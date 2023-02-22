Количество заявлений в Арбитражный суд Татарстана выросло на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2022 году количество заявлений в Арбитражный суд Татарстана выросло по сравнению с предыдущим годом на 10% — до 35,9 тысячи. По отношению к 2020-му число увеличилось на 16%, заявил председатель суда Максим Боровков.

В результате за год Арбитражный суд Татарстана рассмотрел 29,9 тысячи дел. В порядке упрощенного производства рассмотрено 10,3 тысячи дел, что составило 35% от общего количества разрешенных споров. В порядке приказного производства рассмотрено 2,5 тысячи дел.

При этом Арбитражным судом Татарстана активно используются цифровые сервисы — видеоконференции. В ближайшее время он перейдет полностью на электронную отправку уведомлений участников судебных процессов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в 2021 году в татарст­анский арбитраж по­ступило 32,5 тысячи исковых заявлений. Общее количество ра­ссмотренных дел и прочих заявлений, определявшее реальную нагрузку на судей, составило 74,2 тысячи, что выше на 28%, чем в 2020-м.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Луиза Игнатьева