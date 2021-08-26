Исполкому Камского Устья «зарубили» приватизацию берегового причала

УФАС заподозрило местные власти в закрытости при продаже муниципального имущества

Фото: предоставлено Татьяной Гайсиной

Передача муниципального имущества в Куйбышевском затоне обернулась антимонопольным скандалом. АО «Терминал «Кирельское», учрежденное исполкомом Камско-Устьинского района республики и фирмой «Кама Трейд Регион», проиграло Татарстанскому УФАС по России судебную тяжбу по поводу приватизации берегового причала. В прошлом году местные власти, по предложению одного из постоянных арендаторов причала, учредили с ним совместное предприятие. Муниципалитет, которому достался контрольный пакет акций, внес в него в качестве вклада само сооружение причала, а его партнер, продавец моторного топлива для судов, свыше 3 млн рублей. Однако, местный предприниматель пожаловался в антимонопольную службу. Последняя выяснила, что приватизация муниципального имущества не была открытой и потребовала отменить создание АО. «Реальное время» разбиралось в перипетиях конфликта.

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Не согласившись с требованием УФАС об отмене создания АО «Терминал «Кирельское», новый владелец причала пошел в арбитраж. Суды двух инстанций его поддержали, пока в середине августа окружной кассационный суд не признал правоту антимонопольной службы. А, значит, отмена образования совместного предприятия остается в силе. Более того, возбуждено еще и дело о нарушении антимонопольного законодательства.

«Кама Трейд Регион» винит в бездействии исполком, который за два года разбирательства так и не исполнил предупреждение УФАС. И теперь грозится взыскать с него в качестве убытков сделанные вложения: помимо вклада в уставный капитал это 1,2 млн рублей, потраченные на экспертизу, не считая затрат на ремонт причала, находящего «в состоянии, близком к аварийному». Компания утверждает, что принесла в Куйбышевский затон «цивилизованную торговлю», с чем никак не могут смириться те, кто раньше совершенно бесплатно использовал причал для перевалки грузов, не неся никакой ответственности. Последние подтверждают: они за то, чтобы причал остался муниципальным и им могли безвозмездно пользоваться все желающие. Но обо всем по порядку.



К причалу также прилагается земельный участок (его площадь в материалах арбитражного дела не указана)

АО с контрольным пакетом у муниципалитета

Как стало известно «Реальному времени», Арбитражный суд Поволжского округа поддержал Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану, предъявившей претензии к исполкому Камско-Устьинского района РТ по поводу приватизации муниципального имущества. Речь идет о береговом причале в поселке Куйбышевский Затон. Общая площадь этого сооружения превышает 6,9 тыс «квадратов». К нему также прилагается земельный участок (его площадь в материалах арбитражного дела не указана).

В предыдущие годы причал «делили» между собой арендаторы. И юрлица, и «физики» пользовались им для перегрузки и складирования поставляемых по воде стройматериалов. В частности, такие договоры заключались с обществами «Вираж-Плюс», «Керамика», индивидуальным предпринимателем Константином Фадеевым и компанией «Кама Трейд Регион». Вообще-то береговой причал был включен в план приватизации муниципального имущества на 2019 год и прогнозный на 2020-2021 годы. Он был утвержден решением Совета Камско -Устьинского района еще 16 октября 2019 года.

А 6 марта прошлого года один из постоянных арендаторов причала, ООО «Кама Трейд Регион», обратился к главе района с предложением создать совместное предприятие. Предполагалось, что муниципалитет внесет в АО сам причал, a коммерческая компания — денежные средства, необходимые для оформления и необходимых ремонтных работ. При этом контрольный пакет акций новой компании должен был остаться в муниципальной собственности.

20 марта прошлого года исполком пгт. Куйбышевский Затон написал главе Камско-Устьинского о том, что целесообразно бы поддержать предложение коммерсантов. Сказано — сделано. 30 марта исполком принял постановление №372 «О согласовании создания АО «Терминал Кирельское» при условии, что доля муниципалитета в его уставном капитале составит не меньше 51 % акций. А уже на следующий день районная палата имущественных и земельных отношений издала распоряжение №024- р «Об условиях приватизации муниципального имущества, вносимого в уставный капитал этого АО. Рыночная стоимость причала согласно отчету ООО «Регион-Оценка» составила 10,08 млн рублей.

