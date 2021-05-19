Главное о коронавирусе на 19 мая: четвертая вакцина, вопрос отмены Олимпийских игр

Более 800 звонков ежедневно

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Всего на 19 мая в республике зарегистрировано 21 107 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 036 человек, в том числе 22 за минувшие сутки. Умерли за весь период 483 человека.

В Татарстане за 6 месяцев работы модернизированной горячей линии по вопросам коронавируса (122) в контакт-центр за консультацией обратились 223 088 жителей республики. Ежедневно на круглосуточную линию поступает более 800 звонков. В основном татарстанцы интересуются, что делать при наличии симптомов коронавируса, просят вызвать на дом врача, записываются на прием к врачу или вакцинацию.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил, что планирует в ближайшее время сделать прививку от коронавируса. По словам главы автограда, аналогичные решения приняли его родные, близкие и большинство знакомых.

Заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева рассказала, что жаркая погода не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса, заверила главный терапевт Минздрава Татарстана. Эксперт отметила, что в современных методических рекомендациях, разработанных Минздравом и ведущими научными учреждениями, нет запретов к прививке от COVID-19, связанных с перепадами температур.



Фото: rkbrt.ru

Арбитражный суд Татарстана взыскал с ООО «Синема инвест Казань», владельца кинотеатра «Алмаз Синема» в развлекательном комплексе «Ривьера», 7,5 млн рублей долгов по аренде перед администрацией. Как следует из решения суда, долги накопились в период пандемии — с апреля по сентябрь 2020 года. Как кинотеатр через суд добивался снижения арендной платы — в материале «Реального времени».



Приложение для определения COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 920 новых случаев коронавируса, выздоровел 9 561 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 965 676 человек, а выздоровевших — до 4 581 787 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 390 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 116 965 человек.



За последние сутки в России проведено более 276 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 504,4 тысячи человек.



В скором времени в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса, сообщил президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами иностранных государств.

Фото kremlin.ru

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что банк запустил приложение для определения коронавируса по дыханию и кашлю за минуту. Приложение можно скачать в Google Play и App Store — оно не является диагностическим тестом. Отмечается, что точность модели достигла 82% — она была обучена более чем на 3000 обезличенных записей пациентов, больных COVID-19.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что к осени от коронавируса привьются 60% взрослого населения страны.

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, как отличить коронавирус от сезонной аллергии. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления.

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Работа Центрального детского магазина на Лубянке в Москве временно приостановлена в связи с выявленными нарушениями требований профилактики коронавирусной инфекции. Возбуждено административное расследование в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований.



Менять маску раз в 20–30 минут, как советует управление Роспотребнадзора по Чувашии, избыточно, сказал инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. По словам инфекциониста, менять маску надо раз в четыре часа. Если она испачкана или стала влажной, то менять ее надо сразу, например в тех условиях, когда зимой человек вошел в помещение.

Препарат «Мир 19», разрабатываемый на данный момент в России, сможет помочь в профилактике коронавируса. Лекарство должно остановить развитие заболевания у человека в случае его встречи с зараженными COVID-19. Это лекарство можно будет применять, чтобы не дать развиться заболеванию, если человек ранее контактировал с зараженным коронавирусом. Препарат содержит молекулу миРНК, направленную на подавление синтеза одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что в свою очередь не позволяет вирусу размножаться в клетках.

Фото: Максим Платонов

На выпускных в школах и детских садах Псковской области рекомендовано присутствие только одного родителя или законного представителя ребенка. Такое ограничение введено из-за площади помещений, в которых будут проводиться торжества, в первую очередь в детских садах. При этом если необходимо присутствовать большему количеству родственников, то нужно уведомить об этом образовательное учреждение, которое составляет списки на проведение бесплатного тестирования на коронавирус.



1,5 млрд прививок



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 164 244 659 человек, 3 404 925 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 996 981). На второй строчке — Индия (25 496 330), на третьей — Бразилия (15 732 836), на четвертой — Франция (5 959 593), на пятой — Турция (5 139 485). Россия занимает шестое место (4 900 995, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (587 203). За ними следуют Бразилия (439 050), Индия (283 248), Мексика (220 746) и Великобритания (127 953).

Таджикистан получит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» безвозмездно, об этом договорились президенты двух стран.

Более 4,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире. По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость снизилась на 12%, смертность — на 5%, сообщила в ночь на среду в Женеве Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото mos.ru

Ассоциация, состоящая из примерно 6 тыс. работающих в Токио врачей, считает необходимым отменить запланированные на лето этого года Олимпийские игры, считая, что отмена мероприятия, которое может увеличить показатели заболеваемости и летальных исходов, стала бы правильным решением. Они указали, что в настоящее время «ведут борьбу с четвертой волной» пандемии коронавируса COVID-19, которая, по их словам, пока оказалась самой мощной.

Британская компания GlaxoSmithKline (GSK) и канадская Medicago во вторник заявили, что промежуточные результаты клинических исследований показали эффективность вакцины от коронавируса. Согласно данным GSK и Medicago, после двух доз вакцины выработалось одинаковое количество антител как у пожилых участников исследований, так и у участников других возрастных категорий. При этом нейтрализующие антитела к коронавирусу у привившихся данной вакциной были в 10 раз выше, чем у лиц, переболевших коронавирусом COVID-19.

Более 1,5 млрд прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 было сделано по всему миру.

Маргарита Головатенко