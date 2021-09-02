Как банкрот банкроту: Марат Бариев претендует на место в реестре кредиторов дружественной фирмы

Обанкротившийся экс-министр спорта Татарстана хочет вернуть три миллиона рублей, выплаченные им ТФБ как поручителем по долгу ООО «Зайнап»

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», татарстанский экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму, депутат Госдумы Марат Бариев, пережив личное банкротство и лишившись дома в Песчаных Ковалях как поручитель по кредитам коммерческой фирмы «Зайнап» в «Татфондбанке», сейчас пытается войти в реестр кредиторов этой компании. На сегодня долг парламентария перед ТФБ вместе с пенями и штрафами составляет чуть более четверти миллиарда — 256,7 млн рублей. В хитросплетениях долговой многоходовки и деталях банкротного дела, следствием которого стала продажа депутатского «имения», разбирался корреспондент нашего издания.

Поручитель просит вернуть уплаченное



Бывший министр спорта Татарстана Марат Бариев не оставляет попыток если не снять с себя бремя ответственности за кредит, по которому имел неосторожность поручиться перед «Татфондбанком» за дружественную фирму-заемщика, то хотя бы уменьшить сумму долга.

ООО «Зайнап» оформило заем в ТФБ под его поручительство более пяти лет назад, но не сумело расплатиться. Поручителей привлекли к ответу. В этом году Марат Бариев обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о включении в реестр требований кредиторов «Зайнап».

Как пояснила «Реальному времени» арбитражный управляющий депутата Людмила Матвеева, речь идет примерно о 3 млн рублей, которые приставы успели вычесть из зарплаты Бариева в счет погашения долга «Зайнап»:

— Эта сумма — дебиторская задолженность компании — при условии ее возвращения, вошла бы в общую конкурсную массу Бариева.

19 августа Арбитражный суд РТ по заявлению конкурсного управляющего «Татфондбанка» признал ООО «Зайнап» несостоятельным. Фото: Максим Платонов

Матвеева уточнила, что, по сути, это заявление инициировал не сам депутат, а она, и это было сделано в рамках обязанностей арбитражного управляющего:

— Я делаю то, что должна делать. Мы просим, чтобы «Зайнап» вернуло сумму, которую Бариев как поручитель уплатил за его долг.

Ждите ответа

19 августа Арбитражный суд РТ по заявлению конкурсного управляющего «Татфондбанка» признал ООО «Зайнап» несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 19 февраля 2022-го.

А 25 августа татарстанский арбитраж рассмотрел требование Марата Бариева, однако никакого решения не вынес. Выслушав возражения представителя ПАО «Татфондбанк», суд отложил рассмотрение дела на 8 сентября ввиду «необходимости дополнительного времени для представления дополнительных доказательств по делу».

«Реальное время» направило запрос арбитражному управляющему ООО «Зайнап» Дмитрию Перепечеву с целью уточнить его позицию относительно требования Бариева, по получении ответ будет опубликован. Связаться с назначенным Арбитражным судом РТ 19 августа конкурсным управляющим ООО «Зайнап» Юлией Швец не удалось: имеющиеся в открытом доступе телефоны не отвечают. Мы готовы опубликовать ее точку зрения.

Только на покрытие основного долга перед ТФБ в 79,8 млн рублей за отведенные ему три года Бариев должен был бы ежемесячно выплачивать по 2,217 млн, а таких доходов у него нет. Фото: Максим Платонов

Кредиты под дома и на ремонт дома

На сегодня долг Марата Бариева перед ТФБ как поручителя «Зайнап» вместе с пенями и штрафами составляет чуть более четверти миллиарда — 256,7 млн рублей.

В настоящее время в реестр требований кредиторов к Марату Бариеву включены также требования у АКБ «Энергобанк» на 10,9 млн рублей — в связи с полученным им в сентябре 2017 года совместно с супругой кредитом в размере 12 млн рублей на ремонт жилого дома под залог дома в Боровом Матюшино, а также дома и участка в Вороновке.

В реестр включены и права требования банка ВТБ на 2,03 млн рублей — невыплаченная сумма по кредитным договорам, которые Бариев заключал с банком в 2015 и 2017 годах. Всего он получил 23,7 млн рублей, и большую часть займов, судя по всему, вернул.

