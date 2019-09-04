Аяз Шабутдинов не поделил с казанским партнером 1,5 миллиона

Ижевский коуч судится с предпринимателем из Татарстана

Иск на полтора миллиона рублей подал 28-летний бизнес-тренер Аяз Шабутдинов на своего казанского партнера Дмитрия Решетникова. За выход из компании, зарабатывающей на дополнительном образовании, коуч потребовал 1,5 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», это уже не первое заявление Шабутдинова на казанца.

Без бумажки…

Известный бизнес-коуч Аяз Шабутдинов подал исковое заявление на казанского предпринимателя Дмитрия Решетникова. Соответствующая запись появилась на сайте Арбитражного суда Республики Татарстан. Шабутдинов намерен взыскать с казанца 1,5 млн рублей.

Дмитрий Решетников, создатель сети детских школ робототехники StartJunior, в 2015 году учредил ООО «Старт Групп», сферой деятельности которого значится дополнительное профессиональное образование. В 2016 году в бизнес вошел Аяз Шабутдинов, получивший 15% компании. Но партнерство молодых предпринимателей (Шабутдинову сейчас 28 лет, Решетникову — 26) не заладилось.

В 2019 году Шабутдинов уже четырежды подавал в суд на Решетникова и один раз — на его ООО «Старт Групп». Сначала он попытался привлечь Решетникова «к субсидиарной ответственности и взыскании в пользу ООО «Старт Групп» убытков в размере 138 937 рублей». Кроме того, истец требовал исключить его из числа учредителей компании. Но первый раз суд ему отказал, поскольку бизнес-тренер вовремя не предоставил протокол проведения общего собрания участников ООО «Старт Групп», в котором бы говорилось о единогласном решении собственников о выходе одного из них из бизнеса, как того требует закон.

Дмитрий Решетников, создатель сети детских школ робототехники StartJunior, в 2015 году учредил ООО «Старт Групп», сферой деятельности которого значится дополнительное профессиональное образование

Впоследствии Шабутдинов принес копию необходимого документа. В протоколе было указано, что в компании одобрили «выход Шабутдинова из состава Общества и признании его вышедшим». Теперь гендиректор компании (Решетников), согласно протоколу, должен «подать документы в регистрирующий орган для регистрации изменений о сведениях общества».

Но сам Решетников в суд не явился. В итоге 5 августа арбитраж заявление удовлетворил.

Полтора процента и полтора миллиона рублей

«Реальное время» обратилось к Дмитрию Решетникову за комментариями, но выяснить подробнее обстоятельства его конфликта с партнером не удалось. Казанский предприниматель не пожелал общаться с прессой.

— Это Шабутдинов подал иск, вот давайте с ним и обсуждайте, — отрезал он в разговоре по телефону с нашим корреспондентом и добавил: — Это конфиденциальный вопрос, и я не готов на него отвечать.

В «Лайк-центре» Аяза Шабутдинова обещали разъяснить ситуацию. Однако впоследствии секретарь, сославшись на свое руководство, заявила, что комментировать ничего не будет.

Как пишут СМИ, Решетников был учеником Шабутдинова. Старший товарищ из Удмуртии вошел в долю своего протеже и должен был помочь раскрутить его бизнес. Что было дальше — версии разнятся. Так, представители Шабутдинова утверждают, что бизнес-тренер, получив 15% компании, договорился выкупить у Решетникова эту долю за 1,5 млн рублей. Но тот не уложился в сроки совершения сделки, за что и получил иски.

По словам Решетникова, Аяз лишь использовал бренд StartJunior как пример своего успешного кейса, при этом не присутствовал на учредительных собраниях и никак не участвовал в развитии бизнеса

Другая сторона приводит противоположное мнение. Решетников заявляет, что пришел к Шабутдинову с готовым бизнесом. Стартап набирал обороты и даже был отмечен Forbes. Коучу, судя по всему, проект понравился, и он предложил ему свои услуги, взамен попросился вступить в долю, причем бесплатно. Изначально он потребовал 25% компании в обмен на быстрый рост, но стартапер согласился только на 15% — и у компании появился новый учредитель. Бизнес-тренер должен был расширить дело, помочь с пиаром, подыскать новых партнеров. Но, по словам Решетникова, Аяз лишь использовал бренд StartJunior как пример своего успешного кейса, при этом не присутствовал на учредительных собраниях и никак не участвовал в развитии бизнеса (против этого утверждения возражают в окружении Шабутдинова). Тогда казанец предложил выкупить 15% за 1,5 млн рублей. Деньги он должен был передать до 2018 года.

В июле 2018 года Шабутдинов и Решетников заключили соглашение о намерениях купли-продажи доли в уставном капитале «Старт Групп». Номинальная стоимость этих 15% составила 1 765 рублей. Сами стороны определили ее в 1,5 млн рублей. Но Решетникова постигли финансовые трудности. И он не смог вовремя перевести деньги, попросив отсрочку до весны 2019 года…

За Дмитрием Решетниковым значатся еще две компании — ООО «Торговый дом Стартджуниор» (оптовая неспециализированная торговля) и ООО «Школа моделизма и робототехники Старджуниор» (дополнительное образование детей и взрослых). Обе фирмы зарегистрированы в июле 2017 года в Казани по тому же адресу, в котором «прописан» «Старт Групп».

Новое разбирательство в деле молодых бизнесменов назначили на 13 сентября.

