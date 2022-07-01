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Инвалидов Татарстана послали за подгузниками на OZON

00:00, 01.07.2022

Из-за вмешательства УФАС и арбитража прекратились поставки абсорбирующего белья по заказам Фонда соцстраха

Инвалидов Татарстана послали за подгузниками на OZON
Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане разразился новый громкий скандал с поставкой подгузников для инвалидов. Причем с участием того же поставщика, который засветился в уголовном деле экс-главы ФСС Павла Лоханова, а также Управления ФАС. Из-за судебных и антимонопольных разбирательств инвалиды республики опять остались без самых необходимых предметов гигиены. Подробнее о том, как антимонопольщики «тормознули» новые партии поставок памперсов, какую роль в обеспечении абсорбирующим бельем сыграл арбитраж и зачем ФСС посылает оставшихся без этого белья в интернет, — в нашем материале.

УФАС «поменяло» поставщика

Электронный аукцион на поставку подгузников для инвалидов Татарстана в этом году Фонд соцстраха объявил своевременно — в декабре 2021 года. Начальная цена контракта составляла 188,63 млн рублей. Победителем торгов стало казанское ООО «Феникс», предложившее поставить 5,276 млн подгузников за 177,315 млн рублей. Однако контракт так и не заключили, поскольку результаты конкурса оспорил конкурент «Феникса».

Компания «РСС-Мед» — та самая, за помощь которой погорел на взятке экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов, обратилась в УФАС с жалобой. Заявка организации на торгах была признана не соответствующей требованиям, поскольку к ее второй части не был приложен сертификат о происхождении товара. Татарстанские антимонопольщики признали жалобу обоснованной и выдали фонду предписание отменить протокол подведения итогов аукциона и провести оценку вторых частей заявок участников повторно. В январе 2022 года процедура заключения контракта была отменена, а в феврале контракт был заключен с ООО «РСС-Мед» на поставку подгузников за 176,372 млн.

Компания «РСС-Мед» — та самая, за помощь которой погорел на взятке экс-глава ФСС Татарстана Павел Лоханов, обратилась в УФАС с жалобой. Фото: realnoevremya.ru

Аналогичным образом развивались события и при проведении электронного аукциона на поставку впитывающих простыней для обеспечения инвалидов и детей-инвалидов. Начальная цена аукциона составила 31,064 млн рублей за 1 713, 57 тыс. впитывающих пеленок. «Феникс» предложил поставить их за 28,424 млн рублей, а «РСС-Мед» — за 28,268 млн. Выиграл тендер первый участник, однако после жалобы в УФАС контракт подписали со вторым.

Антимонопольный орган руководствовался постановлением правительства РФ №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно документу, заявки о поставке зарубежных медизделий отклоняются только в том случае, если было подано не менее двух — удовлетворяющих всем требованиям. А на аукционы, о которых идет речь, подали всего по две заявки — от «Феникса» и «РСС-Мед». И если заявка последнего не соответствует требованиям конкурса, то двух не набирается.

Арбитражный суд не согласился

Однако борьба за право поставок инвалидам подгузников и абсорбирующего белья на этом не закончилась. Компания «Феникс» подала иск против УФАС по РТ, оспорив решения, в результате которых лишилась контрактов почти на 206 млн рублей.

Суд не согласился с позицией антимонопольного органа и счел, что при отсутствии сертификата о происхождении товара «заявка этого лица не являлась заявкой, удовлетворяющей требованиям извещения об осуществлении закупки и документации о закупке, а также не соответствовала установленным законом требованиям», поэтому положения правительственного постановления №102 здесь неприменимы. Заявление ООО «Феникс» суд удовлетворил, а решения УФАС по РТ по двум вышеописанным конкурсным процедурам отменил и обязал антимонопольщиков устранить допущенные ими нарушения.

Борьба за право поставок инвалидам подгузников и абсорбирующего белья на этом не закончилась. Фото: childrenspace.by

«Мы свое решение считаем законным и обоснованным»

— По результатам рассмотрения обращений антимонопольный орган признал жалобы обоснованными, а заказчика — нарушившим положения Федерального закона №44-ФЗ, — сообщили «Реальному времени» в Татарстанском управлении УФАС России. — Заказчику было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, которое было исполнено: ООО «РСС-Мед» допустили до участия в закупке. Предложенное ООО «РСС-Мед» ценовое предложение позволило ему стать победителем.

