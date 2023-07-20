В Казани хотят отнять у близкого к Равилю Зиганшину бизнесмена скандальный долгострой

Как руководитель компаний, входящих в империю ПСО «Казань», много лет достраивает дом, который «укоротили» на два этажа

Фото: Динар Фатыхов /realnoevremya.ru

Пока близкое к Равилю Зиганшину ООО «Юлташ» планирует реконструкцию долгостроя на улице Бутлерова, исполком Казани хочет забрать у другого близкого к создателю строительной империи ПСО «Казань» застройщика практически законченное строительством восьмиэтажное административное здание на улице Тельмана, чтобы пустить его с молотка. Речь идет о долгострое, который уже почти 10 лет стоит в сотне метров от кабмина и Госсовета РТ. Но первый раунд в борьбе за здание муниципалитет проиграл. Подробнее о долгой истории строительства, «лишних» этажах объекта и его связях со строительной империей Равиля Зиганшина — в материале «Реального времени».

Изъять нельзя продать



Казанский комитет земельных и имущественных отношений Казани потребовал изъять у индивидуального предпринимателя Алексея Ефремова и ПАО «Интехбанк» объект незавершенного строительства на улице Тельмана, 14. Этот долгострой в самом сердце Казани исполком намерен продать с публичных торгов.

Как оказалось, у этого на сегодня практически достроенного 8-этажного административного здания очень длинная история.

Объект незавершенного строительства на улице Тельмана, 14 исполком намерен изъять и продать с публичных торгов. Дамир Фатыхов/realnoevremya.ru

Участок земли неправильной треугольной формы площадью 2,16 тыс. кв. метров в 2008 году город предоставил в аренду на 3 года казанскому ООО «Стройтрансгазсервис». В августе 2012 года срок аренды продлили до августа 2015-го, а в декабре 2012-го компания передала права и обязанности по договору аренды земли своему директору Александру Пилишкину. Последний также владеет ООО «Спецподводтрубопроводстрой», а до 2009 года являлся гендиректором — ОАО «Татнефтепроводстрой».

За полгода до окончания срока аренды земли, в январе 2015 года, Пилишкин заключил допсоглашение о передаче прав и обязанностей по договору аренды с вышеупомянутым Алексеем Ефремовым. Предприниматель по договору купли-продажи приобрел находящееся на этом земельном участке недостроенное административное здание с площадью застройки 641 кв. м. Степень готовности объекта незавершенного строительства на тот момент составляла 15%.

Долгострой почти 10 лет стоит в сотне метров от кабмина и Госсовета РТ Дамир Фатыхов /realnoevremya.ru

В июне 2017 года исполком Казани заключил договор аренды земельного участка под незавершенным строительством объектом на три года. По истечении этого срока, в июне 2020-го, Алексей Ефремов обратился в исполком за новым договором аренды, но дело забуксовало. В исполкоме сочли, что право на однократное предоставление в аренду земельного участка для завершения строительства объекта уже было реализовано — и Ефремов получил отказ. В феврале 2020 года ему пришло уведомление от КЗИО о прекращении правоотношений по договору аренды земли, а далее исполком обратился в суд.

Однако в ходе процесса были оглашены результаты двух экспертиз. Согласно первой, степень готовности здания на Тельмана составляла 77%, а согласно второй, дополнительной, — уже 83%. Эксперты установили, что не завершены лишь отделочные и прочие мелкие работы. «На момент принятия решения по делу <…> подтверждается факт завершения строительства объекта, что свидетельствует об отсутствии оснований для изъятия», — пришел к выводу суд.

Степень готовности здания на Тельмана, согласно данным последней экспертизы, составляет 83%. Дамир Фатыхов/realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в исполком Казани с просьбой пояснить, чем была вызвана необходимость изъятия недостроенного здания и планирует ли КЗИО оспаривать решение суда. Также издание поинтересовалось, имеется ли у застройщика разрешение на строительство (то есть не является ли здание самовольной постройкой) и что, по мнению муниципалитета, препятствует сдаче дома в эксплуатацию в законном порядке. Запрос в работе, по получении комментарий будет опубликован.

Найти в открытом доступе контакты ИП Алексея Ефремова корреспонденту издания не удалось, но редакция готова представить его позицию на решение мэрии Казани пустить его собственность с публичных торгов.

Судебный шлейф и президентский «нож»

Как свидетельствуют материалы дела, недострой на Тельмана — в двух шагах от Дома правительства — фигурировал и в других тяжбах. К примеру, в 2017 году Алексей Ефремов пытался снизить ставку земельного налога в составе расчета арендной платы за землю с 1,5% до 1,3%, и ему это почти удалось — решение вынесли в его пользу. Однако поволжский арбитраж вернул ставку к прежним 1,5%, и попытка собственника недвижимости обжаловать решение оказалась неудачной.

