Владельца цветочных теплиц в Богородском проверят на причастность к краху арендатора

Прокуратура сочла, что КФХ Владимировой необоснованно отказали в возбуждении дела, и обязала полицию возобновить проверку

Фото: Екатерина Зайцева/pestrecy-rt.ru (на фото — Павел Владимиров)

Как выяснило «Реальное время», по второму кругу запустила прокуратура Татарстана проверку по заявлению о самоуправстве владельца теплиц в селе Богородском. Жалоба поступила от бывшего арендатора комплекса — КФХ Полины Владимировой, которая вложилась в ремонт парникового помещения, но не «потянула» аренду по ставкам от компании из структур Александра Синельникова — экс-владельца ООО «Фоника Гипс», обанкротившегося вскоре после взрыва на руднике в Сюкеево. Подробнее о неожиданном развитии «заблокированного» в пандемию COVID-19 цветочного бизнеса — в нашем материале.



Цветы в залоге



Тепличный комплекс в Богородском площадью 13,1 тыс. кв. м собственник выставил на продажу в октябре 2020 года. Вместе с имуществом арендаторов — цветочной рассадой, которой занималось КФХ Полины Владимировой. По словам Павла Владимирова, арендованный в октябре у ООО «Резонанс» парниковый комплекс пришлось полностью отремонтировать, чтобы привести в рабочее состояние, а когда к весне в нем выросли первые цветы — грянула самоизоляция, и торговля не пошла.



В итоге арендаторы задолжали и арендную плату, и плату за газ, пошедший на отопление теплицы. А торговать цветами, чтобы заработать и расплатиться по долгам, по уверению Владимирова, КФХ не дал арендодатель — ООО «Резонанс». Арендодатель, по его словам, подтвержденным видеозаписью, которую фермер выложил на всеобщее обозрение в интернет, препятствовал фермеру в вывозе имущества — тех самых цветов, с продажи которых арендатор надеялся рассчитаться.



Начать «эвакуацию», по его словам, удалось лишь с помощью полиции и прокуратуры. На видео, снятом Владимировым, гражданин в штатском в присутствии полицейского препятствует вывозу цветов и вещей, ссылаясь на то, что это имущество «находится в залоге».

Торговать цветами, чтобы заработать и расплатиться по долгам, по уверению Владимирова, КФХ не дал арендодатель — ООО «Резонанс»

Владимировы 4 октября обратились в полицию Пестрецов с заявлением о принятии мер в отношении гражданина, который не возвращает их вещи из теплицы в Богородском. В полиции вынесли отказ в возбуждении дела об административном правонарушении. Однако по результатам прокурорской проверки факты подтвердились, прокуратура опротестовала отказ и внесла в адрес начальника Отдела МВД России по Пестречинскому району представление об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 12 октября полицейские составили протокол на заместителя гендиректора ООО «Резонанс» Линара Галеева по факту самоуправства.

Списали, не регистрируя

Однако, как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, 27 января 2021 года представитель Владимировой вновь обратился в республиканскую прокуратуру, заявив о «несогласии с действиями (бездействием) должностных лиц ОМВД по Пестречинскому району и по другим вопросам». Прокуратура направила дело прокурору Пестречинского района Алмазу Ахметшину, а тот выяснил, что материал по заявлению Владимирова о привлечении к уголовной ответственности Махмутова и Галиева за мошенничество и самоуправство необоснованно списан в номенклатурное дело.

А это означает, что полицейские в действиях граждан, на которых заявляли фермеры, не усмотрели не только состава и события преступления, но даже не стали регистрировать сообщение о преступлении. В таких случаях проверка по заявлению не проводится и даже отказного материала составлять не нужно.

— Поэтому прокурор в рамках своих полномочий 5 февраля вынес требование об устранении нарушений в рамках федерального законодательства, — сообщил Руслан Галиев нашему изданию, — Он предписывает органу дознания изъять материал из номенклатурного дела, зарегистрировать сообщение, провести по нему доследственную проверку, принять обоснованное решение об отказе или возбуждении уголовного дела и устранить те нарушения, которые были указаны в требовании.

