Сочинские власти парализовали бизнес и выставили счет татарстанцам за свалку

Администрация города-курорта требует 5 млн рублей с компании из Набережных Челнов

Фото: предоставлено ООО 'Евронит"

Челнинское ООО «Евронит», которое выпускает сухие строительные смеси, в 2017 году вознамерилось открыть свой филиал вблизи Сочи. Для этого компания из Татарстана приобрела на банкротных торгах в Адлерском районе 8 производственных объектов без права аренды земли. Впрочем, воспользоваться ими с тех пор она так и не смогла. Участок, на котором находятся строения, почти целиком оказался занят несанкционированной свалкой. В компании «Евронит» утверждают, что, судя по всему, бытовые отходы туда свозили целыми «КАМАЗами». Тем не менее, администрация города-курорта насчитала нашим землякам арендную плату за три года по полной за весь участок: свыше 5 млн рублей и уже дошла с этими претензиями до Верховного суда РФ. «Еврониту» же пока так и не удалось ни взять эту землю в аренду, ни купить ее.

Требовательный город-курорт

Как стало известно «Реальному времени», администрация города Сочи не оставляет попыток взыскать с челнинского предприятия «Евронит» из Набережных Челнов 5,2 млн рублей арендной платы за землю в Адлерском районе. Согласно базе данных арбитража, сочинские власти в этом стремлении дошли до высшей судебной инстанции — Верховного суда РФ. Справедливости ради отметим, что формулировка иска, который разбирался в Арбитражном суде РТ, звучит иначе: в нем речь идет о неосновательном обогащении, не считая процентов. Однако, в материалах указано, что эту сумму как раз и составила арендная плата за землю за последние три года.

Интересно другое: участок площадью 8,13 тысяч кв.м вблизи села Голицино на 16 км федеральной дороги «Адлер — Красная Поляна» у ООО «Евронит» в аренде никогда не был. В августе 2017 года компания из Татарстана купила на банкротных торгах за 13,5 млн рублей лишь восемь объектов недвижимости на этой земле. Как-то: административно-производственный корпус в 199,3 квадратных метра, два склада закрытого хранения (132,4 и 257,2 кв.м.), недостроенный столярный цех, арматурный цех (216,1 кв.м), бытовку и контрольно-пропускной пункт. В договоре купли-продажи было указано, что права на земельный участок под объектами недвижимости отсутствуют.

Почему, становится понятно, если обратиться к предыстории. Дело по поводу аренды этого земельного участка Арбитражный суд Краснодарского края разбирал еще в апреле 2015 года. Тогда администрация Сочи требовала расторгнуть договор с ООО «Горная инженерно-строительная компания» (ГИСК), который был подписан двумя годами ранее. Причина для крайних мера была прозаична: ненадлежащее исполнение. В частности, арендатор должен был платить за землю ежеквартально. Однако, на деле он почти два года, с 25 февраля 2013 года по 31 декабря 2014-го, не вносил платежи в полном объеме.

Администрация Сочи требовала расторгнуть договор с ООО «Горная инженерно-строительная компания» (ГИСК), который был подписан двумя годами ранее. Фото sochi.ru

Ни претензия оплатить долг в десятидневный срок, ни приглашение должника в департамент имущественных отношений сочинской администрации для расторжения договора аренды результата не возымели. В этой ситуации местным властям оставалось только одно: подать иск в суд. Как оказалось, для разрыва договора было достаточно больше чем два раза подряд пропустить арендные платежи. Суд признал требование местных властей обоснованным. Оспорено его решение не было. С учетом того, что компания-арендатор уже в 2013 году свалилась в банкротство, ей было явно не до того.

Кто намусорил?

— Мы занимаемся производством сухих строительных смесей и хотели открыть на приобретенном в Сочи земельном участке филиал, — рассказала «Реальному времени» о целях покупки земли на юге юрисконсульт ООО «Евронит» Лилия Габдуллина.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евронит» было зарегистрировано 6 лет назад: в апреле 2015 года. Это микропредприятие со среднесписочной численностью персонала 3 человека. Директор, он же владелец, Валерий Голубятников. Производит сухие строительные смеси на основе цемента. Фирме принадлежит три товарных знака.

Казалось бы, за челнинскую компанию можно только порадоваться: сделка состоялась и расширению бизнеса ничто не мешает. Однако, на деле все оказалось не так радужно.

— Уже на месте мы увидели, что весь участок сильно захламлен. Мы даже к своим объектам подойти не смогли, — сообщила Габдуллина.

По виду, вспоминает она, это была настоящая городская свалка: баллоны, пластиковые бутылки и все остальные виды бытового мусора.

По виду, вспоминает она, это была настоящая городская свалка. Фото предоставлено ООО 'Евронит»

— Такое ощущение, что когда еще не был назначен региональный оператор по обращению с ТБО, это было место, куда стихийно КАМАЗами вывозили мусор, — предполагает юрист.

