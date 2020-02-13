Как земля под «Орловским базаром» ушла из-под ног братьев Габайдуллиных

Очередной этап борьбы челнинских чиновников с бизнесом, которому передавали землю без торгов, закончился в пользу города

Как выяснила газета «Реальное время», братья Габайдуллины, владельцы больших торговых площадей на востоке Татарстана, проиграли очередной этап борьбы с тукаевскими и челнинскими властями за свое «кровное» имущество. В начале этой недели прошел еще один раунд неравного боя: Арбитражный суд РТ в споре челнинского предпринимателя Шамиля Габайдуллина с исполкомом Набережных Челнов принял сторону команды мэра Наиля Магдеева и отказал в расширении земельного участка под известной в автограде базой стройматериалов «Орловский базар», посчитав это попыткой получить землю вне аукциона, то есть так, как многие бизнесмены ее получали в прежние годы.

Как братья Габайдуллины получали землю под ТД «Орловский базар» в нулевые

Суть конфликта заключалась в земельных участках, на которых стоит известный в автограде ТД «Орловский базар» (рынок стройматериалов), расположенный в пос. Орловка (д. 204, д. 206, д. 208). Суд прошел без участия сторон, мало того, Шамиль Габайдуллин подал ходатайство о рассмотрении дела через электронную систему «Мой арбитр»: «о признании незаконным уведомления от 21.10.2019 исх. №02/4504 об отказе в подготовке документации по разработке проекта межевания территории с целью перераспределения границ земельного участка».

Челнинские власти в ответ заявили, что предприниматель путем межевания мог получить в собственность участок из состава муниципальных земель «в обход процедуры предоставления земельного участка через аукцион». Согласно материалам дела, Габайдуллин еще в 2003 году купил земельный участок площадью 1 500 кв. м с кадастровым номером 16:52:0030070025:0010, предоставленный для индивидуального жилищного строительства. На площадке были строения (сарай, забор, ворота), участок располагался по адресу, где впоследствии расположился «Орловский базар» и/или его закупочная база. Это были земли поселений, находящихся в ведении администрации г. Набережные Челны (то есть в пос. Орловка). Через три года постановлением исполкома от 22 июня 2006 года вид использования участка был изменен на торгово-закупочную базу, помимо него, перевод участков ИЖС на коммерческие площади затронул еще два участка (ныне ул. Орловская, 204, 206 и 208) общей площадью 7600 кв. метров.

Заявление Габайдуллина мэрии автограда не понравилось, там заявили, что отсутствует приложение со схемой расположения земельных участков, а схему нужно рисовать кадастровому инженеру. Фото kazanreporter.ru

А новые челнинские власти отбивали попытки расширить земельный участок

Уже при новой команде Наиля Магдеева в сентябре 2016 года челнинский отдел управления Росреестра по РТ провел выездную проверку и обнаружил, что фактические границы земельного участка не соответствуют сведениям государственного кадастра недвижимости. По данным Росреестра, Габайдуллин или его подчиненные расширили владения с помощью металлического забора на 467 «квадратов». После чего предприниматель попытался пойти навстречу челнинским властям и попросил рассмотреть вопрос о возможности приобретения в собственность и дальнейшего оформления участков, на которых расположены принадлежащие ему объекты недвижимости (то есть к тому моменту он на них уже построился).

Заявление Габайдуллина мэрии автограда не понравилось, там заявили, что отсутствует приложение со схемой расположения земельных участков, а схему нужно рисовать кадастровому инженеру. В 2016—2017 годах началась и продолжалась муторная бюрократическая возня, стороны измеряли заборы, границы участка, «красной линии» и атаковали друг друга документами. 2018 год, казалось бы, принес бизнесмену облегчение: прошла корректировка проекта планировки жилого района Орловка муниципального образования города Набережные Челны, в связи с чем Габайдуллин обратился с заявлением о выполнении работ по перераспределению границ. Но исполком вновь отказал, сославшись на отсутствие документов, «подтверждающих необходимость исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы путем проведения перераспределения земельных участков». И вообще, по мнению челнинских властей, перераспределение земельного участка с видом разрешенного использования «под торогово-закупочную базу», находящегося в частной собственности, с землями государственной собственности на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории не допускается. Габайдуллин сделал последнюю попытку и обратился в МУП «Служба градостроительного развития» с заявлением подготовить межевой план спорного земельного участка, а затем, после отказа исполкома, обратился в суд.

Как власти автограда воюют с бизнесом за возврат земель

Суд принял сторону исполкома, посчитав, что на представленной схеме расположения нет таких недостатков, как вкрапливание, вклинивание, изломанность границ, ссылаясь на которые, бизнесмен пытался расширить свой участок. Мало того, по мнению Арбитражного суда, предприниматель пытаясь перемежевать и расширить земельный участок, лишь «преследовал цель получения дополнительного участка в частную собственность без торгов в обход установленных законом процедуры приобретения земельного участка на общих основаниях, предусмотренной земельным законодательством для предоставления публичных земельных участков в собственность, а не для целей исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы» (то есть получить землю бесплатно, а не купив ее на аукционе).