Проверка, уточнил Галиев, будет полноценной — с вызовом и опросом свидетелей, оценкой всех материалов:



— Ход проверки находится на контроле у прокуратуры, — подчеркнул он.

«Удерживать были вправе»

Павел Владимиров в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил свою позицию и сообщил, что сейчас ему уже не препятствуют в вывозе сезонного товара:

— Когда цветы уже никому не нужны [нам говорят] — пожалуйста, забирайте! В теплицу пустили нового арендатора, а наши цветы вывалили кучей перед тепличным комбинатом.

У представителя ООО «Резонанс» Рамиля Ахметгалиева — другой взгляд на ситуацию. Он заверил «Реальное время», что вывозу Владимировыми цветов из теплицы никто не препятствовал, а информация о том, что по заявлениям фермеров полиция не приняла мер, не соответствует действительности:

— По заявлениям о самоуправстве возбуждены три дела об административных правонарушениях. Два дела Пестречинский суд рассмотрел и прекратил за отсутствием правонарушения, третье — будет рассмотрено 10 февраля. Решение, скорее всего, может быть таким же.

«Когда цветы уже никому не нужны — пожалуйста, забирайте! В теплицу пустили нового арендатора, а наши цветы вывалили кучей перед тепличным комбинатом», — говорит Владимиров

Ахметгалиев пояснил, что в суде в ответ на заявление, в котором Владимировы утверждали, что арендодатель не предоставил им их имущество, был представлен акт о вывозе имущества, подписанный Павлом Владимировым. По второму делу — об удержании «залогового» имущества ООО «Резонанс» сослалось на разъяснение Верховного суда России:

— Согласно этому разъяснению, арендодатель, в случае неуплаты полной арендной платы вправе удерживать то или иное имущество до поступления платы.

— А третье дело касается также удержания имущества?

— Да, просто в другой день. Там суду мы представим акт, подписанный двумя сторонами — о том, что в этот день имущество они вывозили.

Ахметгалиев подчеркнул, что «из-за проблем одного предпринимателя другой предприниматель страдать не должен». Он также сказал, что платежи за аренду теплицы и газ, который пошел на ее отопление, фермерское хозяйство Владимировых не вносило еще до пандемии и самоизоляции — «не платили, вообще, ни копейки». И что вывоз имущества Владимиров «растянул до декабря» — и что все это время содержание теплицы с его цветами арендодатель оплачивал.

33 миллиона убытков

Тем временем КФХ Полины Владимировой проиграло в Арбитражном суде РТ процесс, инициированный ООО «Резонанс» — о взыскании долга по арендной плате за период с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020-го в сумме 9 млн рублей, процентов в сумме 19,81 млн рублей и задолженности по оплате коммунальных услуг в 2,69 млн.

В общей сложности стоимость проигранных исков фермеров составила без малого 32,9 млн рублей

По словам представителя ООО «Резонанс», арендодатель в суде предлагал арендатору реструктурировать долг и на этом условии отказаться от неустойки, которая более чем в два раза превысила сумму долга, однако Владимировы на это не пошли.

В настоящее время, согласно информации с сайта Арбитражного суда РФ, КФХ Полины Владимировой подало апелляционную жалобу в Одиннадцатый апелляционный суд — ее рассмотрят завтра.

А в декабре 2020 года татарстанский арбитраж вынес решение о взыскании с КФХ Владимировой в пользу АО «Газпром межрегионгаз Казань» 808,1 тыс. рублей долга за поставленный на отопление теплицы газ, а также 50,99 тыс. рублей пени и 20 тыс. рублей в счет возмещения расходов по государственной пошлине. Также был удовлетворен иск казанского ООО «Садовый центр «Биосфера» на недопоставку оплаченного авансом посадочного материала — саженцев и рассады — на 468,77 тыс. руб., 10,88 тыс. рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 12,4 тыс. рублей госпошлины.

В общей сложности стоимость проигранных исков фермеров составила без малого 32,9 млн рублей.