Хоромы на Булаке и 12 авто для инвалида: арбитражный судья РТ «озолотил» тещу и ее сестру?

Экс-судья назвал незаконным иск прокуратуры об изъятии у него и его родственников имущества на 207,7 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

«До назначения судьей у Аделя Минапова и членов семьи дорогостоящих активов не имелось», он «сформировал круг доверенных лиц для сокрытия активов» и «фактически являлся владельцем 22 объектов недвижимости и 12 авто общей стоимостью не менее 250 миллионов рублей». Такие обвинения прозвучали в казанском суде при оглашении иска Альберта Суяргулова к арбитражному судье в отставке. Прокурор Татарстана требует изъять активы на 207,7 млн, в том числе — пять квартир экс-судьи с супругой, апартаменты в ЖК «Лучано» за 42,5 млн рублей, оформленные на родню, и арендный доход. Как на заседании засветили хобби с покупкой авто с номерами «007» и «МММ» и почему отставник Фемиды в суде усомнился в полномочиях Суяргулова — в репортаже «Реального времени».

«Вы в отношении любого судьи можете начать сбор?»

Советский райсуд Казани приступил к рассмотрению первого в истории Татарстана антикоррупционного иска к судье. Из четырех ответчиков по громкому делу на суд пришел лишь главный из них. Для общения с федеральным судом судья в отставке Адель Минапов выбрал неформальный стиль — джинсы и черную водолазку. На словах демонстрировал уверенность, но в глазах мелькала тревога.

Интересы судьи в отставке представляют директор и учредитель АНО «Центр судебных экспертиз» Гулия Калимуллина и юрист Эльмира Хайруллина. Последняя в одном из виртуальных резюме указывает на свой весомый опыт работы в арбитраже и судах общей юрисдикции.

В начале заседания начальник антикоррупционного отдела прокуратуры Татарстана Лилия Фаттахова попросила приобщить к материалам личное дело судьи в отставке Минапова из Арбитражного суда РТ и его декларации, а также направить запросы в банк по открытым и закрытым счетам Минапова, его жены Резеды, тещи Амины Хуснутдиновой и ее сестры Расимы Гараевой.

Судья в отставке считает — без его согласия сведения из деклараций разглашать нельзя. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Защита тем временем ходатайствовала о закрытом процессе, используя доводы о статусе главного ответчика, предстоящем оглашении неких личных сведений, включая информацию о ребенке Минаповых, и выражая предположение — «со стороны СМИ может быть оказано давление». Экс-судья адвокатов поддержал и напомнил, что данные о его доходах и имуществе охраняются законом и до СВО лишь с согласия судьи декларации могли публиковать на официальных сайтах (после публиковать перестали, — прим. ред.).

«Здесь обязательно согласие судьи», — настаивал Минапов. Однако председательствующий по делу судья Артур Мухаметов согласился с позицией прокурора — оснований для засекречивания нет, а далее дал добро на фото— и видеосъемку в процессе.



Следующие полчаса были посвящены оглашению параметров иска об обращении в доход государства имущества и денежных средств на 207 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», Адель Минапов узнал об этой инициативе прокурора Татарстана из СМИ и был в шоке. Поскольку проверка надзорного ведомства проходила в таком секретном режиме, что он о ней попросту не знал. Как не знали и в региональном управлении Судебного департамента по Татарстану и в Арбитражном суде республики.

Гулия Калимуллина в интересах ВИП-ответчика пыталась выяснить — кто нацелил прокуроров на проверку ее клиента. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Неудивительно, что после оглашения иска юрист Калимуллина поинтересовалась у прокурора — на основании чего проводилась проверка спецсубъекта, были ли обращения с чьей-либо стороны или от Судебного департамента, направлялись ли запросы в Суддеп и Квалифколлегию судей. По первому вопросу Фаттахова пояснила: основанием стала текущая надзорная деятельность прокуратуры, на остальные ответила отрицательно. Так, выяснилось, что личное дело отставника Минапова и его декларации силовики истребовали в арбитраже Татарстана уже после подачи иска. Вероятно, проверку проводили, получив в распоряжение копии.

Мнение главного ответчика — заниматься его «разработкой» надзорное ведомство не имело права.

— Прокуратура не проводит проверку деклараций судей, иначе нарушался бы принцип независимости суда, — заявил Адель Минапов. — Прокуратура может проводить проверку иных деклараций. А по судье справки [о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера] подтверждает специально созданная антикоррупционная комиссия. Она и проверила, и расхождений не нашла, все мои декларации приняты.