Причем, по ее словам, оказалась замусорена большая часть этих 8 тыс «квадратов». «Похоже, было дано устное указание сваливать сюда бытовые отходы. У участка же не было арендатора. Вот и посчитали: кто придет на его место, тот и разберется», — «реконструирует» ход событий Габдуллина. «С трудом верится, что это могло происходить без ведома местных властей», — замечает она. Кто бы мог подумать, что такой подвох таит в себе участок, который, как обрисовала собеседник нашего издания, находится по соседству с заповедником:

— После него начинается охранная зона. Это рядом с Красной Поляной: там, где проходит старая федеральная автодорога.

Представитель «Евронита» рассказала, что они пытались в судебном порядке обязать администрацию Сочи ливидировать несанкционированную свалку, тем самым открыв им доступ к своим объектам. Иск подавали в краснодарский арбитраж. Однако, суд, по ее словам, назначил в ответственные «физиков» и компании, которых, что называется, ловили за руку на складировании на этом участке мусора. Это и та же самая ГИСК, и некий С.А. Пашанян, и ООО «Эко Сервис».

— Все это долго-долго выясняли. Оказывается, в администрации Сочи была кипа таких дел, но они столько времени не принимали никаких мер, чтобы предотвратить образование стихийной свалки, — рассказывает юрисконсульт.

Одним словом, дело с требованием заставить местные власти убрать мусор с участка «Евронит» проиграл. Пока только в двух инстанциях. 15 арбитражный апелляционный суд вынес постановление 26 августа. В судебном «вердикте» говорится о том, что обнаруженные на упомянутом земельном участке отходы «были образованы не в результате деятельности администрации города Сочи». По словам Габдуллиной, пока дело рассматривалось в суде, они своими силами сделали, что смогли — убрали мусор в сторонку и огородили территорию: поставили забор. Между тем, проблема свалки так и не решена.

Краснодарский арбитраж назначил в ответственные «физиков» и компании, которых, что называется, ловили за руку на складировании на этом участке мусора. Фото ewnc.org

— Собственник этой земли — город Сочи. Но в администрации говорят, имея в виду нас: «Пускай они и убирают мусор!». Мы им в ответ: «Как мы будем это делать, если вы даже землю в аренду нам не передаете?, — описывает трения сторон представитель «Евронита».

Компания буквально через месяц после покупки объектов недвижимости, в сентябре 2017 года, просила сочинскую администрацию предоставить ей землю в аренду без проведения торгов. Но департамент имущественных отношений ей в этом отказал. Основанием, говорится в материалах арбитража, стало «несоответствие объектов недвижимости целевому использованию земельного участка». В чем заключается это несоответствие, не расшифровано. А вторая причина — обнаруженная несанкционированная свалка.

Устали ходить по судам

Судя по всему, «Евронит» не терял надежды решить свой вопрос, но «воз и ныне там». «Столько времени уже прошло. Мы пишем-пишем, а ответа никакого нет. Подали заявление в суд», — сообщила о неспешности процедуры Габдуллина. Однако, как уже говорилось выше, результат разбирательства оказался для челнинской компании отрицательным. Лилия Габдуллина рассказала «Реальному времени», что компания уже не знает, к кому взывать: «Землю в аренду нам не дают. Мы не можем этот мусор вывезти. Но при отсутствии договора с нас по суду взыскивают арендные платежи! Мы уже думаем: в прокуратуру что ли написать по поводу этой ситуации?» Письмо в УФАС (копия есть у «Реального времени») они уже направили.

Планы по открытию офиса на юге у «Евронита», подтвердила юрисконсульт, еще остаются в силе: «В Набережных Челнах у нас завод. Хотим открыть такой и тут». Она не скрывает своего разочарования: «Мы хотим их (местные власти — прим. авт.) как-то сподвигнуть на то, чтобы они убрали эту свалку, а не ходить по судам. Этот процесс длился 1,5 года и безрезультатно. А сейчас у нас идет еще и второе судебное разбирательство. Сколько уже можно?!».

Хотя Габдуллина напомнила, что «Евронит» все же добился того, чтобы местные власти начислили им арендную плату, исходя из объектов недвижимости (только под ними — прим. авт.), что практически в пять раз меньше: вместо требуемых 5 млн рублей около 1 млн. Но сейчас администрация Сочи подала заявление в Верховный суд РФ, пытаясь оспорить это решение.

«Столько времени уже прошло. Мы пишем-пишем, а ответа никакого нет. Подали заявление в суд», — сообщила о неспешности процедуры Габдуллина. Фото предоставлено ООО 'Евронит»

Ни арендовать, ни купить

Но и «Евронит» не останавливается на достигнутом. Лилия Габдуллина рассказала, что они также подали заявление в сочинскую администрацию о получении ООО «Евронит» права собственности на эти 8 тыс «квадратов». «Мы имеем преимущественное право на покупку этого участка», — констатирует она. И уже получили обратную связь: «Буквально на днях пришел ответ, показавшийся довольно странным: якобы у них сейчас временно приостановлена продажа земли». «Сейчас там, в принципе, нет такой земли. Может быть, местные власти так ведут себя по этой причине?, — встретив очередное «нет», строит предположения юрисконсульт «Евронита».

