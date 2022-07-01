Инвалидов Татарстана послали за подгузниками на OZON

Из-за вмешательства УФАС и арбитража прекратились поставки абсорбирующего белья по заказам Фонда соцстраха

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане разразился новый громкий скандал с поставкой подгузников для инвалидов. Причем с участием того же поставщика, который засветился в уголовном деле экс-главы ФСС Павла Лоханова, а также Управления ФАС. Из-за судебных и антимонопольных разбирательств инвалиды республики опять остались без самых необходимых предметов гигиены. Подробнее о том, как антимонопольщики «тормознули» новые партии поставок памперсов, какую роль в обеспечении абсорбирующим бельем сыграл арбитраж и зачем ФСС посылает оставшихся без этого белья в интернет, — в нашем материале.

УФАС «поменяло» поставщика



Электронный аукцион на поставку подгузников для инвалидов Татарстана в этом году Фонд соцстраха объявил своевременно — в декабре 2021 года. Начальная цена контракта составляла 188,63 млн рублей. Победителем торгов стало казанское ООО «Феникс», предложившее поставить 5,276 млн подгузников за 177,315 млн рублей. Однако контракт так и не заключили, поскольку результаты конкурса оспорил конкурент «Феникса».

Компания «РСС-Мед» — та самая, за помощь которой погорел на взятке экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов, обратилась в УФАС с жалобой. Заявка организации на торгах была признана не соответствующей требованиям, поскольку к ее второй части не был приложен сертификат о происхождении товара. Татарстанские антимонопольщики признали жалобу обоснованной и выдали фонду предписание отменить протокол подведения итогов аукциона и провести оценку вторых частей заявок участников повторно. В январе 2022 года процедура заключения контракта была отменена, а в феврале контракт был заключен с ООО «РСС-Мед» на поставку подгузников за 176,372 млн.

Компания «РСС-Мед» — та самая, за помощь которой погорел на взятке экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов, обратилась в УФАС с жалобой. Фото: realnoevremya.ru

Аналогичным образом развивались события и при проведении электронного аукциона на поставку впитывающих простыней для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов. Начальная цена аукциона составила 31,064 млн рублей за 1 713, 57 тыс. впитывающих пеленок. «Феникс» предложил поставить их за 28,424 млн рублей, а «РСС-Мед» — за 28,268 млн. Выиграл тендер первый участник, однако после жалобы в УФАС контракт подписали со вторым.

Антимонопольный орган руководствовался постановлением правительства РФ №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно документу, заявки о поставке зарубежных медизделий отклоняются только в том случае, если было подано не менее двух — удовлетворяющих всем требованиям. А на аукционы, о которых идет речь, подали всего по две заявки — от «Феникса» и «РСС-Мед». И если заявка последнего не соответствует требованиям конкурса, то двух не набирается.

Арбитражный суд не согласился

Однако борьба за право поставок инвалидам подгузников и абсорбирующего белья на этом не закончилась. Компания «Феникс» подала иск против УФАС по РТ, оспорив решения, в результате которых лишилась контрактов почти на 206 млн рублей.

Суд не согласился с позицией антимонопольного органа и счел, что при отсутствии сертификата о происхождении товара «заявка этого лица не являлась заявкой, удовлетворяющей требованиям извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, а также не соответствовала установленным законом требованиям», поэтому положения правительственного постановления №102 здесь неприменимы. Заявление ООО «Феникс» суд удовлетворил, а решения УФАС по РТ по двум вышеописанным конкурсным процедурам отменил и обязал антимонопольщиков устранить допущенные ими нарушения.

Борьба за право поставок инвалидам подгузников и абсорбирующего белья на этом не закончилась. Фото: childrenspace.by

«Мы свое решение считаем законным и обоснованным»

— По результатам рассмотрения обращений антимонопольный орган признал жалобы обоснованными, а заказчика — нарушившим положения Федерального закона №44-ФЗ, — сообщили «Реальному времени» в Татарстанском управлении УФАС России. — Заказчику было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое было исполнено: ООО «РСС-Мед» допустили до участия в закупке. Предложенное ООО «РСС-Мед» ценовое предложение позволило ему стать победителем.