На счету начальника антикоррупционного управления Лилии Фаттаховой немало побед по схожим искам. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В свою очередь, прокурор Лилия Фаттахова отмечала — закон «О статусе судей в РФ» четко оговаривает порядок привлечения служителей Фемиды к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности. А на привлечение к гражданско-правовой согласие судейского сообщества не требуется.

— То есть вы считаете, что в отношении любого судьи, вот даже председательствующего, — указал Минапов на президиум. — Или председателя суда вы можете начать сбор [информации]?!

— Не я считаю. Законодательство не регулирует указанный порядок, — тут прокурор обошлась без ссылок на имеющуюся практику подобных разбирательств, включающую дело об активах на 9 млрд рублей, которые в октябре 2025-го Останкинский суд Москвы решил изъять у бывшего председателя Совета судей РФ Виктора Момотова...

Как теща Минапова арендодателем стала

В просительную часть иска попали 10 квартир в Казани и Иннополисе, четыре парковочных места, участок с домом в Верхнеуслонском районе и две иномарки, которые, по мнению прокуратуры, должны быть изъяты у ответчиков и переданы территориальному Управлению Росимущества по Татарстану и Ульяновской области. Также суд просят взыскать 62 млн рублей — сумму уже отчужденного жилья и иномарок вместе с доходом от сдачи внаем тех площадей, покупка которых не подтверждена реальными доходами. Общий размер исковых требований оценивается в 207 млн 683 тысячи 284 рубля, при этом самые дорогостоящие активы оформлены на тещу Минапова и на ее сестру. По версии надзорного ведомства, обе являются номинальными собственницами.

В перечне на изъятие у тещи — квартира в Иннополисе и хоромы в казанском ЖК на Булаке. Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Так, силовики требуют обратить в доход РФ девять объектов, которые числятся собственностью пенсионерки Анисы Хуснутдиновой, матери Резеды Минаповой:

участок в 1097 кв. м в коттеджном поселке «Пятидворье» Набережно-Морквашского поселения Верхнеуслонского района РТ (приобретен за 3,99 тысячи рублей) с построенным на нем домом площадью 280 кв. м (кадастровой стоимостью 9,3 млн);

два машино-места 18 и 19,5 «квадрата» в казанском ЖК Luciano на улице Право-Булачной (куплены за 5,2 млн);

три квартиры — одна в 44,7 кв. м на улице Спортивной в Иннополисе (куплена за 9,4 млн рублей, с привлечением кредита в 7 млн рублей — ипотека погашена), другая — 66,4 кв. м — в ЖК «Свобода» на улице Козина в Казани (покупалась за 7,3 млн рублей), третья — в казанском ЖК «Арт Сити» на Ершова, 66в площадью 49,7 «квадрата» (за 5,3 млн рублей);

две иномарки премиум-класса — Mercedes-Benz AMG 2021 года выпуска и BMW X7 2023 года, первая по договору приобретена за 11,8 млн рублей, вторая — за 9,9 млн.

При этом в иске подчеркивается: в полисах ОСАГО по этим авто указано — управлять ими могут лишь Адель и Резеда Минаповы.

Отдельными пунктами иска Суяргулова указан доход от сдачи в аренду недвижимости, покупку которой, по версии прокурора, Минапов и его родные не могли себе позволить. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Легко посчитать, что с учетом цены на дату покупки «тещины активы» тянут на 58 млн. Однако, по подсчетам прокуроров, Хуснутдинова получила в 2011—2024 годах (зять в это время был судьей) пенсию на 2,7 млн рублей и доход в 2 млн от продажи двух домов, а значит, самостоятельно изыскать средства на все вышеуказанные активы просто не могла. А ведь в просительную часть иска попал не весь список оформленного на нее имущества. Помимо этого, Хуснутдинова, по документам, успела приобрести и продать еще один «Мерседес», а также три квартиры в Казани, причем одна из них тоже фигурирует в качестве требований прокурорского иска:

Суяргулов просит взыскать 12,7 млн рублей солидарно с Минаповых и Хуснутдиновой за квартиру под 40 «квадратов» в доме на Шоссейной в казанском ЖК Atlantis Deluxe. Она приобреталась за 4 млн рублей, но спустя несколько лет была реализована втрое дороже. Именно «продажную» цену и просят вернуть в доход государства.

Также солидарно — с Минаповых и Хуснутдиновой — могут взыскать еще 5 млн 248 тысяч рублей — по версии надзорного ведомства, эта сумма была получена от сдачи в аренду жилья, номинально оформленного на мать супруги судьи.

