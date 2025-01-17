«С октября не платят»: переработчики молока в Татарстане задолжали фермерам

Районный молочный кооператив ссылается на недобросовестных контрагентов и требует долг с главы Ассоциации фермеров РТ

Фото: коллаж "Реального времени"

Фермеры из Дрожжановского района пожаловались на переработчиков молока, которые задолжали им за три месяца. Только в середине января местный молокозавод — ССППК «Исток» — заплатил им за октябрь. На предприятии ссылаются на недобросовестность контрагентов из соседнего региона. Как дефицитное молоко оказалось неприбыльным товаром, московские и ульяновские бизнесмены — опасными компаньонами, а глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана получил иск о привлечении к субсидиарной ответственности по долгу за масло, поставленное еще в 2022 году, — выясняло «Реальное время».



Денег нет, альтернативы — тоже

Фермерам из села Старые Какерли в Дрожжановском районе уже несколько месяцев не платят за сданное молоко. О проблеме «Реальному времени» рассказала местная жительница, которая держит скот в личном подворье. Молокозавод заплатил ей за октябрь только на этой неделе.

— Когда расплатятся за ноябрь и декабрь, пока непонятно, — добавила женщина. — Обещают, что «скоро», но конкретных дат не называют. Для нашей семьи эта задержка не критична, поскольку молоко — не основной источник дохода, но все равно неприятно: деньги-то из-за инфляции дешевеют. А есть семьи, где держат по нескольку коров, и все члены семьи на этой миниферме только и работают. Вот для них это уже серьезный удар.

О проблеме «Реальному времени» рассказала местная жительница, которая держит скот в личном подворье. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Подтвердили задержку с оплатой и фермеры из соседней деревни Ильмово. Местный молокосборщик подтвердил, что сельхозкооператив «Исток», на который он работает, расплатился с фермерами только за октябрь, и добавил, что руководство предприятия неоднократно обещало закрыть все долги, а «о сроках он не спрашивал».

По словам местных жителей, сдача в «Исток» молока только от одной коровы приносит в месяц 15-16 тысяч рублей и более. Альтернативы «Истоку» в Старых Каркелях и Ильмове нет: молоко на переработку в районе принимают несколько предприятий, но в любое его так просто не сдашь — молокосборщики издалека не приезжают, а самим фермерам возить каждый день на дальние растояния нет возможности.

О своих проблемах и сельчане, и молокосборщик рассказали на анонимных условиях, поскольку опасаются, что с назвавшими свои имена жалобщиками «Исток» работать откажется: «тогда ни работы не найдешь, ни молоко не сдашь». Однако некоторые животноводы все же пожаловались на задержку платежей в надзорный орган.

— Прокуратура Дрожжановского района взяла на контроль ситуацию с невыплатой ССПК «Исток» денежных средств за сданное молоко жителям Старокакерлинского сельского поселения, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ. — Согласно сведениям, предоставленным ССПК «Исток», задолженность образовалась из-за неоплаты некоторыми покупателями приобретенной продукции, в связи с чем образовался кассовый разрыв.

Фермерам из села Старые Какерли в Дрожжановском районе уже несколько месяцев не платят за сданное молоко. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Причину задержки не объяснили»

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров, как выяснилось, в курсе проблем фермеров и неплатежей «Истока» — он узнал о них из социальных сетей.

— За октябрь они долги закрыли, а на этой неделе закроют за ноябрь, — пояснил он «Реальному времени». — Долги у них остались, по нашим данным, в Старых Каркелях, с остальными фермерами они расплачиваются вовремя.

Глава района заверил, что «Исток» закупает молоко в нескольких населенных пунктах района, а «проблема неплатежей возникла только в одном». Нет задержек с оплатой молока, по его словам, и у других сборщиков района.

— Причину задержки платежей они так и не объяснили, только что закрыли долги за октябрь, а скоро обещают закрыть их за ноябрь. За декабрь должны рассчитаться до конца месяца.

Сельхозкооператив «Исток» расплатился с фермерами за сданное молоко только за октябрь. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Хороший кооператив, недобросовестные контрагенты

Председатель правления ССППК «Исток» Айрат Усманов рассказал «Реальному времени», что долги объясняются проблемами кооператива с контрагентами.

— Две московские компании задолжали нам за реализованную продукцию более 2,5 млн рублей, — сообщил он. — Этой суммы более чем достаточно, чтобы погасить задолженность перед фермерами — еще даже и останется.

Руководитель предприятия сообщил, что рассчитывает погасить долги в полном объеме в течение недели, и рассказал, что предприятие уже не в первый раз «погорело» на недобросовестных контрагентах. В 2024 году, по словам Усманова, предприниматели из Ульяновска не заплатили за партию сливочного масла, и надежды получить за нее когда-нибудь деньги нет:

— Там уголовные дела уже возбудили, по нашим данным, но взять с них нечего. И мы на них иск о взыскании не стали подавать, смысла нет — там без нас исков уже где-то на 13 млн рублей.