Нарушили принцип открытости

Впрочем, приватизация причала устроила не всех. В частности, один из местных предпринимателей Константин Фадеев пожаловался в УФАС по РТ на то, что тем самым местные власти предоставили причал в полное владение коммерческой компании «Кама Трейд Регион». Рассмотрев его доводы, антимонопольная служба 20 июля прошлого года обнаружила, что в нарушение статьи 15 закона о приватизации прогнозный план приватизации имущества Камско-Устьинского муниципального района не был опубликован ни на сайте www.torgi. gov.ru. (в разделе планирование и результаты приватизации), ни на сайте района.

Хотя упомянутая статья предполагает, что «решение об условиях приватизации государственного и муниципального имущества размещается на официальном сайте в сети Интернет в течение десяти дней со дня принятия этого решения». Иначе говоря, был нарушен принцип открытости деятельности органов местного самоуправления и ограничены права иных хозяйствующих субъектов, которые намеревались участвовать в приватизации муниципального имущества. У последних просто не было такой возможности. Для ООО «Кама Трейд Регион», сделали вывод антимонопольщики, были созданы преимущественные условия, несмотря на других заинтересованных в использовании причала.

В результате 28 августа прошлого года УФАС выдало исполкому предупреждение о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. В частности, от него требовалось отменить мартовское постановление о создании АО «Терминал Кирельское» и обеспечить приватизацию сооружения таким образом, чтобы к ней имели равный доступ все заинтересованные лица.

Нет достаточных доказательств

Свежеиспеченное общество не согласилось с этими выводами и подало иск, требуя признать предупреждение недействительным и прекратить дело в отношении исполкома Камско-Устьинского района И Арбитражный суд РТ посчитал позицию антимонопольной службы ошибочной. Он отметил, что в этом случае акционерное общество было создано не в процессе приватизации унитарного предприятия или путем преобразования его в ОАО, а как новое юрлицо.

Муниципалитет выкупил большую часть его акций, внеся в счет стоимости этого пакета имущество. Согласно ЕГРЮЛ на 12 ноября 2020 года в уставном капитале АО «Терминал Кирельское» 75% доли (номинальной стоимостью 10,08 млн рублей) принадлежало исполкому МО пгт Куйбышевский Затон, а 25% доли (3,36 млн) — ООО «Кама Трейд Регион». Имущество было передано в уставный капитал акционерного общества по акту приема-передачи в оплату акций, распределенных среди учредителей при создании АО «Терминал Кирельское».

28 августа прошлого года УФАС выдало исполкому предупреждение о необходимости прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Фото: Роман Хасаев

Согласно федеральному закону N 178-ФЗ по решению органа местного самоуправления муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ. При этом он самостоятельно определяет порядок принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества. В этом случае имущество было приватизировано не посредством продажи, а специальным способом: внесением имущества в уставный капитал.

Не предусмотрены ни конкурс, ни публикация

Оппоненты антимонопольной службы ссылались на то, что уже упомянутый N 178-ФЗ не требует того, чтобы внесение муниципального имущества в уставный капитал ОАО проходило на конкурсной основе. Равно как не регламентирует, какие сведения подлежат в этом случае опубликованию. Хотя, как утверждали они, информационное обеспечение в этом случае все-таки было. Информация о внесении изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества и о принятии решения о ее условиях была официально опубликована и доступна всем желающим.

Так, районная Палата имущественных и земельных отношений поясняла в суде, что Прогнозный план приватизации был официально опубликован «в соответствии с регламентом района» в газетах «Волжские новь» и «Идель Таннары». Кроме того, истец приводил довод о вступивших в силу с 1 января 2020 года изменениях в №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Согласно им, до момента государственной регистрации учреждаемого АО должен быть зарегистрирован выпуск его ценных бумаг. В случае отказа Банка России в регистрации эмиссии АО «Терминал Кирельское» это общество просто не могло быть создано.