Квартира в ЖК Atlantis Deluxe уже отчуждена, истец просит взыскать в доход государства сумму, вырученную от ее продажи, — 12,7 млн. Артем Гафаров / realnoevremya.ru

Кто именно получал доход от аренды, прокуроры утверждать не берутся, однако считают установленным, что «фактическое управление всем движимым и недвижимым имуществом Хуснутдиновой (то есть своей матери) и Гараевой (ее сестры) осуществлялось Резедой Минаповой — на основании доверенностей, выданных в декабре 2017-го и феврале 2010-го нотариусом сроком на 10 лет». Также установлено — Минапова и Хуснутдинова платили налоги от арендной деятельности.

Под номером «007»: Гараева меняла дорогие авто как перчатки

«До назначения Аделя Минапова на должность судьи Арбитражного суда Татарстана ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось. Члены семьи руководителями и учредителями коммерческих и некоммерческих организаций не являлись, деятельность в качестве ИП не осуществляли», — прозвучало при оглашении мотивировочной части иска Альберта Суяргулова.

В арбитраже Татарстана ВИП-ответчик отработал 23 года, с 2002-го был помощником судьи, в феврале 2011-го по указу президента РФ облачился в мантию. На момент выдвижения на должность судьи годовой доход Минапова составлял 253 тысячи рублей, в собственности была доля в приватизированной родительской квартире на улице Восстания в Казани, а еще на нем висели два кредита, на 200 и 250 тысяч рублей. Но года через три после назначения благосостояние Минаповых и их родни начало весомо улучшаться, что проверяющие выявили лишь после добровольного ухода судьи в отставку, в апреле 2025-го.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По версии надзорного ведомства, часть активов попросту укрывалась от декларирования — на себя и супругу главный ответчик оформлял лишь часть недвижимости, остальное «передавалось в номинальную собственность приближенных».

«Задействовав родственные связи, Минапов сформировал вокруг себя круг доверенных лиц, которых использовал для сокрытия активов от декларирования. Фактически он являлся владельцем 22 объектов недвижимости, 12 автомобилей — общей стоимостью не менее 250 млн рублей», — считает прокурор Татарстана, указывая, что часть имущества в настоящее время отчуждена.

Сестру тещи главного ответчика Расиму Гараеву истец включил в число таких доверенных, требуя обратить в доход государства три объекта недвижимости, где она числится собственником:

квартиру площадью 52 кв. м в ЖК «Нобелевский» на Ершова, 65б (куплена за 4,2 млн рублей);

машино-место 18,7 «квадрата» (за 1,9 млн) и квартиру 142,3 кв. м в казанском ЖК Luciano на улице Право-Булачной, 51, купленную за 42,5 млн рублей. Это самый дорогой предмет иска. По данным источника «Реального времени», «тетины хоромы» являются одним из мест проживания Минаповых, наряду с упомянутой выше усадьбой в поселке «Пятидворье», которой, по документам, владеет теща.

Не имея водительских прав, сестра тещи Минапова на пенсии прикупила 13 дорогих и дешевых авто. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом, по мнению надзорного ведомства, в период работы судьей арбитража Адель Минапов «приобретал и номинально регистрировал на Гараеву» не только три эти объекта. Прокуроры установили, что не имеющая водительских прав пенсионерка выступала в качестве покупателя аж 12 автомобилей. Шесть из категории «люкс» — Mercedes-Benz 200, два Land Rover Range Rover, четыре BMW Х5 и Х6, причем последний, 2023 года выпуска, приобретался за 23,8 млн рублей, а позже был реализован за 18,6 млн.

Средства от продажи данного BMW Х6 и такой же сделки по BMW Х5 XDrive 2023 года выпуска Суяргулов просит возместить в доход государства на сумму 33,8 млн рублей солидарно с Минаповых и Гараевой.

Еще шесть «тетиных» машин были подержанными либо почти убитыми в ДТП моделями Chevrolet, Daewoo и отечественных марок ВАЗ, УАЗ, «Москвич», которые приобретались на имя Гараевой лишь с целью завладения «козырными» регистрационными знаками особой серии, в их числе, к примеру, был «бондовский» номер X007CC116, «зеркальный» 727 в обрамлении трех X и три госномера, содержащие маркировку давно почившего МММ.

Адель Минапов объяснил свое право управлять автомобилями Гараевой необходимостью возить ее в больницы. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как отмечает один из источников «Реального времени», при желании подобные номера можно перепродать за полмиллиона рублей, а то и дороже тем, кто гоняется за понтами. Занимались ли этим пенсионерка Гараева либо судья Минапов — в иске не сказано. Может, покупали для «коллекции».

