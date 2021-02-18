Казанскую фирму уличили в использовании бренда южнокорейского производителя инструментов
В споре предпринимателя с иностранной компанией разбирается Татарстанское УФАС по России
В Татарстанском УФАС по России завели дело в отношении казанского ООО «СП Карбид Тулс Рус» по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Поводом послужило заявление ООО «Уай Джи Уан Рус» — официального представителя южнокорейской компании «Уай Джи Уан Ко. ЛТД» в России. Заявитель сообщил о незаконном использовании товарного знака «YG-1» тульским АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова», поэтому сначала дело рассматривали в Тульском УФАС. Теперь расставить точки над i предстоит татарстанскому регулятору.
Спор вокруг бренда «YG-1»
Татарстанские антимонопольщики получили от тульских коллег перенаправленное обращение ООО «Уай Джи Уан Рус» — официального представителя ведущего мирового производителя режущего инструмента родом из Южной Кореи. Заявитель сообщал, что АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» из Тулы незаконно использует товарный знак «YG-1». Оказалось, что сотрудники оборонного предприятия приобрели южнокорейский инструмент данной марки в ходе закупки, победителем которой стала казанская фирма ООО «СП Карбид Тулс Рус».
Согласно материалам дела, тульское бюро еще в 2019 году заключило договор с казанской фирмой на поставку оборудования. Права на товарный знак «YG-1» зарегистрированы на территории РФ за «УайДжи-1 Ко, ЛТД» (Республика Корея). В соответствии с лицензионным договором от 9 июня 2017 года, подписанным между «УайДжи-1 Ко, ЛТД» и ООО «Уай Джи Уан Рус», исключительное право на использование товарного знака«YG-1» в России предоставлено только официальному представителю корейского производителя в России — ООО «Уай Джи Уан Рус». Однако последнее в закупке не участвовало.
Получили «необоснованную выгоду»
Как сообщается в материалах дела, предположительно ООО «СП Карбид Тулс Рус» ввозило в Россию для продажи «КБП им. академика А.Г. Шипунова» металлорежущие инструменты «YG-1» и запчасти к ним путем параллельного импорта: поставки оригинального товара, приобретенного за рубежом, без согласия правообладателя.
— Осуществляя его продажу без согласия правообладателя, ответчик нарушил исключительные права заявителя. К тому же, необходимо отметить, что ООО «СП Карбид Тулс Рус» участвовало в конкурентных процедурах с целью дальнейшей реализации собственного товара. Подобными действиями данное общество получило необоснованную выгоду в виде заключения договора с целью поставки товара с товарным знаком без разрешения правообладателя, — говорится в определении УФАС по РТ.
Казанской фирме вменяют нарушение Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 3 статьи 1484 ГК РФ. К слову, судя по материалам дела, ООО «СП Карбид Тулс Рус» уже использовало объекты интеллектуального права без письменного согласия собственника товарных знаков. В 2020 году «СП Карбид Тулс Рус» участвовало в закупочной процедуре по поставке металлорежущего инструмента израильской торговой марки «ISCAR» на АО «Щегловский вал». Иностранная компания требовала взыскать с ответчика 5 млн рублей компенсации и обязать его прекратить незаконное использование товарного знака. Однако суд оставил иск без удовлетворения.
Заявитель в «бизнес-путешествии»
ООО «СП Карбид Тулс Рус» действует с 17 июня 2016 года. Основной ОКВЭД — «торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах». Работает по семи направлениям. Уставный капитал — 60 тыс. рублей. В фирме три учредителя с равными долями: Ильшат Закиров, Александр Мынин и Валерий Кравцов. Директор — Ильшат Закиров. 2018 год компания завершила с выручкой в 25 млн и чистой прибылью в 463 тыс. рублей, более поздних финансовых показателей не приводится.
