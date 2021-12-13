Как производитель летающих «тракторов» из Казани отбивался от иска «Ростеха»

Оппонент татарстанского самолетостроителя отступать не намерен

Фото: Ринат Назметдинов

Судебная тяжба, которую с конца 2019 года развернула против разработчика летающих «тракторов», казанской фирмы «МВЕН», головная структура госкопорации «Ростех» ОНПП «Технология», и спустя 2 года не добралась до финала. Ранее Арбитражный суд РТ признал, что «МВЕН» полностью исполнил свои обязательства по изготовлению 10 самолетов и у заказчика не было оснований устраняться от приемки результата работ. В итоге ОНПП «Технология», требовавшего не только возврата 135,9 млн рублей аванса, но и передачи результата незавершенных работ — тех самых 10 самолетов, было отказано. Более того, с него взыскали еще и 115 млн рублей фактических затрат «МВЕН». Однако оппонент казанской компании добился в суде апелляционной инстанции повторной экспертизы о фактической стоимости выполненных работ, которая является в этом деле основной. Между тем сами предназначавшиеся ОНПП «Технология» самолеты арестованы в рамках исполнительного производства по другому делу и могут быть реализованы.

Новая экспертиза — новые выводы?

Как стало известно «Реальному времени», в судебном разбирательстве, инициированном АО «ОНПП «Технология» против разработчика летающих «тракторов» из Казани ООО «Фирма «МВЕН», которое последнее выиграло в суде первой инстанции, возник новый поворот. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд по ходатайству истца назначил по делу повторную судебную экспертизу. Она поручена специалистам московской автономной некоммерческой организации «Центр экономической экспертизы «Эталон» Федору Насонову и Павлу Милованову.

Экспертам до 24 декабря предстоит дать заключение на те же вопросы: каков объем и стоимость фактически выполненных «МВЕН» работ? В ответ на запрос «Реального времени» в ОНПП «Технология» сообщили, что подали такое ходатайство «в связи с существенными нарушениями порядка проведения экспертизы в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции». Согласно материалам арбитража, предприятие также ссылалось на недостоверность и противоречивость выводов специалистов и, наконец, сомнения в их беспристрастности. Отметим, что на решение суда первой инстанции пожаловалось и НИИ, проводившее экспертизу, так как его работа была оплачена лишь частично.

«МВЕН» возражал против новой экспертизы, отмечая, что ранее оба эксперта, Киянский и заменивший его Тюрин, пришли к одному и тому же выводу: работы по первому этапу выполнены в полном объеме. Так для чего же проводить повторное исследование? Казанская компания подала жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа, но не далее как 9 декабря она была отклонена. Между тем предназначавшиеся ОНПП «Технология» самолеты арестованы в рамках исполнительного производства по другому делу и могут быть реализованы. Структура «Ростеха» просила суд приостановить этот процесс, но он ей в этом отказал.

Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд по ходатайству истца назначил по делу повторную судебную экспертизу. Фото: 11aas.arbitr.ru

И передать результат незавершенных работ

АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» судится с «МВЕН» с 25 декабря 2019 года. Камнем преткновения стал заключенный между ними 11 мая 2018 года договор на сборку и поставку опытной партии из 10 сельскохозяйственных самолетов Т-500. При ориентировочной стоимости одного летающего «трактора» в 16,7 млн рублей (в эту цену включены НДС и все расходы, затраты, издержки, налоги, сборы), общая, но опять же предварительная, стоимость договора составила 167,14 млн.

В мае 2018 года исполнитель получил 131,5 млн рублей предоплаты. В июле того же года заказчик должен был передать ему необходимые комплектующие детали и материалы на давальческой основе (право собственности на них оставалось у ОНПП «Технология»). Сами самолеты «МВЕН» должен был поставить флагману «Ростеха» на протяжении августа — декабря 2018 года.

Однако на практике дело пошло не так гладко, как предполагалось на бумаге, и отношения обострились. Дошло до того, что ОНПП «Технология» потребовало в судебном порядке взыскать с исполнителя 140,7 млн рублей (135,9 млн рублей аванса и 4,7 млн пени за нарушение сроков), и еще и обязать передать ему результат незавершенных работ. Фирма «МВЕН» подала встречный иск, настаивая на возмещении заказчиком части цены 10 изготовленных самолётов: 9,2 млн у. е. К участию в разбирательстве третьими лицами были привлечены Минобороны РФ лице 264-го военного представительства и Росавиация.