Требования по этим автомобилям с «красивыми» номерами прокуратура не предъявляет. Лишь подчеркивает, что за десять лет (2014—2024 годы) Расима Гараева получила пенсию в общем размере 1,7 млн рублей. И позволить себе машины от 3 до 23 млн рублей не могла. Да и прав у нее не было, но в полисе ОСАГО были указаны в качестве водителей Резеда и Адель Минаповы.

«Гараева Расима является инвалидом, затруднено ее передвижение. Естественно, она давала право на управление, чтобы возить ее на процедуры в больницы», — сообщил суду главный ответчик, не углубляясь в оценку позиции прокуратуры в части финансовых возможностей тети.

По мнению прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, расходы Минаповых и их родни многократно превышают официальные доходы. предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Представители Минапова пояснили — в данный момент Гараева также находится в больнице, в связи с чем не успела даже сформировать позицию по иску и заключить договор с представителем.

Сколько заработал судья Минапов

При оглашении параметров иска прозвучала цифра: 27 млн 667 тысяч 430 рублей. Именно такой доход, по данным прокуратуры РТ, Адель Минапов получил в 2011—2024 годах на должности судьи арбитража. То есть в среднем его зарплата в этот период составляла свыше 177,3 тысячи рублей в месяц. Его супруга Резеда в 2011—2015 годах в качестве помощника зампреда Арбитражного суда РТ заработала 1,4 млн, с 2016 по 2024-й трудовую деятельность не осуществляла и дохода не имела, полагают в надзорном ведомстве.

Совокупный доход супругов за период работы Минапова судьей в иске оценен в 29,1 млн рублей — без вычета налогов в размере 15%. По мнению прокуроров, этот доход несопоставим с масштабом сделок по недвижимости и авто, которые оказались во владении и пользовании семьи служителя Фемиды и его близких, среди которых людей со сверхдоходами не было. В ходе проверки силовики оценили состоятельность родителей супругов и пришли к выводу — расходы Минаповых превышают официальные доходы.

По мнению истца, в 2023-м главный ответчик и его жена оформили фиктивный развод, но продолжили брачные отношения. Адель Минапов на заседании назвал их отношения «нормальными, дружескими» и подтвердил лишь факт периодического совместного проживания: «Когда все в порядке — проживаю там, когда какие-то разногласия — уезжаю к родителям». На вопрос судьи: производился ли раздел имущества — покачал головой. Далее выяснилось — алименты на ребенка он выплачивает добровольно, чаще наличными либо делает необходимые покупки.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Минапов заявил — после увольнения из арбитража и до ухода в декретный отпуск его супруга успела устроиться в строительную компанию, которую наняла для строительства дома в «Пятидворье» — в итоге зарплату там не получала, поскольку работодатель использовал эти деньги для ведения той самой стройки.

Прокуратура просит обратить в доход государства совместные активы Аделя и Резеды Минаповых в четырех новостройках: квартиру 49 кв. м за 4,3 млн рублей (цена покупки) в казанском ЖК «Нобелевский» на Ершова, 65б, квартиру 62,4 кв. м за 6,65 млн в соседнем ЖК «Арт Сити» на Ершова, 66а, жилплощадь 69,2 кв. м. за 9,9 млн на ул. Ахметзянова, 3 и еще 68,2 «квадрата» за 8,8 млн рублей в ЖК «Уникум» на Кутуя, 110е. Для покупки всех этих квартир привлекались как свои средства от 700 тысяч до 3 млн рублей, так и кредиты. По трем объектам ипотека не погашена до сих пор. Ввиду чего суд посчитал необходимым привлечь представителей этих банков к участию в деле в качестве третьих лиц.

Любопытный момент — в период работы ответчика судьей ипотечные кредиты также брались неоднократно, но гасились довольно быстро, в течение года.

Прокурор Лилия Фаттахова считает, что доказательств номинального владения активами Хуснутдиновой и Гараевой достаточно. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

В предложенный Альбертом Суяргуловым список на изъятие попали и два объекта, оформленные только на Резеду Минапову: квартира 46,4 кв. м и машино-место 13 кв. м (приобретались за 9,4 млн и 70 тыс. рублей соответственно) в Иннополисе на улице Спортивной.

Кроме того, истец требует солидарно с Минаповым 10 млн 455 тысяч рублей, полученные в качестве дохода от сдачи внаем имущества, приобретенного, по версии прокуратуры, на неподтвержденные доходы.

Отметим, что, помимо упомянутых выше объектов, во владении судьи и его второй половины успели побывать две казанские квартиры в 139 и 50 «квадратов», причем последнюю — в доме на ул. Разведчика Ахмерова — супруги приобретали за 3,9 млн, а позднее продали втрое дороже. Что касается транспорта, то на Резеду Минапову регистрировались два Mercedes-Benz Е300 2013 года выпуска. Оба позднее были проданы за 1,98 и 1,35 млн рублей.

