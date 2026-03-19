Война управдомов: татарстанскую управляющую компанию заподозрили в фальсификации подписей собственников МКД

Норма Жилищного кодекса РФ, допускающая голосование в МКЖ в «бумажном» виде, создает возможности для злоупотреблений

Фото: Реальное время

Госжилинспекция Татарстана передала обращение владельцев жилья в казанском ЖК «Победа» по поводу подделки их подписей при выборе новой УК в УВД Казани. Тем временем «внутренняя» проверка, проведенная прежней «управляшкой», выявила «явные кардинальные визуальные отличия и полное несоответствие подписей в бюллетенях» от тех, которые имеются в ранее оформлявшихся протоколах и документах. О «более чем 400 подписях», которые, как утверждают активисты из числа жильцов, были подделаны при голосовании за смену УК в ЖК «Победа», хитром судебном ходе, в результате которого «неумолимую» ГЖИ обязали передать ООО УК «Сервис индустрия» в управление корпус 3 дома №139 по проспекту Победы, и неторопливости органа, который должен пресекать нарушения жилищного законодательства, читайте в материале «Реального времени».

Кто проголосовал, если почти никто не голосовал?

В решающую фазу перешел конфликт между жителями казанского ЖК «Победа» и управляющей компанией, о котором «Реальное время» написало 2 года назад.

Попытки УК «Сервис индустрия» получить в управление корпус №3 дома №139 по проспекту Победы натолкнулись на сопротивление ГЖИ — надзорный орган отказал во внесении изменений в реестр лицензий на том основании, что «количество голосов по вопросу выбора управляющей организации ООО «УК «Сервис индустрия» составляет 49,61% от общей площади жилых и нежилых помещений 47 799,3 кв. м, что указывает на отсутствие кворума по вопросу о выборе управляющей организации», следовательно, «имеются признаки ничтожности решения общего собрания собственников помещений».

Оспорить этот отказ в арбитраже не удалась — его «затвердили» все вышестоящие инстанции. Однако УК «Сервис индустрия» обжаловала решение ГЖИ в административном порядке, и в результате с 1 января 2026 года дом ей в управление передали.

Недовольные таким поворотом собственники жилья в корпусе №3 опросили соседей и засомневались в достоверности результатов голосования за смену УК. Как указал в обращении в ГЖИ житель дома Тимур Исаков, ранее в голосованиях участвовала лишь малая часть собственников, а большинство игнорировало собрания. Откликнувшиеся на опрос в домовом чате соседи сообщили, что они либо были против, либо не участвовали в голосовании.

Исаков обратил внимание и на еще одно подозрительное обстоятельство: согласно рабочему реестру голосования собственников парковки дома, проходившего в 2023 году, более 92% собрание игнорировали. «Согласно протоколу №1 от 21.10.2023, в голосовании приняли участие собственники, обладающие 55,12% голосов, из которых 67,77% проголосовали за… Если более 92% собственников не участвовали в голосовании (согласно рабочему реестру), то откуда в протоколе взялись голоса собственников, обладающих 37,36% от общей площади дома?» — написал он в обращении в ГЖИ.

А в разговоре с «Реальным временем» он уточнил, что при обсуждении ситуации в домовом чате многие собственники квартир заявили — подписи, которые они якобы проставили в бюллетенях голосования, им не принадлежат.

Свет на это странное обстоятельство мог бы пролить руководитель УК «Сервис индустрия» Михаил Рожко, но «Реальное время» не получило от него ответа на вопрос, каким образом при проведении общего собрания по поводу выбора управляющей компании собственниками корпуса №3 в ЖК «Победа» удалось обеспечить кворум, а в бюллетенях появились подписи, которые они отказываются признавать. Издание готово опубликовать его комментарий при получении.

— Еще в июне 2024 года Госжилинспекция РТ в лице и.о. начальника отдела административной практики Лейсан Фахрутдиновой уведомила о намерении ГЖИ обратиться с иском об оспаривании решения общего собрания собственников, оформленного протоколом №1 от 21.10.2023, однако судебного иска мы не дождались, — рассказал Тимур Исаков «Реальному времени». — Сейчас меня уведомили, что мое обращение, в котором я прошу проверить протокол собрания на предмет возможной фальсификации, направлено в правоохранительные органы. Остается надеяться, что расследование наконец состоится и будет проведено со всей тщательностью.

