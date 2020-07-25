События недели: перезапуск соципотеки, новый мост через Волгу и реанимация «свеевского» долгостроя

Чем запомнятся татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Олег Тихонов

Хорошими новостями для молодых семей, не имеющих собственного жилья, многострадальных дольщиков «Свея» и автомобилистов, а также внезапной рокировкой в руководстве АО «Газпром межрегионгаз Казань» и пожизненным приговором формально раскаявшемуся убийце своей семьи из Менделеевска запомнятся минувшие семь дней жителям республики. О главном за неделю — в обзоре «Реального времени».

Соципотека становится ближе — появилась новая республиканская программа



В Татарстане произошла «реновация» программы социальной ипотеки — теперь получить заветный кредит смогут все нуждающиеся в жилье молодые семьи вне зависимости от того, работают ли они в бюджетной сфере.

Новая республиканская программа имеет ряд плюсов по сравнению с федеральными: по российским правилам, возраст обоих супругов при ожидании жилья не должен превышать 35 лет, по республиканским — это условие касается только одного из них; в России при достижении 35 лет очередники выбывают из программы, в Татарстане — остаются в ней, если встали в очередь до 29 лет. Условий вступления в ипотеку два: участники должны быть признаны нуждающимися, то есть иметь в собственности менее 18 кв. м жилья, и иметь подтвержденный доход в размере МРОТ — чуть более 9 тысяч рублей на человека, или 27 тысяч рублей на семью из трех членов.

Республика вошла в число 22 пилотных регионов, отобранных Росавтодором для внедрения ИТС. Фото Максима Платонова

Всевидящее око: Татарстан стал пилотным регионом для внедрения ИТС

Татарстан получит свою долю из более чем 3,3 млрд рублей, выделяемых из федерального бюджета на внедрение интеллектуальных транспортных систем в России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги»: республика вошла в число 22 пилотных регионов, отобранных Росавтодором для внедрения ИТС.

В ИТС входят подсистемы видеонаблюдения и мониторинга параметров транспортных потоков, светофорного управления, экологических параметров, весогабаритного контроля ТС, контроля общественного транспорта, соблюдения ПДД.

Целью проекта является автоматизация процессов управления дорожным движением. Региональную часть проекта планируется завершить в 2024 году.

Ринат Сабиров возглавил АО «Газпром межрегионгаз Казань»

Возглавлявшего 22 года АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова сменил на посту экс-помощник президента Татарстана по ТЭК Ринат Сабиров. Премьер-министр РТ Алексей Песошин и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский представили коллективу компании нового гендиректора в обстановке «секретности».

Ханбикову, который получил в 1998 году убыточное предприятие, а к 2020-му вывел его на годовой оборот в 95,5 млрд рублей и прибыль в 144 млн, доверили пост советника гендиректора компании.

Возглавлявшего 22 года АО «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова сменил на посту экс-помощник президента Татарстана по ТЭК Ринат Сабиров. Фото tatarstan.ru

Платная дорога новым мостом красна

Давние планы по строительству в Татарстане еще одного моста через Волгу обрели реальные перспективы: в понедельник на проходившем в Казани совещании «О строительстве автодороги Европа — Западный Китай» премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что в этом году начнется строительство части этого проекта — платной магистрали М-12.

Предполагается, что платная дорога пойдет в обход Казани, будет на 25 км короче существующей трассы, обойдется в 650 млрд рублей и обеспечит доезд от столицы Татарстана до Москвы за 6,5 часа, а до Санкт-Петербурга — за 12 часов.

Мост через Волгу длиной 3 км планируется построить в районе сел Шеланга и Кзыл-Байрак.

НКЦ «Казань» сменил имя

Переименовали в очередной раз последний казанский «памятник» вождю российской революции и создателю СССР — Ленинский мемориал, который старшее поколение за специфический силуэт иронически прозвало «крематорием». «Национальный культурный центр Казань», культурная жизнь в котором ограничивалась редкими выставками, а сохранение национальных традиций — мероприятиями в конференц-зале, отныне называется «Музейный комплекс города Казани».

Осенью в реконструированный комплекс должна переехать Национальная библиотека Республики Татарстан. Забьет ли ключом культурная жизнь в стандартном для современных культурных центров наборе помещений — тут должны открыться выставочный зал, зал для различных событий, аудитории, а также универсальный зал-трансформер, студия звукозаписи, кафе и сувенирный магазин — во многом зависит от руководителя комплекса. На эту должность назначена член комитета Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению Луиза Космылина.

