Казанскую фирму уличили в использовании бренда южнокорейского производителя инструментов

В споре предпринимателя с иностранной компанией разбирается Татарстанское УФАС по России

В Татарстанском УФАС по России завели дело в отношении казанского ООО «СП Карбид Тулс Рус» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Поводом послужило заявление ООО «Уай Джи Уан Рус» — официального представителя южнокорейской компании «Уай Джи Уан Ко. ЛТД» в России. Заявитель сообщил о незаконном использовании товарного знака «YG-1» тульским АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», поэтому сначала дело рассматривали в Тульском УФАС. Теперь расставить точки над i предстоит татарстанскому регулятору.



Спор вокруг бренда «YG-1»



Татарстанские антимонопольщики получили от тульских коллег перенаправленное обращение ООО «Уай Джи Уан Рус» — официального представителя ведущего мирового производителя режущего инструмента родом из Южной Кореи. Заявитель сообщал, что АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» из Тулы незаконно использует товарный знак «YG-1». Оказалось, что сотрудники оборонного предприятия приобрели южнокорейский инструмент данной марки в ходе закупки, победителем которой стала казанская фирма ООО «СП Карбид Тулс Рус».

Согласно материалам дела, тульское бюро еще в 2019 году заключило договор с казанской фирмой на поставку оборудования. Права на товарный знак «YG-1» зарегистрированы на территории РФ за «УайДжи-1 Ко, ЛТД» (Республика Корея). В соответствии с лицензионным договором от 9 июня 2017 года, подписанным между «УайДжи-1 Ко, ЛТД» и ООО «Уай Джи Уан Рус», исключительное право на использование товарного знака«YG-1» в России предоставлено только официальному представителю корейского производителя в России — ООО «Уай Джи Уан Рус». Однако последнее в закупке не участвовало.

В Татарстанском УФАС по России завели дело в отношении казанского ООО «СП Карбид Тулс Рус» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Фото: Роман Хасаев

Получили «необоснованную выгоду»

Как сообщается в материалах дела, предположительно ООО «СП Карбид Тулс Рус» ввозило в Россию для продажи «КБП им. академика А.Г. Шипунова» металлорежущие инструменты «YG-1» и запчасти к ним путем параллельного импорта: поставки оригинального товара, приобретенного за рубежом, без согласия правообладателя.



— Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права заявителя. К тому же, необходимо отметить, что ООО «СП Карбид Тулс Рус» участвовало в конкурентных процедурах с целью дальнейшей реализации собственного товара. Подобными действиями данное общество получило необоснованную выгоду в виде заключения договора с целью поставки товара с товарным знаком без разрешения правообладателя, — говорится в определении УФАС по РТ.

Казанской фирме вменяют нарушение Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ. К слову, судя по материалам дела, ООО «СП Карбид Тулс Рус» уже использовало объекты интеллектуального права без письменного согласия собственника товарных знаков. В 2020 году «СП Карбид Тулс Рус» участвовало в закупочной процедуре по поставке металлорежущего инструмента израильской торговой марки «ISCAR» на АО «Щегловский вал». Иностранная компания требовала взыскать с ответчика 5 млн рублей компенсации и обязать его прекратить незаконное использование товарного знака. Однако суд оставил иск без удовлетворения.

Как сообщается в материалах дела, предположительно ООО «СП Карбид Тулс Рус» ввозило в Россю для продажи «КБП им. академика А.Г. Шипунова» металлорежущие инструменты «YG-1» и запчасти к ним. Фото: tdgradstroy.ru

Заявитель в «бизнес-путешествии»



ООО «СП Карбид Тулс Рус» действует с 17 июня 2016 года. Основной ОКВЭД — «торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах». Работает по семи направлениям. Уставный капитал — 60 тыс. рублей. В фирме три учредителя с равными долями: Ильшат Закиров, Александр Мынин и Валерий Кравцов. Директор — Ильшат Закиров. 2018 год компания завершила с выручкой в 25 млн и чистой прибылью в 463 тыс. рублей, более поздних финансовых показателей не приводится.



