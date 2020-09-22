Как московское метро рассорило казанских строителей

Давние партнеры предпочитают больше не работать друг с другом напрямую

Фото: мосинж.рф

АО «Татэлектромонтаж» только в судебном порядке удалось добиться оплаты выполненных работ на строительстве московского метрополитена в 2019 году. Как выяснило «Реальное время», на днях татарстанский арбитраж удовлетворил его иск к АО «Казметрострой» по взысканию 58 млн рублей долга и чуть более 9 млн рублей процентов. При этом суд отказал последнему во взыскании с субподрядчика почти 400 млн рублей штрафных санкций. Эта сумма грозила перекрыть весь контракт «Татэма», начиная с 2016 года. Как бы то ни было, грандиозная московская стройка, кажется, безнадежно испортила отношения между упомянутыми авторитетными игроками татарстанского строительного рынка.

За оплатой работ — в суд

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск казанского АО «Татэлектромонтаж» («Татэм») патриарха татарстанского строительного рынка Юрия Солуянова к не менее известному АО «Казметрострой» Марата Рахимова о взыскании 58,07 млн рублей задолженности и 9,25 млн рублей процентов по 13 июля этого года включительно и далее по дату фактического исполнения обязательства. Во встречном иске «Казметростроя» на несопоставимую сумму в 398,5 млн рублей было отказано.

По данным нашего издания, речь идет о работах на строительстве Калининско-Солнцевской линии метрополитена в Москве, где «Татэлектромонтаж» («Татэм») выступал субподрядчиком «Казметростроя». На последнего были возложены функции генерального подрядчика.

Упомянутый договор подряда был подписан еще 29 декабря 2016 года, хотя, по данным СМИ, «Татэлектромонтаж» активно участвовал в строительстве московского метрополитена и ранее. «Татэму» было поручено выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ на строительстве перегонных тоннелей от станции «Раменки» до станции «Ново-Переделкино».

По словам представителя «Татэма» Дениса Тумака, за часть работ, выполненных его компанией на упомянутой линии в 2018 году, предприятие уже взыскало долг в судебном порядке, осталась неоплата по 2019 году. Юрист отметил, что этот контракт уже закрыт, так как объект сдан в эксплуатацию, хотя сама линия метрополитена продолжает строиться.

Представитель «Казметростроя» в суде Майя Тетюшкина сообщила «Реальному времени», что «не будет комментировать данный процесс. Во всяком случае до его полного завершения». Планирует ли «Казметрострой» обжаловать «вердикт» татарстанского арбитража? Юрист сказала, что решение будет принято после того, как компания ознакомится с мотивировочной частью решения.

«За каждый чих — несусветные штрафы»

Как стало известно «Реальному времени», субподрядчик пытался получить заработанные деньги, не доводя дело до суда. По словам Дениса Тумака, «Татэм» «предъявил свое законное право на оплату работ», а также минимальную неустойку. Но «Казметрострой» добровольно оплатить долг отказался.

«Татэм» вынужден был обратиться в суд. Однако генподрядчик строительства московского метрополитена предъявил ему встречный иск ни много ни мало почти на 400 млн рублей. Размер требований не только многократно превышал сумму взыскиваемой задолженности, но и, по некоторым данным, самого контракта «Татэма». Как удалось выяснить «Реальному времени», стоимость всего договора субподряда последнего на работы по строительству метро в Москве, начиная с 2016 года, оценивалась примерно в 300 млн рублей.

Тумак говорит, что сумму встречного иска составили ««штрафы по незначительным нарушениям, предусмотренные договором подряда». В частности, он пояснил нашему изданию, что договор между татарстанскими партнерами по строительству метро в Первопрестольной был составлен так, что за непредоставление отчетной документации могли быть наложены штрафные санкции в размере 10 тысяч рублей в день.