Неоднократно предлагали приобрести причал

По информации антимонопольщиков, кроме компании «Кама Трейд Регион» было как еще как минимум три потенциальных претендента на участие в АО «Терминал Кирельское». Это те, кто в 2019-2020 годах арендовал причал (чаще всего нее больше чем на месяц): ООО «Вираж-Плюс», ООО «Керамика» и Константин Фадеев.

Впрочем, противная сторона утверждала, что всем этим заинтересованным лицам неоднократно предлагали приобрести береговой причал в собственность, концессию или долгосрочную аренду. Но они никакой заинтересованности не проявили. Видимо, не были готовы к многомиллионным расходам на подготовку Декларации соответствия этого сооружения техническому регламенту по безопасности, а также к тому, чтобы нести ответственность за содержание причала, находящегося «в состоянии, близком к аварийному».

По информации антимонопольщиков, кроме компании «Кама Трейд Регион» было как еще как минимум три потенциальных претендента на участие в АО «Терминал Кирельское»

Вот и татарстанское УФАС не представило суду информацию о том, что упомянутые компании по истечении срока аренды причала подавали заявления на заключение новых договоров аренды на более длительный срок, проведение аукционов на право аренды берегового причала или же создание АО, с инициативой которого вышла компания «Кама Трейд Регион». Иначе говоря, по мнению АО «Терминал «Кирелськое», антимонопольная служба необоснованно требует отмены постановления исполкома. Она ссылается исключительно на то, что на сайте «torgi.gov.ru» не было размещено решение совета Камско-Устьинского муниципального района РТ от 16 октября 2019 года №223 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества».

Однако, как было заявлено в арбитраже, сделать это «при неоднократных попытках» так и не удалось. Причина: технические проблемы. Согласно данным сайта torgi.gov.ru планы приватизации на 2020 год сумели разместить только 9 из 45 муниципальных районов и городских округов республики. В результате план приватизации был размещен на сайте torgi.gov.ru в «личном кабинете» районной палаты имущественных и земельных отношений.

21 января этого года Арбитражный суд РТ пришел к выводу о том, что признаки нарушения антимонопольного законодательства, при которых выдаются предупреждения, отсутствуют. Антимонопольная служба не представила достаточных доказательств, подтверждающих обоснованность принятого предупреждения. В связи с этим суд признал его недействительным. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с татарстанским арбитражем. Однако, Арбитражный суд Поволжского округа 12 августа заключил, что выводы УФАС по РТ верны. А, значит, отмена учрежденного АО «Терминал «Кирельское» остается в силе.

Проблема — в самом исполкоме

Узнать точку зрения исполкома Камско-Устьинского района на сложившуюся ситуацию «Реальному времени» не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос нашего издания еще не поступил. Мы готовы размесить его по получении. Зато ответили представители ООО «Кама трейд регион».

— Мы очень сильно удивлены происходящим, — заметила «Реальному времени» руководитель ООО «Кама трейд регион» (КТР) Татьяна Гайсина, которая также руководит и АО «Терминал «Кирельское», она считает сложившуюся ситуацию «классической», — Когда что-то стоит в запустении, на фиг никому не нужно. А как только кто-то что-то стал делать, пошли жалобы. До cоздания АО «Терминал «Кирельское» через этот причал кто только не переваливал грузы. И все это делали бесплатно. Когда ничье, и обращение свинское: «стенка» уже начала рушиться. Причал был построен еще в 80-ых годах. Естественно, с того времени там никто ничего не делал.

21 января этого года Арбитражный суд РТ пришел к выводу о том, что признаки нарушения антимонопольного законодательства, при которых выдаются предупреждения, отсутствуют. Фото: Максим Платонов

На вопрос почему компания решила вести совместную деятельность с муниципалитетом, Гайсина ответила так: «Какая разница как зарабатывать деньги: вместе с ним или самостоятельно?». По словам собеседницы нашего издания, «Кама трейд регион» заправляет топливом теплоходы. В Татарстане, уверяет она, ее знают. Помимо перевалки грузов они занимаются также бункеровкой. Приходят бензовозы, которые заливают топливо в бункеровщики: «Причал нужен обязательно».

