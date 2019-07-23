Фокусы «Киномага+»: как важные документы потерялись в «Магии кино»

Управляющий убежден, что кредиторам, в числе которых и Фонд поддержки кинематографии, взять у должника будет нечего

Экс-владелец кинотеатра «Магии кино» в ТЦ «XL» — фирма «Киномаг+» самарского бизнесмена Павла Волкова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств в Татарстане — объявлен банкротом. Сообщение об открытии конкурсного производства появилось накануне на сайте «Федресурс». Как выяснило «Реальное время», компания пока не передала арбитражному управляющему никаких документов, поэтому о стоимости имущества говорить рано, но куратор банкротства убежден — кредиторам мало что светит. При этом сумма заявленных требований к должнику превысила 20 млн рублей.

Требования кредиторов на 20 миллионов

17 июля Арбитражный суд Татарстана объявил банкротом компанию «Киномаг+», владевшую в Казани кинотеатром «Магия кино» самарского предпринимателя Павла Волкова. Открыто конкурсное производство в отношении фирмы на 4 месяца — следующее судебное заседание состоится 15 ноября в Арбитражном суде республики. Арбитражным управляющим по решению суда стал Евгений Гордиенко, член Ассоциации СРО «Эгида».

За время процедуры наблюдения, как указано в сообщении на сайте «Федресурс», поступили требования кредиторов о включении в реестр на сумму 20,8 млн рублей. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии — на 19,13 млн (основной долг — 15 млн рублей). Примечательно, что фонд фигурирует и в уголовном деле против руководителя и учредителя «Киномага+», но об этом ниже. ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус» заявляет о включении в реестр в сумме 1,62 млн рублей (из них основной долг — 979 тыс. рублей).

Вторая компания ссылается на решение Арбитражного суда Москвы от 04.12.2018 по делу № А40-217325/2018, где в решении указано шесть фильмов, права на показ которых были переданы «Киномаг+» (среди них «Движение вверх», «Легенда о Коловрате» и другие). Вознаграждение, согласно договору, должно было поступить в течение пяти дней, но его пришлось истребовать в судебном порядке. Суд вынес решение в пользу истца, и теперь компания надеется получить свои деньги по договору, заявившись в реестр кредиторов к должнику. Вопрос о включении требований пока не рассмотрен судом.

«Киномаг+» были переданы права на показ 6 фильмов, среди которых «Движение вверх», «Легенда о Коловрате» и другие. Фото sputnik.by

На данный момент в реестре требований кредиторов чуть менее 4,5 млн рублей, сообщил «Реальному времени» Евгений Гордиенко. Это требования от екатеринбургской компании «Фьючер вижин» (иск на 2,4 млн рублей), к которым подключилось Управление Федеральной налоговой службы по РТ на 602 тыс. рублей, компания «Наше кино» и другие, уже рассмотренные в рамках судебного дела о банкротстве, признанные действительными.

Волков и компания

Генеральный директор и владелец ООО «Киномаг+» — 45-летний самарский бизнесмен Павел Волков. В августе 2018 года появилось объявление о продаже за 50 млн рублей кинотеатра «Магия кино», который принадлежал предпринимателю. Купил объект ООО «КФ Алмаз», ведет сеть под брендом «Алмаз Синема», у которого кроме этой площадки в Казани есть еще три в торговых центрах «Сувар Плаза», «Сити Центр» и в комплексе «Ривьера».

Этой весной Волков стал фигурантом уголовного дела по хищению бюджетных средств. Его компания «Киномаг+» участвовала в поставке и оборудовании трех кинозалов в районы Татарстана. Как ранее писало «Реальное время», за сорванный контракт в Актаныше и поставку не соответствующей условиям контракта техники в Мамадыш Волкову предъявили обвинение в хищении на 10 млн рублей.

Волкова задержали в середине марта, Советский райсуд Казани отправил его в СИЗО до 11 мая. Фото Олега Тихонова

Волкова задержали в середине марта, Советский райсуд Казани отправил его в СИЗО до 11 мая. В Мамадышском районе по контракту с исполкомом компания Волкова получила субсидию на 4,99 млн рублей от Фонда поддержки отечественной кинематографии и обязалась создать условия для показа национальных фильмов. По итогам аукциона был заключен контракт на 3,9 млн рублей.

Субсидия на 4,98 млн рублей от Фонда полагалась по договору с Актанышским домом культуры, с которым был заключен договор на 3,6 млн рублей, оборудование было поставлено, но не установлено. Суд обязал ответчика исполнить обязательства по договору и заплатить неустойку и штраф на чуть более 1 млн рублей. Контракты были заключены в 2015—2016 годах.



Что касается дела самого Волкова, в апелляции Верховный суд РТ отменил решение Советского райсуда Казани, но не стал освобождать Волкова. 11 апреля при повторном рассмотрении ходатайства об аресте Советский суд следствию отказал, подозреваемый был освобожден. Пока Волков остается в статусе подозреваемого. В Следкоме по РТ не стали комментировать ход расследования дела по «Киномагу+».



На передачу документов надежды нет

На данный момент никаких документов со стороны бывшего руководства предприятия пока не передано, сообщил корреспонденту «Реального времени» конкурсный управляющий «Киномага+».

— Достаточно сложно оценить, какие активы у организации остались, насколько предприятие действующее, потому что в судебных заседаниях по делу о несостоятельности директор компании заявлял о том, что предприятие не действует уже более года, никакой работы не ведет, имущество у него отсутствует, поэтому никаких причин вводить процедуру банкротства нет, потому что взять с них нечего, — считает Евгений Гордиенко.

«Сложно оценить, какие активы у организации остались, насколько предприятие действующее, потому что в судебных заседаниях по делу о несостоятельности директор компании заявлял о том, что предприятие не действует уже более года, никакой работы не ведет», — поясняет Евгений Гордиенко. Фото yandex.ru/maps

При этом анализ общедоступных документов — бухгалтерской отчетности, выписок по счетам — показал, что данные в них не соответствуют действительности, уверяет собеседник издания: «Из документации следует, что компания вела деятельность минимум до конца 2018 года. Однако без первичной документации, положительного контакта со стороны бывшего руководства точно установить, насколько они действующие или не действующие, мне пока сложно».

По словам Гордиенко, закон обязывает компанию передать всю первичную документацию в течение трех рабочих дней с момента вынесения решения. Поскольку опубликована только резолютивная часть, срок для передачи пока не наступил, уточняет «конкурсник», поэтому представители компании вправе дождаться, когда суд подготовит мотивировочную часть решения. Тем не менее получить документы он не рассчитывает — на судебных заседаниях «директор говорил, что документация у них вообще утрачена»:

— Предприятие находилось на территории торгового центра, и когда они оттуда съехали, все документы они там якобы оставили, и не знают, что с ними стало. Вопрос, насколько это соответствует действительности, лучше оставить суду.