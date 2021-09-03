Бенефициары «ВИМ-Авиа» захотели вернуть «золотые парашюты»

Скрывающиеся от уголовного преследования в Лондоне Рашид и Светлана Мурсекаевы пытаются отсудить почти 30 млн взысканной с них зарплаты

Объявленные в международный розыск, обвиняемые в мошенничестве и признанные недавно банкротами собственник обанкротившейся московско-сабинской авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев и его супруга попытались отсудить 29 миллионов рублей заработной платы, которые были взысканы с них и возвращены Арбитражным судом Татарстана в конкурсную массу обанкротившегося авиаперевозчика. Однако попытка оказалась безуспешной, а кредиторы заявили к ним требования в общей сложности на 2,93 млрд рублей. Подробности хитрого хода и личного банкротства «авиаторов» — в материале «Реального времени».

«Верните зарплату»



Арбитражный суд Татарстана рассмотрел заявление до сих пор разыскиваемых Рашида и Светланы Мурсекаевых о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Дело в том, что в рамках дела о банкротстве «ВИМ-Авиа», вылившемся в громкое уголовное дело, по заявлению конкурсного управляющего компании были признаны недействительными две сделки по увеличению заработной платы Мурсекаевым в период с 1 июня 2017 года по 1 января 2018-го. В результате с Рашида Мурсекаева было взыскано почти 14,355 млн рублей, а с его супруги — 14,653 млн. Именно эти деньги они и попытались вернуть в семейный бюджет.

В качестве основания для пересмотра судебного акта Мурсекаевы указали, что в феврале 2021 года адвокат осужденного за мошенничество и злоупотребления экс-гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева передал представителю Мурсекаевых копию принятого в рамках уголовного дела постановления Басманного районного суда города Москвы о наложении ареста на имущество, в том числе на имущество заявителей в виде права требования задолженности по заработной плате.

Арбитражный суд Татарстана рассмотрел заявление до сих пор разыскиваемых Рашида и Светланы Мурсекаевых о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Фото: Максим Платонов

Увели фирму в «пике», прихватив «золотые парашюты»

Можно предположить, что заявители исходят из того, что взыскивать арестованное имущество — неправильно. А вот что они на самом деле думают — неизвестно. «Реальное время» не смогло обнаружить контакты Мурсекаевых в открытом доступе, нет их и у финансового управляющего супругов Кирилла Ноготкова. Корреспондент уведомил Ноготкова, что издание готово опубликовать их точку зрения.

— В период, когда было уже ясно, что у компании есть проблемы, они повысили себе заработную плату на порядок, создав, по сути, «золотые парашюты», а выплатив зарплату, внесли эти деньги в кассу компании в виде займа, — пояснил Ноготков.

Он дал понять, что эти действия мало похожи на заботу владельцев фирмы об упрочении ее финансового состояния.

— А с чем связано обращение Мурсекаевых в Арбитражный суд о пересмотре дела? — поинтересовалось «Реальное время».

— Думаю, как и другие люди, они не хотят личного банкротства и всячески стараются затянуть дело.

«Указанные обстоятельства несущественны»

Судя по тому, что написано в резолютивной части определения Арбитражного суда от 10 августа 2021 года, никакого эффекта, кроме затягивания процесса, ожидать и не приходилось. Представитель конкурсного управляющего «ВИМ-Авиа» возражал против удовлетворения их заявления, ссылаясь, в частности, на то, что есть основания полагать, что заявители были осведомлены об обстоятельствах, при которых было вынесено постановление об аресте имущества. Дело в том, что представители экс-гендиректора фирмы Александра Кочнева и представитель заявителей являются членами московской коллегии адвокатов «Юков и партнеры».

Авиаперевозчику банкротство грозило еще в 2015 году, однако настоящий скандал разразился в 2017-м из-за систематических задержек рейсов. Фото: avsimrus.com

Суд пришел к выводу, что основания для удовлетворения заявления Мурсекаевых отсутствуют, «поскольку указанные заявителем обстоятельства не являются существенными и не могли бы повлиять на вынесение судебного акта, а также не представлены доказательства исполнения постановления Басманного районного суда города Москвы от 07.12.2017 г. о наложении ареста на имущество…».

