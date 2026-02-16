Страховка от навязчивости: «Ингосстрах» получил штраф за звонок без согласия абонента

«Ингосстрах» оштрафовали на 400 тысяч за за рекламный звонок, оспорить взыскание не удалось, суд подтвердил, что согласие клиента на получение рекламных звонков заканчивается вместе с действием договора

Фото: Реальное время

В Татарстане признали законными претензии антимонопольщиков к страховой компании «Ингосстрах», рекламировавшей услуги по телефону без согласия абонента. Суд оставил в силе постановление об административном штрафе в 400 тысяч рублей, поскольку страховщик звонил клиенту, который более пяти лет назад страховал у него недвижимость и здоровье, и действие договора давно истекло. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд «затвердил» это решение. Ранее Татарстанское УФАС привлекло к ответственности екатеринбургское ООО «Воксис» — обладателя телефонного номера, с которого рекламировали услуги страховщика. Как защититься от назойливых рекламных звонков компаний, которым вы дали на них согласие, но давно завершили «договорные отношения», а также о том, как наказать их за передачу номера телефона третьим лицам, — в материале «Реального времени».

Плата за завершенный договор

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правомерность «выписанного» татарстанскими антимонопольщиками в отношении СПАО «Ингосстрах» 400-тысячного штрафа за рекламный звонок клиенту, которому компания продала полис в 2018 году.

В апреле 2024 года, по истечении 4,5 лет с момента заключения договора жителю республики, который давно забыл о том, что когда-то страховал недвижимость и здоровье, позвонили с телефона, зарегистрированного на екатеринбургское ООО «Воксис», обратились к нему по имени-отчеству, напомнили о прежнем сотрудничестве и предложили «уделить пару минут, чтобы сделать расчет».

Бывший клиент страховщиков отреагировал так, как и большинство наших граждан, которых беспокоят рекламными звонками: «Я уделю пару минут знаете на что? Я сейчас жалобу в ФАС напишу на незаконную рекламу, вот на это пару минут я уделю. Я вам согласия на получение ваших рекламных звонков не давал. Готовьтесь, придет предписание из ФАС… в рамках дела о рекламе. До свидания, не звоните мне больше никогда». И действительно написал жалобу.

Татарстанское УФАС, рассмотрев его обращение, пришло к выводу, что Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» и ООО «Воксис» нарушили требования закона «О рекламе», однако из-за процессуальных нарушений страховая компания оспорила это решение в Арбитражном суде и в отношении нее решение УФАС было признано незаконным. Однако УФАС повторно рассмотрело дело по заявлению бывшего клиента страховщиков, и на сей раз Арбитражный суд встал на сторону антимонопольщиков и привлек страховщика к ответственности.

Суд, в частности, указал на важное обстоятельство: данное при заключении договора согласие на поступление рекламных звонков аннулируется в тот момент, когда истекает срок договора:

— Довод заявителя о том, что [гражданином] у заявителя был оформлен полис… по страхованию от несчастных случаев и болезней и страхованию недвижимого имущества, что дает право продолжать звонки без согласия, отводится как не основанный на нормах права, поскольку с окончанием действия полиса прекращаются все выданные во исполнение договора согласия. Включение обязательного условия о даче согласия при заключении договора противоречит принципу добровольности, на котором строятся гражданские правоотношения.

Попытка «Ингосстраха» оспорить это решение ни к чему не привела — Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений и 4 февраля 2026 года оно вступило в силу.

«Только при условии предварительного согласия»

Планирует ли «Ингосстрах» продолжать судебный поединок с надзорным органом, пока непонятно — ответа страховщика на запрос «Реальное время» пока не получило.

В Татарстанском УФАС изданию сообщили, что заявитель в рамках рассмотрения другого судебного дела заявил, что направил обращение в Роскомнадзор в связи с защитой своих персональных данных.

В УФАС также поделились с «Реальным временем» информацией, поступившей от Роскомнадзора в рамках рассмотрения антимонопольного дела. В нем, в частности, указывается на то, что в отсутствие правовых оснований обработки персональных данных гражданина с целью направления рекламных звонков на номер его телефона, в действиях оператора персональных данных усматриваются признаки административного нарушения.

В документе приводится пример: гражданин принимал участие в мероприятии некоего фонда, регистрация на которое была возможна только при проставлении галочек в чек-боксах об ознакомлении с политикой обработки персональных данных, согласии на обработку персональных данных и согласии на получение рекламной информации. Однако фонд — оператор персональных данных — не смог впоследствии предоставить документарного подтверждения получения согласия участника мероприятия.

— В соответствии со ст. 15 федерального закона «О персональных данных», обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта персональных данных, — указывает Роскомнадзор. — Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое согласие было получено. Оператором не предоставлена информация о правовых основаниях обработки Ваших персональных данных с целью направления рекламного звонка на номер телефона гражданина. Таким образом, в действиях оператора усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

Сообщение «Вам одобрено» не одобряется

Как свидетельствует информация на сайте Арбитражного суда РТ, татарстанец, с подачи которого УФАС оштрафовало «Ингосстрах» на 400 тыс. рублей за рекламный звонок бывшего клиента, помог Управлению пресечь и ряд других аналогичных нарушений.

В 2022 году с его подачи УФАС возбудило дело, по результатам рассмотрения которого предписание прекратить рекламную рассылку по электронной почте получило московское ООО «МВМ», являющееся, по данным из открытых источников, дочерней компанией ПАО «М.Видео». Тогда же по его обращению антимонопольщиками был признан незаконным звонок на его телефон от имени ООО «МФК «Юпитер 6» с сообщением, что абоненту предварительно одобрен заем наличными от 100 тыс. рублей в компании «Деньга».