Суд принял сторону исполкома, посчитав, что на представленной схеме расположения нет таких недостатков, как вкрапливание, вклинивание, изломанность границ, ссылаясь на которые, бизнесмен пытался расширить свой участок. Фото Максима Платонова

Напомним, это лишь очередной эпизод в долгой «войне», связанной с бурной активностью властей Набережных Челнов и Тукаевского района по возвращению в муниципальную собственность земель, незаконно (как считают следователи и чиновники) переведенной городом или районом при прежних чиновниках тем или иным бизнесменам, с измененным разрешенным видом использования участков, без каких-либо аукционов. Скажем, предпринимателю сначала предоставлялись гектары под ИЖС, а затем пару лет спустя под коммерческие базы. Многие бизнесмены впоследствии попали «под обстрел» и в свете изменившейся обстановки либо пошли в суды, либо на мировую. Самым известным таким делом в автограде стал возврат 53 гектаров стоимостью 3 млрд рублей, принадлежащих ранее владельцу «ЕвроГрупп» Алексею Миронову, Набережным Челнам. Вторым громким делом стало расследование в отношении главы Тукаевского района в 2010—2018 годах Василя Хазеева, которого следователи сначала считали виновным в незаконной раздаче земель — 11 га соснового бора близ Князевского поселения (с отводом под видом сельхозземель 12 участков лесного фонда РФ) в аренду на 49 лет частным лицам, а затем начали обвинять и в других незаконных передачах. Осенью прошлого года три местных предпринимателя, получившие тукаевские участки в 2011 году, пойдя навстречу Следкому (и, очевидно, желая избежать преследования со стороны правоохранительных органов), вернули более 70 гектаров земли на берегу Камы (участок Боровецкого леса) у пос. Опушка.

Что еще принадлежит крупным рантье восточного Татарстана

Среди них был и Руслан Габайдуллин, брат Шамиля, попавший под раздачу, впрочем, лишь потому, что ему продали землю, и непосредственно получивший участки от команды Хазеева. Руслан и Шамиль Габайдуллины — наследники отца Равиля Габайдуллина, от которого остались не только торговые площади ТЦ «Новоборовецкий» и «Юмарт», но и ряд других компаний, в том числе «Орловский базар». Братья Габайдуллины неоднократно фигурировали в рейтингах аналитической службы «Реального времени» и как владельцы самых дорогих торговых центров Татарстана (им только площадей «Юмарта» и «Новоборовецкого» без учета «Орловского базара» принадлежит на полмиллиарда рублей), и как крупнейшие рантье восточного Татарстана: им принадлежало торговых площадей на 11 тыс. кв. м в ТЦ «Юмарт», ТЦ «Новоборовецкий» и ТЦ «Челны». Одно время крупный ТЦ «Юмарт» площадью 3,1 тыс. кв. м Руслан Габайдуллин пытался продать за 190 млн рублей (при кадастровой стоимости в 142 миллиона).

Братья засветились и в нашем материале по банкам-залогодержателям: выяснилось, что ТЦ «Юмарт» находится в залоге у «Камкомбанка», а ТЦ «Новоборовецкий» — у «Энергобанка». Отметим, что ранее «Юмарт», «Новоборовецкий» и ТЦ «Челны» числились на обоих братьях. Впоследствии братья поделили наследство. Шамилю Габайдуллину достались ТЦ «Челны», ООО «Стройбаза НЧ» (находилась, кстати, в пос. Опушка), ООО «Квартал». Руслану Габайдуллину — ТЦ «Новоборовецкий», ТЦ «Юмарт» и ООО «ЧелныЭлектроМонтаж». На двоих братья разделили ТД «Орловский базар». ТЦ «Челны» Шамиля Габайдуллина закрыл 2018 год с выручкой 35,1 млн рублей, но чистой прибылью лишь 64 тыс. — за год она впервые рухнула в 32 раза. «Квартал» закрыл тот же год с выручкой 7,4 млн рублей и прибылью 606 тысячи. Самый внушительный актив Шамиля — «Стройбаза НЧ» — с оборотом 240,6 млн рублей. Шамиль Габайдуллин также недавно открыл ООО «Ремстройторг». У Руслана Габайдуллина ТЦ «Новоборовецкий» закрыл 2018 год с выручкой 30,6 млн рублей и прибылью 9,5 млн, а ТЦ «Юмарт» с выручкой 26,4 млн и чистой прибылью 1,2 миллиона.

Одно время крупный ТЦ «Юмарт» площадью 3,1 тыс. кв. м Руслан Габайдуллин пытался продать за 190 млн рублей (при кадастровой стоимости в 142 миллиона). Фото wikimapia.org

Оперативно связаться с братьями Габайдуллиными не удалось. Тем не менее редакция готова предоставить им возможность высказать свою позицию.

В исполкоме Набережных Челнов на запрос газеты «Реальное время» о том, как теперь распорядится участками «Орловского базара» исполком, вернет ли их себе в собственность, будет ли выставлять на торги или сдавать в аренду, пока не ответили — он будет опубликован по получении.