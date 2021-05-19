Главное о коронавирусе на 19 мая: четвертая вакцина, вопрос отмены Олимпийских игр
Более 800 звонков ежедневно
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 19 мая в республике зарегистрировано 21 107 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 036 человек, в том числе 22 за минувшие сутки. Умерли за весь период 483 человека.
- В Татарстане за 6 месяцев работы модернизированной горячей линии по вопросам коронавируса (122) в контакт-центр за консультацией обратились 223 088 жителей республики. Ежедневно на круглосуточную линию поступает более 800 звонков. В основном татарстанцы интересуются, что делать при наличии симптомов коронавируса, просят вызвать на дом врача, записываются на прием к врачу или вакцинацию.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. По словам главы автограда, аналогичные решения приняли его родные, близкие и большинство знакомых.
- Заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева рассказала, что жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, заверила главный терапевт Минздрава Татарстана. Эксперт отметила, что в современных методических рекомендациях, разработанных Минздравом и ведущими научными учреждениями, нет запретов к прививке от COVID-19, связанных с перепадами температур.
- Арбитражный суд Татарстана взыскал с ООО «Синема инвест Казань», владельца кинотеатра «Алмаз Синема» в развлекательном комплексе «Ривьера», 7,5 млн рублей долгов по аренде перед администрацией. Как следует из решения суда, долги накопились в период пандемии — с апреля по сентябрь 2020 года. Как кинотеатр через суд добивался снижения арендной платы — в материале «Реального времени».
Приложение для определения COVID-19
За последние сутки в России выявили 7 920 новых случаев коронавируса, выздоровел 9 561 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 965 676 человек, а выздоровевших — до 4 581 787 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 390 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 965 человек.
За последние сутки в России проведено более 276 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 504,4 тысячи человек.
- В скором времени в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.
- Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю за минуту. Приложение можно скачать в Google Play и App Store — оно не является диагностическим тестом. Отмечается, что точность модели достигла 82% — она была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19.
- Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что к осени от коронавируса привьются 60% взрослого населения страны.
- Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, как отличить коронавирус от сезонной аллергии. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления.
- Работа Центрального детского магазина на Лубянке в Москве временно приостановлена в связи с выявленными нарушениями требований профилактики коронавирусной инфекции. Возбуждено административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований.
- Менять маску раз в 20–30 минут, как советует управление Роспотребнадзора по Чувашии, избыточно, сказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По словам инфекциониста, менять маску надо раз в четыре часа. Если она испачкана или стала влажной, то менять ее надо сразу, например в тех условиях, когда зимой человек вошел в помещение.
- Препарат «Мир 19», разрабатываемый на данный момент в России, сможет помочь в профилактике коронавируса. Лекарство должно остановить развитие заболевания у человека в случае его встречи с зараженными COVID-19. Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что в свою очередь не позволяет вирусу размножаться в клетках.
- На выпускных в школах и детских садах Псковской области рекомендовано присутствие только одного родителя или законного представителя ребенка. Такое ограничение введено из-за площади помещений, в которых будут проводиться торжества, в первую очередь в детских садах. При этом если необходимо присутствовать большему количеству родственников, то нужно уведомить об этом образовательное учреждение, которое составляет списки на проведение бесплатного тестирования на коронавирус.
1,5 млрд прививок
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 164 244 659 человек, 3 404 925 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 996 981). На второй строчке — Индия (25 496 330), на третьей — Бразилия (15 732 836), на четвертой — Франция (5 959 593), на пятой — Турция (5 139 485). Россия занимает шестое место (4 900 995, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (587 203). За ними следуют Бразилия (439 050), Индия (283 248), Мексика (220 746) и Великобритания (127 953).
- Таджикистан получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безвозмездно, об этом договорились президенты двух стран.
- Более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, смертность — на 5%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
- Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на лето этого года Олимпийские игры, считая, что отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением. Они указали, что в настоящее время «ведут борьбу с четвертой волной» пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.
- Британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и канадская Medicago во вторник заявили, что промежуточные результаты клинических исследований показали эффективность вакцины от коронавируса. Согласно данным GSK и Medicago, после двух доз вакцины выработалось одинаковое количество антител как у пожилых участников исследований, так и у участников других возрастных категорий. При этом нейтрализующие антитела к коронавирусу у привившихся данной вакциной были в 10 раз выше, чем у лиц, переболевших коронавирусом COVID-19.
- Более 1,5 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 было сделано по всему миру.
комментарии