«Казань Экспо» требует миллиард от Равиля Зиганшина по договору займа

Взаймы у выставочного центра брал «Татгосснаб», долги которого 2 года назад выкупило ПСО «Казань»

Фото: Олег Тихонов

В татарстанском арбитраже стартовало разбирательство по иску «Казань Экспо» к «ПСО «Казань» на 1,05 млрд рублей. Выставочный центр, который вот-вот станет главным полигоном WorldSkills Kazan 2019, судится с генподрядчиком по строительству своих корпусов из-за долгов по договорам займа 2015 и 2017 годов. Обязательства по ним 2 года назад перешли к строительной империи Равиля Зиганшина от госучреждения «Татгосснаб». Глава ПСО, к слову, вновь не прислал своего представителя в суд. По версии истца, компания уклоняется от погашения задолженности. Подробнее — в материале «Реального времени».

«В целях защиты экономической тайны»



На предварительное заседание представители ПСО «Казань» не явились. Интересы истца — «Казань Экспо» — по доверенности представляла Екатерина Усманова, которая сразу же подала ходатайство о проведении слушания в закрытом режиме.

— В целях защиты экономической тайны истец считает недопустимым разглашение сведений о сумме займа, о процентной ставке займа, о сроках его возврата и об информации, связанной с задолженностью перед «Казань Экспо». Данная информация охраняется внутренним «Положением о коммерческой тайне», об этом говорят пункты 19 и 23 «Положения о коммерческой тайне». Все необходимые меры для того, чтобы охранять данные сведения, со стороны истца были приложены, — заявила Усманова.

Однако судья Алсу Хуснутдинова не нашла оснований закрывать заседание для прессы и в ходатайстве Усмановой отказала, после чего предложила ей перейти к краткому ознакомлению с материалами иска.

Каких-либо действий стройфирма Зиганшина не предпринимала, а ответные письма руководству «Казань Экспо» не поступали. Фото kazanreporter.ru

Долг свыше миллиарда

Задолженность ПСО «Казань» проистекает из финансовых отношений истца с другой компанией. В декабре 2015 и ноябре 2017 годов между «Казань Экспо» и «Татгосснабом» были заключены договоры займа. Первый — на сумму 3 млрд 257 млн 289 тысяч 180 рублей был заключен под процентную ставку 1/1000 годовых сроком до 31 декабря. Второй — на сумму 55 млн рублей по той же ставке — имел срок возврата до 1 декабря 2017 года.

— 20 ноября 2017 года было заключено трехстороннее соглашение о переводе долга, согласно которому обязательства по исполнению договора займа от «Татгосснаба» перешли к ПСО «Казань». То есть на момент подписания дополнительного соглашения о переводе долга сумма долга нового должника составила 3 млрд 25 млн 61 тысячу 862 рубля. В эту сумму включены проценты за пользование займом в размере 61 тысячи 862 рублей 26 копеек, — уточнила Усманова.

Однако новым должником, по ее словам, обязательства по долгу исполнены не были. 25 января 2019 года в адрес «ПСО «Казань» была выслана претензия, но каких-либо действий стройфирма Зиганшина не предпринимала, а ответные письма руководству «Казань Экспо» не поступали.

В то же время Усманова заявила, что ответчиком долг был признан, приведя в доказательство тот факт, что 24 декабря минувшего года частичная оплата долга в 1,998 млрд рублей от ПСО «Казань» все же поступила, что подтверждает платежное поручение. На момент подачи рассматриваемого иска сумма исковых требований с учетом начисленных процентов составила 1,027 млрд, объявила представитель «Казань Экспо».

— На основании этого истец просит взыскать с ПСО «Казань» сумму долга по соглашению о переводе долга в размере 1 млрд 26 млн 753 тысяч 519 рублей 35 копеек, взыскать проценты с ПСО «Казань» в пользу «Казань Экспо» за пользование займом в размере 99 тысяч 909 рублей 10 копеек, взыскать с ПСО «Казань» штрафную неустойку в размере 19 млн 824 тысяч 781 рубля 99 копеек. И истец просит взыскать размер государственной пошлины в размере 200 тысяч рублей, — заключила она.



Рассмотрение дела по существу судья Алсу Хуснутдинова назначила на 26 августа. Фото Максима Платонова

«Позиция компании «ПСО «Казань» будет озвучена в суде»

Екатерина Усманова также представила суду оригиналы соглашений о займах и переводе долга, согласно которому обязательства по выплате перешли к ПСО «Казань», а также расчеты по штрафу и процентам за пользование займом, подготовленные «Казань Экспо». Последние, к слову, вызвали у суда вопросы. К следующему заседанию по делу Усманова обещала уточнить корректность представленных сумм.

Представитель «Казань Экспо» отказалась пояснять «Реальному времени» обстоятельства получения займов организацией, а также детали трехстороннего соглашения. Соответствующие запросы редакцией были отправлены обеим сторонам судебного спора. Комментарий «Казань Экспо» на момент публикации не поступил. В ПСО «Казань» рассказывать о нюансах дела также не стали, ограничившись лаконичным ответом: «Позиция компании «ПСО «Казань» будет озвучена в суде. Заседания открыты для представителей СМИ».

Рассмотрение дела по существу судья Алсу Хуснутдинова назначила на 26 августа. Организация «Татгосснаб» на данный момент ликвидирована, по указанным в открытом доступе телефонам в организации не отвечают.

Отметим, что за последний месяц это не первый иск «Казань Экспо» к ПСО «Казань». Всего неделю назад, 25 июля, Арбитражный суд РТ проводил предварительное заседание по другому делу, касающемуся еще одного долга стройфирмы Зиганшина. Речь шла о взыскании суммы займа, который ПСО брал у выставочного центра в 2018 году, но так и не отдал. Его сумма — также порядка одного миллиарда рублей. Представители ПСО «Казань» на заседании не присутствовали.