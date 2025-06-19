Шурале остался без охраны, очередь — за Су Анасы

Роспатент признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку татарскому лешему

Фото: Реальное время

В России признали недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Шурале», зарегистрированному в 2024 году казанским ООО «Национальные игрушки». Как стало известно «Реальному времени», аналогичное решение готовится и в отношении запатентованного той же фирмой товарного знака «Су Анасы». Подробности о результатах и перспективах затянувшегося спора о попытках «приватизации» национального фольклорного наследия Татарстана, а также о позиции правообладателя известных брендов — в нашем материале.

Исключительное право исключено

Коллегия Палаты по патентным спорам вынесла и опубликовала решение по делу о товарном знаке «Шурале», который в прошлом году казанское ООО «Национальные игрушки» запатентовало вместе с другими аналогичными товарными знаками — «Су Анасы», «Камыр-Батыр», «Кар Кызы». Дело было рассмотрено в связи с возражением, поступившим в Роспатент от ООО «Казанские подарки», которое ранее проиграло арбитражный спор правообладателю товарного знака «Шурале».

Ранее владелец товарного знака «Шурале» подал к ООО «Казанские подарки» иск на 200 тыс. рублей за нарушение исключительного права на знак. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил его частично — постановил взыскать с ответчика 10% от запрашиваемой суммы. В апелляционной инстанции это решение устояло.

Коллегия Палаты по патентным спорам вынесла и опубликовала решение по делу о товарном знаке «Шурале». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Коллегия Палаты по патентным спорам признала действия ООО «Национальные игрушки» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «Шурале» нарушающими требования федерального закона «О защите конкуренции» и пришла к выводу, что Роспатент должен признать предоставление правовой охраны товарному знаку «Шурале» недействительным в отношении всех товаров 28-го класса МКТУ. (28-й класс Международной классификации товаров и услуг охватывает товары, связанные с играми, игрушками и спортивным инвентарем, принадлежности для рыбалки и охоты, декоративные и праздничные изделия).

В своем решении Роспатент опирался на решение регионального антимонопольного органа, принятое в марте 2025 года по обращению ООО «Казанские подарки», торгующего национальными сувенирами в магазинах на ул. Баумана. Татарстанское УФАС усомнилось в правомерности присвоения коммерсантами прав на имена героев национального фольклора.

Товарный знак или национальное достояние?

«Незадачливый лесной житель Шурале в Татарстане знаком каждому с самого раннего детства. Трудно себе представить более популярный татарский национальный персонаж. Он непременный участник всевозможных театрализованных представлений на народных гуляниях, комичную нескладную фигурку Шурале можно увидеть в парках и скверах, в сувенирных магазинах, на страницах различных развлекательных изданий и даже на упаковках товаров, — говорится в тексте решения Татарстанского УФАС по делу о нарушении антимонопольного законодательства ООО «Национальные игрушки». — Герой сказки «Шурале» является известным, изучается в рамках школьной программы, а также скульптура «Загадки Шурале» находится у Театра имени Камала в г. Казани».

В подтверждение того, что образ Шурале является национальным достоянием и не может быть «приватизирован», татарстанский Минкульт предоставил УФАС огромный список художественных, литературных произведений и научных работ. скриншот с сайта Яндекс.карты

В подтверждение того, что образ Шурале является национальным достоянием и не может быть «приватизирован» какой-либо коммерческой структурой, татарстанский Минкульт предоставил УФАС огромный список художественных, литературных произведений и научных работ, где упоминается татарский леший.

В свою очередь, ООО «Национальные игрушки» указало, что до даты регистрации товарного знака компания заключила договоры авторского заказа с художником, который создал серию персонажей «Су Анасы», «Шурале», «Камыр Батыр» и другие, а с ИП Мурзиным — соглашение, в соответствии с которым индивидуальный предприниматель осуществляет продажу паззлов на маркетплейсе.

«Не использовался в фактической хозяйственной деятельности»

В Татарстанском УФАС установили, что зарегистрированное 10 января 2024 года ООО «Национальные игрушки» уже 22 января направило в Роспатент заявку на регистрацию «фольклорных» товарных знаков. А зарегистрировав их в июле, в августе опубликовало в газете «Ватаным Татарстан» объявление с информацией для широкого круга лиц о своих правах и предоставлении возможности предпринимателям заключить договоры на право использования запатентованных знаков. В этот же период было подано обращение в республиканский Минкульт с предложением заключить лицензионные договоры на использование, по сути, национальных культурных ценностей. А еще ООО «Национальные игрушки» направило досудебную претензию театру кукол «Экият» — в связи с использованием в постановках учреждения культуры образов запатентованных им персонажей.

УФАС констатировало отсутствие доказательств, подтверждающих, что ООО «Национальные игрушки» использовало товарный знак и права на него в своей фактической хозяйственной деятельности. Мария Зверева / realnoevremya.ru

УФАС констатировало отсутствие доказательств, подтверждающих, что ООО «Национальные игрушки» использовало товарный знак и права на него в своей фактической хозяйственной деятельности, при производстве товаров и оказании услуг до публикации сообщения в газете, направления обращения в Минкульт, а также в период направления претензий в адрес ООО «Казанские подарки» и подачи искового заявления в Арбитражный суд и рассмотрения дела в антимонопольном органе.