В управлении подчеркнули, что антимонопольный орган указал в своем решении, что на участие в закупке было подано две заявки (ООО «РСС-Мед» и ООО «Феникс»), и тот факт, что во второй части заявки ООО «РСС-Мед» отсутствовал сертификат формы СТ-1, не мог являться основанием для отклонения заявки согласно положениям постановления правительства РФ от 05.02.2015 г. №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На вопрос о дальнейших действиях в ведомстве ответили:

— Принятое антимонопольным органом решение было обжаловано вторым участником, ООО «Феникс», в Арбитражном суде Республики Татарстан. Судом требования общества были удовлетворены с указанием на то, что отсутствие в составе заявки участников сертификата по форме СТ-1 не согласуется с последовательно проводимой государством политикой импортозамещения, направленной в числе прочего на защиту внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики и поддержку российских производителей. Однако антимонопольный орган принимал оспариваемое решение с учетом норм действующего законодательства и постановления правительства РФ от 05.02.2015 г. №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Татарстанское УФАС России считает свое решение законным и обоснованным и намерено оспорить принятое Арбитражным судом Республики Татарстан решение в судах вышестоящих инстанций.

«Уже в марте выдавать подгузники перестали»

Пока подрядчики и антимонопольщики бьются в судах, татарстанские инвалиды оказались в затруднительном положении: поставки подгузников им практически прекратились.

— Поскольку сейчас обеспечение инвалидов подгузниками и абсорбирующим бельем осуществляется не поквартально, а в разное время — в зависимости от того, когда и сколько каждый из них получил подгузников и пеленок, то небольшая часть инвалидов успела запастись ими на ближайшие три-четыре месяца, а остальные мучаются без них, — рассказала «Реальному времени» жительница Высокой Горы, инвалид Амина Ибниева.

По ее словам, уже в марте выдавать подгузники инвалидам республики перестали. «Моя знакомая должна была получить в марте, ей обещали дать в апреле, но не дали до сих пор. Я обращалась в Фонд социального страхования, спрашивала о причинах. Поскольку ни на горячую линию, ни до специалистов дозвониться невозможно, звонила напрямую и.о. управляющего — Фердинату Закирову. Он мне ответил, что с поставщиками расторгли договор, причину я из его объяснений не поняла. На мой вопрос, когда будут подгузники и будут ли они вообще, он ответил, что на поставку детских подгузников договор заключен, а с поставкой подгузников для взрослых ясности нет», — добавила она.



Ибниева рассказала, что перерыв в поставках подгузников, даже если они возобновятся, означает серьезные денежные потери для и без того небогато живущих людей с ограниченными возможностями:

— Сейчас система обеспечения выстроена так: человек сам должен запомнить, на какой срок рассчитано выданное ему количество памперсов. И запомнить эту дату, и примерно за месяц до ее наступления начинать «трясти» ФСС. Иначе подгузники к нужной дате не подвезут. А если подвезут позже, то за пропущенные дни подгузники уже не выдадут. Если 10 февраля закажешь, а 12-го подвезут, то за 11-е подгузники уже не выдадут. Поскольку норма выдачи небольшая, запаса не предусматривает, недостающие приходится покупать за свой счет. При этом забыть-то немудрено, и очень многие, особенно пожилые инвалиды, расплачиваются за свою забывчивость. Хотя в век интернета и всеобщей компьютеризации ФСС может сам наладить учет выданных подгузников и обеспечить их доставку, не «обсчитывая» инвалидов и не отбирая у них эти жалкие крохи, которые им по закону причитаются!

Задала она и еще один важный вопрос, который напрямую связан с ответственным расходованием бюджетных денег:

— Почему ФСС не сообщает нам стоимость одного подгузника? Стоимость инвалидного кресла, когда мы его получаем, в документах указана. А стоимость памперса — нет. А ведь здесь большой простор для махинаций! Я считаю, отсутствием в выдаваемых нам актах приема-сдачи сведений о цене памперсов давным-давно следовало заинтересоваться прокуратуре! Вопрос о цене памперса совсем не праздный: покупать их инвалидам сейчас приходится за свои кровные, а компенсируют нам эти покупки только при наличии чека и не по реальной стоимости, а по 22 рубля с копейками за штуку. А памперсы разного размера стоят не одинаково!