ОНПП «Технология» потребовало в судебном порядке взыскать с исполнителя 140,7 млн рублей и обязать передать ему результат незавершенных работ. Фото: aer-group.ru

«Приступить к испытаниям крайне затруднительно»

Как выяснилось, ОНПП «Технология» в январе 2019 года расторгло с «МВЕН» первоначальный договор «ввиду нарушения ответчиком обязательств». В частности, по версии заказчика, «МВЕН», который должен был поставить ранее упомянутые десять Т-500 до конца декабря 2018 года, не уложился в эти временные рамки. Но так как аванс в 131,5 млн рублей заказчик казанской компании уже оплатил и она использовала его по назначению, 7 мая 2019 года стороны пришли к соглашению.

В частности, они согласовали новые сроки выполнения работ. Первый этап (изготовление и сборка самолетов) должен был быть завершен в июне того же года. Второй этап (непосредственно сама поставка) — в июле и августе (не позже 30 числа). При этом было оговорено, что самолеты, передаваемые заказчику, должны соответствовать техническим условиям, одобренными Росавиацией.

«МВЕН» 9 августа уведомил, что Т-500 изготовлены в соответствии с договором и согласованным в нем оборудованием. Но три прибора, которые поставил заказчик для приборной панели самолета, отличаются от утвержденного в ТУ перечня (к тому моменту их сняли с производства). А, значит, необходимо внести изменения в техусловия и согласовать их в Росавиации

Фирма «МВЕН» просила заказчика подписать акты сдачи-приемки по первому этапу по восьми самолетам. Но тот отказался это сделать, ссылаясь на отсутствие подтвержденной информации о согласовании уже упомянутых изменений в ТУ. «МВЕН» указал, что для внесения изменений в ТУ необходимо предоставить в Росавиацию сводный отчет, а также всю оформленную в ходе сертификационных работ доказательную документацию, однако ввиду отказа от подписания актов по закрытию первого этапа работ и отсутствия финансирования со стороны ОНПП «Технология», приступить к испытаниям «крайне затруднительно».

По версии заказчика, «МВЕН», который должен был поставить ранее упомянутые 10 Т-500 до конца декабря 2018 года, не уложился в эти временные рамки. Фото: Ринат Назметдинов

Позиция истца сводится к фактическому обнулению взаимоотношений

В конце концов 15 ноября 2019 года заказчик заявил об отказе от исполнения договора и обратился в суд, ссылаясь на то, что «МВЕН» снова не исполнил свои обязательства в части поставки самолетов в срок. Казанская компания, напротив, утверждала, что первый этап работ фактически завершила — это истец нарушил свои обязательства: как по своевременной передаче комплектующих и материалов, так и по финансированию. Как выяснил татарстанский арбитраж, последние комплектующие от заказчика (светосигнализатор) поступили лишь 11 февраля 2019 года. Последняя деталь, переданная заказчиком (часть авиационного двигателя), заменена исполнителем самостоятельно 30 мая 2019 года.

Невозможность закупки комплектующих, которые в качестве давальческого материала поставлялись заказчиком, констатировал он, тоже повлияла на сроки выполнения работ. Инициированные в этой связи изменения в ТУ нельзя вменить исполнителю работ в качестве нарушения, поскольку порядок приемки результата напрямую зависел от поставок давальческого материала и фактически невозможен без участия сторонних уполномоченных лиц. Контроль за разработкой, производством, испытанием, сертификацией (в качестве независимой инспекции) и приемкой авиатехники гражданского назначения возложена на военные представительства Минобороны России. В данном случае эти функции выполняло 264-е военное представительство.

26 августа ОНПП «Технология» получило акты сдачи-приемки работ по первому этапу с приложением копии положительного заключения независимой инспекции 8 самолетов. Затем последовали еще два. Как заключил суд, МВЕН исполнил свои обязательства по первому этапу полностью 2 сентября 2019 года. Суд отметил, что позиция истца «сводится к фактическому обнулению взаимоотношений», но не согласился с ней. По его мнению, подписав в мае 2019 года договор о том же предмете, стороны фактически подтвердили свое намерение исполнять взаимные обязательства. Такое поведение было обусловлено тем, что 6 сентября 2018 года казанская компания получила сертификат типа № FATA-01012А, который открывал реальную возможность серийного производства самолетов.

Как выяснил татарстанский арбитраж, последние комплектующие от заказчика (светосигнализатор) поступили лишь 11 февраля 2019 года. Фото: Максим Платонов

Оснований устраняться от приемки результата работ не было

Татарстанский арбитраж пришел к выводу, что все возражения относительно несоответствия самолетов ТУ «голословны». Положительное заключение независимой инспекции получено, в нем об этом, само собой, ничего не говорится, а все замечания, что были сделаны, устранены. Иначе говоря, оснований отказываться от подписания актов и фактически устраняться от приемки результата работ и согласования окончательной цены договора у истца не было.