И действит­ельно, в ответе Депа­ртамента имущественн­ых отношений админис­трации Сочи, датиров­анным 28 августа («Р­еальное время» распо­лагает копией) говор­ится, что, во-первых, в заявлении «Еврон­ита» не указаны адре­сные ориентиры объек­тов недвижимости. Те же сооружения, что там имеются по данным ЕГРН, «частично вы­ходят за границы исп­рашиваемого земельно­го участка». А нахож­дение объекта недвиж­имости одновременно на двух земельных уч­астков противоречит требованиям законодательства.

Во-вторых, сообщаетс­я, что в настоящее время по искам прокур­атуры Краснодарского края сделки по прод­аже земельных участк­ов признаются недействительными по причине того, что они находятся в зоне округа санитарной охраны го­рода Сочи. Верховный суд РФ относит их к землям особо охраняемых при­родных территорий, имеющих федеральное значение. Исходя из этого, «пр­едоставление такой муниципальной услуги как «продажа земельного участка, находящ­егося в муниципальной собственности, без проведения торго­в» в настоящее время не осуществляется».

Габдуллина говорит, что не знает насколько сейчас ценны эти сочинские квадраты: «Мы выкупили объекты на торгах: все законно. Видеть не видели, что там организована свалка — узнали только по приезду. Все доказательства у нас есть. Мы их представляли в суд». Узнать мнение администрации Сочи по сложившейся ситуации «Реальному времени» оперативно не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос нашего издания не поступил. Мы готовы разместить его по получении.

Покупки на банкротных торгах богаты на сюрпризы

Президент гильдии риелторов РТ Андрей Савельев убежден, что этот вопрос лежит в юридической плоскости. «Если кто-то владеет зданием, но земля под ним не оформлена, аренду за нее собственник объекта все-равно обязан платить», — замечает он. Но есть и исключение: хозяин здания не должен вносить арендные платежи в том случае, если он обращался за заключением договора аренды, а местная администрация ему в этом отказала.

— Если есть официальный отказ, с момента его вынесения собственник строений «освобождается» от оплаты аренды, — говорит Савельев.

Собеседник «Реального времени» рассказывает, что покупки на банкротных торгах периодически преподносят их новым владельцам сюрпризы. «Покупают, а там все очень плохо. Или часто с документами возникает проблема. У меня, например, сейчас идет судебный процесс: у обанкротившегося предприятия приобрели на аукционе здание, а часть его, как оказалась, не зарегистрирована. Теперь новый собственник пытается оформить на эту «нелегальную» часть необходимые бумаги, потому что предыдущий хозяин-банкрот этого не сделал. А это дополнительные материальные и временные затраты». «Банкроты — это всегда бардак, всегда проблемы. Очень редко когда все бывает идеально», — резюмирует он.

Директор центрального дома недвижимости «Валери» Валерий Абсалямов подтверждает, что ООО «Евронит» движется в правильном направлении: «Сначала надо получить какое-то право на эту землю. А развертывание там производства — это пока дальние планы. Ближайшие же — это какая-то определенность с участком». При этом, по словам Абсалямова, местная администрация может требовать что угодно, но если такого права у нее нет, все будет тщетно.

Источник на риелторском рынке, пожелавший остаться не названным, полагает, что это больше вопрос политики: «Исходя из практики, могу сказать, что коммерсанты будут так биться долго. Если найдут хорошего помощника из местных, то их вопрос решится гораздо быстрее. Но при этом, не исключено, его придется брать в долю. Тогда при желании и землю можно будет перевести во что надо. Хотя если компания действительно планирует там производство сухих смесей, то промышленное назначение менять нет нужды». «Когда идешь в другой регион, всегда надо понимать, что если ты там просто что-то купил и будешь пытаться развивать, сделают все, чтобы у тебя ничего не вышло. И так повсюду: кто свой «кусок» отдаст?» — делится он откровениями.

Сочинский риелтор Тамара Балясникова говорит, что цена земли в этом районе варьируется от 500 тыс. до 1 млн рублей за сотку.

— Вопрос в том, что на ней делать, — замечает она, — Кемпинги и пикники не предполагаются, так как река Мзымты находится только через дорогу. Там есть пара ресторанов, таких как большой «Зал «Георгиевский», который «выезжает», вероятно, в основном, на банкетах. И «Тары-Бары» — нельзя сказать, что он пользуется высокой популярностью. Также там варят пиво. Разместить в этом месте какое-то производство вряд ли разрешат. Поскольку все-таки и водоохранная зона рядом, и зона нацпарка. Поставить бетонный завод точно потребует согласований.

Сама риелтор в том, что это вообще возможно, сильно сомневается.