— Проблема в том, что какое бы голосование ни проводилось в доме, нас знакомят только с его итогами, а увидеть свою собственную подпись мы не можем, — говорит бывший собственник квартиры в ЖК «Победа» (Ф.И.О. по его просьбе скрыты). — Бюллетени и протоколы нам не показывают, ссылаясь на закон о защите персональных данных. А невозможность удостовериться в том, что подписи не подделаны, я считаю, открывает широчайшие возможности для злоупотреблений.

«Имеются явные кардинальные визуальные отличия»

Тимур Исаков рассказал, что в УК «Жилище и комфорт премиум» ему официально подтвердили, что компанией проведен анализ имеющихся в их распоряжении на законном основании документов и их сопоставление с копиями решений по протоколу №1 от 21.10.2023. В результате сверки установлено, что «в отношении лиц, указанных в приложении к запросу, имеются явные кардинальные визуальные отличия и полное несоответствие подписей в бюллетенях по сравнению с подписями в документах, хранящихся в организации». Также ему сообщили, что УК готова оказать полное содействие правоохранительным и надзорным органам в рамках проверки и в случае запроса от ГЖИ, прокуратуры, суда или органов дознания представить полный перечень лиц, подписи которых не соответствуют образцам, их контакты и копии документов с подлинными подписями.

— В рамках судебных разбирательств у нас появились на руках решения собственников, — говорит директор ООО «Управляющая компания «Жилище и комфорт премиум» Ильшат Газизов. — Мы сверили подписи в них с теми, что были в документах, которые имеются у нас, — договорах, актах приемки-передачи квартир, заявлениях. И выявили очень много несоответствий. Так сказать, на поверхностный взгляд, сомнительных подписей больше 430.

Газизов говорит, что собственники квартир, за исключением момента, когда они получали квартиры и должны были расписываться в документах, мягко говоря, не стремились участвовать в собраниях.

— Больше 10-15% от кворума не набиралось, — посетовал он. — Мы только одно собрание потом и смогли провести, и то пришлось затратить очень большие усилия, а собралось чуть больше 50% собственников. И повод был важным для них — очень уж им хотелось поставить умные домофоны.

«Дырка» в Жилищном кодексе

Директор УК «Жилище и комфорт премиум» говорит, что случай с корпусом №3 в ЖК «Победа» не первый случай, когда смена УК происходит в обстоятельствах, которые вызывают вопросы. Ранее похожим образом, говорит он, у них из управления уже забрали три дома. Но поскольку УК в подобных случаях не признается потерпевшей стороной, она не может обратиться в правоохранительные органы или подать судебный иск.

Он считает, что исключить возможность фальсификации протоколов голосований собственников МКД можно лишь полностью переведя голосование в интернет — в ГИС ЖКХ. Там, чтобы проголосовать за владельцев жилья, нужно иметь их персональные данные — паспорт, СНИЛС. А пока же достаточно иметь реестр, который управляющая компания, согласно Жилищному кодексу, обязана предоставить в случае организации проведения общего собрания любому собственнику помещения.

— Человек пишет заявление, что хочет инициировать собрание по такому-то вопросу, — и УК обязана предоставить ему реестр, где есть фамилии, имена, отчества собственников и кадастровые номера помещений. Этой информации достаточно, чтобы заполнить в бумажном виде решение собрания собственников и поставить там какие-нибудь подписи. Пока в Жилищный кодекс не введена норма, что голосование должно быть обязательно электронным, угроза остается, — сообщил Ильшат Газизов.

«Они занимаются выяснением истины или нет?»