С учетом просрочки в части перечисления предоплаты (как минимум по одному из самолетов), передачи комплектующих деталей и материалов у суда нет оснований признать отказ от исполнения договора обоснованным, как и то, что ответчик нарушил установленные сроки работ. И это лишает истца права требовать предусмотренных за это штрафных санкций.

В решении суда также говорится о том, что ОНПП «Технология» заявляла о том, что у фирмы «МВЕН» нет права заниматься деятельностью, отраженной в предмете договора. Но это опровергается лицензией на разработку, производство, испытания и ремонт авиатехники, а также сертификатом разработчика авиатехники.

Немотивированная замена эксперта

Фактический объем выполненных фирмой «МВЕН» работ и их стоимость по ходатайству ОНПП «Технология» оценивала судебная экспертиза. Ее 23 июля прошлого года поручили специалистам ФГБНУ «НИИ — Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (НИИ РИНКЦЭ) Тимофею Киянскому и Алексею Савельеву. Но 27 января этого года, уже на этапе завершения экспертизы, НИИ в связи с самоотводом Киянского попросило заменить его на Сергея Тюрина. Суд это ходатайство отклонил. Во-первых, ни сам эксперт, ни учреждение, в котором он числится, не назвали истинные мотивы того, почему экспертиза не может быть завершена в первоначальном составе экспертов.

Во-вторых, сама она представляла сложность: не случайно длилась с августа 2020 года и не единожды продлевалась по инициативе самих экспертов. На тот момент специалистам уже был передан большой объем материалов для исследования, Тем не менее 5 марта в суд поступило заключение, подписанное экспертами Тюриным и Савельевым. А 7 июля эксперт Киянский представил свое сугубо техническое заключение.

В этой связи ОНПП «Технология» просила назначить дополнительную и повторную судебные экспертизы. Но Арбитражный суд РТ отклонил это ходатайство. Он пришел к выводу о том, что самовольная замена эксперта, а это процессуальное нарушение со стороны экспертного учреждения, не препятствует оценке технической части заключения как самостоятельного исследования.

Суд пришел к выводу о том, что у заказчика есть обязанность по оплате выполненных подрядчиком до расторжения договора работ. Фото: Ринат Назметдинов

Вопрос об оплате работ бесспорен

Приняв во внимание выводы эксперта Киянского о том, что МВЕН как исполнитель работы фактически выполнил, суд заключил, что вопрос об их оплате на дату отказа от договора «бесспорен». Согласно отчету эксперта-оценщика ООО «Аркаим» А. Дорофеева от 22 мая 2020 года фактические затраты на исполнение договора 2019 года по сборке и поставке Т-500 составили 250,9 млн рублей с учетом НДС (на дату уведомления об отказе от исполнения договора). Доказательства этих затрат представлены в материалы дела.

Несмотря на то, что отчет Дорофеева — это внесудебная экспертиза, суд признал его доказательством. Квалификация эксперта документально подтверждена. А тот факт, что он не был предупрежден об уголовной ответственности (при внесудебной это не предусмотрено), не может повлиять на результат экспертизы. Суд пришел к выводу о том, что у заказчика есть обязанность по оплате выполненных подрядчиком до расторжения договора работ. А фактическое исполнение обязательств по второму этапу выходит за рамки спора.

Предъявлены два взаимоисключающих требования

Татарстанский арбитраж также подчеркнул, что истцом в рамках первоначального иска были заявлены два взаимоисключающих требования: и вся сумма предоплаты, и результат незавершенных работ. При этом он на протяжении всего судебного разбирательства выказывал сомнения не только в размере фактических затрат подрядчика, но и самого результата работ как такового — самолетов. В то же время летающие «тракторы» воочию видели специалисты 264-го военного представительства Минобороны. По итогам общетехнического осмотра они выдали положительное заключение.

В итоге 30 августа этого года Арбитражный суд РТ отказал АО «ОНПП «Технология» в иске. А встречный иск фирмы «МВЕН» удовлетворил частично: взыскал в ее пользу, с учетом фактических затрат и предоплаты, 115,01 млн рублей задолженности. Расходы по оплате судебной экспертизы, подготовленной Киянским, были полностью возложены на заказчика. А вот заключение его коллег, по мнению суда, оплате вообще не подлежит «ввиду процессуальных нарушений».

