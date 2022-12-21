Как «мусорные короли» кошмарят детсады и школы Татарстана

После перехода с оплаты по факту на расчеты по нормативу вывоз мусора для объектов образования подорожал в разы

Фото: Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Как стало известно «Реальному времени», татарстанские регоператоры по обращению с ТКО обрушили шквал исков на школы и детсады республики с требованием выплаты задолженности. Только в этом году в Арбитражном суде РТ зарегистрировали порядка 150 заявлений к образовательным учреждениям от ООО «Гринта», по десяткам из них решения уже вынесены в пользу мусорного монополиста. Аналогично в массовом порядке судебные тяжбы с садиками и школами ведет и другой татарстанский регоператор — ООО «УК «ПЖКХ». Мусорщики утверждают, что бюджетные учреждения сами просят подать на них в суд. Подробнее о причинах, по которым у бюджетных организаций вслед за сельскими жителями образовались «мусорные» долги, планах регоператоров по их взысканию и реальном количестве мусора, за который приходится платить дорогую цену, — в нашем материале.

С кого 50 тысяч, а с кого и 150 тысяч

Татарстанский арбитраж завален однотипными исковыми заявлениями регоператора ООО «Гринта» к бюджетным образовательным организациям — детсадам, школам, лицеям, домам детского творчества. «Гринта» последовательно судится с образовательными учреждениями Мамадышского района, Набережных Челнов и Нижнекамского района.

Суть исков — взыскание долгов за вывоз мусора с 2019 по 2021 год. Часть арбитражных споров уже завершилась победой регоператора, часть рассматривается, но их исход легко предсказать.

В вынесенных в пользу «Гринты» судебных решениях как под копирку указывается, что 28 декабря 2018 года регоператор на своем официальном сайте в интернете, а также в газетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан» разместил предложение о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в форме публичной оферты, и на 16-й день типовой договор вступил в силу, даже если потребители услуг не направили заявку регоператору. Различаются только названия потребителей услуги и денежные суммы в решениях.

Со спортшколы «Олимп» в Мамадышском районе суд постановил взыскать 150,8 тыс. рублей в пользу «Гринты». Фото: https://vk.com/photo-78454108_457247002?all=1

С МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» Нижнекамского муниципального района суд постановил взыскать в пользу «Гринты» 45 тысяч рублей, с нижнекамского детсада №9 — 39,8 тыс., с детсада №89 — 44,6 тыс., с набережночелнинского Дома детского творчества №15 — 54,2 тыс., а со спортшколы «Олимп» в Мамадышском районе — 150,8 тысячи.

«Причина долгов — недостаточные лимиты»

— На основании 89-ФЗ (Федеральный закон «Об отходах производства и потребления») абсолютно все отходообразователи обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуги по обращению с ТКО, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь регионального оператора по обращению с ТКО «Гринта» Ильдус Шакирзянов. — К числу таких отходообразователей относятся и бюджетные учреждения. Перед региональным оператором по обращению с ТКО как регулируемой государством организацией стоит обязанность по взысканию дебиторской задолженности.

По словам Шакирзянова, практика взыскания долгов через суд связана с тем, что «задолженность напрямую отражается на формировании тарифов для населения и юридических лиц» — в противном случае за неплательщиков заплатят добросовестные граждане:

— Назвать это валом нельзя, особенно если сравнивать с общим количеством потребителей, которых мы обслуживаем, — более 50 тысяч юридических лиц и почти 2 млн жителей. Региональный оператор проводит планомерную судебную работу по всей своей зоне обслуживания. Многие задолженности закрываются в досудебном порядке.

Фото: greenta.su

«Реальное время» поинтересовалось, почему в последнее время иски в большом количестве подавались именно против образовательных учреждений, а также почему эти иски подаются, так сказать, по географическому признаку — вначале в одном районе республики, потом в другом...

— Школы, детские сады и прочие бюджетные организации — это такие же потребители, как и все остальные юридические лица, которые обязаны оплачивать комплексную услугу обращения с твердыми коммунальными отходами, — пояснил Шакирзянов. — В то же время они имеют специфику. Деньги бюджетным организациям выделяются по определенным лимитам. Поэтому для того, чтобы организация могла оплатить коммунальные услуги в полном объеме, требуется решение суда. Многие учреждения сами просят подать на них в суд. Стоит заметить, что наличие задолженности никак не отражается на качестве обслуживания организаций. Услуга обращения с ТКО оказывается в полном объеме. А кучность исков по географическому признаку объясняется лишь оптимизацией юридических процедур.