Московское ООО «Уай Джи УАН Рус» зарегистрировано 17 октября 2016 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителем организации является одно иностранное юридическое лицо — Акционерное общество с ограниченной ответственностью «Уай Джи Уан Ко. ЛТД». Генеральный директор — Павел Беликов. Основной вид деятельности компании — «торговля оптовая ручными инструментами». Также ООО «Уай Джи УАН Рус» работает еще по двум направлениям. Размер уставного капитала — 16 млн руб. На «Руспрофиле» имеются сведения о наличии семи исполнительных производств в отношении компании. Выручка организации составила 231 млн рублей — в 2018 году, 289 млн рублей — в 2019 году, с чистой прибылью в 16 и 39 млн рублей соответственно.
Оперативно связаться с ответчиком «Реальному времени» не удалось. Все три телефона, указанные ООО «СП Карбид Тулс Рус» в открытых источниках в качестве контактных, отключены. Что касается заявителя — в телефонном разговоре представитель ООО «Уай Джи Уан Рус» воздержалась от комментариев, сообщив лишь, что «лица, уполномоченные взаимодействовать со СМИ, отправились в бизнес-путешествие и вернутся на следующей неделе».
До 20 эпизодов в год
В пресс-службе Татарстанского УФАС по России, сообщили, что нарушений статьи о незаконном использовании чужого товарного знака в республике пока немного.
По статистике ежегодно фиксируется порядка 20 подобных эпизодов. Большая часть нарушений устраняется после предупреждений — до возбуждения дела.
— Большинство организаций в настоящее время распространяют рекламу о своей деятельности и о производимых товарах в сети интернет. Поэтому управление достаточно часто выявляет подобные нарушения. Наиболее распространены случаи недобросовестной конкуренции: путем смешения, связанные с использованием исключительных прав на индивидуализацию юридических лиц, путем некорректного сравнения: использования необъективного сравнения товара с товаром конкурентов, связанные с использованием авторских прав, результатов интеллектуальной собственности, — сообщили нашему изданию антимонопольщики.
По словам проверяющих, организации копируют известные названия фирм-конкурентов, интернет-сайты, упаковки товаров, пытаясь заработать на уже состоявшейся репутации организаций, товары которых пользуются спросом. Сообщается, что в практике Татарстанского УФАС России есть дело в отношении татарстанского предпринимателя, который «размещал на своем сайте информацию о выпуске продукции с символикой спортивных клубов «Рубин» и «Ак Барс». Также сохранились материалы об автомобильной компании «Германика Авто 116», незаконно использовавшей наименование «Германика». Нарушение было устранено, в настоящее время фирма называется «ГЕРМАН АВТО 116».
Гугл здесь не поможет
Казанский юрист Елена Федотова уверена, что у корейской фирмы есть шансы привлечь к ответственности казанского предпринимателя. Ввоз приобретенной за рубежом продукции без согласия правообладателя товарного знака нарушает его права. «Уай Джи Уан Ко. ЛТД» может потребовать возмещения причиненных убытков или компенсацию.
Заместитель директора юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов отметил, что присвоение чужого товарного знака — довольно распространенное явление:
— В основном, конечно, такое происходит неумышленно, по незнанию. Хотя есть и мимикрия. Кое-кто использует успешные бренды с тем, чтобы заработать, вполне при этом понимая, что именно делает.
По мнению эксперта, проблема заключается, прежде всего в том, что люди не осведомлены, где именно можно произвести поиск товарных знаков: «Существует отдельный ресурс — Федеральный институт промышленной собственности. Надо зарегистрироваться и получить доступ к просмотру. Гугл здесь не поможет». Камалов также добавил, что можно воспользоваться услугами патентного поверенного. Но это стоит денег и займет много времени.
Ведь товарные знаки защищают не все, что вы производите, а лишь конкретные товарные группы и услуги, на которые эти самые знаки зарегистрированы, поясняет эксперт: «Плюс есть российская юрисдикция, а есть международная. Когда производитель хочет защитить свой товарный знак, то, как правило, вначале он защищает национальный приоритет. И лишь потом интересуется теми странами и регионами присутствия, на рынок которых желает выйти».
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