«Почему ФСС не сообщает нам стоимость одного подгузника? Стоимость инвалидного кресла, когда мы его получаем, в документах указана», — спрашивают инвалиды. Фото: Ринат Назметдинов

Инвалидов послали на OZON

Амина Ибниева попросила «Реальное время» озвучить еще один болезненный вопрос к ФСС по РТ:

— Нам предлагают покупать подгузники самим на OZON и расплачиваться электронным сертификатом через сайт Госуслуг. Однако сайт постоянно виснет, покупка превращается в мучение, а цены на OZON выше, чем в магазинах и на «Авито». Кроме того, когда чиновники рекомендуют это, они, видимо, не отдают себе отчета, что в деревнях, на периферии, пожилые инвалиды не имеют ни компьютеров, ни смартфонов, ни интернета, и пользоваться такими сервисами, как OZON и «Госуслуги» не имеют возможности, да и не умеют. У многих нет родственников или родственники живут далеко. Купить подгузники на селе даже в магазине непросто, в самом тяжелом положении сейчас инвалиды в сельской местности! Их попросту лишили возможности пользоваться подгузниками, прекратив централизованную поставку. Государство выделило нам деньги — где они? Это все законно?!

А в заключение она добавила, что несколько активистов, в том числе и она, до сих пор бьются над задачей: как уговорить следственные органы провести экспертизу подгузников, которые поставлялись инвалидам компаниями Рифата Ганибаева:

— Я до сих пор эти подгузники храню! Таких безобразных мы ни до, ни после не получали, только при Ганибаеве, однако все наши попытки привлечь его к ответственности за это тщетны. Да что там говорить, мы не можем добиться даже того, чтобы гособвинение привлекло нас к процессу над Ганибаевым как свидетелей.

Несколько активистов бьются над задачей: как уговорить следственные органы провести экспертизу подгузников, которые поставлялись инвалидам компаниями Рифата Ганибаева. Фото: Ирина Плотникова

«Реальное время» обратилось с запросом в Фонд социального страхования по РТ о том, в течение какого срока и почему не осуществляются поставки подгузников инвалидам, как рассчитываются компенсации инвалидам за самостоятельно приобретенное абсорбирующее белье, как региональное отделение ФСС намерено реагировать на решение Арбитражного суда РТ и что делать инвалидам, проживающим в сельской местности и не имеющим возможности пользоваться услугами OZON, оплачивая их сертификатами. По получении ответ будет опубликован.

Компания «РСС-Мед» сыграла роковую роль в судьбе бывшего главы регионального отделения ФСС Павла Лоханова. По версии обвинения, полученные им 2,4 млн рублей в сентябре прошлого года были частью взятки в 4 млн рублей за помощь этой фирме-поставщику в защите от арбитражного иска фонда на 14 млн рублей (суд удовлетворил его лишь на 100 тысяч рублей), отказ от апелляционного обжалования решения и покровительство в будущем. Задерживали чиновника с поличным после передачи денег в автомобиле и погони. Пакет с деньгами обвиняемый успел выкинуть из своей Infiniti и сразу после задержания поначалу открещивался от денег, поскольку нашли их не в его машине, а рядом с ней. Однако силовикам удалось доказать, что именно этот пакет с содержимым (480 ранее переписанных под протокол купюр по 5 тысяч рублей) был получен управляющим отделения Фонда от учредителя «РСС-Мед» Максима Ледянкина и выброшен из окна перед задержанием. Позднее Лоханов также признал факт получения денег, но утверждал — получил их у коммерсанта обманом и ничего незаконного в его интересах делать не собирался.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «РСС-Мед» — компания, работающая на рынке с 2014 года, доля госконтрактов в ее выручке на 2021 год составляла почти 92%, и основным ее заказчиком выступало региональное отделение ФСС по РТ (доля госконтрактов — 70,6%). Причем сейчас у нее новый учредитель — не Ледянкин, а Михаил Саможенков, в собственности которого еще несколько компаний. Чистые активы фирмы на конец 2021 года превышали 15 млн рублей, выручка от продажи — 254,55 млн, а чистая прибыль — 1,16 млн.

ООО «Феникс» зарегистрировано в начале 2021 года, однако уже первый год работы завершило с выручкой свыше 140 млн рублей и чистой прибылью в 4,2 млн. В 2021 году компания, руководит которой и владеет предприниматель Артем Митрофанов, заключила пять контрактов с ФСС по РТ на 158 млн рублей, и все они были прекращены по соглашению сторон, в 2022-м — два контракта на 3,4 млн, один из которых прекращен по соглашению сторон.