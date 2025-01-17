«С октября не платят»: переработчики молока в Татарстане задолжали фермерам
Районный молочный кооператив ссылается на недобросовестных контрагентов и требует долг с главы Ассоциации фермеров РТ
Фермеры из Дрожжановского района пожаловались на переработчиков молока, которые задолжали им за три месяца. Только в середине января местный молокозавод — ССППК «Исток» — заплатил им за октябрь. На предприятии ссылаются на недобросовестность контрагентов из соседнего региона. Как дефицитное молоко оказалось неприбыльным товаром, московские и ульяновские бизнесмены — опасными компаньонами, а глава Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана получил иск о привлечении к субсидиарной ответственности по долгу за масло, поставленное еще в 2022 году, — выясняло «Реальное время».
Денег нет, альтернативы — тоже
Фермерам из села Старые Какерли в Дрожжановском районе уже несколько месяцев не платят за сданное молоко. О проблеме «Реальному времени» рассказала местная жительница, которая держит скот в личном подворье. Молокозавод заплатил ей за октябрь только на этой неделе.
— Когда расплатятся за ноябрь и декабрь, пока непонятно, — добавила женщина. — Обещают, что «скоро», но конкретных дат не называют. Для нашей семьи эта задержка не критична, поскольку молоко — не основной источник дохода, но все равно неприятно: деньги-то из-за инфляции дешевеют. А есть семьи, где держат по нескольку коров, и все члены семьи на этой миниферме только и работают. Вот для них это уже серьезный удар.
Подтвердили задержку с оплатой и фермеры из соседней деревни Ильмово. Местный молокосборщик подтвердил, что сельхозкооператив «Исток», на который он работает, расплатился с фермерами только за октябрь, и добавил, что руководство предприятия неоднократно обещало закрыть все долги, а «о сроках он не спрашивал».
По словам местных жителей, сдача в «Исток» молока только от одной коровы приносит в месяц 15-16 тысяч рублей и более. Альтернативы «Истоку» в Старых Каркелях и Ильмове нет: молоко на переработку в районе принимают несколько предприятий, но в любое его так просто не сдашь — молокосборщики издалека не приезжают, а самим фермерам возить каждый день на дальние растояния нет возможности.
О своих проблемах и сельчане, и молокосборщик рассказали на анонимных условиях, поскольку опасаются, что с назвавшими свои имена жалобщиками «Исток» работать откажется: «тогда ни работы не найдешь, ни молоко не сдашь». Однако некоторые животноводы все же пожаловались на задержку платежей в надзорный орган.
— Прокуратура Дрожжановского района взяла на контроль ситуацию с невыплатой ССПК «Исток» денежных средств за сданное молоко жителям Старокакерлинского сельского поселения, — сообщили «Реальному времени» в Прокуратуре РТ. — Согласно сведениям, предоставленным ССПК «Исток», задолженность образовалась из-за неоплаты некоторыми покупателями приобретенной продукции, в связи с чем образовался кассовый разрыв.
«Причину задержки не объяснили»
Глава Дрожжановского района Марат Гафаров, как выяснилось, в курсе проблем фермеров и неплатежей «Истока» — он узнал о них из социальных сетей.
Глава района заверил, что «Исток» закупает молоко в нескольких населенных пунктах района, а «проблема неплатежей возникла только в одном». Нет задержек с оплатой молока, по его словам, и у других сборщиков района.
— Причину задержки платежей они так и не объяснили, только что закрыли долги за октябрь, а скоро обещают закрыть их за ноябрь. За декабрь должны рассчитаться до конца месяца.
Хороший кооператив, недобросовестные контрагенты
Председатель правления ССППК «Исток» Айрат Усманов рассказал «Реальному времени», что долги объясняются проблемами кооператива с контрагентами.
Руководитель предприятия сообщил, что рассчитывает погасить долги в полном объеме в течение недели, и рассказал, что предприятие уже не в первый раз «погорело» на недобросовестных контрагентах. В 2024 году, по словам Усманова, предприниматели из Ульяновска не заплатили за партию сливочного масла, и надежды получить за нее когда-нибудь деньги нет:
— Там уголовные дела уже возбудили, по нашим данным, но взять с них нечего. И мы на них иск о взыскании не стали подавать, смысла нет — там без нас исков уже где-то на 13 млн рублей.
