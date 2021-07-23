В Казани пытаются узаконить самовольную постройку мечети «Зайнулла» в Царицыно

Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск прихода мечети «Зайнулла» к исполкому Казани. Религиозная организация просит признать права собственности на самовольную постройку мусульманского храма в Царицыно (Советский район).

Мечеть начали возводить в сентябре 2010 года. Первые камни в ее основание заложили на тот момент первый заместитель, а через год уже муфтий Татарстана Ильдус хазрат Файзов, а также его будущий зам Валиулла Якупов — оба через несколько лет стали жертвами теракта, но Файзов пережил покушение. На церемонии закладки мечети он рассказывал о духовной роли Зайнуллы Расулева — знаменитого мусульманского просветителя, чьи именем назвали храм. Тогда же обсуждали планы построить рядом и медресе. Участок под культовый комплекс выделил из собственной земли местный житель Фарит Зихангиров. Первая в Царицыно мечеть стала долгожданным подарком для местных мусульман.

Первые шаги для того, чтобы превратить самострой в законное сооружение, приход мечети предпринял в начале этого лета, обратившись в арбитраж. К делу привлекли представителей Росреестра, Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, Управления архитектуры и градостроительства и Управления градостроительных разрешений. На одном из недавних июльских заседаний истец уточнил инвентаризационный номер и площадь строения, а также ходатайствовал о привлечении третьим лицом ДУМ РТ. Суд просьбу удовлетворил и назначил рассмотрение дела на сентябрь.

Мечеть начали возводить в сентябре 2010 года. Первые камни в ее основание заложили Илдус хазрат Файзов (на фото) и Валиулла Якупов. Фото: vk.com

Культовые самострои

Судя по картотеке арбитража, случай не уникальный. Арбитражный суд РТ завален исками религиозных организаций с просьбой признать права собственности на многие самовольно построенные культовые сооружения.

Например, приход мечети «Ислам» в Дербышках также пытается легализовать свое двухэтажное здание и пристрой. Двухзальный храм с минаретом на крыше спроектировал архитектор Р.Н. Билялов, но само строение возвели без разрешительной документации в 1996 году на пожертвования мусульманской общины. Изучив материалы дела, суд назначил экспертизу, чтобы определить насколько спорный объект соответствует градостроительным, санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям противопожарной безопасности, а также проверить «создает ли объект угрозу жизни и здоровью граждан, нарушает ли права и охраняемые законом интересы других лиц». До окончания экспертизы производство по делу приостановили.

Аналогичная ситуация еще по нескольким культовым сооружениям. Причем речь не только о мусульманских, но и православных храмах.

Можно вспомнить, как Казанская епархия судилась с исполкомом, пытаясь узаконить воссозданное на пожертвования Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря в центре города. Судебные тяжбы заняли несколько лет, как уже рассказывало «Реальное время». Здание монастыря возводили без разрешения на строительство. Поэтому возникли проблемы и с разрешением на ввод в эксплуатацию, хотя попытки получить его предпринимались духовенством неоднократно в 2011—2015 гг. Тогда ныне покойный митрополит Феофан содействовал в поиске экспертных организаций, которые должны были проверить, соответствует ли здание строительным нормам.

Казанская епархия судилась с исполкомом, пытаясь узаконить воссозданное на пожертвования Казанское подворье Раифского Богородицкого мужского монастыря. Фото: tatmitropolia.ru

«Многие культовые сооружения возводились таким образом»

В данный момент в картотеке АС РТ можно насчитать еще несколько подобных дел, где религиозные организации пытаются придать храмам Казани правовой статус.

— Я приветствую это по нескольким причинам, — прокомментировал «Реальному времени» позитивную тенденцию руководитель компании «Татюринформ» Марат Камалов, — Дело в том, что многие культовые сооружения действительно возводились таким образом. У строивших их людей, зачастую не было ни физической возможности сделать проект, согласовать его, ни образования соответствующего, чтобы строить по тем требованиям, которые предъявляются к промышленным зданиям — люди в религиозных общинах очень далеки от этого. Ну просто не могли предусмотреть ни стабильность финансирования, ни позволить себе инженеров и других специалистов.

Речь в основном о небольших малоэтажных культовых зданиях, которые строили в городе в 90-е или начале нулевых. Некоторые объекты возводили на месте утраченных, в так называемых намоленных местах на площадках сгоревших или разрушенных храмов. Строительство часто затягивалось на долгие годы, а то и десятки лет — в зависимости от наличия денег, а поступление пожертвований нельзя спрогнозировать.



— Эти храмы построили, в них проходят службы и обряды. Казалось бы, все хорошо, но они не могут ни воду подвести, ни электричество, поскольку — это самострои. Возникают десятки вопросов, которые связаны с эксплуатацией и учетом этих зданий. Поэтому тот факт, что сейчас приходы массово подают иски, чтобы узаконить постройки мечетей и церквей — это хорошо, я приветствую. Надеюсь, исполком Казани не возражает, потому что он сам должен быть заинтересован в том, чтобы навести в этой сфере порядок.

Василя Ширшова