«Сувар» vs «Егоза»: сеть детсадов просит Следком проверить девелопера на мошенничество

Застройщик упрекнул оппонента в нежелании платить и предупредил об ответственности за необоснованное заявление

Как стало известно «Реальному времени», на этой неделе юристы Центра образования «Егоза» обратились в Следком с заявлением о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» в отношении неопределенного круга лиц компании «Сувар-Казань» и близких к ней фирм. Директор и совладелица частных детсадов Наталья Реснянская обвиняет застройщика в мошенничестве и незаконных требованиях миллионных долгов, а параллельно — пишет письма на имя Бастрыкина и Чайки. В конце августа строительная компания через суд выселила «Егозу» из проданного ей здания на улице Березовой, а в сентябре по решению арбитража взыскала с детища Реснянской еще 12 млн рублей долга, накопившегося, по ее словам, за годы невыплат по договору. Сама Реснянская считает, что «Сувар» ведет нечестную игру, заваливая инстанции жалобами, а суды — требованиями обанкротить «Егозу». В перипетиях конфликта разбиралось «Реальное время».



Хроники выбивания долгов из «Егозы»

История разногласий «Сувар-Казань» и «Егозы» тянется без малого 5 лет, хотя общественную огласку она получила лишь этой осенью. В 2011 году компания-застройщик «Феникс», входящая в холдинг «Сувар», по программе обеспечения инфраструктурой в возводимых домах начала строительство здания площадью свыше 2 тысяч «квадратов» под детский сад по адресу: улица Березовая, 28 — в жилом комплексе «Лесной городок». На этапе строительства «Феникс» принял предложение о совместном бизнес-проекте от «Егозы»: был заключен инвестиционный договор, в соответствии с которым доля «Егозы» была определена в 8%, в реальности это был определенный набор оборудования для оснащения детского сада. Оставшиеся 92% оставались за застройщиком.

В 2013 году «Феникс» по договору купли-продажи с отсрочкой платежа передал «Егозе» построенное для нее здание и оставшиеся 92%. В нем разместился третий по счету частный детсад центра — еще два продолжают работу и сейчас на улице Зорге и в микрорайоне «Магеллан». Общая сумма сделки по «Егозе» на Березовой составила порядка 87 млн рублей. Средства должны были поступать от центра Натальи Реснянской в «Феникс» траншами в течение последующих 15 лет.

Спустя два года, в 2015-м, «Феникс» был признан банкротом, а новым держателем долга по итогам торгов стала компания «Нефтетрейдсервис», затем это право перешло к нынешнему его обладателю — АО «Сувар-Казань». В то же время «Егоза», выплатив «Фениксу» уже порядка 7 млн рублей, нарушает график платежей по «рассрочке» за построенный детский сад и начинает «копить долги». В том же 2015-м «Нефтетрейдсервис», на тот момент держатель долговых прав, обращается в суд с требованием взыскать с должника порядка 3 млн рублей уже накопившегося к тому моменту долга. Стороны находят компромисс, и дело кончается мировой.

Однако в 2018-м году судебные разбирательства по инициативе «Нефтетрейдсервиса» были запущены вновь. Компания обратилась в арбитраж с заявлением о расторжении договора купли-продажи здания детского сада 2013 года. Ровно год назад, в октябре 2018-го, иск был удовлетворен, потянулась вереница апелляций, но в итоге решение осталось неизменным. Летом уже этого года права на здание на улице Березовой окончательно перешли к правопреемнику «Нефтетрейдсервиса» — «Сувар-Казань».

Утром 26 августа представители «Сувар-Казань» в присутствии правоохранителей заблокировали входы в перешедшее к ним здание детского сада в «Лесном городке». Фото yandex.ru/maps

Однако этим компания не ограничилась, вскоре через суд потребовав признания «Егозы» банкротом, а также в рамках уже третьего по счету процесса — возмещения финансовых потерь в десятки миллионов рублей за «простаивание» своего имущества в течение последних лет (отсутствию прибыли от здания, которую оно могло бы принести компании). Утром 26 августа представители «Сувар-Казань» в присутствии правоохранителей заблокировали входы в перешедшее к ним здание детского сада в «Лесном городке», что, к слову, стало неожиданностью и для администрации во главе с Реснянской, и для родителей воспитанников «Егозы», в это время подвозивших, как обычно, своих детей в группы.