Казанский юрист Юрий Публиков говорит, что скандалы, связанные с выбором УК, когда часть собственников МКД утверждает, что их подписи при голосовании были сфальсифицированы, — не редкость, а вот проверки и расследования по таким заявлениям — настоящая диковинка. Он напомнил, что подобным же скандалом сопровождалась история о смене УК в ЖК «Авалон Сити», где жители пытались сменить действующую УК «Сервис индустрия» на другую — «Три богатыря», и смена состоялась, но потом протоколы собрания были оспорены в судебном порядке. Также с судебным скандалом УК «Сервис индустрия» пришла на смену УК «Аском сервис» в дом №4 по Катановскому переулку.

Юрий Публиков подчеркнул, что возможность для фальсификаций создается именно при «бумажном» голосовании, и управляющие компании нередко этим грешат — сотрудники не стремятся проводить голосование в электронном виде, при котором все прозрачно.

— Я присутствовал на одном из подобных судебных заседаний как представитель управляющей компании, и глава ГЖИ Александр Тыгин говорил, что если будет выявлена подделка бюллетеней, то он сразу же передаст все документы в следственные органы, — рассказал он «Реальному времени». — В том-то и дело, что они никуда их не направляют, и встает вопрос — они занимаются выяснением истины или нет? Для чего нам Госжилинспекция, если она ничего этого не делает?

Мнение Александра Тыгина на этот счет неизвестно. «Реальное время» не получило его ответа на запрос о том, почему Госжилинспекция, несмотря на неоднократные обращения собственников ЖК «Победа», ранее не инициировала расследования по вопросу подлинности подписей в протоколах о смене УК. Также осталось неизвестным, как часто собственники татарстанских многоквартирных домов обращаются в ведомство по поводу предполагаемой подделки протоколов, а ГЖИ, в свою очередь, инициирует проверки, передавая материалы в правоохранительные органы.

Проверки показали

УК «Сервис индустрия» была зарегистрирована в 2012 году Михаилом Рожко (с долей в уставном капитале 51%) и Сергеем Гришиным (с долей 49%). Уставный капитал компании — всего 10 тыс. рублей. В управлении у нее в настоящее время, по данным сайтов Министерства ЖКХ и портала «Мой ЖКХ», находится 41 казанский дом — вместе с корпусом №3 в ЖК «Победа».

Компания также оказывает по госконтрактам услуги по управлению недвижимым имуществом Республиканской клинической больницы (РКБ) Минздрава РТ: в 2025 году было заключено четыре контракта, в 2026-м — два, а их общая стоимость за последние 5 лет составила 1,11 млн рублей.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка УК «Сервис индустрия» составила 23,4 млн рублей, чистая прибыль — 6,9 млн. Более поздних данных о доходах компании в открытом доступе обнаружить не удалось.

Как свидетельствуют данные сервиса, в 2025 году по обращениям граждан в отношении УК «Сервис индустрия» было проведено 37 профилактических мероприятий и внеплановых проверок. 28 из них провела Госжилинспекция (объявлено 16 предостережений, выявлено 6 случаев ненадлежащего содержания домового имущества и других нарушений), 2 — МЧС (объявлено 2 предостережения), 3 — Роспотребнадзор (объявлено 3 предостережения), 1 — Минэкологии РТ (объявлено предостережение).

В июле 2025 года республиканское Министерство экологии объявило УК «Сервис индустрия» предостережение по поводу нарушения природоохранного законодательства — сброса сточных вод на рельеф местности на улице Дубравной в селе Столбище, а Роспотребнадзор — за нарушение СанПиН — систематическое затопление подвала дома 59а на ул. Мусина. Еще три предостережения были вынесены в ходе профилактических мероприятий городским Управлением административно-технической инспекции.

Единственным и бессменным бенефициаром УК «Жилище и комфорт премиум» является Гадел Гилязев. Эта компания с уставным капиталом была основана в 2014 году, с 2016 года ею руководит Ильшат Газизов. В управлении компании — 4 дома в ЖК «Победа» — №139, корп. 1 и 2, №139а, корп. 1 и 2.

По данным «СПАРК-Интерфакс», 2024 год УК «Жилище и комфорт премиум» завершила с выручкой в 13 млн рублей и чистой прибылью 0,82 млн. В 2025 году в отношении нее проводилось 14 профилактических мероприятий (объявлено 14 предостережений) и внеплановая проверка ГЖИ, выявившая одно нарушение.