владелец группы «Симург», в 2015-м — ресторатор, а с 2018 года — персональный банкрот, вошел в реестр кредиторов к собственной компании-банкроту ООО «Симург». Однако его статус в процедуре банкротства может измениться.
Конкурсный управляющий ООО «Симург» Яков Кунин подал в Арбитражный суд РТ исковое заявление (есть в распоряжении «Реального времени») о возмещении убытков, которые Самат Хакимов якобы причинил компании в период с 2014 по 2015 год. Сумма иска составляет 25 млн рублей.
Иск связан с деятельностью ООО «Симург» в период открытия одноименного ресторана в Старо-Татарской слободе — в СМИ это заведение называли «первым казанским халяль-рестораном премиум-класса». В заявлении говорится, что в это время Хакимов организовал своеобразную денежную «карусель» с обналичиванием взятых в «Интехбанке» заемных средств и преднамеренным банкротством компании.
Кредитор с зарплатой в 13 тысяч рублей
В 2013 году Самат Хакимов от имени ООО «Симург» взял первый кредит на открытие ресторана в размере 40 млн рублей, кредитором выступил «Интехбанк». Как рассказал «Реальному времени» Яков Кунин, эти деньги были вложены в ремонт и обустройство здания по улице Марджани, а само здание оказалось в залоге у банка. При этом к 2014 году средства закончились — ресторан же даже не открылся. Тогда Хакимов взял второй кредит, на 20 млн рублей.
Уже на этом этапе, отмечается в исковом заявлении, можно было говорить как минимум о недобросовестных действиях бизнесмена. «В период с 01.01.2013 года по 01.01.2016 г., в течение всего анализируемого периода, [ООО «Симург»] не имело оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. В связи с чем баланс предприятия имел неудовлетворительную структуру во всем проверяемом периоде, а предприятие являлось неплатежеспособным», — говорится в документе.
Кредит предприятие тем не менее получило, хотя, по словам Якова Кунина, риск-менеджеры банка были категорически против такого займа.
Далее Хакимов дает ряд беспроцентных займов якобы из личных средств, компания затем их тратит якобы на работы по ремонту и оформлению ресторана. В дальнейшем эти займы и станут основой для того, чтобы Хакимов вошел в реестр кредиторов собственной компании. Долговая нагрузка компании (у которой, как было сказано выше, были еще два кредита от «Интехбанка») возрастает. Параллельно компания вносит платежи по предыдущему кредиту.
Подрядчики-однодневки
Второе: кому ООО «Симург» платило за ремонт и обстановку. Среди них есть ООО «СК Токарева», которое, по подсчетам «Реального времени», получило свыше 8 млн рублей. Вот только ФНС сочла эту компанию не добросовестным подрядчиком, а «однодневкой». Среди контрагентов также есть ООО «Факел», которое было должно «Симургу» 3,82 млн рублей, ООО «Гранит» с долгом в 1,076 млн рублей. Эти фирмы постигла схожая участь — одна ликвидировалась, вторая реорганизовалась в форме присоединения к третьей фирме, которая тоже прекратила существование. Долги «конкурснику» пришлось списать.
В иске заявляется, что через «однодневку» «СК Токарева» происходило обналичивание денежных средств, полученных от «Интехбанка». «Очевидно, что это был один оператор, который занимался профессионально открытием физических лиц, а потом профессионально их закрывал с точки зрения обнала», — говорит Кунин про контрагентов «Симурга». Хотя согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», руководители и бенефициары у компаний разные и малопримечательные.
Однако с обвинениями в адрес Хакимова спешить не стоит. Обналиченные деньги все равно не ушли к нему в карман, заявляет конкурсный управляющий. Это именно те средства, которые и вносил в кассу компании Хакимов в качестве беспроцентных займов для «Симурга». Таким образом, деньги из компании далеко не уходили, но росла кредитная нагрузка, и компания становилась должна лично Хакимову. Об этом, по мнению Кунина, свидетельствует и хронология платежей: транши по кредитам и платежи контрагентам согласуются по времени с выдачей займа от Хакимова компании.
«Карусель» для банкротства
— Он несколько раз прокручивал одну и ту же сумму денег, чтобы перед ним лично рос долг. Это делалось для того, чтобы при банкротстве на равных, а может, и с преимуществом противостоять «Интехбанку», который давал реальные деньги, — объясняет Кунин.
При этом нельзя сказать, чтобы Хакимов и сам не вкладывался в свой бизнес. Еще до истории с кредитами «Интехбанка» он заложил собственный дом в «Ак Барс» Банке (который ныне выступает кредитором Хакимова), а деньги вложил в здание на Марджани. Основной целью всех этих действий был бизнес.
— Ему нужно было завершить объект, чтобы продавать его по максимально высокой цене. Логика строителя, но строитель строит объект под заказ, а тут заказчика не было. Тут было понимание, что недвижимость растет в цене. Объективно ему помешали события 2014 года: присоединение Крыма, проблемы в банковской системе России, как следствие, обвал рубля и повышение ключевой ставки, — считает Кунин.
Сумму иска в 25 млн рублей Кунин вывел следующим образом: 20 млн рублей — второй кредит от «Интехбанка», который компания взяла, когда ей нечем было платить, а еще 5 млн рублей — списанные на данный момент долги. Хотя из вышеперечисленного видно, что сумма может и возрасти.
«Реальному времени» не удалось связаться с самим Хакимовым, в том числе через телефоны еще не ликвидированных юрлиц бизнесмена. Конкурсный управляющий Хакимова Юрий Афанасьев не смог оперативно прокомментировать ситуацию с его должником.
Через Афанасьева «Реальное время» также направило Хакимову запрос о комментарии и готово предоставить возможность высказать свою точку зрения.
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