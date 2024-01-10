«Хлебное» дело, или Калачева на разбирательство в ФАС не заманишь

Антимонопольщики Татарстана и других российских регионов не могут справиться с незаконной рекламой петрозаводского предпринимателя

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Три года Татарстанское УФАС не может довести до логического конца противостояние с петрозаводским индивидуальным предпринимателем Иваном Калачевым, засыпавшим жильцов казанских многоэтажек рекламными листовками о проведении поверки индивидуальных приборов учета воды. Последние полгода антимонопольщики безуспешно пытаются вручить ему предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, а он успешно избегает контактов с ними, причем не только в Татарстане, — претензии к нему накопились у этого ведомства в связи с деятельностью во многих российских регионах. «Реальное время» — о назойливой рекламе, неуловимом частном «метрологе» и странностях российского рынка метрологических услуг.

«Извещение» есть, предписание есть, Калачева нет



18 декабря 2023 года Комиссия Татарстанского УФАС России продлила карельскому предпринимателю Ивану Калачеву срок исполнения вынесенного в сентябре предписания, согласно которому ему следует прекратить распространение в многоэтажных домах рекламных листовок о поверке водосчетчиков, «вызывающих прямые ассоциации с государственным учреждением». Прекратить распространение рекламных листоввок, по прочтении которых законопослушный, но не очень разбирающийся в юридических тонкостях и законах обыватель впадает может впасть в заблуждение и поторопиться вызвать по указанному в «извещении» телефон специалиста для проведения поверки, антимонопольщики пытаются давно, но им это не удается.

18 декабря 2023 года Комиссия Татарстанского УФАС России продлила карельскому предпринимателю Ивану Калачеву срок исполнения вынесенного в сентябре предписания, согласно которому ему следует прекратить распространение рекламных листовок, вызывающих прямые ассоциации с государственным учреждением. realnoevremya.ru/Инна Серова

Причина банальна: предприниматель Калачев не получает на почте ни писем, ни телеграмм Татарстанского УФАС, поэтому вручить ему предписание, определение или уведомление невозможно. А пока они не вручены, антимонопольное дело «буксует», а бизнес г-на Калачева набирает обороты.

«Свидетельствует о намеренном уклонении от исполнения процессуальных обязанностей»

Это антимономольное дело — не первое, которое Татарстанское УФАС возбуждает в связи с нарушением ИП Калачевым закона о рекламе. И не первое, когда антимонопольщики не могут добиться исполнения вынесенного предписания, поскольку Калачеву удается избежать каких-либо с ними контактов.

Впервые в поле зрения регионального антимонопольного органа этот поверщик счетчиков попал в январе 2021 года, когда житель многоквартирного дома в Казани обратился с заявлением о распространении рекламы, которая «вводит население в заблуждение и заставляет обращаться в «сомнительную» организацию».

В материалах возбужденного по этому заявлению антимонопольного дела указано, что «существует целый ряд лиц или организаций, которым в силу определенных обстоятельств доверяют широкие круги населения. От таких лиц и организаций потребители ждут получения каких-либо льгот либо получения услуг по наиболее привлекательным условиям. Рекламодатель использует в рекламе статус этих лиц и организаций, преследующий цель побудить потребителей приобрести определенные товары или услуги именно у него, тем самым злоупотребляя доверием граждан и действуя неправомерно. При буквальном, дословном восприятии вышеуказанной рекламы потребитель, имеющий необходимость в проведении поверки приборов учета воды, понимает, что для этого необходимо обратиться именно в «Центр Метрологии ЖКХ» ЦМЖКХ. В связи с тем, что фраза «Центр Метрологии ЖКХ» ЦМЖКХ у большинства населения ассоциируется с государственной либо муниципальной структурой… При восприятии содержания спорной рекламы потребители вводятся в заблуждение относительно как лица предоставляющего данный вид услуг, так и возможности поверки приборов учета воды гарантированно бесплатно либо с получением каких-либо льгот».