«Татэм» вынужден был обратиться в суд. Фото Олега Тихонова

Источник в АО «Татэлектромонтаж» считает упомянутые штрафы «несусветными»: «За каждый чих подсчитали и набрали 398 миллионов». А юрист отметил, что отношения по договору между «Казметростроем» и «Татэм» длятся 3 года: «Нареканий по качеству работ и срокам их выполнения не было». И только после подачи иска об оплате работ партнер выставил ежедневные штрафы за все 3 года. Как то: за непредоставление еженедельных отчетов по технике безопасности, закупленных материалах, отчетов о том, что проделано за день, за неделю, за месяц и т. д.

Тумак также считает эти суммы необоснованными и называет происходящее «обычной практикой недобросовестных генподрядчиков»: когда им предъявляют работы к оплате, они пытаться насчитать как можно больше встречных штрафов, чтобы они в случае зачета перекрыли сумму долга.

«Платит только под угрозой банкротства»

Взаимоотношения сторон и прежде были непростыми. В конце прошлого года дело дошло до того, что «Татэлектромонтаж» подал на банкротство «Казметростроя». Как известно, это мера радикальная, но стопроцентно эффективная. Последний на тот момент задолжал своему «субчику» 39,5 млн рублей.

«У нас с «Казметростроем» давние отношения, которые сложились таким образом, что платит он только под реальной угрозой введения процедуры банкротства, — признает юрист компании Солуяновых. — Да и то перед последним судебным заседанием». Так, Тумак рассказал, что в деле о банкротстве «Татэм» был вторым заявителем. Однако компания «Казметрострой» предпочла рассчитаться в первую очередь с последующими по очередности кредиторами, нежели с давним партнером. Компании же Юрия Солуянова Рахимов заплатил только «после того, как суд уже готов был признать «Казметрострой» банкротом».

По информации Тумака, заказчик работ «Мосинжпроект» оплатил работы полностью. Фото АО «Мосинжпроект» / mos.ru

«Не думаю, что у них тяжелое материальное положение», — говорит юрист. К тому же, по информации Тумака, заказчик работ «Мосинжпроект» оплатил работы полностью. Представитель компании сообщил «Реальному времени», что отсуженная сумма в 59 млн рублей отнюдь не последняя, которую генподрядчик им должен. За «Казметростроем» остались задолженности по компенсации командировочных расходов, также на подходе возврат гарантийных удержаний. Поскольку на добровольную выплату со стороны генподрядчика рассчитывать не приходится, он полагает, что, видимо, еще придется встретиться с юристами «Казметростроя» в суде. Но даже если уже есть судебное решение о взыскании долга, получить средства с «Казметростроя», утверждает Денис Тумак, «реально очень сложно».

Московский заказчик сохраняет нейтралитет

Разбирательство в татарстанском арбитраже не обошлось без участия московского заказчика стройки, оператора программы развития московского метрополитена АО «Моcинжпроект». Он был привлечен как третье лицо.

К слову, в его портфолио такие знаковые для Первопрестольной проекты как Большая спортивная арена «Лужники», парк «Зарядье» с одноименным концертным залом, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а также театр «Геликон-опера». Главным проектом этого года сам институт называет инфекционный госпиталь в Новой Москве: его в разгар пандемии коронавируса удалось возвести за 1 месяц. Что же касается собственно метрополитена, то, начиная с 2011 года, это 98 км линий метро, 48 станции и 10 депо.

Ранее, до финального судебного заседания, представители «Мосинжпроекта» приезжали на процесс в татарстанский арбитраж. «Их позиция абсолютно нейтральна: они не поддерживали ни «Татэм», ни «Казметрострой»», — рассказывает знакомый с ситуацией источник. По его словам, такой же характер носил и их отзыв: работы выполнены, объект сдан, нареканий нет.

Разбирательство в татарстанском арбитраже не обошлось без участия московского заказчика стройки, оператора программы развития московского метрополитена АО «Моcинжпроект». Фото Максима Платонова

Строили даже во время Великой Отечественной

Первые 13 станций московского метрополитена открылись еще в мае 1935 года. По данным ФедералПресс, столичную подземку не прекращали строить даже во время Великой Отечественной войны. Сегодня она состоит из 14 линий — это 228 станций и почти 400 километров путей. По годовому пассажиропотоку московское метро превосходит метрополитены Нью-Йорка и Лондона.