Не может получить долг предприятие и с казанского сельхозкооператива «Балдамай», говорит Айрат Усманов, хотя иск «Истока» на 1,046 млн рублей Арбитражый суд РТ удовлетворил еще в 2023 году, и это решение вступило в законную силу, а пени за просрочку уплаты долга начисляются по сей день.

Иск «Истока» к кооперативу «Балдамай» Арбитражый суд РТ удовлетворил еще в 2023 году. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В конце 2024 года мы подали новое исковое заявление — о привлечении учредителей и руководителей «Балдамая» к субсидиарной ответственности, пока дело не рассмотрено, но я думаю, что эти деньги нам удастся получить, — сообщил он.

Как следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда РТ, в августе 2024 года был принят к рассмотрению иск «Истока» к председателю СПОК «Балдамай», председателю Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияру Байтемирову о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива и взыскании задолженности в размере 1,046 млн рублей.

Договор дороже денег

По мнению Камияра Байтемирова, проблемы с долгами перед фермерами у «Истока» могло бы и не быть, если бы в кооперативе проявили больше гибкости в отношении договорной политики:

— Закупочные цены «Истока» на продукцию фермерских хозяйств существенно отличались от цен других кооперативов. Цены на молоко в 2024 году менялись практически каждую неделю, и другие кооперативы предусмотрели это в договорах, они платили за молоко либо учитывая изменения цены каждый день, либо за 15 дней по средней цене. В «Истоке» такого не предусмотрели.

В 2022 году, как сообщалось на официальной странице Дрожжановского муниципального района в соцсети, кооператив «Исток» запустил в Дрожжановском районе собственный маслозавод. «В планах [предприятия] довести ежегодное производство продукции до 5,8 тыс. тонн с выручкой в 200 млн рублей, — сообщалось в репортаже с открытия предприятия. — Кроме молока, планируем выпускать сливки, сметану, катык, кефир, сыр, творог, ряженку и сливочное масло».

Председатель кооператива «Балдамай» рассказал «Реальному времени», что в 2022 году, когда у молокоперерабатывающих предприятий, в том числе у этого кооператива, склады с маслом были затарены, «Исток» поручил «Балдамаю» реализовать произведенное на этом заводе масло через торги в Нижнем Новгороде, но цены на торгах оказались ниже заявленных татарстанцами.

В 2022 году «Исток» поручил «Балдамаю» реализовать произведенное на новом заводе масло через торги в Нижнем Новгороде. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Мы позвонили в «Исток», сообщили об этом, и там нам сказали — реализуйте масло по этим ценам, — рассказал Байтемиров. — Однако подтверждающих это документов нет, поскольку все переговоры велись по телефону. Деньги, вырученные на торгах, «Исток» получил, но спустя время они решили взыскать с «Балдамая» ту сумму, на которую мы первоначально договаривались.

Камияр Байтемиров подтвердил, что сейчас в Арбитражном суде рассматривается иск о привлечении его к субсидиарной ответственности как руководителя кооператива «Балдамай», но заметил, что все полномочия переданы им исполнительному директору кооператива, включая право подписи и право заключения договоров, поэтому он считает, что иск подан не по адресу. Этот иск по существу суд еще не начал рассматривать.

Тем временем Роза Глухова, занимавшая должность председателя СПОК «Балдамай» с 30 апреля 2021 до 16 июня 2022 года, 13 января 2024 года подала в Арбитражный суд РТ иск к обоим кооперативам — и к «Истоку», и к «Балдамаю». Информации о ее требованиях на официальном сайте Арбитражного суда пока нет.

Как «заморозить» и цены, и молоко

Камияр Байтемиров дал понять, что его и его коллег по Ассоциации фермеров и крестьянских подворий сегодня куда больше описанных выше судебных процессов волнует другой вопрос — закупочных цен на молоко, которые, с одной стороны, надо удержать, чтобы остановить рост цен на молочную продукцию, а с другой — необходимо повышать, чтобы молоко не утекло в соседние регионы по более выгодным ценам.

— В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание поставщиков и переработчиков молока, где установили усредненную закупочную цену в 45—50 рублей за литр. Мы договорились, что наши производители молока не будут поставлять его в другие регионы, а переработчики умерят свой задор по части снижения цен.

В Минсельхозе прошло совещание поставщиков и переработчиков молока, где установили усредненную закупочную цену в 45—50 рублей за литр. Мария Зверева / realnoevremya.ru

При этом, отметил он, остается нерешенной другая проблема — качества сдаваемого молока. Оно зависит от способа дойки: вручную или машинного, — и в первом случае, безусловно, качество ниже, поскольку в молоко чаще попадают микроорганизмы.

— Для поставщиков обсемененного молока мы уменьшаем цены, — рассказал Байтемиров. — Сейчас решается вопрос о том, как улучшить качество молока из личных подсобных хозяйств. В муниципальных поселениях надо поставить холодильное оборудование, чтобы обеспечить, так сказать, мгновенное охлаждение поступающего молока.