«Леруа Мерлен» проиграл «мусорную войну»

Торговые центры ретейлера в Казани обязаны судом принять условия регоператора УК «ПЖКХ»

Как стало известно «Реальному времени», оператор сети магазинов «Леруа Мерлен» дошел до Верховного суда России, но проиграл спор с татарстанским регоператором «УК «ПЖКХ» по поводу обращения с твердыми бытовыми отходами. «Дочка» французского ретейлера пыталась добиться заключения договора по двум гипермаркетам сети в Казани на своих условиях. В частности, у каждого магазина ООО «Леруа Мерлен Восток» установлена одна емкость объемом 24 «куба», из которых отходы вывозились по факту. Однако, регоператор настаивал на том, что по существующим нормам таких контейнеров у каждой точки должно быть по два, не считая пяти запасных, и опорожняться они должны вне зависимости от наполняемости. Пока же этого нет, оплачивать утилизацию отходов ретейлер может только по нормативу. Расходы по этой статье у «Леруа Мерлен» в столице республики обходятся почти в миллион рублей в месяц, и эта сумма имеет тенденцию к увеличению. Согласно «вердикту», по таким правилам торговой сети предстоит работать в Казани до конца 2028 года. Более того, «Леруа Мерлен Восток» еще предстоит доплатить УК «ПЖКХ» почти 24 млн рублей долга и неустойки по оплате услуг по утилизации мусора, начиная с 2019 года.

Тяжба проиграна

Компания «Леруа Мерлен Восток» проиграла регоператору в западной зоне Татарстана ООО УК «ПЖКХ» (через учредителя связан с ГК «Ростех») судебную тяжбу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Верховный суд России отказал в передаче жалобы ретейлера для рассмотрения судебной коллегии по экономическим спорам.

Таким образом, «мусорный» спор, который в общей сложности длился 1,5 года, завершился полным поражением российского подразделения французского ретейлера. Разбирательство началось после того, как по результатам конкурса, проведенного татарстанским Минстроем, с 1 января 2019 года одним из региональных операторов по обращению с ТКО в Татарстане стало ООО «УК «ПЖКХ». Этими полномочиями его наделили на 10 лет: до конца 2028 года.

Новоиспеченный регоператор и ретейлер все никак не могли договориться о совместной работе по обращению с отходами. ООО «Леруа Мерлен Восток» почти сразу подало заявку на заключение договора по двум казанским гипермаркетам. УК «ПЖКХ» составило проект такого соглашения, но торговая сеть его условия не приняла и выслала протокол разногласий. Управляющая компания внесла в него свои коррективы и вернула. Но и на этом не удалось поставить точку.



Стороны не могли согласовать между собой договор вплоть до конца июля 2019 года. УК «ПЖКХ», как и полагается при таких разногласиях, пошла в арбитраж. Регоператор просил суд утвердить договор в своей редакции. Судя по материалам арбитража, он спорил с ретейлером по целому ряду пунктов. «Реальное время» насчитало таковых семь.



«Мусорный» спор, который в общей сложности длился 1,5 года, завершился полным поражением российского подразделения французского ретейлера. Фото: Олег Тихонов

И тариф, и расчет, а главное — учет

Во-первых, речь шла непосредственно о ежемесячном тарифе вплоть до конца 2022 года, который, надо сказать, на бумаге периодически рос. УК «ПЖКХ» предлагала оплачивать свои услуги в пределах утвержденного единой ставки (установлена для регорператора Госкомитетом РТ по тарифам): с 1 января по 31 декабря 2019 года — по 439,03 рубля (в т.ч. НДС 20% за квадратный метр). Половину 2020 года (по 30 июня) — уже по 439,03 рубля с учетом НДС, с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го — по 456,6 рублей. Затем по 30 июня 2022-го — по 466 рублей и, наконец, по 31 декабря 2022 года — по 480,85 рублей.

Управляющая компания также, судя по всему, хотела подстраховаться. Так, она настаивала на том, чтобы дополнить договор таким условием: при выявлении несоответствия предоставленных потребителем сведений регоператор имеет право в одностороннем порядке сделать перерасчет оплаты за оказанные услуги с начала действия договора «в полном объеме». Кроме того, освобождала себя от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств тогда, когда это объективно невозможно.

Например, если мусоровоз не может проехать к контейнерам (в том числе из-за припарковавшихся автомобилей, неочищенных от снега подъездных путей и т.п.), сами «мусорки» находятся не на месте, загорелось их содержимое, либо контейнеры просто неисправны. В этом случае УК «ПЖКХ» может составить акт о невозможности исполнения обязательств. То есть сделать это непременно она не должна. А в случае переполнения или превышения предельной массы грузоподъемности контейнера регоператор вообще может отказаться вывозить отходы: до тех пор, пока ретейлер не устранит нарушения.