Сергей Чемезов сообщал, что строительство сборочного производства самолетов и аэродрома экспериментальной авиации обойдется в 2,5 млрд рублей. Фото: Ринат Назметдинов

Детектив с продолжением

Как ранее рассказывало «Реальное время», одно из самых перспективных производств малой сельхозавиации России вступило в «черную полосу». Производитель «летающих тракторов», собственник патентов и технологий производства легких сельхозсамолетов «Фермер» (Т-500) ООО «Фирма «МВЕН», тонет в долгах и испытывает колоссальное давление с разных сторон. Созданная в 1990 году выходцами из прославленного КАИ компания просто-напросто превратилась в объект нападок многочисленных кредиторов. Так совпало, что по-настоящему большие проблемы у «МВЕНа» начались после того, как он получил поддержку президента страны и обещание крупных госконтрактов.

Наше издание сообщало, что за масштабирование производства сельскохозяйственного самолета Т-500 взялся «Ростех». Многолетняя разработка казанской фирмы «МВЕН», получившая одобрение президента РФ на авиасалоне МАКС-2017, сначала прошла сертификацию Росавиации РФ при поддержке госкорпорации «Ростехвооружение», а затем получила финансирование на строительство первой серии в рамках контракта на поставку 10 самолетов Т-500 стоимостью 200 млн рублей, подписанного «Ростехом» и башкирской авиакомпанией «Русавиа».

Его исполнителями стали МВЕН и ОНПП «Технология» им А.Г. Ромашина, заключившие между собой договор на сборку и поставку опытной партии в мае 2018 года. Госкорпорация «Ростех» даже готовилась построить в Иннополисе завод малой авиации с аэродромом. Сергей Чемезов сообщал, что строительство сборочного производства самолетов и аэродрома экспериментальной авиации обойдется в 2,5 млрд рублей. «В 2022 году мы откроем завод, а что касается финансирования, прежде всего, конечно, в основном это будут частные средства, частно-государственное партнерство», — отмечал он. Гендиректор ОНПП «Технология» Андрей Силкин рассказывал о планах к 2022 году выйти на серийное производство с объемом сборки в 60—100 машин в год.

Напомним: госкорпорация «Ростех» взялась за этот проект совместно с Татарстаном в рамках соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Но на фоне наезда налоговиков и банкиров битву за контроль над сулящими огромные госконтракты перспективными разработками казанских «каистов» как раз и развернули компании, связанные с госкорпорацией «Ростех» и бывшим министром связи России Николаем Никифоровым.

Битву за контроль над разработками развернули компании, связанные с госкорпорацией «Ростех» и бывшим министром связи России Николаем Никифоровым. Фото: Максим Платонов

Так, с иском о банкротстве «МВЕН» обратилась его компания-партнер «Аэропрактика». У последней три соучредителя: полностью принадлежащее экс-министру связи Татарстана и России Николаю Никифорову ООО «Дигинавис» (37%, также резидент Иннополиса), принадлежащее «Ростеху» обнинское АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» (26%) и московское ООО «Морион»( 37%).

Интереснейший момент — юрист «МВЕНа» заявила, что сумма долга в 21,56 млн рублей, который лег в основу иска о банкротстве, уплачена истцу в июле 2020 года в рамках соглашения с ООО «Аэропрактика» третьим лицом — ООО «З-Сити» с формулировкой «по дружбе», а неоплаченная сумма неустойки по закону не может служить основанием для банкротства. В итоге суд оставил иск «Аэропрактики» без рассмотрения.

Впрочем, развернувшаяся вокруг «МВЕНа» корпоративная битва полна секретов, сюрпризов и черных пятен — как хороший детектив. «Реальное время» писало о дружеских связях основателя «Зиона» и собственника «З-Сити» Азата Тухватуллина с семьей Николая Никифорова. Поэтому вполне возможно, что меры, предпринятые им для спасения фирмы «МВЕН» от банкротства, а люди некогда влиятельного чиновника погасили многомиллионный долг «МВЕНа» перед дочкой империи Сергея Чемезова, продиктованы не только дружбой.

Все встает на свои места, если предположить, что Никифоров заинтересован в реализации проектов фирмы «МВЕН» самой компанией — «создателем летающих тракторов», а «Ростех» в лице ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» горит желанием стать правообладателем ее разработок и перетянуть на себя перспективные заказы, недостатка в которых не было уже 2 года назад (тогда «МВЕН» готовился подписать контракт с чешскими партнерами). Если исходить из этого, находится объяснение и проблемам, возникшим у «МВЕНа» в конце 2018 года со сдачей первой партии Т-500 «Аэропрактике», и иску, поданному в декабре 2019 года ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» в Арбитражный суд РТ.