Как свидетельствует информация на сайте Арбитражного суда РТ, татарстанец, с подачи которого УФАС наказало «Ингосстрах» на 400 тыс. рублей за рекламный звонок бывшего клиента, помог Управлению пресечь и ряд других аналогичных нарушений.

В 2023 году с его участием было возбуждено антимонопольное дело против ростовского ООО «МКК скорость финанс» — микрокредитной организации за звонок с предложением от «Деньги сразу» был назначен штраф в 100 тыс. рублей, а также был «уличен» в незаконной телефонной рекламе «Страховой центр «Статус».

В 2024 за звонок «ответило» ООО «Единый центр поддержки граждан «Мое право», предлагавшее абоненту «оформление финансового анализа по программе снижения долговой нагрузки и бесплатную консультацию юриста». А нижегородское ООО «Срочноденьги» получило 100 тыс. рублей штрафа за звонок с сообщением «Вам доступно оформление займа от 500 тыс. рублей».

«Не сбрасывайте звонок!»

Юрист Евгения Хасанова считает, что звонки на номера телефонов, предоставленные во время заключения договоров, которые давным-давно исполнены и завершены, нельзя оставлять без внимания:

— Наши персональные данные утекают в самых разных направлениях отчасти потому, что мы сбрасываем такие звонки в раздражении, но не принимаем никаких дальнейших шагов по пресечению нарушения закона. Сегодня не редкость, когда человек брал кредит в каком-нибудь банке 20 лет назад, выплатил его за 3—6 месяцев, а банк продолжает пользоваться «галочкой» в договоре, который он подписал под уверения сотрудника, что «иначе кредит не дадут». И передает персональные данные — телефон, имя-отчество, а иногда и фамилию бывшего клиента на основании 20-летней давности галочки третьим лицам. И можно предположить, что формальные условия конфиденциальности передачи таких данных соблюдаются. Но кто всерьез может гарантировать, что в этих фирмах, зачастую «однодневках», могут работать добросовестные люди?

Чем чаще за такие нарушения будут наказывать, тем реже будет такое происходить, говорит она, а, значит, если вам поступил такой звонок или пришло СМС-сообщение, не надо отмахиваться — надо сделать звукозапись разговора, скриншот СМС и обратиться в надзорный орган.

«Маркировка звонков проблему не решила»

Судебная практика по делам о телефонном спаме демонстрирует парадоксальную ситуацию: законодатель карает заказчиков рекламы, но фактически закрывает глаза на индустрию исполнителей, которая и представляет собой инфраструктуру массовых нарушений, говорит руководитель практики административно-правовой, судебной защиты юридической компании YAHATIN Антон Смирнов. Он считает, что дело «Ингосстраха» показательно именно в этом смысле:

— «Ингосстрах» получил уже четвертый штраф за полгода — всего на 1,7 млн рублей. Это не остановило компанию от продолжения практики незаконных обзвонов. Очевидно, что для крупного страховщика это просто издержки ведения бизнеса. Проблема в асимметрии ответственности. Закон о рекламе наказывает рекламодателя за недостатки в содержании и способе распространения рекламы, но не касается тех, кто фактически осуществляет незаконные обзвоны.

В этом деле звонок совершен через внешний контакт-центр ООО «Воксис», который выступает лишь «третьим лицом», пояснил эксперт: «Эта компания получает персональные данные граждан, зарабатывает на массовых обзвонах, но юридически остается в стороне от ответственности. Аналогично граждане видят на своих телефонах маркировку, например, «ИП Кикенов» или подобные ООО-однодневки, но не могут привлечь их к ответственности, поскольку формальным нарушителем признается только конечный заказчик рекламы».

Смирнов считает, что веденная с сентября 2025 года обязательная маркировка звонков проблему не решила. Более того, кол-центры уже нашли обходные пути — используют личные номера сотрудников для первичного дозвона, а затем переключают на корпоративную линию. По данным отраслевой прессы, заметил он, в сентябре — октябре 2025 года закрылись лишь 18 кол-центров из тысяч действующих, а остальные адаптировались к новым условиям.

— Штрафы выросли существенно — до миллиона рублей против прежних 100—500 тысяч, — говорит эксперт. — Но без изменения модели ответственности это малоэффективно. Крупные компании просто закладывают штрафы в бюджет, мелкие используют схемы аутсорсинга через подрядчиков. При этом именно подрядчики — call-центры и агрегаторы контактов — должны нести солидарную ответственность. Они не просто технически выполняют задачу, они хранят и обрабатывают персональные данные граждан, часто полученные незаконно из утекших баз.

Антон Смирнов полагает, что сегодня необходимы системные изменения:

введение солидарной ответственности рекламодателя и исполнителя обзвона по статье 14.3 КоАП;

корректная маркировка с указанием реального заказчика, а не посредника;

лицензирование деятельности по массовым коммерческим обзвонам с возможностью отзыва лицензии за нарушения;

ужесточение контроля за операторами связи, которые технически обеспечивают спам-индустрию.

— Без этих мер борьба со спамом остается показательной, — говорит он. — Одни платят символические штрафы, другие зарабатывают миллионы на нарушениях прав граждан, а система в целом продолжает работать, поскольку выгодна всем участникам цепочки, кроме конечных потребителей.