Что касается возможных препятствий для вывоза мусора, «Леруа Мерлен Восток» соглашался, но настаивал на составлении акта с участием своего уполномоченного представителя. А в случае отказа последнего завизировать акт, оговаривал, что его следует подписать в присутствии не менее чем двух незаинтересованных лиц или с использованием фото-и (или) видеофиксации и «незамедлительно направить потребителю». А, например, пункт, наделяющий регоператора имеет право в одностороннем порядке сделать полный перерасчет платы за оказанные услуги с начала действия договора, он предлагал вообще исключить.

Также они спорили по срокам оплаты вывоза мусора: УК ПЖКХ предлагала делать это до 10-го числа месяца, следующего за тем, в котором была оказана услуга. А ретейлер хотел оставить на это по больше времени: 30 рабочих дней плюс минус-неделя в связи со сложившейся практикой еженедельной проводки банковских платежей и т.п. Отметим, что диалог между сторонами все же был. Так, при рассмотрении дела в суде по ряду пунктов им удалось прийти к соглашению. Некоторые из них спорщики вообще исключили из договора. Однако, по самым важным моментам договориться не удалось.

Управляющая компания освобождала себя от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств тогда, когда это объективно невозможно. Фото: Максим Платонов

По факту или по нормативу?

Так, главным яблоком раздора стал пункт №21. Регоператор стоял на том, чтобы рассчитывать объем отходов по нормативу их накопления. Ретейлер же хотел это делать, «исходя из количества и объема контейнеров для складирования ТКО». Но суд пришел к выводу, что такой подход не учитывает требований действующих норм.

Даны ссылки на постановление правительства РФ от 03.06.2016 N 505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов», которое предписывает вести коммерческий учет ТКО по нормативам накопления отходов, выраженных в количественных показателях объема и количества и объема контейнеров для их накопления. Такую же норму содержит и постановление кабмина РТ N 1202: количество и объем контейнеров, необходимых для накопления твердых коммунальных отходов юр лиц и ИП, определяются исходя из установленных нормативов и в соответствии с условиями договора.

По два контейнера вместо одного плюс пять в запасе

В материалах суда говорится о том, что при рассмотрении дела УК «ПЖКХ» не возражала против того, чтобы вести коммерческий учет ТКО по количеству и объему контейнеров. Но при условии, что их число должно соответствовать нормативам. Сама периодичность вывоза отходов тоже должна согласоваться с СанПиН. В последних же говорится, что при накоплении отходов в мусоросборниках должна быть исключена «возможность их загнивания и разложения».

Чтобы этого не произошло, санитарными правилами и уже упомянутым постановлением кабмина РТ № 1202 от 21 декабря 2018 года предусмотрено, что отходы должны вывозиться при температуре выше +5 С — каждый день, а при +4 — не реже одного раза в три дня. Причем, оговорено, что периодичность вывоза ТКО «не может произвольно изменяться участниками правоотношений».

Отмечено, что «Леруа Мерлен Восток» самостоятельно определил, сколько контейнеров для мусора требуется его казанским гипермаркетам. В частности, в его заявке были указаны по одной емкости объемом 24 «куба» на каждый магазин. Тогда как по предварительным расчетам ПЖКХ, исходя из нормативного объема ТКО в день (а он для универсальных магазинов составляет 0,82 м3 за 1 квадратный метр) для гипермаркета площадью 16 661,8 «квадрата» требуется 2 контейнера объемом 24 «куба». А с учетом установленной властями периодичности вывоза ТКО надо иметь еще пять контейнеров такого же объема в запасе. И точно также для второго гипермаркета сети, который совсем незначительно отличается от первого по своим площадям.

УК «ПЖКХ» не возражала против того, чтобы вести коммерческий учет ТКО по количеству и объему контейнеров. Но при условии, что их число должно соответствовать нормативам. Фото: Олег Тихонов

Вне зависимости от заполнения контейнеров

Татарстанский арбитраж констатировал, что, поскольку ответчик не установил такое количество контейнеров, которое соответствовало бы законодательству, учет его отходов может вестись исключительно по нормативу. К тому же заявленная «Леруа Мерлен Восток» периодичность вывоза мусора один раз в три дня либо три раза в неделю в холодное время года, и один раз в день дополнительно по заявке в теплое время, по его мнению, противоречат законодательству. А приведенные торговой сетью данные из бухгалтерской документации за 2016 — 2018 годы «правового значения не имеют», говорится в решении суда.

Отходы, констатировал арбитраж, должны вывозиться в соответствии с нормами СанПин «вне зависимости от заполнения контейнеров»: для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Довод ответчика о том, что не все количество контейнеров, установленное на территории ООО «Леруа Мерлен Восток», предназначено для обслуживания регоператором и, следовательно, оно не может соответствовать нормативам накопления несортированных отходов, арбитраж признал необоснованным. Речь шла о раздельном сборе мусора, который повсеместно ведет этот ретейлер.

Как оказалось, мнение Фемиды на этот счет таково: раздельное накопление сортированных ТКО следует считать организованным в случае утверждения такого порядка властями субъекта РФ. И опять же строго по нормативам и в отдельные контейнеры для соответствующих видов отходов. Он указал, что согласно федеральному закону N 89-ФЗ услуги по обращению с ТКО вправе оказывать исключительно региональный оператор. И участники таких правоотношений не могут произвольно изменять количество контейнеров.