В управлении подчеркнули, что антимонопольный орган указал в своем решении, что на участие в закупке было подано две заявки (ООО «РСС-Мед» и ООО «Феникс»), и тот факт, что во второй части заявки ООО «РСС-Мед» отсутствовал сертификат формы СТ-1, не мог являться основанием для отклонения заявки согласно положениям постановления правительства РФ от 05.02.2015 г. №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На вопрос о дальнейших действиях в ведомстве ответили:

— Принятое антимонопольным органом решение было обжаловано вторым участником, ООО «Феникс», в Арбитражном суде Республики Татарстан. Судом требования общества были удовлетворены с указанием на то, что отсутствие в составе заявки участников сертификата по форме СТ-1 не согласуется с последовательно проводимой государством политикой импортозамещения, направленной в числе прочего на защиту внутреннего рынка Российской Федерации, развитие национальной экономики и поддержку российских производителей. Однако антимонопольный орган принимал оспариваемое решение с учетом норм действующего законодательства и постановления правительства РФ от 05.02.2015 г. №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Татарстанское УФАС России считает свое решение законным и обоснованным и намерено оспорить принятое Арбитражным судом Республики Татарстан решение в судах вышестоящих инстанций.

«Уже в марте выдавать подгузники перестали»

Пока подрядчики и антимонопольщики бьются в судах, татарстанские инвалиды оказались в затруднительном положении: поставки подгузников им практически прекратились.

— Поскольку сейчас обеспечение инвалидов подгузниками и абсорбирующим бельем осуществляется не поквартально, а в разное время — в зависимости от того, когда и сколько каждый из них получил подгузников и пеленок, то небольшая часть инвалидов успела запастись ими на ближайшие три-четыре месяца, а остальные мучаются без них, — рассказала «Реальному времени» жительница Высокой Горы, инвалид Амина Ибниева.

По ее словам, уже в марте выдавать подгузники инвалидам республики перестали. «Моя знакомая должна была получить в марте, ей обещали дать в апреле, но не дали до сих пор. Я обращалась в Фонд социального страхования, спрашивала о причинах. Поскольку ни на горячую линию, ни до специалистов дозвониться невозможно, звонила напрямую и.о. управляющего — Фердинату Закирову. Он мне ответил, что с поставщиками расторгли договор, причину я из его объяснений не поняла. На мой вопрос, когда будут подгузники и будут ли они вообще, он ответил, что на поставку детских подгузников договор заключен, а с поставкой подгузников для взрослых ясности нет», — добавила она.

Ибниева рассказала, что перерыв в поставках подгузников, даже если они возобновятся, означает серьезные денежные потери для и без того небогато живущих людей с ограниченными возможностями:

— Сейчас система обеспечения выстроена так: человек сам должен запомнить, на какой срок рассчитано выданное ему количество памперсов. И запомнить эту дату, и примерно за месяц до ее наступления начинать «трясти» ФСС. Иначе подгузники к нужной дате не подвезут. А если подвезут позже, то за пропущенные дни подгузники уже не выдадут. Если 10 февраля закажешь, а 12-го подвезут, то за 11-е подгузники уже не выдадут. Поскольку норма выдачи небольшая, запаса не предусматривает, недостающие приходится покупать за свой счет. При этом забыть-то немудрено, и очень многие, особенно пожилые инвалиды, расплачиваются за свою забывчивость. Хотя в век интернета и всеобщей компьютеризации ФСС может сам наладить учет выданных подгузников и обеспечить их доставку, не «обсчитывая» инвалидов и не отбирая у них эти жалкие крохи, которые им по закону причитаются!

Задала она и еще один важный вопрос, который напрямую связан с ответственным расходованием бюджетных денег:

— Почему ФСС не сообщает нам стоимость одного подгузника? Стоимость инвалидного кресла, когда мы его получаем, в документах указана. А стоимость памперса — нет. А ведь здесь большой простор для махинаций! Я считаю, отсутствием в выдаваемых нам актах приема-сдачи сведений о цене памперсов давным-давно следовало заинтересоваться прокуратуре! Вопрос о цене памперса совсем не праздный: покупать их инвалидам сейчас приходится за свои кровные, а компенсируют нам эти покупки только при наличии чека и не по реальной стоимости, а по 22 рубля с копейками за штуку. А памперсы разного размера стоят не одинаково!

