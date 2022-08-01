УК «ПЖКХ» не удалось оспорить предписание Росприроднадзора по полигону «Восточный»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Поволжского округа отказал в удовлетворении жалобы УК «ПЖКХ» на решения двух судебных инстанций. В их рамках предприятие ЖКХ пыталось добиться отмены предписания Волжско-Камского межрегионального Управления Росприроднадзора №173 от 11 июня прошлого года, а также признать незаконной внеплановую выездную проверку в мае того же года. Ведомство тогда проверяло, как УК выполнила предыдущее предписание №377 от 25 августа 2020 года по результатам проверки соблюдения природоохранных требований на полигоне для утилизации ТБО «Восточный» на Мамадышском тракте в Казани. Проверяющие увидели там выступающие слои отходов, которые не были полностью отсыпаны и уплотнены. Это привело к истечению фильтрата с тела карты полигона по всему периметру. В том числе он заполнил канаву для сбора и отвода ливневых стоков. Во-вторых, УК ставили в вину, что работы по отсыпке наружных откосов и посеву трав на них проведены не в полном объеме. В-третьих, в скважинах для наблюдения за уровнем грунтовых вод выявили превышение показателей содержания загрязняющих веществ.

Предписание 2020 года оказалось исполнено частично. В связи с этим был установлен новый срок для устранения нарушений — 1 сентября 2021 года. УК не согласилась с предписанием и подала заявление в арбитраж. Она ссылалась на то, что отходы не уплотняются, поскольку ПЖКХ с 1 января 2021 года прием отходов на полигон «Восточный» не ведет. Но суд посчитал, что это обстоятельство не освобождает от исполнения требований закона. Арбитраж констатировал, что УК «ПЖКХ» с августа 2020 года получает предписания по поводу нарушений, но длительное время их не исполняет. Каждое новое вызвано неисполнением предыдущего.

Представитель УК «ПЖКХ» Эльвира Ямалеева сообщила суду, что предписание №173 было неисполнимым, так как в нем не были указаны конкретные меры. Кроме того, она утверждала, что «фактически при проверке никаких замеров сделано не было»: у сотрудников Росприроднадзора с собой даже не было никаких измерительных приборов. И предположила, что свои выводы они сделали «на глаз, голословно». УК свое несогласие с проверкой выразила в акте. Кроме того, пожаловалась в Роспотребнадзор. Ямалеева также сообщила, что 25 июля УК «ПЖКХ» удалось оспорить в Арбитражном суде Татарстана новое предписание Росприроднадзора №47 от 14 февраля этого года, в котором речь идет об устранении все тех же нарушений. А второй представитель УК Артем Часовский добавил, что по поводу наблюдения скважин ПЖКХ судится с Росприроднадзором до сих пор: дело рассматривалось в Вахитовском райсуде Казани, затем в Верховном и было возвращено в Вахитовский на новое рассмотрение.

Фото: Максим Платонов

Представитель Управления Росприроднадзора Зульфат Хайруллин заявил суду, что предписание «вынесено в рамках закона» и исполнимо: способ юрлицо может определить самостоятельно. Что же касается отмененного на днях предписания, решение суда по нему будет обжаловано. Позже Хайруллин пояснил «Реальному времени», что проверка полигона проводится не одномоментно, а в течение нескольких дней. При этом материал для анализа, по его словам, отбирали специалисты привлеченной аккредитованной лаборатории. В частности, в материалах дела говорится, что пробы грунтовых вод с наблюдательных скважин полигона «Восточный» 24 мая прошлого года были взяты сотрудниками лаборатории филиала «ЦЛАТИ по Чувашской Республике». Коллегия судей окружного суда, оценив доводы сторон, оставила решения предыдущих инстанций по делу без изменения, а кассационную жалобу УК «ПЖКХ» без удовлетворения.

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Алена Кривцова