«Случаев создания таких совместных обществ в России навалом, но именно в Камском Устье это оказалось какой-то непреодолимой проблемой», — сетует руководитель КТР. Она напомнила, что УФАС не был против учреждения АО. Претензии антимонопольщиков сводились к тому, что был нарушен регламент: исполком не опубликовал решение о предстоящей приватизации.

— У нас все юристы хором говорят о том, что эту информацию вообще не нужно было публиковать. А район выступал в суде в таком ключе: да, мы виноваты, — рассказывает она, — Честно говоря, позицию местных властей мы не понимаем. Когда поступила жалоба в УФАС, мы предложили: давайте действовать сообща. Если бы они (исполком — прим. авт.) хоть раз поддержали бы нас в суде. Они не понимают того, что если будет выявлено нарушение, на муниципалитет будет наложен штраф минимум в 300 тысяч рублей.

По ее словам, приостановленное было дело о нарушении антимонопольного законодательства вновь открыто: ближайшее заседание в УФАС назначено на 14 сентября.

Одним словом, констатирует она, проблема «больше в самом исполкоме». В определении суда кассационной инстанции сказано: за столько времени они так и не опубликовали информацию. То есть предупреждением как шансом на исправление не воспользовались, хотя «за это время уже десять раз могли это сделать». Человек, ответственный за это, по словам Гайсиной, сейчас от них просто прячется. Они даже вынуждены были пожаловаться на бездействие исполнительного комитета в прокуратуру. Сейчас ждут ответ.

«Стенка» уже начала рушиться

Тем временем, как рассказал она, новоиспеченное АО вот уже два года находится в подвешенном состоянии. Есть решение о его создании. Вся процедура Центробанка по выпуску акций пройдена «от» и «до». Есть акт приема-передачи причальной «стенки», но на баланс АО «Терминал «Кирельское» принять ее не может, обрисовала Гайсина ситуацию. Встал вопрос по земле. Передавать ее в устав общества исполком не имеет права — только в аренду. «Это тоже самое что дом и земельный участок под ним: вы же не можете продать дом без земли!», — привела пример женщина.

Земельный участок сейчас находится в бессрочном пользовании у исполкома пгт Затон им Куйбышева. Он должен передать его в аренду акционерному обществу. «Это почти 90 тысяч рублей в год. Но они даже этого не делают», — выражает недовольство директор компании. Муниципалитет, у которого, напомним, контрольный пакет АО, только бы выиграл от деятельности «Терминала «Кирельское»: помимо уже упомянутых арендных платежей за землю это еще и поступления от налога на имущество. «Где это видано? Деньги сами плывут в руки, а от них отказываются. Получается, тут Советская власть. Причем, в самом плохом ее варианте», — делает вывод Гайсина.

Что же до самого причала, начать его ремонт планировалось еще прошедшей зимой. Но так как он так и не поставлен на баланс нового АО, какой смысл тратить на него деньги? Компания и так вбухала в это предприятие кучу средств: «Причал — это очень затратная вещь в плане документального оформления и содержания». Так, по словам Гайсиной, они только экспертизу заказали за 1,2 миллиона рублей. Кроме того, КТР полностью внесла свою долю (свыше 3 млн рублей) в уставный капитал. Созданы рабочие места. Сейчас в «Кирельском» числится шесть человек: директор, бухгалтер и четыре охранника. «Что и зачем мы охраняем?», — задается вопросом его гендиректор.

Гайсина не считает, что инициированное в УФАС, а затем продолженное в арбитраже разбирательство это происки конкурентов. «Грузопоток через этот причал небольшой. Я вам скажу больше: исполком всем страдальцам раздал бесплатно по куску берега для перевалки грузов». Да, эти места не оборудованы, но если занимаешься сыпучими грузами, объясняет она, полноценный причал и не нужен: приходит баржа с плавкраном и перегружает ПГС или песок на берег.