В апреле 2021 года Комиссия Татарстанского УФАС России приняла решение признать ИП Калачева нарушившим пункт 20 части 3 статьи 5 Федерального Закона «О рекламе», выдать ему предписание о прекращении нарушения законодательства и передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Однако предписание так и не было исполнено, и в июле 2021 года Татарстанское УФАС вынесло постановление о назначении предпринимателю административного наказании — штрафа в 20 тыс. рублей. Калачев обжаловал штраф в Арбитражном суде РТ, сославшись на то, что получил уведомление о времени и месте рассмотрения дела, назначенного на 21 июля 2021 года, только 28 июля — уже после рассмотрения дела, и это лишило его возможности участвовать в рассмотрении дела и защищаться, и суд эти доводы принял.

В апреле 2021 года Комиссия Татарстанского УФАС России приняла решение признать ИП Калачева нарушившим пункт 20 части 3 статьи 5 Федерального Закона «О рекламе», выдать ему предписание о прекращении нарушения законодательства. realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Но при рассмотрении апелляционной жалобы УФАС 11-й Арбитражный апелляционный суд учел, что кроме направления уведомления по почте, антимонопольный орган направил предпринимателю две телеграммы, и обе они вернулись с пометкой: «Не доставлена, квартира закрыта, адресат по извещению за телеграммой не является».

Апелляционная инстанция пришла к выводу: «После получения уведомления о составлении протокола об административном правонарушении, т. е. будучи уведомленным о возбуждении в отношении него административного дела, Калачев И.Д. перестал получать почтовую корреспонденцию… Такое поведение может свидетельствовать только о намеренном уклонении от исполнения им своих процессуальных обязанностей».

Решение Арбитражного суда РТ было отменено, по делу был принят новый судебный акт, которым Калачеву в иске отказано. Но на распространение «извещений» это не повлияло.

От Алтая до Амура, от Перми до Мурманска

А первое антимонопольное дело в отношении ИП Калачева было возбуждено по месту его прописки — в Петрозаводске в связи с распространением рекламных листовок не только в родном городе, но и за тысячи километров от него. Карельское УФАС «отработало» жалобы на листовки-извещения об «обязательной метрологической поверке», раскладывавшиеся от имени некой «Единой городской службы по учету водоснабжения» по почтовым ящикам в жилых домах Бийска, Мурманска и Петрозаводска.

Калачев пытался оспорить наложенный на него административный штраф в 12 тыс. рублей, однако Арбитражный суд Республики Карелия признал вынесенное руководителем регионального УФАС постановление законным и обоснованным.

В 2018 году на жалобы граждан, которым не соответствующие требованиям закона «О рекламе» извещения были разосланы от имени все той же «Единой городской службы по учету водоснабжения», отреагировало Омское УФАС. И опять ИП Калачев попытался апеллировать к тому, что он не был извещен антимонопольщиками надлежащим образом. И тоже получил отказ.

Калачев пытался оспорить наложенный на него административный штраф в 12 тыс. рублей, однако Арбитражный суд Республики Карелия признал вынесенное руководителем регионального УФАС постановление законным и обоснованным. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (архив)

Точно так же Арбитражный суд Иркутской области оставил в силе постановление регионального УФАС в отношении Калачева в связи с распространением в 2018 году на территории города Братска в почтовых ящиках жилых домов рекламных извещений о поверке приборов учета воды от «Единой городской службы по учету водоснабжения» и «Единой городской службы по учету водоснабжения и водоотведения».

В 2022 году Калачев проиграл аналогичный процесс против УФАС по Нижегородской области. Арбитражный суд области удовлетворил его иск на том основании, что антимонопольщики направляли ему документы и извещали его о дате рассмотрения дела на адрес, по которому он уже не был зарегистрирован. Однако вышестоящая апелляционная инстанция это решение отменила и вынесла новое. «Определение направлено на адрес Калачева И.Д. и получено им 01.07.2022, — говорится в решении Первого Арбитражного апелляционного суда. — Факт того, что данный адрес не является адресом регистрации предпринимателя, в настоящем случае правового значения не имеет, поскольку определение фактически Калачевым И.Д. получено. Более того, в своем заявлении в суд Калачев И.Д. указывал, что адрес… является его прежним местом жительства, по данному адресу проживает его мать, которая сообщила ему о почтовом извещении, что согласуется с информацией с официального сайта ПАО «Почта России» о получении адресатом корреспонденции с почтовым идентификатором 2022-28740 60392272190315. Вопреки выводам суда первой инстанции процессуальных нарушений в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении не допущено».