«Почему ФСС не сообщает нам стоимость одного подгузника? Стоимость инвалидного кресла, когда мы его получаем, в документах указана», — спрашивают инвалиды. Фото: Ринат Назметдинов

Инвалидов послали на OZON

Амина Ибниева попросила «Реальное время» озвучить еще один болезненный вопрос к ФСС по РТ:

— Нам предлагают покупать подгузники самим на OZON и расплачиваться электронным сертификатом через сайт Госуслуг. Однако сайт постоянно виснет, покупка превращается в мучение, а цены на OZON выше, чем в магазинах и на «Авито». Кроме того, когда чиновники рекомендуют это, они, видимо, не отдают себе отчета, что в деревнях, на периферии, пожилые инвалиды не имеют ни компьютеров, ни смартфонов, ни интернета, и пользоваться такими сервисами, как OZON и «Госуслуги» не имеют возможности, да и не умеют. У многих нет родственников или родственники живут далеко. Купить подгузники на селе даже в магазине непросто, в самом тяжелом положении сейчас инвалиды в сельской местности! Их попросту лишили возможности пользоваться подгузниками, прекратив централизованную поставку. Государство выделило нам деньги — где они? Это все законно?!

А в заключение она добавила, что несколько активистов, в том числе и она, до сих пор бьются над задачей: как уговорить следственные органы провести экспертизу подгузников, которые поставлялись инвалидам компаниями Рифата Ганибаева:

— Я до сих пор эти подгузники храню! Таких безобразных мы ни до, ни после не получали, только при Ганибаеве, однако все наши попытки привлечь его к ответственности за это тщетны. Да что там говорить, мы не можем добиться даже того, чтобы гособвинение привлекло нас к процессу над Ганибаевым как свидетелей.

Несколько активистов бьются над задачей: как уговорить следственные органы провести экспертизу подгузников, которые поставлялись инвалидам компаниями Рифата Ганибаева. Фото: Ирина Плотникова

«Реальное время» обратилось с запросом в Фонд социального страхования по РТ о том, в течение какого срока и почему не осуществляются поставки подгузников инвалидам, как рассчитываются компенсации инвалидам за самостоятельно приобретенное абсорбирующее белье, как региональное отделение ФСС намерено реагировать на решение Арбитражного суда РТ и что делать инвалидам, проживающим в сельской местности и не имеющим возможности пользоваться услугами OZON, оплачивая их сертификатами. По получении ответ будет опубликован.

Компания «РСС-Мед» сыграла роковую роль в судьбе бывшего главы регионального отделения ФСС Павла Лоханова. По версии обвинения, полученные им 2,4 млн рублей в сентябре прошлого года были частью взятки в 4 млн рублей за помощь этой фирме-поставщику в защите от арбитражного иска фонда на 14 млн рублей (суд удовлетворил его лишь на 100 тысяч рублей), отказ от апелляционного обжалования решения и покровительство в будущем. Задерживали чиновника с поличным после передачи денег в автомобиле и погони. Пакет с деньгами обвиняемый успел выкинуть из своей Infiniti и сразу после задержания поначалу открещивался от денег, поскольку нашли их не в его машине, а рядом с ней. Однако силовикам удалось доказать, что именно этот пакет с содержимым (480 ранее переписанных под протокол купюр по 5 тысяч рублей) был получен управляющим отделения Фонда от учредителя «РСС-Мед» Максима Ледянкина и выброшен из окна перед задержанием. Позднее Лоханов также признал факт получения денег, но утверждал — получил их у коммерсанта обманом и ничего незаконного в его интересах делать не собирался.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «РСС-Мед» — компания, работающая на рынке с 2014 года, доля госконтрактов в ее выручке на 2021 год составляла почти 92%, и основным ее заказчиком выступало региональное отделение ФСС по РТ (доля госконтрактов — 70,6%). Причем сейчас у нее новый учредитель — не Ледянкин, а Михаил Саможенков, в собственности которого еще несколько компаний. Чистые активы фирмы на конец 2021 года превышали 15 млн рублей, выручка от продажи — 254,55 млн, а чистая прибыль — 1,16 млн.

ООО «Феникс» зарегистрировано в начале 2021 года, однако уже первый год работы завершило с выручкой свыше 140 млн рублей и чистой прибылью в 4,2 млн. В 2021 году компания, руководит которой и владеет предприниматель Артем Митрофанов, заключила пять контрактов с ФСС по РТ на 158 млн рублей, и все они были прекращены по соглашению сторон, в 2022-м — два контракта на 3,4 млн, один из которых прекращен по соглашению сторон.

Инна Серова
ПроисшествияБизнесВластьОбществоИнфраструктура Татарстан Лоханов Павел НиколаевичФонд социального страхования по Республике ТатарстанУФАС по РТТРО Всероссийского общества инвалидов ТРО ВОИГанибаев Рифат ШагитовичАрбитражный суд Республики Татарстан

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