В последние месяцы судебные тяжбы «Сувар-Казань» и «Егозы» идут почти каждую неделю. В сентябре 2019-го 11-й Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение татарстанского арбитража от 2018 года: решение о взыскании с «Егозы» 12 млн рублей долга по договору купли-продажи и накапавших процентов больше, чем на миллион. Однако заседания по этому процессу все еще продолжаются «в связи со вновь открывшимися обстоятельствами».

«Сувар» не может продать здание, забрать его, а потом еще и требовать деньги»

— Суд постановил взыскать с «Егозы» 12 миллионов долга, да, но в том-то и дело… Есть закон: если существует два противоречащих друг другу судебных акта, они должны были от одного из них отказаться. Они не могут продать здание, забрать его, а потом еще и требовать деньги и аренду начиная чуть ли не с 2013 года. Когда имеются на руках два решения суда: одно — о расторжении договора, а второе — о взыскании, — пояснил в беседе с «Реальным временем» юрист центра «Егоза» Александр Воробьев, ведущий дела против «Сувар-Казань».

Хотя претензии у «Егозы» есть не только к последнему решению суда, представители сети детских садов продолжают настаивать, что добросовестно выполняли условия договора и придерживались графика выплат вплоть до того момента, пока «Феникс» не начал банкротиться, а права на долг — переходить из рук в руки. В компании Реснянской уверены, что при всем этом переход прав на здание на Березовой, расторжение договора купли-продажи на него и требования возврата долга, тех самых 12 миллионов рублей, — это взаимоисключающие, «абсурдные» вещи.

— Нами вчера было подано заявление о возбуждении уголовного дела по статье 159-й части 4-й — мошеннические действия в отношении группы лиц. Наше видение произошедшего там указано, мы считаем это организованной преступной группировкой, в этом будет разбираться уже Следственный комитет. Вчера нами также было подано заявление в УФСБ по РТ, направлено информационное письмо на имя Бастрыкина в Следственный комитет, я думаю, что на этой неделе они примут его в разработку. И также нами было направлено письмо на имя генерального прокурора Юрия Чайки, — заявил Александр Воробьев.

«Мы считаем это экономическим преступлением», — говорит Наталья Реснянская. Фото Олега Тихонова

— Мы считаем это экономическим преступлением, заявление подано на неопределенную группу лиц, поскольку мы не знаем, кто конкретно принимал решения. Восемь листов заявления и еще 60 листов приложений — мы описали всю ситуацию с «Сувар-Казань», «Фениксом» и «Нефтетрейдсервисом», — добавила Наталья Реснянская.

— «Соскочить» «Сувару» с этого уже не удастся. Преступление закончено — со времени получения исполнительного листа прошло немало времени, но люди не остановились, а продолжали свои преступные действия — подали на банкротство «Егозы», при этом забрав здание, требуют возмещения долга в 12 миллионов, то есть продолжают совершать преступления. Если дело попытаются замять в СК, точно такое же заявление отправится в центральный аппарат, — заявил юрисконсульт «Егозы».

Иск о банкротстве, который до сих пор рассматривается в арбитраже, сама Наталья Реснянская называет попыткой подрыва деловой репутации сети «Егоза» со стороны «Сувар-Казань» и подчеркивает, что никаких оснований для этого нет. В разговоре с корреспондентом «Реального времени» она рассказала о других случаях «неспортивного поведения» своего оппонента — постоянной подаче заявлений на «Егозу» в Рособрнадзор и другие надзорные органы.

— Возможно, они и сами не предполагали, во что это выльется. Каждый делает все, что хочет, но все несут за это ответственность. В свое время мы были готовы говорить, но здесь мы столкнулись, не побоюсь этого слова, с какой-то рейдерской историей. Всем этим действиям должна быть дана правовая оценка. С 26 августа садик на улице Березовой не функционирует, здание стоит закрытое, но там продолжает находится имущество сотрудников, детей. Работа других садиков «Егозы» продолжается, готовимся к осенним и новогодним праздникам — все по расписанию. Я, как руководитель и создатель «Егозы», точно понимаю, что мы будем продолжать работать с детьми, как в 2002 году и начали, — резюмировала Наталья Реснянская.