«Фадеев, который написал жалобу, даже не предприниматель. Это еще вопрос за какие деньги он купил песок и как его продавал без кассы?», — отметила она. Смысл его жалобы Гайсина видит только в том, чтобы «причал как и прежде остался муниципальным и все продолжили им пользоваться бесплатно». По ее словам на первом заседании УФАС Фадеев так и сказал: пусть, мол, Минниханов выделит деньги на ремонт.

Земельный участок сейчас находится в бессрочном пользовании у исполкома пгт Затон им Куйбышева. Фото kamskoye-ustye.tatarstan.ru

Сама она такой подход правильным не считает. «Мы принесли в Камское Устье цивилизованную торговлю, — подчеркнула Татьяна в разговоре с «Реальным временем». — До этого здесь всем ковшами продавали сыпучие грузы за бешеные деньги. Мы значительно снизили цены на «сыпучку». К нам даже из Апастово, теперь, бывает, приезжают. Потому что у нас все вбелую, через кассу. Надо чек, если расплатился за наличные: пожалуйста. Сейчас весь муниципалитет под все свои объемы песок берет у нас».

Они недоумевает, почему ее компания оказалась в таком положении: «Люди пришли с деньгами, пусть и не с такими огромными. По крайней мере, хоть как-то привели объект в порядок. Есть бизнес-план. Например, в дальнейшем мы планировали организовать еще и перевалку зерна. Есть принципиальные договоренности с производителями. Но у нас сейчас такая ситуация, что мы даже электричество провести не можем. Купленный погрузчик и тот числится на балансе КТР».

По словам Гайсиной после того как они выиграли разбирательство с УФАС в двух инстанциях, проигрыш в окружном суде стал для них полной неожиданностью. Сейчас подали жалобу в Верховный суд РФ. «Если ничего нее получится, отзовем экспертизу (на соответствие причала техрегламенту на безопасность — прим. авт.) и тогда никто не будет пользоваться причалом. А также подадим в суд на муниципалитет на взыскание убытков», — напоследок пообещала она.

Постановление о создании АО необходимо отменить

УФАС по РТ расценивает постановление Арбитражного суда Поволжского округа «положительно», сообщили «Реальному времени» в ведомстве. В ответе пресс-службы говорится, что это дело «имеет важное значение для практики татарстанского УФАС России в сфере приватизации муниципального имущества». Там констатируют, что муниципалитеты нередко вносят имущество в уставной капитал созданных ими АО, вторым участником которых является частное лицо. При этом не публикуют в официальных источниках информацию о том, что оно подлежит приватизации: «Тем самым не дают иным заинтересованным лицам в ней участвовать». Суд кассационной инстанции подтвердил, что внесение муниципального имущества в уставной капитал АО без опубликования незаконно.

Теперь исполкому необходимо отменить постановление, которым было согласовано создание АО «Терминал Кирельское» и обеспечить приватизацию причала на конкурентной основе. Прежде чем возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении органа местного самоуправления и применить штрафные санкции, УФАС обязано дать ему возможность самостоятельно устранить нарушение. Для этого оно выдаёт предупреждение, в котором указывает, какие действия нужно совершить. В случае добровольного устранения нарушения штрафные санкции не применяются. Если же предупреждение не исполняется, УФАС заводит дело и накладывает штраф.

— Таким образом, в исполнении предупреждения в первую очередь заинтересовано лицо, которому оно выдано, — подчеркивают в антимонопольной службе.



Смысл его жалобы Гайсина видит только в том, чтобы «причал как и прежде остался муниципальным и все продолжили им пользоваться бесплатно»

«Это стратегический объект: один-единственный в районе»

У Константина Фадеева своя версия происходящего. «Причал — это стратегический объект, он один-единственный в районе, — говорит он. — Между тем, всем предпринимателям «отрубили» доступ к нему. Даже за деньги не дают выгружаться: просто не допускают». В том числе, утверждает мужчина, и его «оторвали» от причала. Информацию о том, что всем выделили бесплатно куски берега для приема груза, он не подтвердил: «Это все отговорки. Дали одному Валееву из компании «Вираж Плюс», но он для района строит дороги».

