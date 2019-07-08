Банкротство «Симурга»: конкурсный управляющий блокировал девелоперу вход в реестр кредиторов

Девелопер и ресторатор-банкрот Самад Хакимов попытался войти в реестр кредиторов к собственной компании — помешал арбитражник

Конкурсный управляющий компании из группы «Симург» Самада Хакимова оспорил сделку должника на 47 млн рублей. Соответствующее сообщение арбитражник опубликовал сегодня в федеральном едином реестре сведений о банкротстве. Согласно сделке, Хакимов в 2014 году погасил долги собственной компании на указанную сумму и теперь входит в реестр кредиторов компании. Однако суд ранее уже отмечал, что таких денег в 2014 году у Хакимова не было. Хакимов в 2010-е годы был известен как девелопер, в 2015-м — как ресторатор, а в 2018 году суд признал его банкротом. Как помешали планам некогда известного строителя — подробнее в материале «Реального времени».

Девелопер, ресторатор, банкрот

Финансово-производственная группа «Симург» бизнесмена Самада Хакимова к 2010-м годам была известна как довольно крупный застройщик в Казани. К тому времени, по заявлениям самого Хакимова, на счету компании было 37 объектов: «Симург» участвовал в реконструкции здания МВД, возводил в качестве подрядчика жилые дома для «Свея», построил детский садик на улице Дубравной. В 2015 году Хакимов был больше известен как ресторатор, открывший в Старо-Татарской слободе «уютный ресторан в центре Казани с европейской авторской кухней, соответствующей стандарту халяль». А уже в июле 2017-го центральная компания группы, ООО «Симург», была признана банкротом, причем по иску самого Самада Хакимова. В октябре 2018-го суд признал несостоятельным уже Хакимова — по иску «Ак Барс» Банка.

Хакимов вошел в реестр кредиторов компании с требованиями на 79 млн рублей. Как полагает конкурсный управляющий ООО «Симург» Яков Кунин, как минимум 47 млн рублей этого долга образовались в результате фиктивных сделок.

В 2015 году Хакимов был больше известен как ресторатор, открывший в Старо-Татарской слободе «уютный ресторан в центре Казани с европейской авторской кухней, соответствующей стандарту халяль». Фото simurg.restexpert.ru

Как Хакимов гасил долги деньгами, которых не было

Как следует из поданного в Арбитражный суд РТ заявления конкурсного управляющего, требования Хакимова к собственной компании образовались в результате договоров перевода долга. Изначально кредиторами выступали три компании: ООО «Декор Строй», ООО «ПСК СПЕКТР» и ООО «Компания «Адмирал». ООО «Симург» получило от них средства в мае-июне 2014 года, и в течение года после этого компании прекратили деятельность. Других связей между этими компаниями и «Симургом» или самим Хакимовым «Реальному времени» обнаружить не удалось. Вместе с тем Хакимов якобы погасил все эти требования еще до ликвидации компании, заняв денег у некого бизнесмена Анвера Сетюкова.

Позже Хакимов обратился в Вахитовский районный суд и взыскал с собственной компании 79 млн рублей долга, в которые вошли и 47 млн рублей переуступленных прав требования. Вряд ли судебный процесс предвещал особые сложности с учетом того, что и истца, и ответчика по нему представлял сам Хакимов.

«Конкурсник» «Симурга» в заявлении ссылается на объяснение Хакимова, что тот сам погасил долг за собственную компанию «в целях закрытия задолженности перед сторонними кредиторами, чтобы сохранить денежное обязательство только перед «Интехбанком», в котором было заложено имущество общества «Симург».

— Данное объяснение не отвечает признакам разумного и рационального поведения, не соответствует экономическому смыслу самой операции — оплачивать долги в размере 47 млн рублей, чтобы у «Интехбанка» потом получить в декабре 2014 года кредит в размере 20 млн рублей. При этом сам Хакимов неоднократно утверждал, что «Интехбанк» его недофинансировал и «Симург» не смог запустить медицинский центр вместе с кафе согласно представленному в «Интехбанк» бизнес-плану в обоснование получения кредитных средств, — пояснил «Реальному времени» Кунин.

Как следует из поданного в Арбитражный суд РТ заявления конкурсного управляющего, требования Хакимова к собственной компании образовались в результате договоров перевода долга. Фото Максима Платонова

«Конкурсник» считает, что фактически Хакимов никаких долгов собственной компании не погашал, да и средств на погашение у него не было. Он ссылается на несколько моментов. Первое: платежные документы по погашению этого долга были составлены с нарушениями. Второе: Арбитражный суд РТ отказался включить Сетюкова в реестр кредиторов Хакимова, следовательно, тот не выдавал Хакимову 47 млн рублей в долг. В материалах суда сказано, что в декларации Хакимова за 2014 год вообще не фигурируют подобные суммы. Самого Сетюкова «конкурсник» назвал «дружественным Хакимову кредитором», а в заявлении отмечается, что сейчас Хакимов зарегистрирован по тому же адресу, что и Сетюков.

В разговоре с «Реальным временем» конкурсный управляющий объясняет действия Хакимова желанием «управлять процедурой банкротства». С самим Хакимовым «Реальному времени» связаться не удалось, в том числе через телефоны еще не ликвидированных юрлиц бизнесмена. Вместе с тем конкурсный управляющий пояснил, что связывать банкротство бизнеса Хакимова с крахом «Интехбанка» не нужно. По его словам (что также согласовывается с материалами арбитражного суда), «Симург» стал соответствовать признакам объективного банкротства уже в 2015 году, еще до падения банка.

Хакимов потерял бизнес, но сохранил влияние?

Сейчас на Хакимова зарегистрирована лишь одна актуальная компания — ООО «Симург-НВП». При этом информация за последние годы о его прошлых компаниях не позволяет сделать какой-либо однозначный вывод о масштабах его бизнеса.

Хакимов, как уже было сказано выше, признан банкротом в октябре 2018 года. Требования кредиторов превышают 117 млн рублей, при этом наиболее крупные кредиторы — «Интехбанк» (53 млн рублей), «Ак Барс» Банк (18 млн рублей) и ООО «Камелия» (46 млн рублей). Последняя компания, напомним, является банкротом и совладельцем развлекательного комплекса FUN24, который уже не первый месяц пытаются продать в Казани. Кроме того, согласно одному из определений Арбитражного суда РТ по делу о банкротстве ООО «Симург», суд усмотрел основания для привлечения Хакимова к субсидиарной ответственности.



Однако из последних сообщений о Хакимове есть одно довольно любопытное — от пресс-службы правительства РТ. Он упоминается в числе участников встречи первых лиц республики с председателем Духовного управления мусульман Дагестана Ахмадом Хаджи Абдулаевым — именно как генеральный директор ООО «Симург».