«Из-за широкой известности и особой культурной ценности персонажа произведения Г. Тукая «Шурале», регистрация в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего имя персонажа, на имя одного лица напрямую затрагивает интересы общества, создав препятствия для его использования в предпринимательской деятельности неограниченного круга хозяйствующих субъектов, — указано в решении Комиссии Татарстанского УФАС. — Действия ООО «Национальные игрушки» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак №1034117 «Шурале» в целях получения имущественной выгоды путем запрета использования спорного обозначения и взыскание компенсации нарушают требования части 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции». Материалы дела были переданы уполномоченному должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Также ООО «Национальные подарки» направило решение УФАС в Федеральную службу по интеллектуальной собственности — документ послужил основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

«Теперь есть основания взыскать неустойку»

— Я удовлетворен решением Роспатента, — заявил «Реальному времени» депутат Госдумы Айрат Фаррахов, который ранее получил от первого замминистра ведомства Максима Колесникова и руководителя Роспатента Юрия Зубова ответ о недопустимости госрегистрации в качестве товарных знаков особо ценных объектов культурного наследия. — Я абсолютно уверен, что все последующие решения будут направлены на восстановление справедливости.

Спикер считает, что у татарстанского Минкульта «есть все основания для того, чтобы взыскать все варианты неустойки». При этом депутат высказал неудовлетворенность тем, что сама компания «Национальные игрушки» не откликнулась на его открытое обращение в СМИ, в котором он предлагал ей самостоятельно обратиться в Роспатент с отказом от патентной защиты татарских национальных персонажей.

«Надеюсь, что по остальным товарным знакам будут приняты аналогичные решения»

— Мы удовлетворены, — сообщила «Реальному времени» министр культуры РТ Ирада Аюпова. — Есть решение патентной комиссии о том, чтобы удалить из реестра патент на использование знака «Шурале», и я надеюсь, что и по остальным товарным знакам такого рода будут приняты аналогичные решения.

«Мы удовлетворены», — сообщила «Реальному времени» министр культуры РТ Ирада Аюпова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Она отметила, что это первый в России прецедент, когда имела место попытка продать право использования зарегистрированных знаков такого рода и что, по ее мнению, это является примером ярко выраженной недобросовестной конкуренции.

— Я понимаю, когда патентуются определенные изображения, но когда патентуют право использовать образ в целом — это нонсенс, — говорит министр культуры. — Если патентуется название, соответствующее определенному типу товара, например, игрушке, которая будет называться «Шурале», это нормально. Допустима такая связка — товар и знак, товар и наименование. Но никоим образом не может коммерческая организация патентовать право использования наименования в целом, например, «Царевна Лебедь». Парадокс ситуации именно в этом — запатентовали не товар, а право использования вообще этого словосочетания!

«Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме»

На другой исход надеется бенефициар и руководитель ООО «Национальные игрушки» Искандар Асянов. Он сообщил «Реальному времени», что компания уже подала судебный иск с целью обжалования решения Татарстанского УФАС относительно товарного знака «Шурале». И поскольку коллегия Палаты по патентным спорам в своем решении исходила из решения УФАС, он надеется и на отмену решения Роспатента.

— Пока не будет решения по иску об обжаловании решения УФАС, запись о регистрации товарного знака не может быть аннулирована, — говорит Асянов. — Кроме того, если решение УФАС устоит в суде, то Роспатент аннулирует регистрацию товарного знака только в одном 28-м классе — по сувенирам. Но наименование запатентовано в двух классах — одежда и сувениры, значит, останется регистрация по классу одежды.

Искандар Асянов сообщил «Реальному времени», что компания уже подала судебный иск с целью обжалования решения Татарстанского УФАС относительно товарного знака «Шурале». скриншот сайта "Национальные игрушки"

«Реальное время» поинтересовалось, почему руководитель компании, несмотря на огромный общественный резонанс, не откликнулся на призыв парламентария и выступления представителей республиканского Минкульта добровольно аннулировать регистрацию товарного знака на культурное достояние республики.

— К нам за все время с официальным запросом никто еще не обратился, — возразил Асянов. — А мы, обращаясь в Минкульт и с иском к театру «Экият», хотели изначально привлечь внимание к проблеме, существующей в правовом поле, но с нами никто не захотел общаться. А если бы Министерство культуры как-то бы решило этот вопрос, мы бы этот знак и так отдали. Мы и иск-то подали на минимально возможную сумму — 10 тысяч рублей. Было бы можно подать на 1 рубль — подали бы на 1 рубль. И мы изначально готовы были заключить лицензионные соглашения со всеми бюджетными учреждениями стоимостью 1 рубль за использование наших товарных знаков в культурных мероприятиях.

По словам Асянова, на территории России давно запатентованы и Царевна Лебедь, и Кощей Бессмертный, а знак «Шурале» зарегистрирован в классе алкогольной продукции и «никого это не волнует».

А еще он добавил, что пока никто не обратил внимания, что его компанией зарегистрированы и другие товарные знаки, так сказать, более широкого профиля — «Татар егете» и «Татар кызы», и его компания «будет определять, как будут выглядеть эти образы на сувенирах и одежде»:

— Вы можете сделать любое изображение, но в классе, например, сувениров, вы не можете указать, что там нарисована «Татар кызы» — так вы нарушите наши права. Но Министерство культуры и ФАС это не беспокоит. А Челябинский конгресс татар зарегистрировал товарный знак «Татарин», «Татарка» в классе культурных мероприятий. Мы пытаемся привлечь внимание к проблеме культуры и самоидентичности.

Асянов также сообщил, что в одном из соседних регионов у его компании хотят выкупить несколько товарных знаков — татарскую Снегурочку «Кар кызы» и ряд других, чтобы создать аналог нашего Кыш Бабая.