Но в ряде регионов антимонопольщикам пока не удалось отстоять свою позицию. Так, в 2019 году Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил аналогичный иск петрозаводского «метролога» на том основании, что «действия административного органа по сбору доказательств, в рамках вмененных заявителю правонарушений… произведены за рамками процедуры административного расследования по рассматриваемым делам». В 2022 году Арбитражный суд Приморского края признал незаконным и отменил постановление краевого УФАС, так же поступил Арбитражный суд Кировской области

Очередной иск, но уже не от Калачева, а от УФАС по Пермскому краю к ИП Калачеву был принят в производство Арбитражным судом Республики Карелия 27 ноября 2023 года.

Компания «Калачев и Спирин, он же Хомяк»

Схема, по которой рекламирует свои услуги Калачев, описана в судебных документах. Из них следует, что он сотрудничает с петрозаводским индивидуальным предпринимателем Артемом Спириным (Хомяком), который, согласно информации из открытых источников, зарегистрировал свой бизнес в апреле 2017 года как Хомяк, в мае того же года «заключил договор с ИП Калачовым И.Д. на оказание услуг по приему и обработке входящих телефонных вызовов (call-центра)», а в июле 2018 года сменил фамилию.

УФАС по Пермскому краю привлекало Спирина к ответственности за распространение в 2018—2019 гг. рекламных листовок «Центральной службы учета ресурсов г. Пермь» («Городской центр учета водоснабжения»). А в 2018—2019 гг. Спирин безуспешно пытался привлечь к административной ответственности за самоуправство Приморское УФАС России, которое оштрафовало его за распространение рекламы поверки приборов учета воды «Единая городская служба по учету водоснабжения», «Единая городская служба по контролю учета водоснабжения и водоотведения».

«Извещения» в разное время появлялись в Краснодаре и Калининграде, Астрахани и Санкт-Петебурге, Волгограде и Омске, Ярославле и Йошкар-Оле, Орле и других городах. скрин realnoevremya.ru соцсети vk.com/domouprav10

А пока в разных регионах тянутся антимонопольные разбирательства и ни шатко ни валко идут арбитражные процессы, предприниматель, надо полагать, зарабатывает суммы куда большие, чем штрафы УФАС, которые он с переменным успехом оспаривает.

В интернете можно найти множество фотографий «извещений» от «Центра метрологии ЖКХ», «Единой информационной службы ЖКХ» и т. п. — с синими печатями и штампами, подписями то якобы Абрамова А.Ф., то Полетаева Е.И., а то и Правды И.И., с штрихкодами, куар-кодами и прочим убеждающим граждан в «официальном» происхождении листовки антуражем. «Извещения» в разное время появлялись в Краснодаре и Калининграде, Астрахани и Санкт-Петербурге, Волгограде и Омске, Ярославле и Йошкар-Оле, Орле и других городах. И кое-где, как в Астрахани и Казани, эти извещения для пущей убедительности были отпечатаны с рисунком, напоминающим водяные знаки.

«Не образует состав правонарушения, подпадающего под УК»

Издание обратилось в УФАС по РТ с вопросом: раз ИП Калачев распространяет нарушающую антимонопольное законодательство рекламу на многих территориях РФ, использует в рекламе приемы, благодаря которым граждане могут сделать вывод, что извещение поступило от государственного органа, и не подчиняется предписаниям, не прекращает свою деятельность, то не пора ли обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Факт неисполнения предписания антимонопольного органа не образует состав правонарушения, подпадающего под уголовный кодекс. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Деятельность данного лица неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов, — сообщили в УФАС. — Информация о предпринятых правоохранительными органами действиях в Татарстанском УФАС отсутствует. Факт неисполнения предписания антимонопольного органа не образует состав правонарушения, подпадающего под уголовный кодекс, поскольку входит в сферу КоАП РФ. В связи с чем, в том числе ввиду изменений, внесенных в Кодекс об административных правонарушениях, материалы административного дела в отношении индивидуального предпринимателя направлены в суд для рассмотрения вопроса о его дисквалификации. При положительном решении указанное лицо не сможет осуществлять деятельность как ИП, в противном случае такая хозяйственная деятельность может быть рассмотрена как незаконная.