Согласно проекту, предложенному истцом

Иск был подан ООО «УК «ПЖКХ» еще в конце 2019 года. Но лишь 9 сентября прошлого года Арбитражный суд РТ требования регорператора удовлетворил: урегулировал разногласия при заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО согласно предложенному истцом проекту. Разумеется, дело этим не ограничилось. Спор длился еще долго: вплоть до 17 июня нынешнего года, когда ООО «Леруа Мерлен Восток» добрался до высшей судебной инстанции страны и получил отказ.

Иск был подан ООО «УК «ПЖКХ» еще в конце 2019 года. Но лишь 9 сентября прошлого года Арбитражный суд РТ требования регорператора удовлетворил. Фото: Максим Платонов

Иначе говоря, были оставлены как есть и периодичность, и размер оплаты, и срок для ее покрытия до 10 числа, и сверка расчетов по договору с условием подписания в трехдневный срок. А также условие о перерасчете оплаты в полном объеме с начала действия договора при выявлении «фактов несоответствия предоставленных потребителем сведений о количестве расчетных единиц, типе и объема контейнеров».

Остался неизменным и главный пункт №21, то есть в редакции УК «ПЖКХ». Размер ежемесячной платы для гипермаркета на улице Амирхана, д.З составил 499 860,24 рублей в месяц, для второго магазина «Леруа Мерлен» на улице Оренбургский тракт, д. 174 — 497 256,35 рублей. В итоге по двум магазинам почти миллион рублей в месяц (если быть более точным — 997 116,59 рублей).

Не претерпел изменений и пункт об освобождении от полного или частичного неисполнения обязательств по договору, если к мусорным контейнерам нельзя свободно проехать и так далее. Акт об этом все так же «может быть составлен». Объяснению этому дано следующее: регоператор обязан не нарушать сроки вывоза отходов, а уполномоченного представителя заказчика может не оказаться на месте и тому подобное. Как следствие, необходимость составления акта может привести к срыву вывоза отходов у других потребителей. Договор в такой редакции для казанских гипермаркетов «Леруа Мерлен» будет действовать по 31 декабря 2028 года.

Более того, ретейлеру еще предстоит доплатить УК «ПЖКХ» почти 24 млн рублей долга (из которых 1, 1 млн рублей неустойки) по оплате услуг по утилизации мусора, начиная с 2019 года. Арбитражный суд РТ уже вынес соответствующее решение по иску регоператора.

На момент публикации материала ни УК «ПЖКХ», ни «Леруа Мерлен Восток» не прокомментировали исход судебной тяжбы по запросу «Реальному времени». Редакция готова опубликовать их ответы по получении.

По тем же самым или иным условиям будет работать третий гипермаркет «Леруа Мерлен» в казанском поселке Залесный площадью 8 383 квадратных метра, открывшийся не далее как 1 июля, утверждать не беремся.

Ретейлеру еще предстоит доплатить УК «ПЖКХ» почти 24 млн рублей долга (из которых 1, 1 млн рублей неустойки) по оплате услуг по утилизации мусора, начиная с 2019 года. Фото: e-pepper.ru

Для одного ретейлера отказ Верховного суда РФ — приговор, а для другого — шанс

Интересно, что ООО «Лера Мерлен Восток» пыталось добиться переноса рассмотрения этого спора в Арбитражный суд Московской области, мотивируя это тем, что общество зарегистрировано в подмосковных Мытищах. И татарстанский арбитраж 10 марта прошлого года ходатайство ретейлера удовлетворил. Но Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд вернул все на круги своя. Он согласился с доводами оппонента ретейлера о том, что у того есть обособленное подразделение в Казани. В частности, согласно ответу МРИ ФНС № 5 по РТ, это торговый центр на ул. Амирхана, д.3. То есть совпали и место исполнения договора, и местонахождение обособленного подразделения.

А вот также представленному в Казани DIY-ретейлеру «Максидом», принадлежащему семье миллиардера с берегов Невы Александра Евневича, как ранее рассказывало «Реальное время», повезло больше.

После того как «Максидом», настаивавший на исчислении и вывозе ТКО по факту против предлагаемого расчета по нормативу, проиграл УК «ПЖКХ» спор в Казани, последняя потребовала с него недоплаченные за 2019—2020 годы 14,8 млн рублей, а также свыше 500 тысяч неустойки. Ретейлер добился добился передачи своей тяжбы с регоператором из республиканского арбитража в суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И УК «ПЖКХ» не удалось «вернуть» дело в Татарстан: Верховный суд РФ, куда он подала такое представление, ей отказал.

Одним словом, у ООО «Максидом» появился шанс. Эксперты «Реального времени», говоря о том, что в нашем регионе суды «целиком и полностью» встают на сторону УК «ПЖКХ», посчитали передачу дела хорошим процессуальным ходом. При этом они не исключали того, что пределами Татарстана этот спор может быть рассмотрен «более смело с точки зрения защиты интересов плательщика».

Любовь Шебалова