— Как это я не предприниматель?! — возмущенно комментирует он слова Татьяны Гайсиной в свой адрес. — Я весь район обеспечивал песком, песчано-гравийной смесью и щебнем.

Фадеев говорит, что касательно дальнейшей работы у него были договоренности с главой района Наилем Вазыховым. «Я к нему в 2019 году ходил десять раз: обсуждал вопрос по поводу использования причала. Он заверил: «Давай завози». Но, как утверждает мужчина, сразу поставил условие: выгрузил материалы на причал, две недели там продержал и освобождай место — будут работать другие. Фадеев, к примеру, складировал свой груз на территории бывшего стройцеха, кроме того, на арендованном участке в пгт Куйбышевский затон.

Он вспоминает, что в том же 2019 году ждал причал все лето: «Хотел взять в аренду две трети этого сооружения для выгрузки. Но получил его уж ближе к зиме, да и то только одну треть». Говорит, что его об этом просил лично районный глава: мол, мы тебе чуть позже дадим причал, и только одну треть — у Валеева должны прийти стройматериалы. «Поздняя очень, ударили сильные морозы. Еле принял свой груз. К тому же весь причал был загажен глиной. Я из-за этого потерял очень много материалов: они перемешались. А часть моего груза замерзла и так там и осталась», — рассказывает он. Тем не менее причал он в течение 10 дней освободил. При этом в ПИЗО, утверждает предприниматель, с него взяли оплату «по полной программе»: за использование двух третей сооружения.

А вскоре стало и того хуже. «Чтобы выжить меня с рынка, компания «Кама трейд регион» завезла на причал инертные материалы и установила на них такую цену продажи, по которой я их закупал. Я не мог с ними конкурировать», — рассказывает Константин. Он сетует, что вся эта канитель вылилась в то, что он потерял 1,5 млн рублей, которые вложил в закупленные ПГС и песок и он вынужден был закрыться: «А какой смысл работать?». После этого Фадеев и обратился в УФАС. На вопрос почему никто больше не жаловался в антимонопольную службу кроме него, «смутьян» ответил так: «Да не верит никто в справедливость!».



Теперь исполкому необходимо отменить постановление, которым было согласовано создание АО «Терминал Кирельское» и обеспечить приватизацию причала на конкурентной основе

Он напомнил, что АО «Терминал «Кирельское» «сидит» на причале уже два года: «Вы поинтересуйтесь какую прибыль от всего этого имеет муниципалитет. Я так думаю, что он ничего не получает». К слову, бывший предприниматель не исключает, что причал оформлен на подставное лицо. Кто его истинный хозяин, можно только догадываться. Он в курсе последнего решения суда кассационной инстанции, которое считает справедливым. «Была большая глупость со стороны нашего татарского суда пойти навстречу ООО «Кама Трейд Регион», когда они подали в суд на УФАС», — считает он.

Причал должен быть общедоступным

К слову, директор ООО «Вираж-Плюс» Исхак Валеев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» хотя и заметил, что занимает в этом споре нейтралитет, подтвердил, что Фадеев «все правильно говорит». Валеев заверил, что сам он проблем с доставкой грузов не испытывает. Однако, как сообщил он изданию, что до них [ООО «Кама Трейд Регион»] лет пять-шесть назад этот причал был передан в аренду на 49 лет с правом выкупа ООО «Вираж-Плюс»: «Мы тут, в районе, строим дороги и нам было нужно выгружать на берег доставляемые стройматериалы». Но потом прокуратура это отменила. Поэтому теперь компания ни к чему подобному не стремится.

Судя по всему, директор дорожной компании «вердикт» окружного суда поддерживает. По крайней мере, он сказал следующее: «Я считаю, что все это должно быть общедоступным. Я не один предприниматель. Их в районе много и всем надо работать». Собеседник нашего издания сообщил, что теперь на причале груз все же выгрузить можно, но только «если заплатишь». Последние расценки он не назвал, но ранее, по его словам, тут брали 22 рубля за тонну груза. Как заметил директор «Вираж-Плюс», эти суммы «сказывались на цене материала»: «Если материал дороже, просто выполняешь меньше работ».