Суд также принял во внимание пояснения представителя конкурсного управляющего о том, что Мурсекаевы получали денежные средства от должника — «ВИМ-Авиа» — не только через расчетный счет, но и непосредственно в кассе должника, и что при рассмотрении спора по существу представитель заявителей не оспаривал факт получения ими спорных денежных сумм.

Брали кредиты под несуществующие прибыли

Рашид и Светлана Мурсекаевы являются фигурантами уголовного дела «ВИМ-Авиа», приговор по которому в отношении ее бывшего руководителя Александра Кочнева и экс-главбуха Екатерины Пантелеевой был оглашен в июне 2021 года (оба получили реальные сроки. Но были освобождены в зале суда в связи с фактическим отбытием наказания во время содержания под стражей и домашним арестом в период следствия и суда).

Авиаперевозчику банкротство грозило еще в 2015 году, однако настоящий скандал разразился в 2017-м из-за систематических задержек рейсов в связи с нехваткой топлива. Компания прекратила полеты из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами, Следком задержал Кочнева и Пантелееву по подозрению в хищении денежных средств пассажиров, а Рашид Мурсекаев исчез — предположительно выехал в Турцию.



«Зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов», — сообщал Следком. Фото: Ирина Плотникова

— Руководители компания «ВИМ-Авиа», собственником которой являлся Рашид Мурсекаев, тщательно скрывали ее убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В том числе посредством предоставления недостоверной бухгалтерской отчетности в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в указанном кредитном учреждении был получен кредит в размере 1,6 млрд рублей, который не был возвращен. Часть из указанной суммы в размере более 9 млн долларов США по фиктивным договорам купли-продажи авиационной техники была переведена на счета аффилированной Мурсекаеву компании, зарегистрированной в Республике Ирландия. В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю того же года составили свыше 2,5 млрд рублей, — сообщал Следком.

Ущерб, который в результате был причинен компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа», был оценен более чем в 890 млн рублей, ущерб, причиненный самой компании — более чем в 117 млн рублей.

Претензий — на три миллиарда

Что же касается Рашида и Светланы Мурсекаевых, то, как выяснилось, пока их ищет следствие, их имущество ищет финансовый управляющий. 31 мая 2021 года Арбитражный суд города Москвы по заявлению конкурсного управляющего ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» признал 56-летнего Рашида Мурсекаева и 57-летнюю Светлану Мурсекаеву несостоятельными (банкротами) из-за задолженности перед собственной компанией, размер которой составил у Мурсекаева почти 14,6 млн рублей, у его жены — более 31,45 млн. Ответчики утверждали, что эти средства фактически ими получены не были, но этот довод был отклонен судом как неподтвержденный.

Зато суд принял довод конкурсника «ВИМ-Авиа» о том, что супруги не представили доказательств исполнения вступивших в силу определений суда по делу о банкротстве компании.

Общая сумма, на которую претендуют кредиторы Мурсекаевых, составляет около 2,93 млрд рублей. Фото: Ирина Плотникова

С заявлениями о включении в реестр требований кредиторов Мурсекаевых обратились также УФНС — на 176,3 тыс. рублей долгов по налогам, «АБСОЛЮТ БАНК» — на 800 млн рублей, ООО «РНГО» — почти на 2,03 млрд, Банк ЗЕНИТ — на 47,85 млн и «РУСАЛ БРАТСК» — на 1,01 млрд. То есть общая сумма, на которую претендуют кредиторы Мурсекаевых, составляет около 2,93 млрд рублей.

По словам финансового управляющего Мурсекаевых — Кирилла Ноготкова, имущество супругов находится в Великобритании и Ирландии, и сейчас им предпринимаются действия в рамках международного права по выявлению и включению этих активов в конкурсную массу.

А сами владельцы «ВИМ-Авиа», по данным Ноготкова, проживают где-то в Лондоне. Ни адресом, ни даже телефоном их он не располагает.