Московское ООО «Уай Джи УАН Рус» зарегистрировано 17 октября 2016 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем организации является одно иностранное юридическое лицо — Акционерное общество с ограниченной ответственностью «Уай Джи Уан Ко. ЛТД». Генеральный директор — Павел Беликов. Основной вид деятельности компании — «торговля оптовая ручными инструментами». Также ООО «Уай Джи УАН Рус» работает еще по двум направлениям. Размер уставного капитала — 16 млн руб. На «Руспрофиле» имеются сведения о наличии семи исполнительных производств в отношении компании. Выручка организации составила 231 млн рублей — в 2018 году, 289 млн рублей — в 2019 году, с чистой прибылью в 16 и 39 млн рублей соответственно.



Оперативно связаться с ответчиком «Реальному времени» не удалось. Все три телефона, указанные ООО «СП Карбид Тулс Рус» в открытых источниках в качестве контактных, отключены. Что касается заявителя — в телефонном разговоре представитель ООО «Уай Джи Уан Рус» воздержалась от комментариев, сообщив лишь, что «лица, уполномоченные взаимодействовать со СМИ, отправились в бизнес-путешествие и вернутся на следующей неделе».

Большая часть нарушений устраняется после предупреждений — до возбуждения дела. Фото: Максим Платонов

До 20 эпизодов в год

В пресс-службе Татарстанского УФАС по России, сообщили, что нарушений статьи о незаконном использовании чужого товарного знака в республике пока немного.

По статистике ежегодно фиксируется порядка 20 подобных эпизодов. Большая часть нарушений устраняется после предупреждений — до возбуждения дела.

— Большинство организаций в настоящее время распространяют рекламу о своей деятельности и о производимых товарах в сети интернет. Поэтому управление достаточно часто выявляет подобные нарушения. Наиболее распространены случаи недобросовестной конкуренции: путем смешения, связанные с использованием исключительных прав на индивидуализацию юридических лиц, путем некорректного сравнения: использования необъективного сравнения товара с товаром конкурентов, связанные с использованием авторских прав, результатов интеллектуальной собственности, — сообщили нашему изданию антимонопольщики.

По словам проверяющих, организации копируют известные названия фирм-конкурентов, интернет-сайты, упаковки товаров, пытаясь заработать на уже состоявшейся репутации организаций, товары которых пользуются спросом. Сообщается, что в практике Татарстанского УФАС России есть дело в отношении татарстанского предпринимателя, который «размещал на своем сайте информацию о выпуске продукции с символикой спортивных клубов «Рубин» и «Ак Барс». Также сохранились материалы об автомобильной компании «Германика Авто 116», незаконно использовавшей наименование «Германика». Нарушение было устранено, в настоящее время фирма называется «ГЕРМАН АВТО 116».

Гугл здесь не поможет

Казанский юрист Елена Федотова уверена, что у корейской фирмы есть шансы привлечь к ответственности казанского предпринимателя. Ввоз приобретенной за рубежом продукции без согласия правообладателя товарного знака нарушает его права. «Уай Джи Уан Ко. ЛТД» может потребовать возмещения причиненных убытков или компенсацию.

— Если будет доказано, что товар попал в Россию «серым» образом, российской стороне грозит изъятие товара и взыскание многомиллионной компенсации в пользу корейцев.

Заместитель директора юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов отметил, что присвоение чужого товарного знака — довольно распространенное явление:

— В основном, конечно, такое происходит неумышленно, по незнанию. Хотя есть и мимикрия. Кое-кто использует успешные бренды с тем, чтобы заработать, вполне при этом понимая, что именно делает.

По мнению эксперта, проблема заключается, прежде всего в том, что люди не осведомлены, где именно можно произвести поиск товарных знаков: «Существует отдельный ресурс — Федеральный институт промышленной собственности. Надо зарегистрироваться и получить доступ к просмотру. Гугл здесь не поможет». Камалов также добавил, что можно воспользоваться услугами патентного поверенного. Но это стоит денег и займет много времени.

— Надо понимать: работы и услуги разбиты на классы. Их у нас порядка 45. Вполне возможно, что товарный знак «Сатурн» существует. Он зарегистрирован, допустим, на часы. Но абсолютно свободен в отношении баскетбольных мячей.

Ведь товарные знаки защищают не все, что вы производите, а лишь конкретные товарные группы и услуги, на которые эти самые знаки зарегистрированы, поясняет эксперт: «Плюс есть российская юрисдикция, а есть международная. Когда производитель хочет защитить свой товарный знак, то, как правило, вначале он защищает национальный приоритет. И лишь потом интересуется теми странами и регионами присутствия, на рынок которых желает выйти».