В 2012—2019 годах были введены в эксплуатацию 47 станций, проект на 2020 год предусматривает девять новых. До 2023 года могут быть достроены еще 39 станций. Бюджет программы в 2012—2020 годах оценивался в 1,3 трлн рублей собственных средств.

Большая кольцевая линия, на которой и были заняты татарстанские компании, — самый масштабный проект в истории московского метростроения. Ее протяженность составит 70 км. Новое кольцо столичной «подземки» объединит периферийные районы города и сократит время в пути в два раза. По данным портала московской мэрии, завершить большую кольцевую линию планируется в 2022 году. Сейчас на всем ее протяжении идет активная стройка.

«В Казани будет трудно, ищи работу в Москве»

«Казметрострой» (100% уставного капитала принадлежит муниципалитету) получил 20-миллиардный контракт на строительство московской подземки после того, как в 2010 году заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства стал бывший министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин.

Хуснуллин рассказывал РБК, как перестраивал неэффективную систему строительства московской подземки. По его словам, эта стройка была монополизирована проектным институтом «Метрогипротранс», который принадлежал гражданину Америки и проектировал не больше двух километров в год. Новая команда во главе с бывшим главой Минстроя РТ стала строить и экономнее (Хуснуллин называл цифру в 30 процентов), и раза в два быстрее.

Осенью 2011 года среди исполнителей крупного заказов на строительство участков столичного метро в числе прочих оказался и «Казметрострой». Сам Рахимов рассказывал СМИ, что искать заказы в Москве в связи с нестабильностью строительства казанского метро ему советовал Рустам Минниханов: «В Казани будет трудно, ищи работу в Москве». Последовав совету, он подтянул в Первопрестольную субподрядчиков, в том числе из Казани.

Впрочем, Рахимов сетовал, что особо заработать в Первопрестольной не удалось: затраты оказались равны выручке. К тому же грандиозная стройка не избежала проблем всех мегапроектов в виде несвоевременного финансирования. В частности, он приводил пример с заключенным в 2011 году контрактом на строительство двух станций на Бутовской линии. Завершив работы на них в 2013 году, «Казметрострой» получил лишь 13 млрд из обещанных 20.

Рахимов сетовал, что особо заработать в Первопрестольной не удалось: затраты оказались равны выручке. Фото Максима Платонова

Станция успела отработать 2 года, а казанские метростроители все еще ждали оставшихся 7 млрд. В том числе Рахимов отмечал, что эта ситуация болезненно сказывается на взаимоотношениях с подрядчиками. Какова ситуация сейчас, неизвестно. Ответ на запрос от АО «Казметрострой» на момент публикации материала получен не был. Однако, судя по беглому просмотру базы данных арбитражного суда, у «Казметростроя» до сих пор существуют некоторые проблемы с оплатой услуг своих «субчиков».

Так, не далее как 31 августа Арбитражный суд РТ удовлетворил иск московского ООО «БИРСД», требовавшего от компании Рахимова 1,85 млн рублей доплаты и 164, 9 тыс. рублей неустойки. Судя по материалам дела, «БИРСД» с 2018 года взялось поставлять на объекты «Казметростроя» раствор тампонажной смеси. При условии стопроцентной предоплаты казанские метростроители все же задолжали своему поставщику около 2 млн рублей. Претензию «БИРСД» в январе этого года «Казметрострой» оставил без ответа, но уже в феврале покрыл должок, поэтому суд ограничился взысканием 164,9 тыс. рублей неустойки.