В марте 2020 года ОАО «Сетевая компания» расторгла заключенный в 2016 году с Ефремовым договор о технологическом присоединении административного здания на улице Тельмана к электросетям. Предприниматель внес авансовый платеж за присоединение в сумме 495 тысяч рублей, но работы по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка в установленный договором срок так и не выполнил. В итоге иск энергетиков был удовлетворен.

Несколько лет назад по команде Рустама Минниханова зданию «срезали» два этажа. Дамир Фатыхов/realnoevremya.ru

Несколько лет назад, во время одной из прогулок Рустама Минниханова по историческому центру Казани обсуждалось и это недостроенное здание — и по поручению на тот момента президента Татарстана зданию «срезали» два этажа. Десятиэтажную постройку в этом месте сочли неуместной.

— В этом районе изначально много нарушений. И с градостроительной точки зрения, и с точки зрения масштабности застройки в историческом центре, — прокомментировала «Реальному времени» ситуацию с долгостроем казанский архитектор Ирина Аксенова.

Большие связи и крупные долги



Алексей Ефремов — фигура в татарстанском бизнесе знаковая. В настоящее время он — генеральный директор и совладелец казанского ООО «Эталон», зарегистрированного в Казани в 2015 году в квартире помпезного новодела на Черном озере — дома №11а по улице Дзержинского. Эта фирма, основным видом деятельности которой заявлено техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств, а среди прочих фигурируют разные виды торговли, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», последние 5 лет пребывает в спящем состоянии.

Четыре года назад владельца долгостроя и собственника «спящего» бизнеса пытались признать банкротом. Дамир Фатыхов/realnoevremya.ru

Одновременно Ефремов возглавляет коллегиальный исполнительный орган «детища» Равиля Зиганшина — АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань», зарегистрированного в деревне Савино и расположенного на Свияжских холмах. Доходы этой компании, 51% в уставном капитале которой через ООО «Свияга» принадлежит Равилю Зиганшину, на конец 2021 года составили 226,7 млн рублей, а чистая прибыль — всего 78 тысяч. В 2013—2016 гг. Алексей Ефремов занимал должность гендиректора АО «ГСОК «Казань».

В 2012 году он недолго занимал пост гендиректора ООО «Волжская буксирная компания», конечным бенефициаром которой также является Равиль Зиганшин, а с 2013-го по 2015-й возглавлял принадлежащее Светлане Зиганшиной ООО «Интеко».

В 2019 году один из казанских банков добивался банкротства Ефремова из-за наличия у него просроченной свыше трех месяцев задолженности по двум кредитным договорам, которая в общей сложности составила 82,5 млн рублей. Однако в мае 2020 года должник представил суду платежное поручение, свидетельствовавшее о полном погашении задолженности.

«Проект, конечно, интересный»

— Детали этого проекта я не знаю, однако в общих чертах это здание представляю, — заметил руководитель Центра недвижимости «Квартет» Рустем Сафин в ответ на предложение «Реального времени» оценить перспективы коммерческого использования здания на Тельмана после его сдачи. — Как административное здание этот объект, безусловно, представляет коммерческий интерес. Он находится в самом центре города, поэтому помещения здесь будут интересны как госструктурам, так и крупным федеральным компаниям.

Одним из плюсов он считает наличие в шаговой доступности от него многоярусной подземной парковки перед зданием Национальной библиотеки РТ.

При условии качественной отделки арендная ставка в этом здании может начинаться от 1,5—2 тысяч рублей за квадратный метр. Динар Фатыхов realnoevremya.ru

По мнению Сафина, при условии качественной отделки внутренних помещений и современной системы вентиляции и кондиционирования воздуха этот объект не будет иметь альтернатив для крупных арендаторов, желающих иметь помещения в центре города:



— Сегодня рынок предложить им ничего не может, поэтому можно предложить, что при соблюдении всех этих условиях арендная ставка может быть от 1,5—2 тысяч рублей и более за квадратный метр.

«Реальное время» поинтересовалось у Сафина, сколько сможет «заработать» муниципалитет, если городу все-таки удастся отсудить и продать недострой на Тельмана, 14.

— Я думаю, площадь помещений там может составлять около 5 тысяч квадратных метров. С учетом того, что это объект незавершенного строительства, то ценник скорее всего будет в пределах 150—170 миллионов рублей, — заключил собеседник издания.