«В период замещения должности судьи Минаповым нарушались установленные для данной категории должностных лиц запреты и ограничения. Приобреталось дорогостоящее имущество для собственных нужд и близких лиц. При этом Минапова, Хуснутдинова, Гараева знали о занимаемой Минаповым должности, имели представление об официальном уровне его доходов, однако получали от него денежные средства, обеспечивали их сохранность, учет, тратили их на свои нужды, получали от них прибыль, регистрировали на себя движимые и недвижимые объекты», — указал в своем иске глава надзорного ведомства Татарстана, считая, что допущенные самим судьей «нарушения запретов и ограничений сформировали собой факты коррупционного правонарушения».

Ответчик и его представители усомнились в законности как самого иска, так и собранных прокуратурой документов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Исковые требования в полном объеме поддерживаю, — выступила в суде прокурор Лилия Фаттахова. — Материалами гражданского дела подтверждается — Хуснутдинова и Гараева являлись номиналами, фактически управление всем имуществом осуществляла Резеда Минапова на основании доверенностей. Также у Хуснутдиновой и Гараевой не было удостоверений на управление транспортными средствами и полисов ОСАГО — туда были вписаны Минаповы...

Минапов: «Расчет прокуратуры в корне неверен»

Отметим, именно с участием Фаттаховой ранее рассматривались самые резонансные антикоррупционные иски прокуратуры — по экс-мэру Бугульмы, экс-главе КирМоса, бывшему замминистра внутренних дел Татарстана, бывшему начальнику казанского районного следственного отдела СК. В настоящее время в том же Советском райсуде Казани она участвует в гражданском процессе по активам бывшего вице-премьера Татарстана.

«С иском не согласны. Категорически против. Просим отказать», — сообщила представитель ответчика Гулия Калимуллина.

— Естественно, не согласен. Почему? Доводы прокуратуры — они как бы и правильные, но в то же время они являются голословными, — обозначил свою позицию сам Адель Минапов. — Да, имущество есть... Но расчет, произведенный прокуратурой, в корне неверен, и доходы судей так не считают.

На заседании выяснилось — ответчики не успели сформировать позицию по иску. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По словам ответчика, подаваемые им в Арбитражный суд РТ с 2011 года справки о доходах и расходах направлялись в Судебный департамент и при их анализе можно увидеть — «имущество приобреталось и продавалось с нарастанием». «Там не то что нехватка, там доход гораздо больше, чем расход, — утверждает Минапов. — Данные декларации постоянно проверялись. У антикоррупционной комиссии Судебного департамента или у других органов никогда не было никаких вопросов».

У начальника антикоррупционного отдела прокуратуры было немало вопросов к главному ответчику: за счет каких источников гасили кредиты, по какой причине оформляли активы на тещу и ее сестру, в связи с чем в полисы ОСАГО были вписаны лишь Минаповы. Представители главного ответчика заявили — ознакомиться с пятью томами дела за неделю успели, но времени сформировать позицию не хватило. Этим же объяснили неявку других ответчиков.

На протяжении всего заседания Адель Минапов вертел в руках блокнот с гербом и надписью «Арбитражный суд РТ». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Как вы можете объяснить, что Гараева, как вы ссылаетесь, инвалид второй группы, приобретала такое количество авто с особой серией, если не могла сама управлять? — спросила прокурор.

— Я подготовлю письменную позицию. Там это будет изложено. Я же не представитель Гараевой, — отвечал судья в отставке.

— Вы принимали участие в приобретении этих транспортных средств?

— Нет... Это вопрос вообще не ко мне, у меня никогда не было транспортных средств, я никогда их не приобретал. Я не являюсь представителем ни Гараевой, ни Хуснутдиновой.

Поскольку три из попавших в прокурорский список квартир находятся в ипотеке, суд привлек к участию в деле три банка. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Представители Минапова просили исключить из дела представленные прокуратурой по запросу в Арбитраж копии деклараций Минапова и запросить эти данные по новой.

«Считаем, что в данном случае нет доказательств соблюдения законодательства в процессе сбора надлежащих документов. Речь идет о судье в отставке, он сохраняет статус, считаем, документы были добыты незаконно», — аргументировала Гулия Калимуллина. Минапов ее позицию поддержал. Прокурор возражала. И судья посчитал — оснований для повторного запроса нет. В то же время он удовлетворил ходатайство об истребовании данных об открытых и закрытых счетах ответчиков и отложил процесс на конец февраля.