В последние месяцы судебные тяжбы «Сувар-Казань» и «Егозы» идут почти каждую неделю. Фото Максима Платонова

«При всем желании решить все миром терпение не безгранично»

Совершенно по-другому описывает происходящее сама компания «Сувар-Казань». Как рассказала «Реальному времени» юрист, представитель застройщика Елена Аношкина, «Егоза» и лично Наталья Реснянская с самого начала бурного развития конфликта заняли странную позицию «глухой обороны». Между тем, по ее словам, возможность уладить конфликт была не раз, а нынешний тупик, в который оказалась загнана «Егоза» — не что иное, как следствие правовой неграмотности представителей сети детсадов. «При всем желании решить все миром терпение не безгранично», — добавила она.

— Когда были взысканы 12 млн рублей долга, а также проценты за пользование денежными средствами, «Егоза» никак не реагировала — не считала нужным отвечать даже на телефонные звонки, хотя был судебный акт, который обязаны исполнять все лица на территории Российской Федерации. Договор купли-продажи был заключен, и по нему длительный период нет оплаты. Компания «Нефтетрейдсервис» взыскала эти деньги, но и это не оплачивается, по законодательству это оценивается как неоплата. Это означает нарушение существенного условия по договору и влечет право продавца на его расторжение. «Егоза» же посчитала возможным вести себя следующим образом: и товар не отдам, и денег не верну. Никто не хотел говорить о банкротстве на тот момент. Ситуация привела к жесткому желанию продавца расторгнуть договор и осуществить возврат здания.

Вся эта ситуация действительно это влечет за собой обязанность продавца либо его правопреемника — «Сувар-Казань» — вернуть средства, которые уже были уплачены «Егозой» по договору «рассрочки» во времена его надлежащего исполнения, те самые 7 млн рублей. Но для этого с юридической точки зрения необходимо требование со стороны покупателя, то есть «Егоза» должна выдвинуть требования о возврате, чего до сегодняшнего дня не сделала, подчеркивает Елена Аношкина.

— Сложилась следующая ситуация: есть решение суда о расторжении договора, которое легло в основу регистрации права собственности на здание «Сувар-Казань» еще с июля, но при этом помещение не отдано, идет исполнительное производство, «Егоза» не исполняет своей обязанности вернуть помещение по акту приема-передачи. «Сувар-Казань» несет все расходы по его содержанию, но фактически не может им пользоваться — помещение занято вторым собственником, владеющим 8%. «Егоза» в свое время продала свою долю физическому лицу — Юрию Багрову, — объясняет представитель «Сувар-Казань». — На эту долю никто не претендует, но речь идет о возврате 92%. Ситуация патовая: «Егоза» ни здание возвращать не хочет, не денежные средства.

На новость об обращении «Егозы» в Следственный комитет представители «Сувар-Казань» отреагировали довольно сдержанно, но жестко. Фото sledcom.ru

Сегодня «Егоза» заняла позицию затягивания споров и приложила все усилия к началу огромного количества судебных тяжб, считают представители «Сувар-Казань». Тактика Натальи Реснянской, с позиции Елены Аношкиной, выглядит следующим образом: после получения судебного решения «Егоза» в последний предусмотренный законом день направляет апелляционные жалобы по почте и «обязательно что-нибудь «недокладывает». Апелляционная инстанция оставляет жалобу без движения и предлагает «Егозе» в установленный срок, а это обычно 20—30 дней, устранить недостатки. Процессы становятся крайне «растянутыми».

— Нам непонятны цели, которые преследует «Егоза», поскольку в конечном итоге ей все же придется или оплатить долг, или вернуть помещение. Поскольку есть судебное решение, осуществить его возврат в конечном счете придется. АО «Сувар-Казань» в своих действиях руководствуется строго языком закона и имеющимися решениями суда. Если бы они хотели и поставили в известность руководство компании о том, какой способ разрешения ситуации был бы для них предпочтительнее, всегда есть правовые инструменты разрешения ситуации, — заключила Елена Аношкина.

На новость об обращении «Егозы» в Следственный комитет представители «Сувар-Казань» отреагировали довольно сдержанно, но жестко:

— Что же, это право каждого, гарантированное Конституцией, если он считает, что нарушен закон. Однако важно другое: если данное заявление в итоге будет носить необоснованный характер, то заявитель должен осознавать, что ему придется нести в свою очередь ответственность за те последствия, которые могут возникнуть в результате такого обращения. Эта ответственность по закону может быть как имущественной, так и уголовной.