Еще одна казанская компания, ООО «Горно-строительная компания — подземные технологии», также в арбитраже с начала нынешнего года добивалась выплаты 26,5 млн рублей долга и 1,65 млн процентов (но с дальнейшим их начислением до даты фактической оплаты). Она подписалась на субподряд все на той же Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от ст. «Раменки» до ст. «Ново-Переделкино». Выполнила работы на 274,6 млн рублей, но после разного рода взаимозачетов компания Рахимова осталась еще и должна землякам. К июлю этого года неполную оплату работ с ее стороны подтвердила апелляционная инстанция.

4 сентября уже сам «Казметрострой» подал заявление в Арбитражный суд РТ к Вахитовскому райотделу судебных приставов с просьбой снизить исполнительский сбор с 1,2 млн рублей до 913 тыс, «в связи с тяжелым материальным положением». О каком именно исполнительском производстве идет речь, в материалах дела не говорится. Рассмотрение заявления назначено на 13 октября.

Бенефициаром компании является доктор технических наук, почетный строитель России и почетный же гражданин Казани Юрий Солуянов. Фото строителитатарстана.рус

«Образец в строительной отрасли»

По данным «Реального времени», «Татэм» входит в десятку крупнейших стройкомпаний Татарстана — его годовая выручка превышает 4,4 млрд рублей. Бенефициаром компании является доктор технических наук, почетный строитель России и почетный гражданин Казани Юрий Солуянов. Ныне он возглавляет совет директоров. Руководит же компанией его сын Дмитрий Солуянов, депутат Госсовета Татарстана шестого созыва.

У компании Солуяновых весомый бэкграунд. «Татэм» приложил руку к таким объектам, как КАМАЗ, нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО», ТЭЦ-2 и «Аммоний» в Менделеевске, ряду объектов в свободной экономической зоне «Алабуга», уже не говоря о жилье и объектах соцкультбыта.

В том числе он участвовал в создании спецоборудования для 10 станций казанской подземки, а также строил подстанции для, кажется, не меньшего числа станций московского метро. Также компания Солуяновых реконструировала уже упомянутый КОС, нижнекамский завод технического углерода, «Нижнекамскшину», «Челныводоканал», «Техстрой», а также «Концерн «Калашников» и «Тольятти-Азот» за пределами республики.

А недавно, как рассказывало «Реальное время», появились основания полагать, что «Татэм» может выступить застройщиком коттеджного поселка «Северная Чебакса». На территории почти в 53 гектара в Советском районе Казани предполагается возвести 192 индивидуальных жилых двухэтажных дома. Их жилой фонд в 31,1 тыс. квадратных метров рассчитан на более чем 600 человек.



Знакомый с ситуацией источник также говорит, что «Татэлектромонтаж» будет стремиться «исключить звено» в виде «Казметростроя». Фото Олега Тихонова

«На татарстанские объекты вместе работать уже не идут»

Как-то Марат Рахимов, поздравляя Юрия Солуянова с очередным юбилеем, выражал ему благодарность за плодотворную совместную работу. Участники стройрынка говорят, что к настоящему времени ей почти четыре десятилетия.

Намерены ли эти два известных игрока татарстанского строительного рынка, несмотря на бурные судебные разбирательства, остаться партнерами? По информации юриста «Татэма», сейчас у компании Солуяновых нет договоров с «Казметростроем». Возможное дальнейшее сотрудничество — «это вопрос переговоров руководства». Однако, как показывает практика, чтобы минимализировать риски, нашей компании, если говорить о Москве, выгоднее работать с заказчиком АО «Мосинжпроект» напрямую, констатирует он.

Знакомый с ситуацией источник также говорит, что «Татэлектромонтаж» будет стремиться «исключить звено» в виде «Казметростроя». «По крайней мере, на татарстанские объекты вместе они уже работать не идут», — говорит он, отмечая, что у руководителя «Татэма» после неоднократного тяжелого выбивания заработанных средств укрепилось «довольно негативное отношение» к руководителю «Казметростроя». Одним словом, совместная работа в Первопрестольной наложила на некогда дружественные партнерские отношения неизгладимый отпечаток.