Ранее конкурсник Марата Бариева Людмила Матвеева предоставила суду расчеты, согласно которым Марат Бариев не способен расплатиться по своим долгам. Только на покрытие основного долга перед ТФБ в 79,8 млн рублей за отведенные ему три года он должен был бы ежемесячно выплачивать по 2,217 млн, а таких доходов у него нет.

В настоящее время в реестр требований кредиторов к Марату Бариеву включены также требования у АКБ «Энергобанк» на 10,9 млн рублей. Фото: городской-гид.рф

Кто купил не дом, а стройку

Принадлежащее экс-министру имущество — дома с земельными участками в Боровом Матюшино и Вороновке — было оценено в 20,3 млн рублей. Дом в Боровом на кадастровой карте не обозначен, его местоположение на улице Прибрежной указано без координат границ, но, судя по адресу, он должен стоять на береговой линии.

А сам Бариев в телефонном разговоре с «Реальным временем» опроверг использованную на «Федресурсе» для описания проданного с молотка строения в Вороновке формулировку:



— Это не дом — в Вороновке, не дом, а стройка. Там только баня есть.

Google же показывает на территории этого участка целых три строения. Два — поменьше, одно — в центре — выглядит и впрямь как незавершенное строительство. А одно числится на кадастровой карте зарегистрированным по всем правилам как жилое.

Имущество его супруги — земельный участок с хозяйственными постройками в Московской области и акции — «тянут» еще на 1,46 млн. Вполне реально выручить за перечисленные выше объекты более значительные суммы, но вряд ли их продажа покроет значительную часть долга экс-министра.

Пока из всего имущества на продажу была выставлена лишь недвижимость Бариева в Вороновке. При начальной цене в 5 млн рублей дом площадью 62,5 кв. м с земельным участком 15 соток был продан 13 июля 2021 года за 9 млн казанскому индивидуальному предпринимателю Николаю Серюкову.

По данным «СПАРК», Серюков в разное время являлся совладельцем ныне не действующих компаний, последняя из которых — ООО «Юраспект», специализировавшееся на деятельности в области права, оно было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее в июле 2021 года. А еще имя Николая Серюкова фигурирует в банкротном деле «Свея» — в числе «иных лиц».



12 апреля 2018 года Вахитовский райсуд утвердил мировое соглашение, по которому ТФБ в лице АСВ предоставил ответчикам рассрочку. Фото: vahitovsky.tat.sudrf.ru

Ничья по-женски

Как уже писало «Реальное время», в течение четырех последних лет АСВ пыталось взыскать долг ООО «Зайнап» с Бариева, его супруги, а также второго поручителя этой компании — ООО «УК «Бугорос» (бывший управляющий крупными металлотрейдерами ОАО «Татметалл» и ОАО «Камснаб»). Тяжба шла в Вахитовском райсуде, после нескольких раундов в списке ответчиков остались Резида Бариева и владелица (по данным «СПАРК») казанского ООО «Сююмбике» Гузель Саттарова, которые подали встречный иск к ТФБ.

В 2015 году они в качестве поручителей по кредиту «Зайнап» заключили с ТФБ договоры ипотеки. Саттарова заложила две казанские квартиры: на ул. Коломенской площадью 63,5 кв. м и ул. Бойничной площадью 59,9 кв. м, а Бариева — 174-метровую квартиру в фешенебельном новом доме на улице Галактионова.



12 апреля 2018 года Вахитовский райсуд утвердил мировое соглашение, по которому ТФБ в лице АСВ предоставил ответчикам рассрочку до конца марта 2018 года. Однако условия этого соглашения исполнены не были.

А 6 сентября тот же суд вынес решение, в котором было указано, что «Бариева Р.Р. и Саттарова Г.И. свои обязательства по условиям мирового соглашения исполнили, недвижимое имущество, являющееся предметом договоров ипотеки, реализовано с торгов, денежные средства от их продажи направлены в счет погашения долга по кредитным договорам» и что нет «оснований для возложения на них дополнительных обязательств». Суд также пришел к выводу, что «подлежат отклонению встречные исковые требования Бариевой Р.Р. и Саттаровой Г.И. о признании недействительными условий… договоров ипотеки, поскольку основания, предусмотренные ГК РФ для признания данных договоров недействительными, отсутствуют, а изложенные во встречном исковом заявлении доводы таковыми не являются».

В реализованной с торгов квартире дома на улице Галактионова, согласно сведениям, содержащимся в документах банкротного дела, Марат Бариев зарегистрирован до сих пор.