Осенью в реконструированный комплекс должна переехать Национальная библиотека Республики Татарстан. Фото Ильи Репина

По китайскому рецепту: в Татарстане хотят создать бондовую зону

Создать в Татарстане современный «Китай-город» — первую в России бондовую зону В2В2С для трансграничной интернет-торговли предложил в обращении к главе Минфина России Антону Силуанову президент республики Рустам Минниханов. Предварительные расчеты показывают, что реализация этого предложения при введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону, обеспечит дополнительное поступление в российский бюджет более 17 млрд рублей и более чем 10-кратный рост экспорта российских товаров через каналы трансграничной интернет-торговли.

Строительство бондовых зон — мест с особым таможенным статусом, позволяющим не платить таможенные пошлины и налоги при хранении импортируемых товаров до их приобретения конечным покупателем, активно развивает один из мировых лидеров интернет-торговли Китай. Считается, что такие условия более чем в два раза уменьшают стоимость логистических операций при импорте, экспорте или транзите товаров, снижают риски торговых операций.

18 лет спустя: возобновилось строительство «свеевского» объекта на Достоевского

В Казани возобновилось строительство одного из самых известных долгостроев в городе — дома №57 по улице Достоевского. К реализации проекта «элитного» жилого дома на 373 квартиры в центре столицы республики фирма «Свей» приступила в 2002 году. С тех пор глава компании Рашид Аитов успел получить по суду 11-летний срок за мошенничество в особо крупном размере с деньгами дольщиков, а недавно приговор ему был отменен в кассационной инстанции — Шестом кассационном суде общей юрисдикции в Самаре.

В апреле 2020 года Арбитражный суд Татарстана назначил застройщиком дома Фонд защиты прав дольщиков РТ. Работы на объекте начались с обветшавших конструкций — кровли, вентфасада, оконных рам. Завершить работы и сдать долгострой обещают в первом квартале 2021 года.

Верховный суд Татарстана вынес приговор Айнуру Харисову, который 3 декабря 2019 года, крепко выпив, из ревности зарезал в Менделеевске супругу и двоих детей. Фото Максима Платонова

Детоубийца получил пожизненное

Пожизненным тюремным сроком завершилось нашумевшее уголовное дело: Верховный суд Татарстана вынес приговор Айнуру Харисову, который 3 декабря 2019 года, крепко выпив, из ревности зарезал в Менделеевске супругу и двоих детей, а также тяжело ранил 12-летнего пасынка.

Убийца признал вину и выразил раскаяние в последнем слове, однако суд не счел, что он заслуживает снисхождения. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда — 3 млн рублей в пользу бабушки детей, 500 тысяч — выжившему ребенку.

Жертвы «некупального» сезона

МЧС подвело плачевные итоги отдыха на воде: оказалось, что с начала лета 2020 года при купании утонуло вдвое больше татарстанцев, чем за аналогичный период прошлого года, — 43 человека, среди них шестеро детей. Сегодня эти данные были актуализированы: 47 утонувших, из которых семеро — несовершеннолетние.

При этом купальный сезон-2020 в республике официально еще не открыт, лишь один пляж из 17 — в Нижнекамске — получил официальное положительное санитарно-эпидемиологическое заключение.

МЧС подвело плачевные итоги отдыха на воде — оказалось, что с начала лета 2020 года при купании утонуло вдвое больше татарстанцев, чем за аналогичный период прошлого года. Фото Олега Тихонова

Казань отправилась в «плаванье»

На этой неделе ливни дважды затопили Казань. В воскресенье, 20 июля, в поселке Нагорный дорога превратилась в настоящую горную речку, авторынок в Ново-Савиновском районе — в озеро, автобусы — в аквариумы. В соцсетях выложили фото уплывших от владельцев автомобильных номеров — потерянные государственные знаки добрые люди вывесили на заборе у трамвайного депо.

А 23 июля кошмар повторился: в полноводную реку превратился проспект Победы, смыло часть дороги на улице Фучика, затопило дворы в 10-м микрорайоне. Одним из последствий потопа стали вечерние 9-балльные пробки на дорогах города.