«Потому что люди инертные»

— В ситуации с рекламными листовками, которые вводят в заблуждение жильцов относительно необходимости проведения поверки счетчиков можно усмотреть признаки двух уголовных деяний — покушения на мошенничество и на подделку документов, — считает член рабочей группы Общественной палаты Татарстана по общественному контролю в сфере ЖКХ Зоя Куклина. — Однако для того, чтобы расследованием занялась полиция, кто-то из жильцов должен подать заявление. А наши люди инертны, они ограничиваются тем, что возмущаются в соцсетях и домовых чатах.

В разговоре с «Реальным временем» активистка выразила надежду, что, возможно, ситуацией заинтересуется прокуратура, которая должна действовать в защиту интересов неопределенно широкого круга лиц. Однако добавила, что все-таки большая доля ответственности лежит на самих гражданах, которые невнимательно читают рекламные «извещения», не знают, что в их счетах-фактурах указаны сроки поверки их счетчиков, не сравнивают стоимость работ у разных организаций, предоставляющих эти виды услуг, не предупреждают обо всем этом своих родственников, а бездумно обращаются к агрессивно рекламирующим себя «метрологам» и платят им деньги.



Получите «уведомление»!

Тем временем жители Казани обнаружили в своих почтовых ящиках новые листовки от других «метрологов», которые рекламируют свои услуги в «Уведомлениях» с использованием фраз и выражений, которые могут сподвигнуть доверчивых читателей немедленно вызвать специалистов для поверки счетчиков, у которых «заканчивается срок межповерочного интервала» — вот так внезапно во всем доме сразу! Правда, в конце есть приписка о том, что если поверку уже выполнили, повторно она не требуется.

Жители Казани обнаружили в своих почтовых ящиках новые листовки, предупреждающие, что у счетчиков воды во всем доме «заканчивается срок межповерочного интервала». скрин realnoevremya.ru фото из мессенджера

«Реальное время» обратилось по указанному в листовке телефону «метрологической службы» под видом потенциального клиента, и взявшая трубку женщина представилась:

— «Метрология».

— А как звучит юридическое наименование компании, предоставляющей услуги по поверке и замене счетчиков? — уточнили мы.

— «Госводоучет». Раньше был «Горводоучет».

— То есть в квитанции, например, на замену водосчетчика будет указано, что работы выполнены «Госводоучетом»?

— Если будет замена — будет указано «Промител».

— Это казанское предприятие?

— Зачем вам это нужно? Все есть в Интернете. В Казани мы находимся на Щапова, 26.

— А зарегистрирована компания в Казани?

— В Кургане. Работаем по Казани, Нижнему Новгороду и Зеленодольску.

Как свидетельствует сервис «Спарк», ООО «Госводоучет» зарегистрировано в марте 2018 года в квартире жилого дома в Кургане, а его бенефициаром и единственной сотрудницей является гендиректор фирмы Татьяна Лагунова. На конец 2022 года выручка компании составляла 314 тыс. рублей при чистой прибыли 146 тыс. Компания «Горводоучет», по данным того же источника, зарегистрирована в 2017 году, 87, 5 % доли в ней принадлежит гендиректору Лагуновой, которая на конец 2022 года также была ее единственным сотрудником. На конец 2022 года выручка фирмы составила 9,5 млн. рублей, а чистый убыток — 9,445 млн. при том, что предыдущие 4 года компания была стабильно прибыльной, и прибыльность ее стабильно росла: в 2018 году чистая прибыль составляла 45 % от выручки, а в 2021-м — уже все 90%.

«Реальное время» направило Татьяне Лагуновой запрос о том, по какой причине от имени ее компании в жилых домах Казани распространяются листовки с предупреждением, что «в вашем доме у счетчиков воды (ХВС, ГВС) заканчивается срок межповерочного интервала» и «необходимо» провести их поверку или замену. По получении ответ будет опубликован.