Не может получить долг предприятие и с казанского сельхозкооператива «Балдамай», говорит Айрат Усманов, хотя иск «Истока» на 1,046 млн рублей Арбитражый суд РТ удовлетворил еще в 2023 году, и это решение вступило в законную силу, а пени за просрочку уплаты долга начисляются по сей день.
— В конце 2024 года мы подали новое исковое заявление — о привлечении учредителей и руководителей «Балдамая» к субсидиарной ответственности, пока дело не рассмотрено, но я думаю, что эти деньги нам удастся получить, — сообщил он.
Как следует из информации, размещенной на сайте Арбитражного суда РТ, в августе 2024 года был принят к рассмотрению иск «Истока» к председателю СПОК «Балдамай», председателю Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияру Байтемирову о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам кооператива и взыскании задолженности в размере 1,046 млн рублей.
Договор дороже денег
По мнению Камияра Байтемирова, проблемы с долгами перед фермерами у «Истока» могло бы и не быть, если бы в кооперативе проявили больше гибкости в отношении договорной политики:
В 2022 году, как сообщалось на официальной странице Дрожжановского муниципального района в соцсети, кооператив «Исток» запустил в Дрожжановском районе собственный маслозавод. «В планах [предприятия] довести ежегодное производство продукции до 5,8 тыс. тонн с выручкой в 200 млн рублей, — сообщалось в репортаже с открытия предприятия. — Кроме молока, планируем выпускать сливки, сметану, катык, кефир, сыр, творог, ряженку и сливочное масло».
Председатель кооператива «Балдамай» рассказал «Реальному времени», что в 2022 году, когда у молокоперерабатывающих предприятий, в том числе у этого кооператива, склады с маслом были затарены, «Исток» поручил «Балдамаю» реализовать произведенное на этом заводе масло через торги в Нижнем Новгороде, но цены на торгах оказались ниже заявленных татарстанцами.
— Мы позвонили в «Исток», сообщили об этом, и там нам сказали — реализуйте масло по этим ценам, — рассказал Байтемиров. — Однако подтверждающих это документов нет, поскольку все переговоры велись по телефону. Деньги, вырученные на торгах, «Исток» получил, но спустя время они решили взыскать с «Балдамая» ту сумму, на которую мы первоначально договаривались.
Камияр Байтемиров подтвердил, что сейчас в Арбитражном суде рассматривается иск о привлечении его к субсидиарной ответственности как руководителя кооператива «Балдамай», но заметил, что все полномочия переданы им исполнительному директору кооператива, включая право подписи и право заключения договоров, поэтому он считает, что иск подан не по адресу. Этот иск по существу суд еще не начал рассматривать.
Тем временем Роза Глухова, занимавшая должность председателя СПОК «Балдамай» с 30 апреля 2021 до 16 июня 2022 года, 13 января 2024 года подала в Арбитражный суд РТ иск к обоим кооперативам — и к «Истоку», и к «Балдамаю». Информации о ее требованиях на официальном сайте Арбитражного суда пока нет.
Как «заморозить» и цены, и молоко
Камияр Байтемиров дал понять, что его и его коллег по Ассоциации фермеров и крестьянских подворий сегодня куда больше описанных выше судебных процессов волнует другой вопрос — закупочных цен на молоко, которые, с одной стороны, надо удержать, чтобы остановить рост цен на молочную продукцию, а с другой — необходимо повышать, чтобы молоко не утекло в соседние регионы по более выгодным ценам.
— В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия прошло совещание поставщиков и переработчиков молока, где установили усредненную закупочную цену в 45—50 рублей за литр. Мы договорились, что наши производители молока не будут поставлять его в другие регионы, а переработчики умерят свой задор по части снижения цен.
При этом, отметил он, остается нерешенной другая проблема — качества сдаваемого молока. Оно зависит от способа дойки: вручную или машинного, — и в первом случае, безусловно, качество ниже, поскольку в молоко чаще попадают микроорганизмы.
— Для поставщиков обсемененного молока мы уменьшаем цены, — рассказал Байтемиров. — Сейчас решается вопрос о том, как улучшить качество молока из личных подсобных хозяйств. В муниципальных поселениях надо поставить холодильное оборудование, чтобы обеспечить, так сказать, мгновенное охлаждение поступающего молока.
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