«Мусора реально меньше»

— С приходом регионального оператора стоимость вывоза мусора выросла в разы, — пояснили «Реальному времени» в администрации нижнекамского детсада №89. — А лимитов на оплату этих счетов у нас нет, нам просто не выделяют деньги в таком количестве на вывоз мусора.

Раньше, сказали в детсаду, плату за мусор начисляли по факту и стоил вывоз отходов в разы дешевле. При начислении платы по нормативу вся, по сути, «сверхфактическая» стоимость услуги ложится дополнительным грузом на муниципалитеты:

— Сейчас оплачивать требуют по нормативу, но мусора-то образуется реально меньше, чем предусмотрено нормативом. Мы поднимали об этом вопрос на различных совещаниях, говорили, что плата за мусор должна соответствовать реальным объемам, но пока ничего не меняется. Из-за этого и судимся.

В набережночелнинском Доме детского творчества «Реальному времени» рассказали, что долг в 54 тысячи рублей организация уплатила «Гринте» еще в прошлом году, а к его возникновению привели два обстоятельства:

— Они вывозили мусор, не предоставляя нам документы, актами вывоз отходов не оформлялся, а потом сразу за полгода выставили счета, причем не по факту, а по нормативу.

Набережночелнинский дом детского творчества №15. Фото: yandex.ru

Сумма по нормативу, говорят в учреждении, как и объемы отходов, оказались во много раз выше, чем те, которые фигурировали раньше в расчетах с местной организацией коммунального хозяйства по факту:

— Плата по нормативу рассчитывается, исходя из количества занимающихся в Доме творчества детей, которое в «Гринте» взяли с нашего сайта, — 2 709. Но ведь столько детей одновременно у нас каждый день не бывает! Часть из них вообще не приходит сюда — наши учителя ходят по школам. Мы платили в месяц от 2 до 4 тысяч, а стало порядка 20—30. А ведь мусора-то у нас с гулькин нос — обрезки картона, бумаги, тканей от детских поделок, пластиковые стаканчики от кофейного автомата — вот, собственно, и все. Столовой у нас нет, сотрудники приносят с собой еду — выбрасываем фантики от конфет после чаепития…

Неразбериха с документами и попытки добиться адекватной платы за вывоз отходов растянулись на полтора года. Лимиты в нужном объеме у Дома детского творчества отсутствовали. Но в конце концов, говорят там, исполком нашел деньги и учреждение расплатилось с «Гринтой». У администрации есть даже повод для радости: в «Гринте» великодушно не стали взыскивать с ответчиков стоимость судебных расходов.

Не только «Гринта», но и УК «ПЖКХ»

Взыскивать через суд долги с муниципальных учреждений отправился и другой татарстанский регоператор. ООО «УК «ПЖКХ». С Обсерваторской средней школы в поселке Октябрьский Зеленодольского района компания требует 52,2 тыс. рублей долга, с Акзигитовской школы имени Усмана Альмеева — 11,1 тыс., со Свияжской школы — 12,8 тыс., с Ачасырской — 7,8 тыс. и так далее — решения судом пока не вынесены.

Фото: сайт clcity.ru

— Проанализировав сайт Арбитражного суда Республики Татарстан, где ООО «УК «ПЖКХ» является истцом по просроченной задолженности, мы получили данные за IV квартал 2022 года, где по бюджетным организациям подано 9 исков на сумму 1,16 миллиона рублей и неустойки на 0,14 миллиона, — прокомментировали ситуацию «Реальному времени» в компании. — В этом случае о массовости речи не идет. С нашей стороны ведется плановая работа с должниками, которая состоит из досудебного этапа — уведомления, звонки, претензии и судебного, то есть подачи исков.

В УК «ПЖКХ» подчеркнули, что компания «всегда готова к диалогу, направленному на скорейшее решение вопроса, связанного с погашением образовавшейся задолженности».

— Работа будет продолжаться на постоянной основе вне зависимости от районной локации контрагента, — сообщили нашему изданию. — Основным критерием при этом является общая величина долга, количество месяцев задолженности, а также готовность контрагента оплатить всю сумму долга с неустойкой, рассчитанной по периодам в рамках ГК РФ «Ответственность за неисполнение денежного обязательства».

В компании также сообщили, что регоператор в настоящее время осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов с мест накопления ТКО 99 бюджетных организаций: с 49 — в Зеленодольском муниципальном районе, с 21 — в Буинском районе, с 17 — в Алексеевском районе, с 14 — в Лаишевском районе «и в других районах западной зоны Татарстана».